Come giocare in borsa: guida completa

Come giocare in borsa? Quali sono i consigli per giocare in borsa? Cos’è una borsa valori? Investire in azioni è un ottimo modo per far crescere la ricchezza. Ma come si comincia effettivamente? Segui i passaggi sottostanti per imparare come investire nel mercato azionario.



Borsa valori cos’è

Cos’è una Borsa valori? Un mercato azionario è l’aggregazione di acquirenti e venditori (una rete allentata di transazioni economiche, non una struttura fisica o entità discreta) di azioni (dette anche azioni), che rappresentano diritti di proprietà sulle imprese; questi possono includere titoli quotati in una borsa pubblica, così come titoli scambiati solo privatamente.

Esempi di quest’ultimo includono azioni di società private che vengono vendute agli investitori tramite piattaforme di crowdfunding azionario. Le borse valori elencano azioni di common equity e altri tipi di sicurezza, ad es. obbligazioni societarie e obbligazioni convertibili.

Le azioni sono suddivise in vari modi. Un modo è dal paese in cui la società è domiciliata. Ad esempio, Nestlé e Novartis sono domiciliati in Svizzera, quindi possono essere considerate come parte del mercato azionario svizzero, sebbene le loro azioni possano anche essere negoziate in borsa in altri paesi, ad esempio come certificati di deposito americani (ADR) su azioni statunitensi mercati. A metà 2017, la dimensione del mercato azionario mondiale (capitalizzazione di mercato totale) era di circa 76,3 trilioni di dollari.

Per paese, il più grande mercato erano gli Stati Uniti (circa il 34%), seguito dal Giappone (circa il 6%) e dal Regno Unito (circa il 6%). Questi numeri sono aumentati nel 2013. A partire dal 2015, ci sono un totale di 60 borse nel mondo con una capitalizzazione di mercato totale di $ 69 trilioni. Di questi, ci sono 16 borse con una capitalizzazione di mercato di $ 1 trilione o più, e rappresentano l’87% della capitalizzazione di mercato globale. Oltre all’Australian Securities Exchange, queste 16 borse hanno sede in uno dei tre continenti: Nord America, Europa e Asia.

Una borsa è un mercato azionario dove i broker e gli operatori di borsa possono acquistare e vendere azioni, obbligazioni e altri titoli. Molte grandi aziende hanno i loro titoli quotati in borsa. Ciò rende lo stock più liquido e quindi più attraente per molti investitori. Lo scambio può anche fungere da garante del regolamento. Altre azioni possono essere scambiate “over the counter” (OTC), cioè attraverso un rivenditore. Alcune grandi società avranno le loro azioni quotate in più di una borsa in diversi paesi, in modo da attirare investitori internazionali.

Le borse possono riguardare anche altri tipi di titoli, come titoli a reddito fisso (obbligazioni) o (meno frequentemente) derivati che hanno maggiori probabilità di essere negoziati OTC.

Piattaforme per investire in Borsa

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI Social trading, copy trading

66% dei trader perde soldi Copy Portfolio ISCRIVITI Servizio CFD Demo ISCRIVITI Corso trading gratis, CFD Segnali gratuiti ISCRIVITI Forex, azioni, criptovalute Webinar ed ebook ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Giocare in borsa: cosa significa

Cos’è il trade in Borsa? Il trade è traducibile in scambio e nei mercati azionari significa il trasferimento in denaro di un’azione o di una garanzia da un venditore ad un acquirente. Ciò richiede a queste due parti di concordare un prezzo. Le azioni (azioni o azioni) conferiscono una partecipazione in una particolare società.

I partecipanti del mercato azionario vanno da piccoli investitori individuali a investitori più grandi, che possono trovarsi in qualsiasi parte del mondo e possono includere banche, compagnie di assicurazione, fondi pensione e hedge fund. I loro ordini di acquisto o di vendita possono essere eseguiti per loro conto da un operatore di borsa.

