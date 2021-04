Forex Factory: è un sito utile per chi fa trading?

Come funziona Forex Factory? Forex Factory è una truffa?

Sul web di forex forum se ne trovano a bizzeffe, una modalità di interagire tra utenti accomunati da una stessa passione o professione, un po’ soppiantata però dai Social. Soprattutto da Facebook, dove si creano gruppi a tema.

Purtroppo però, occorre anche aggiungere che nei forum circolano anche tanti incompetenti. I quali, credendo di saperne più degli altri, fanno solo danni.

Oppure di persone che non riescono e che vogliono demoralizzare gli altri perché loro non ce l’hanno fatta.

Ed ancora, ci sono quelli che ti suggeriscono dei siti solo perché hanno una affiliazione. E cosa importa se eventualmente sono pure delle truffe.

Forex Factory è un Forum esistente dal 2004. E lo scopo di questa guida completa su Forex Factory è proprio quello di capire se conviene usarlo o è meglio restare alla larga.

Attualmente la soluzione migliore per fare trading forex è quella di sfruttare le piattaforme CFD.

Forex Factory cos’è

Cos’è Forex Factory? Si tratta del principale forum a tema Forex, nato nel 2004. Lo stesso anno di Facebook, sebbene quest’ultimo ebbe una esplosione mondiale anni dopo.

Forex forum: sono ancora utili?

Forex Factory è invece nato in un periodo nel quale l’interesse per il trading online iniziava a dilagare soprattutto negli Stati Uniti. Ma con una accelerazione con l’arrivo dei device mobili prima e con le criptovalute poi.

E così anno dopo anno, Forex Factory è diventato un punto di riferimento per quanti vogliono discutere di mercati finanziari, reperire notizie utili ed conoscere in anticipo gli eventi pertinenti legati al mondo finanziario. Eventi che possono influenzare il prezzo degli asset.

Dunque, questo sito è una vera e propria community di trader, che vogliono mettere al bando fake news e truffe che girano intorno al mondo del trading online. Approfittando della sua popolarità. Truffe che spesso sveliamo anche nei nostri articoli.

Del resto, i forum stanno vivendo una rivincita dopo essere passati un po’ in secondo piano con l’esplosione di Facebook. Con maggiore evidenza da inizio 2021, quando una sezione del popolare sito Reddit, WallStreetBets, è stata in grado di mettere a soqquadro i mercati con azioni collettive mirate.

Ma su Forex Factory è tutto rosa e fiori o bisogna stare attenti anche lì? Cerchiamo di capirlo di seguito.

Per approfondimenti : Bitcoin forum, cosa sapere.

Migliori piattaforme Forex

Prima di continuare vi segnaliamo un elenco di migliori broker per fare trading forex:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

*75% dei trader perde soldi Copy Portfolio Servizio CFD Demo Corso trading gratis, CFD Segnali gratuiti Bonus 25€ Conti Zero spread! CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Come funziona Forex Factory

Forex Factory è un forum internazionale, quindi ci troverete trader provenienti da tutte le parti del Globo. Quindi, da paesi diversi con abitudini diverse, modi di pensare differenti, anche nel trading online.

Per il resto, funziona come tutti i forum ordinari. Con Topic aperti a cui partecipare o da aprire a nostra volta, e la presenza di moderatori.

C’è da dire poi che anche i trader più esperti possono sbagliare, quindi cercate sempre di prendere con le molle quanto si dice, essendo esseri umani e non calcolatori infallibili.

Meglio sempre ascoltare più campane, controbilanciare quanto dicono loro con altre notizie. Il web offre tantissime possibilità di formarsi e ciò che esce fuori da Forex Factory è solo una parte della verità.

Sul forum sono presenti anche dei trading systems, ma è meglio non fidarsi. Spesso si rivelano inefficaci.

Insomma, avrete capito che Forex Factory è una Agorà virtuale come tutte le altre. Dove il confronto è molto utile e potreste trovare ottimi spunti. Tuttavia, non prendetelo come un Testo sacro sul trading.

Alternative a Forex Factory

Quali sono le migliori alternative a Forex Factory? Vediamole di seguito.

Social trading con eToro

Il broker eToro (qui trovi il sito ufficiale) presenta uno strumento molto utile: il Social trading.

Esso racchiude due servizi molto importanti, per interagire con gli altri trader e diventare una vera e propria comunità che fa squadra per un obiettivo comune. Dove i trader alle prime armi imparano da quelli più esperti e questi ultimi guadagnano facendosi copiare dai primi.

In particolare parliamo di:

Copy trading: la possibilità di copiare quanto fanno i trader migliori, chiamati non a caso Popular investors. Potrai anche personalizzare il trading copiato posizionando tuoi stop loss e take profit. Puoi copiare fino a 100 Popular investors, interrompere un trade copiato quando lo ritiene opportuno o la stessa copia del trader esperto. Una volta soddisfatti dei requisiti, puoi diventare tu stesso un Popular investor.

Feeds: tramite i feeds di eToro puoi seguire i post pubblicati dagli altri trader e farti seguire a tua volta. Così potrai leggere spunti interessanti sul loro operato, la loro opinione, ecc. Come se fosse un vero e proprio Social network pensato per i trader.

