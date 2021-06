OBRinvest: recensione broker CFD e opinioni [2021]

Cos’è OBRinvest? OBRinvest è una truffa? In questo articolo recensiamo il Broker OBRinvest (clicca qui per il sito ufficiale), cercando di dare una risposta valida e concreta alle domande poste nell’incipit.

Infatti, sono troppe le truffe che circolano nel trading online. Subito pronte a cavalcare l’interesse crescente verso questa attività da parte della massa.

Purtroppo, queste truffe fanno leva sulla voglia delle persone di risolvere in fretta i propri problemi. Aggirando quelli che sono aspetti importanti come la formazione e un approccio sicuro come affidarsi a Broker con regolare licenza.

E un altro aspetto negativo è che una volta cascati in queste truffe, diventa molto difficile rientrare in possesso dei propri capitali. Anche dietro regolare denuncia. Poiché questi Broker truffa sono gestiti da società che hanno sede nei Paradisi fiscali tramite società Off shore. Società che servono proprio per ripulire il denaro come fa una lavatrice coi panni sporchi.

L’unico modo per tentare di entrare in possesso dei propri capitali investiti bonariamente, è quello di provare la carta del charge back. Ovvero dello storno. Ma è possibile farlo solo se le transazioni sono avvenute tramite carte e non bonifico bancario.

Detto ciò, vediamo se è il caso di OBRinvest, affrontando tutti i vari aspetti di questo Broker.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

OBRinvest cos’è

Cos’è il broker OBRinvest? Affrontiamo subito il punto più importante, quello relativo alla licenza per operare. In quanto è il primo fattore da tenere in considerazione se dobbiamo scegliere una piattaforma di trading online.

La piattaforma di, OBRinvest è gestito da una società regolarmente iscritta presso la CySEC, quindi ha regolare licenza CySEC per operare.

La CySEC è una autorità che esiste dal 2020 ed è istituita a Cipro per controllare i mercati finanziari. Tuttavia, ha assunto autorevolezza a livello europeo da quando il paese mediterraneo è entrato nell’Ue, a partire dal Primo maggio 2004.

OBRinvest è un broker sicuro?

Infatti, la CySEC è allineata con le direttive promulgate dall’ESMA tramite il MiFID. Che è stato promulgato la prima volta nel 2004 e la seconda nel gennaio 2018.

Il primo punto che ci interessa sottolineare è che dietro OBRinvest (clicca qui per il sito ufficiale) non si nasconde una società fantasma, ma un gruppo regolarmente registrato a Cipro e dotato di Licenza CYSEC.

Avere una licenza CySEC, vuol dire beneficiare di uno scudo contro le truffe. Dato che a Cipro avevano già sede diverse società, col suo ingresso in Ue molte vi sono rimaste per non perdere autorevolezza. Ecco perché questa licenza è detenuta da molti altri Broker sicuri, tra cui eToro, Plus500.

Per esempio, si può beneficiare su una ottima esecuzione degli ordini. O la sicurezza dei capitali, dato l’obbligo di accantonarli. Ancora, non verrai disturbato da pratiche di marketing selvagge e scorrette. E così via.

Si tratta di una piattaforma di trading CFD, acronimo di Contract for difference, i contratti derivati che riflettono il prezzo di asset sottostanti.

I CFD presentano vari vantaggi, come:

poter investire su tanti asset di varia natura

beneficiare della Leva finanziaria (che ricordiamo però essere una arma a doppio taglio, in quanto, come moltiplica i profitti, moltiplica le perdite)

poter approfittare sia quando il prezzo è in rialzo, sia quando è in ribasso

OBRinvest: come funziona

Come funziona OBRinvest? Il Broker mette a disposizione anche un Conto demo per provare la piattaforma, capirne il funzionamento e gli spread previsti.

E’ possibile scegliere tra una discreta gamma di asset sui quali fare trading, come:

Forex

Il Broker OBRinvest mette a disposizione dei trader iscritti sia le coppie Major (praticamente quelle oggetto di maggiori transazioni). Sia le coppie principali (le valute inerenti alle principali realtà del mondo economico). Sia le coppie esotiche (quelle composte da valute di Stati di minore importanza economica, ma che offrono grandi occasioni di guadagno essendo molto volatile). E’ senza dubbio uno dei migliori broker forex del momento.

Azioni

Il numero di società quotate in Borsa sulle quali è possibile fare trading non è elevatissimo, almeno relativamente ad altri Broker. Tuttavia, la scelta è variegata e consente di puntare alle principali società (come Amazon ed Apple, per esempio) e ad alcune in crescita esponenziale.

