Gimme5: come funziona? Recensione e Opinioni [2021]

Conviene usare Gimme5? Gimme5 è una truffa?

Se sei approdato qui, vuol dire che hai sentito parlare di questa piattaforma e ne vuoi sapere di più. E fai bene, poiché le truffe sono sempre dietro l’angolo.

Stiamo parlando di una sorta di salvadanaio, che però, ti permette di far fruttare i tuoi soldi in automatico.

Certo, detta così sembra una delle solite promesse che si leggono sul web. Di quelle che già nella favola di Pinocchio gli facevano il gatto e la volpe a proposito dell’albero delle monete d’oro.

Dunque, per fugare ogni dubbio, ti proponiamo una guida completa su Gimme5. E le possibili migliori alternative.

Attualmente la soluzione migliore per fare trading online è quella di sfruttare le piattaforme CFD. Ad esempio una ottima è quella del broker ForexTB. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello dei segnali che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie attività di trading on line ed essere più profittevoli. Per saperne di più sui segnali clicca qui per visitare il sito ufficiale..

Gimme5 cos’è

Cos’è Gimme5? Si tratta di un servizio tramite il quale, depositando 5 euro alla volta, consente di risparmiare ma anche di far fruttare il denaro versato. Come? Investendolo automaticamente su fondi comuni gestiti da professionisti del risparmio.

Gimme5: come funziona

Occorre scaricare gratuitamente una applicazione disponibile per tutti i maggiori sistemi operativi, dopodiché si crea ovviamente un account che non prevede canoni.

Ci sono 2 modalità per iscriversi:

l’iscrizione classica, inserendo nome, cognome e indirizzo e-mail utilizzando il proprio account Facebook o Google, il che consente di fare ovviamente in modo più veloce

Piattaforme CFD regolamentate: ecco le migliori

Prima di proseguire con questa recensione vi proponiamo un elenco dei migliori broker CFD regolamentati:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

*67% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD Demo ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD Segnali gratuiti ISCRIVITI Conto demo gratis Servizi di intelligenza artificiale ISCRIVITI Bonus 25€ Conti Zero spread! ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Gimme5 è una truffa?

No, Gimme5 non è una truffa. O, quanto meno, non è nata certo per questo proposito. Infatti, è gestito dalla società AcomeA S.G.R., che ha licenza Consob ed è anche sotto la sorveglianza della Banca d’Italia.

Del resto, non può essere altrimenti, visto che propone a tutti gli effetti dei servizi di risparmio e di investimento.

Chi vuole iniziare a investire e a risparmiare può scaricare.

Gimme5 come funziona?

Detto della registrazione, occorre scegliere tra diversi profili disponibili:

Risparmiatore: vengono dati anche degli utili consigli per gestire i propri risparmi

Investitore: si danno dei consigli su come far fruttare i propri risparmi

Scelto il profilo, bisogna scegliere gli obiettivi. I quali possono andare da quelli più strettamente personali fino a quelli della propria famiglia.

A ciascun obiettivo occorre poi assegnare un limite specifico. Dopo aver collegato la app alla propria carta, occorre scegliere quanto versare. Partendo da una cifra base di 5 euro.

Nel caso in cui si scelga il profilo investitore, occorre fare una ulteriore scelta. Ossia, quale tipo di investitore si vuole essere:

Prudente : lo scopo primario è la crescita del capitale investito Il livello di rischio è medio con durata flessibile.

: lo scopo primario è la crescita del capitale investito Il livello di rischio è medio con durata flessibile. Dinamico : è un tipo di investimento di medio/lungo termine. Il livello di rischio è medio/alto.

: è un tipo di investimento di medio/lungo termine. Il livello di rischio è medio/alto. Aggressivo: crescita alta del proprio patrimonio, ma di contro, cresce il rischio corso.

Quanto costa Gimme5

Quando si attiva il profilo non occorre pagare nulla. Se invece si richiede un rimborso degli investimenti effettuati, allora occorre versare un euro.

Riguardo le commissioni di trading, dipende dal piano di investimento.

Per esempio, con il profilo Prudente, le commissioni sono pari allo 0,80%. Ma a preoccupare maggiormente sono gli oneri fiscali, visto che si arriva fino ad una imposta del 26% sui profitti. La cosiddetta tassa di capital gain, che va in una forbice compresa tra il 12,5 ed il 26% della plusvalenza realizzata.

Alternative a Gimme5: i broker CFD

Quali sono le migliori alternative a Gimme5? Se giunti fin qui, la piattaforma già non ti convince, puoi valutare delle alternative valide per fare trading automatico. Ecco quali.

Investire automaticamente con eToro

eToro è un broker con regolare licenza per operare, anche Consob. Ti offre la possibilità di copiare cosa fanno i trader migliori, chiamati sul sito Popular investors.

Così puoi guadagnare fin da subito, senza capirci nulla di trading. Via via, puoi anche iniziare a posizionare tuoi stop loss e take profit, interrompere la copia quando lo desideri, ecc.

Puoi copiare fino a 100 popular investors.

Il servizio si chiama Copy Trading, anche se è meglio noto come copy trading.

Puoi anche diventare un popular investors a tua volta, quando avrai soddisfatto determinati parametri e guadagnare un profitto aggiuntivo grazie a chi ti copia.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Investimenti diretti con ForexTB

ForexTB è un’altra piattaforma di trading con regolari licenze per offrire i propri servizi.