Il vantaggio di un normale Forum o di un gruppo di Facebook è che qui puoi visualizzare cosa fanno nel concreto i trader. Quindi, la loro percentuale di successo, gli asset su cui investono di più, le strategie di trading che adottano, il luogo di provenienza, una breve biografia, una foto, il nome anagrafico.

Pertanto, non si tratta di doversi fidare di un utente che non si sa chi in realtà sia. Ma di un trader che può dimostrare il suo valore in modo trasparente, proprio perché eToro mostra le sue statistiche.

Per saperne di più sul Social Trading di eToro clicca qui.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

ForexTB: segnali di trading e formazione

Il broker ForexTB offre invece una formazione difficilmente riscontrabile altrove. Suddivisa in più elementi:

eBook da scaricare gratuitamente

Webinar da seguire gratis

Conto demo da 100mila euro virtuali

Ausilio dell’Intelligenza artificiale Buzz

ForexTB offre i segnali di trading di Trading Central. Un altro elemento molto utile per fare trading. Infatti, si tratta di suggerimenti inviati dagli esperti di questa società operativa dal 1999, spesso premiata per quanto offre e che ha la licenza per fare trading negli Usa, Francia e Hong Kong.

I segnali di trading di ForexTB ti aiuteranno a capire dove e quando posizionarti, su quale asset, la direzione da prendere (long o short), l’importo. Ti arriveranno comodamente via sms sul telefono. Il numero dipende dal tipo di account che scegli.

Per saperne di più su ForexTB ed i suoi servizi visita questa pagina qui.

77,80% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Plus500: strumenti avanzati di trading

Il broker Plus500 (clicca qui per visitare il sito) offre un Conto demo di 40mila euro che si ripristina quando scende sotto i 200 euro. Offre anche grafici ben fatti, una assistenza clienti in Live chat, quindi non dovrai attendere per ottenere la risposta ad una email. Il tutto, anche in 32 lingue diverse.

Plus500 offre una sorta di segnali di trading, che ti avvisano via email quando un asset sta intraprendendo un trend interessante al rialzo o al ribasso. La mail contiene tante informazioni chiare sulla posizione da prendere.

Per saperne di più su Plus500 ed i suoi strumenti visita qui il sito.

76.4% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

Forex Factory news

Forex Factory News è la sezione dedicata a tutte le notizie relative al trading online. Si tratta, in sostanza, di un rotocalco costantemente aggiornato sulle notizie dei mercati finanziari. Ogni post riporta un abstract della notizia, poi cliccando sulla voce “Full story” puoi leggerla tutta sul sito originale.

Sicuramente questo è un ottimo strumento, perché sappiamo quanto le notizie siano importanti per l’analisi fondamentale. Infatti, possono influenzare pesantemente in negativo o in positivo il prezzo di un asset.

E’ possibile poi commentare il topic e capire cosa ne dicono gli altri.

Forex Factory calendario: è utile

Sul forum Forex Factory è possibile trovare anche un calendario economico con tutti gli eventi in programma relativi ai mercati finanziari.

Anche il calendario economico è molto importante per l’analisi fondamentale, poiché preannuncia per esempio la diramazione dei dati finanziari di una società relativi ad un trimestre appena conclusosi o all’anno precedente. Il report sulla decisione del CDA di una multinazionale quotata in borsa.

Ed ancora, quando avverrà il lancio di un nuovo prodotto. La conclusione di un accordo commerciale tra Paesi relativo ad una determinata materia prima, ecc.

Domande frequenti su Forex Factory

Cos’è Forex Factory? Si tratta di un Forum nato nel 2004 sul quale i trader si confrontano tra loro sulle notizie principali. E’ uno strumento molto utile, soprattutto per l’analisi fondamentale degli asset, dato che riporta News costantemente aggiornate, riprese dai principali siti finanziari. Ma anche un calendario economico completo. Forex Factory è affidabile? Sicuramente è un sito dove circolano tanti trader esperti, che possono darci utili consigli e dritte. Ma attenzione. Non mancano falsi profeti, trader pessimisti o magari chi da suggerimenti in buona fede poi rivelatisi sbagliati. Quindi, va usato come una parte della verità ma meglio sempre aggiungere informazioni ulteriori a quelle che ivi circolano. Quali sono le migliori alternative a Forex Factory? A nostro avviso puoi trovare strumenti utilissimi anche su eToro, come il Social trading. Su ForexTB, coi segnali di trading. Su Plus500 con il conto demo praticamente illimitato.

Forex Factory mercati

Forex Factory dà ai trader iscritti anche la possibilità di monitorare i mercati e le quotazioni forex.

La sezione è personalizzabile e consente di mantenere sotto controllo i grafici che più interessano. Nonché impostare avvisi e controllare l’andamento delle negoziazioni.

Dunque, ulteriori strumenti molto utili, da aggiungere come frecce per il vostro arco.

Conclusioni

Forex Factory è un Forum sul trading online nato nel 2004 e malgrado i tanti anni di attività, mantiene sempre un livello qualitativo elevato dei servizi che offre.

Va però preso come una delle tante fonti dalle quali attingere e non come verità assoluta. Perché i trader iscritti possono comunque sbagliarsi.

Molto utile restano però alcuni servizi, come le news raccolte dai principali siti finanziari, gli avvisi, il calendario economico.