ETF

Stiamo parlando di panieri selezionati da esperti, al fine di confezionare grandi opportunità di investimento. Gli ETF più importanti ed interessanti, generalmente, risultano essere quelli sul petrolio.

Criptovalute

Ci troviamo le criptovalute più importanti per capitalizzazione di mercato, ma anche qualche buona occasione di cryptoasset in ascesa.

Materie Prime

Le Materie Prime sono un classico degli investimenti. materieprime consente di fare trading soprattutto su quelle energetiche, i metalli preziosi, i beni agricoli e di allevamento. Le prime due sono le cosiddette Commodities Hard, in quanto, per essere reperite, necessitano di trivellare il sottosuolo. Le seconde, definite Soft, sono invece reperibili sul suolo.

Indici azionari

Gli Indici azionari, oltre ad essere un ottimo strumento di analisi sull’andamento dell’economia di uno Stato o di un settore economico, sono anche ottimi strumenti per fare trading online. Su questo Broker ci troviamo molti interessanti, sia europei che mondiali.

OBRinvest lotti

Quali sono i lotti previsti da OBRinvest? I lotti, lo ricordiamo, si riferiscono al numero standard d’unità per transazione. Ossia, la dimensione delle operazioni effettuate tramite i Contract for difference.

Il broker OBRinvest offre un volume di trading minimo di 0.01 lotti.

OBRinvest: prelievo e versamento

Com’è il prelievo e il versamento su OBRinvest? Il Broker prevede tre metodi molto comodi, ciascuno dei quali con proprie tempistiche diverse a seconda dei casi.

Questi i metodi previsti per il prelievo:

Carta di credito

Skrill

PayPal

Neteller

Bonifico Bancario

Il primo prelievo viene eseguito previa verifica dei documenti inviati, ed è una pratica in conformità con quanto previsto dalle disposizioni europee.

Occhio poi alla scadenza della carta utilizzata. Infatti, non sono previste restituzioni di fondi inviati con una carta scaduta. Almeno che non si fornisca contestualmente, una autorizzazione da parte della propria banca emittente della stessa.

Occorre poi ricordare che il metodo di prelievo sarà il medesimo di quello utilizzato per il deposito. Salvo i casi di plusvalenze, che saranno inviate tramite esclusivamente bonifico bancario, per ottemperare alle disposizioni in materia di anti-riciclaggio.

Il prelievo minimo previsto è di 50,00 euro. Generalmente, ci vogliono tra i 2 e i 5 giorni a seconda del metodo utilizzato.

Questi i metodi previsti per il versamento:

Carta di credito (Visa, MasterCard, Carte Bleue, Dankort, CartaSi, Laser e Discover)

Paypal

MoneyBookers

Skrill

Pay safe card

Money Gram

Bonifico bancario

OBRinvest: piattaforme previste

Quali sono le piattaforme previste da OBRinvest? Una ottima notizia per i trader è che questa piattaforma prevede la popolarissima MetaTrader4, meglio nota con l’acronimo MT4.

Una piattaforma esistente da molti anni ormai ma che, malgrado ne siano uscite anche versioni successive, è ancora molto gradita per quanto offre ai trader iscritti. Per la sua vastità di servizi inclusi, ma anche per la straordinaria capacità di accontentare sia i trader esperti che quelli neofiti.

Oltre alla comodità di poter essere utilizzata sui principali sistemi operativi circolanti per desk (Microsoft, Linux, Mac), sia sugli smartphone Android ed Apple.

Inoltre, OBRinvest mette a disposizione anche un Conto demo per fare pratica. Subito operativo appena ci si iscrive, senza dover inoltrare documenti o inviare denaro. Cose che si potranno fare successivamente, quando si inizierà a fare trading sul serio.

Ricordiamo, come sempre, che il Conto demo non è però un gioco, malgrado il fatto che i soldi contenuti sul conto siano virtuali. Infatti, il rischio è che ci si abitui troppo alla virtualità del denaro, con la conseguenza che finiremo per fare scelte azzardate o dettate dalla leggerezza quando poi passeremo ad un Conto live (reale).

Per quanti invece non vogliono scaricare alcunché sul proprio Pc o device mobile, vige comunque la possibilità di utilizzare il Broker direttamente online. Tramite la versione web-based WebTrader.

OBRinvest Conto demo

Abbiamo detto che questo Broker mette a disposizione un Conto demo illimitato, per tempo di utilizzo e capitali virtuali disponibili.

Il che è ottimo in quanto è possibile fare pratica continua per i trader neofiti, ma è anche una ottima occasione per i trader esperti di testare strategie nuove senza rischiare i propri capitali reali.