Ti consente di formarti al meglio sul trading online attraverso tanti servizi, come:

manuali in formato eBook scaricabili gratuitamente (che puoi scaricare da qui)

corsi in formato webinar organizzati da esperti

Glossario con i principali termini

Conto demo, per fare pratica con 100mila euro gratuiti

Puoi anche ottenere via sms i suggerimenti degli esperti di Trading Central e sfruttare le potenzialità dell’Intelligenza artificiale.

77,80% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Piccoli investimenti con Capital.com

Capital.com è un broker che permette di iscriverti con soli 20 euro, scegliendo un profilo base.

Tuttavia, entrerai a far parte di un mondo nel quale potrai scegliere tra oltre 3mila asset disponibili, una app molto curata come Investmate, e anche qui, farti aiutare dall’intelligenza artificiale.

Anche Capital.com ha 2 regolari licenze per operare e zero commissioni sull’eseguito.

71.2% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Quanto si guadagna con Gimme5

Il guadagno è ovviamente commisurato a quanto abbiamo investito sulla piattaforma. Le alternative, o se si preferisce i tagli, sono:

5 euro

25 euro

50 euro

100 euro

150 euro

250 euro

cifra scritta da noi a piacimento

Il profitto finale dipende in base a quanti soldi abbiamo depositato e in quale tipo di profilo.

Diciamo che fare delle stime precise non è facile. Se si va molto bene, si parla di qualche centinaio di euro al mese, ma se si investe già cifre importanti (250 o superiori).

Quindi, non si diventa dei Paperon de’ paperoni. Serve soprattutto per i più giovani che iniziano ad avvicinarsi al mondo della finanza, cercando qualche soluzione meno rischiosa.

Sebbene, è meglio sempre stare attenti a non fari prendere troppo la mano con sistemi che all’apparenza sembrano molto semplici ma che comunque richiedono deposito di denaro.

Gimme5: quale fondo scegliere?

I fondi presenti su Gimme5 sono i seguenti:

Quali sono tutti Fondi presenti su Gimme5? Ecco una lista completa:

Breve termine: adatto a chi cerca un investimento di breve-medio periodo e un livello di rischio medio-basso. E’ composto da titoli di Stato e obbligazioni denominati in euro

Eurobbligazionario: medio periodo, con un livello di rischio medio. La componente obbligazionaria o monetaria del portafoglio è superiore al 50%

Performance: crescita di capitale nel medio periodo con un livello di rischio medio-alto. Si compone di oltre la metà in obbligazioni o strumenti di natura monetaria e del 15% in azioni

Esente: di tipo flessibile, si allinea alla Disciplina sui Piani Individuali di Risparmio (PIR). Le azioni possono essere presenti fino al 40% e gli strumenti obbligazionari e monetari fino al 100%

Prudente: investimento di medio periodo e con un livello di rischio medio. Si compone per un terzo di azioni e per il resto di strumenti obbligazionari o monetari

Dinamico: investimento di medio-lungo periodo, con livello di rischio medio-alto. Si compone per la metà di azioni e per il resto di strumenti obbligazionari o monetari

Aggressivo: investimento di lungo periodo e con un livello di rischio alto. Si compone al 100% di azioni, o di strumenti obbligazionari o monetari

Globale: investimento di lungo periodo e con un livello di rischio alto. Fondo internazionale che investe almeno il 70% delle attività in portafoglio in azioni di società provenienti da tutto il mondo

PMItalia ESG: fondo che punta sull’Italia, dato che il 70% del fondo è coperto da azioni di società italiane. E’ un investimento di lungo periodo e con un livello di rischio alto

Europa: investimento di lungo periodo e con un livello di rischio alto. Contrariamente al primo, in tal caso il 70% è costituito da azioni di società europee

America: investimento di lungo periodo, e con un livello di rischio elevato. In questo fondo, il 70% del patrimonio è costituito da azioni di società statunitensi

Asia pacifico: altro fondo di lungo periodo, con rischio alto, il 70% è costituito da azioni di società asiatiche

Paesi emergenti: anche questo fondo costituisce un investimento di lungo periodo con elevato livello di rischio. Il 70% delle azioni proviene da paesi cosiddetti emergenti

In alternativa consigliamo di usare strumenti più semplici come possono essere i CopyPortfolios di eToro, una funzionalità che permette di copiare interi asset dai migliori trader.

Gimme5 è una App sicura?

La app è gestita da AcomeA SGR, realtà attiva nella gestione degli investimenti. Nata da una idea di un gruppo di gestori e imprenditori. I seguenti:

Alberto Foà

Giordano Martinelli

Roberto Brasca

Giovanni Brambilla

AcomeA SGR è una società di gestione del risparmio indipendente da gruppi bancari, con oltre 100mila clienti e un patrimonio in gestione di circa 2,5 miliardi di euro.

Sul sito viene riportato tutto il team del gruppo societario, con tanto di rimando ai profili linkedin di ciascun membro e l’indirizzo della società mostrato su Google Maps (Largo Guido Donegani, 2, 20121 Milano).

Gimme5: le domande frequenti

Conclusioni

Gimme5 si pone come piattaforma per gestire i propri risparmi, ma anche investire in diverse modalità. Da quelle a basso rischio a quelle con alto rischio.

Va da sé che i profitti dipendono dal capitale investito e dal profilo scelto.

Non si tratta di una truffa, visto che dietro c’è una società accreditata presso la Consob: AcomeA SGR.

Le migliori alternative a Gimme5 sono eToro e ForexTb.