Curve Finance annuncia nuova release che sarà parte del progetto per acquisire AMM

Curve Finance, l‘exchange decentralizzato basato su Ethereum, ha recentemente annunciato una nuova release.

Infatti, oltre a strumenti come ETH, WBTC o USDT, presto arriveranno sulla piattaforma altre coppie di trading. La scelta di Curve Finance prende forma per aggiungere più opzioni e per offrire maggiore scelta agli utenti. Tuttavia l’exchange punta a creare un nuovo protocollo DeFi, combinando due differenti modelli di swap, in un ibrido capace di rimodellare la natura dei market maker automatizzati (AMM).

Questo particolare protocollo DeFi è infatti primitivo, anche se detiene quasi 40 miliardi di valore totale bloccato. Proprio per questo motivo Curve Finance ha scelto di lanciare un nuovo algoritmo per scambiare asset volatili, modificando quindi le funzionalità base dell’exchange.

La piattaforma è infatti progettata per supportare scambi a basso slittamento tra prodotti simili, come ad esempio lo scambio di due stablecoin. Sarebbe così possibile concentrare la liquidità su una precisa curva di legame, che si proietta verso un prezzo particolare.

Cerchiamo di capire come cambierà Curve Finance e quali nuove modalità mette a disposizione.

Il nuovo algoritmo di Curve Finance

Il nuovo algoritmo introdotto da Curve Finance permetterà quindi ai trader di eseguire scambi a basso slittamento tra asset diversi.

Proprio gli asset di riferimento possono essere volatili, come ad esempio ETH e WBTC, o caratterizzati da prezzi in continuo mutamento. In ogni caso però i nuovi pool garantiranno questi cambiamenti con una combinazione di risultati, ottenuti dalle medie modelli esponenziali, e un modello di curva di legame.

Proprio il modello sarà distribuito da AMM popolari, come ad esempio Uniswap. Di conseguenza si potrebbe arrivare a creare una liquidità 5, o addirittura 10, volte superiore e, allo stesso tempo, ci saranno maggiori profitti per gli utenti che forniscono liquidità.

Certo il nuovo algoritmo di Curve Finance può essere complicato, come del resto lo è l’architettura della piattaforma, ma ciò che invece è chiaro è il risultato finale.

Insomma Curve Finance sta assumendo il più ampio spazio AMM, utilizzando un prodotto più efficiente sia per i trader che per i fornitori di liquidità. Senza considerare che vengono impiegate anche le commissioni di ribilanciamento, comprese tra 0,04% e 0,4%, e le stesse strutture dei prezzi.

Curve Finance – Riepilogo

L’aggiunta di nuove coppie

Come abbiamo anticipato, Curve Finance ha deciso di aggiungere, oltre alle coppie già presenti sulla piattaforma, anche quelle più comuni. Questo passaggio dovrebbe anticipare il passaggio alla fabbricazione autonoma, all’interno della quale chiunque può mettere in circolo il proprio metapool.

Ma cosa ne pensa la comunità della Finanze Decentralizzata? La razione è stata più che entusiasta, tanto che molti utenti hanno festeggiato il lancio di quella che loro stessi definiscono, la seconda versione di Curve.

A questo proposito anche gli analisti hanno espresso pareri positivi, sostenendo l’efficienza del capitale e delle ottimizzazioni di liquidità offerte dal nuovo modello. Va detto che, nonostante l’entusiasmo, non si tratta di una vera seconda versione, ma piuttosto di una modifica in grado di estendere e ottimizzare il funzionamento dell’exchange di Curve Finance.

In altre parole si andrà ad ottimizzare il prezzo di target 1, ad un prezzo dinamico basato sul pool Exponential Moving Average (EMA). Viste queste caratteristiche molti hanno paragonato l’innovazione di Curve Finance alla nuova versione di Uniswap, ossia Uniswap v3. A differenza di questa piattaforma però, Curve Finance concentra tutta la liquidità verso prezzi particolari.

Un nuovo modo per creare liquidità

Il nuovo aggiornamento di Curve Finance andrà quindi ad introdurre un nuovo metodo per creare liquidità.

Ovviamente la novità riguarda anche tutte quelle attività che non sono necessariamente legate tra loro, così da creare un metodo più efficiente rispetto agli attuali market maker automatizzati (AMM).

Come già detto il nuovo protocollo DeFi andrà ad accorpare due modelli di asset swap piuttosto popolari. Il risultato sarà quindi un ibrido basato sulla formula matematica (x·y = k), almeno per quanto riguarda gli AMM. In particolare però l’algoritmo per lo scambio di asset volatili, durante lo scambio i il deposito, dev’essere trattato in modo simile ai tipici pool di criptovalute.

A questo proposito Michael Egorov, nel documento rilasciato come CEO di Curve Finance, ha approfondito la complessa matematica che sta alla base del nuovo algoritmo. In particolare il nuovo aggiornamento consente essenzialmente scambi tra coppie volatili di asset o tra asset che hanno prezzi costantemente fluttuanti.

Considerazioni finali