OBRinvest formazione

Com’è la formazione offerta dal Broker OBRinvest? Ecco le varie opzioni selezionabili:

Il glossario

Si tratta di un manuale sul trading online, che tocca vari argomenti. Con infarinatura anche sul mondo della finanza in generale. Sarà possibile apprendere i termini tecnici che troverai nel Broker, che afferiscono al trading online in generale.

Video On Demand

Sarà possibile visualizzare diversi video on demand, sia via web che scaricando il software.

Analisi tecnica e fondamentale

E’ prevista anche una sezione dedicata alle analisi tecnica e fondamentale. La prima si riferisce all’asset in sé e all’andamento dei prezzi, studiandone lo storico, i movimenti. L’analisi fondamentale è invece rivolta agli aspetti generali, come il settore di riferimento dell’asset, la situazione economica in generale, i fattori che possono influenzarlo.

Ebook

Il Broker Fxtb offre diversi eBook da leggere, che toccano più argomenti del trading online.

OBRinvest: segnali di trading

Il Broker OBRinvest offre anche i segnali di trading elaborati dal colosso del settore Trading Central. Insignito per i suoi servizi da diversi riconoscimenti prestigiosi.

I segnali di trading elaborati dagli esperti di Trading Central sono efficaci all’incirca dell’80%. Una percentuale molto alta, grazie alle analisi tecniche e fondamentali poste in essere dai suoi esperti. Chi vi parla di segnali efficaci del 100 per cento vi sta solo mentendo. E vuole truffarvi.

Dopo l’iscrizione al Broker, avrete quindi la possibilità di attivare anche i segnali di trading di Trading Central.

OBRinvest commissioni

Come sono le commissioni su OBRinvest? Diciamo che siamo di fronte ad un Broker che, in relazione alla sicurezza e ai servizi che offre, offre al contempo anche commissioni e spread altamente competitivi.

Questo è un tasto molto importante, giacché questi ultimi rappresentano i costi che il Broker fa pagare ai trader e che alla lunga finiranno per ridurre i propri profitti.

Il vantaggio è che potete testare queste voci di spesa anche utilizzando il Conto demo. Così comprenderete per bene a cosa andrete in conto.

OBRinvest tipi di conto

Quali sono i tipi di conto previsti da OBRinvest? Il Broker dà la possibilità di iscriversi versando 250 euro. Un importo tutto sommato in linea con diversi Broker, sebbene alcuni ne richiedano anche di meno. Come eToro che ne richiede 200 o Plus500 solo 100.

Questi i servizi che mette a disposizione il Conto base:

1 lezione sul trading online

News quotidiane sul trading

Segnali di trading di Trading Central

2 notifiche via SMS al giorno

Margine del 100%

Primo prelievo gratuito

OBRinvest è una truffa?

Veniamo ora alla domanda clou. OBRinvest ha, come già detto, regolare licenza CySEC. La Cyprus Securities and Exchange Commission (Cysec), ente di regolamentazione con sede a Cipro in linea con le direttive emesse dall’ESMA. L’organismo dell’Unione europea.

La licenza ha CIF numero 217/13. OBR Investments Limited è registrata in 12 Archiepiskopou Makariou Avenue III, Office No. 201, ZAVOS KRISTELLINA TOWER, 4000, Mesa Geitonia, Limassol, Cipro.

Importante anche la sicurezza dei propri dati personali, garantita mediante il certificato crittografico SSL a 128 bit, gestito da Thawte.

OBRinvest: le domande frequenti

Ecco le risposte alle FAQ sul broker OBRinvest:

OBRinvest è sicuro? OBRinvest è un broker regolato gestito dalla OBR Investments Limited, una società con licenza CIF numero 217/13.

Quali sono i servizi offerti da OBRinvest? La piattaforma è sicura e legale e permette di fare trading CFD su vari asset come le azioni, gli indici azionari, le commodities e le principali criptovalute oltre a naturalmente al Forex.

OBRinvest offre il conto demo? Si, offre un conto demo gratuito e illimitato nel tempo. Con questo broker tutti possono iscriversi e provare gratuitamente i servizi della piattaforma prima di passare alla modalità reale.

OBRinvest opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su OBRinvest? Molti apprezzano il fatto che abbia regolare licenza CySEC, un buon numero di asset disponibili, la piattaforma MetaTrader 4, un Conto demo per testare la piattaforma.

Ha un conto base di 250 euro. Tutto sommato superiore a molte realtà del trading online. Come eToro (200), Plus500 (100).

Apprezzabile la scelta di asset (se ne contano circa 150. Diciamo che prevede i principali, cosa comunque utile per la diversificazione del proprio portafoglio). Gli spread sono molto vantaggiosi, come per esempio sulle coppie non major. Inoltre offre sicuramente il miglior materiale formativo.