Alcuni scambi sono luoghi fisici in cui le transazioni vengono effettuate su una piattaforma commerciale, con un metodo noto come protesta aperta. Questo metodo è utilizzato in alcune borse e borse di materie prime e coinvolge commercianti che gridano prezzi di offerta e di offerta.

L’altro tipo di borsa ha una rete di computer in cui le transazioni sono fatte elettronicamente. Un esempio di tale scambio è il NASDAQ. Un potenziale acquirente offre un prezzo specifico per un’azione e un potenziale venditore chiede un prezzo specifico per lo stesso stock. Acquistare o vendere sul mercato significa accettare qualsiasi prezzo di richiesta o prezzo di offerta per lo stock. Quando i prezzi di offerta e di domanda corrispondono, una vendita avviene in base all’ordine di arrivo, se vi sono più offerenti a un determinato prezzo. Lo scopo di una borsa è di facilitare lo scambio di titoli tra acquirenti e venditori , fornendo così un mercato. Gli scambi forniscono informazioni commerciali in tempo reale sui titoli quotati, facilitando la scoperta dei prezzi.

La Borsa di New York (NYSE) è uno scambio fisico, con un mercato ibrido per effettuare ordini elettronicamente da qualsiasi luogo e sul piano commerciale. Gli ordini eseguiti sul piano di negoziazione entrano attraverso i membri dello scambio e scorrono fino a un broker di piano, che inoltra l’ordine elettronicamente al post di trading del piano per il Marketated Maker (“DMM”) per quel titolo per negoziare l’ordine. Il compito del DMM è di mantenere un mercato a due lati, facendo ordini di acquistare e vendere la sicurezza quando non ci sono altri acquirenti o venditori.

Se esiste uno spread, non avviene immediatamente alcun trade – in questo caso il DMM può utilizzare le proprie risorse (denaro o azioni) per chiudere la differenza. Una volta che uno scambio è stato fatto, i dettagli sono riportati sul “nastro” e inviati alla società di brokeraggio, che quindi informa l’investitore che ha effettuato l’ordine. I computer svolgono un ruolo importante, soprattutto per il trading di programmi. Il NASDAQ è uno scambio virtuale, in cui tutto il trading avviene su una rete di computer.

Il processo è simile alla Borsa di New York. Uno o più market maker NASDAQ forniranno sempre un prezzo di acquisto e di vendita al quale acquisteranno o venderanno sempre il “loro” stock. La Borsa di Parigi, ora parte di Euronext, è una borsa valori elettronica ordinata. È stato automatizzato alla fine degli anni ’80. Prima degli anni ’80, consisteva in uno scambio aperto di proteste. Gli agenti di cambio si sono incontrati sul piano commerciale del Palais Brongniart.

Nel 1986 è stato introdotto il sistema di scambio CATS e il processo di abbinamento degli ordini è stato completamente automatizzato. Le persone che negoziano azioni preferiranno negoziare sulla borsa più popolare poiché questo dà il maggior numero di potenziali controparti (acquirenti per un venditore, venditori per un acquirente) e probabilmente il miglior prezzo.

Tuttavia, ci sono sempre state alternative come broker che cercano di riunire le parti per scambiare fuori dallo scambio. Alcuni mercati terzi che erano popolari sono Instinet e successivamente Island e Archipelago (gli ultimi due sono stati successivamente acquisiti da Nasdaq e NYSE, rispettivamente).

Un vantaggio è che questo evita le commissioni previste dalla Borsa.

Chi partecipa alla Borsa

I partecipanti al mercato comprendono singoli investitori al dettaglio, investitori istituzionali come fondi comuni di investimento, banche, compagnie assicurative e hedge fund e anche società quotate azioni proprie. Alcuni studi hanno suggerito che gli investitori istituzionali e le società che negoziano le proprie azioni ricevono generalmente rendimenti più adeguati al rischio rispetto agli investitori al dettaglio.

Alcuni decenni fa, la maggior parte degli acquirenti e venditori erano investitori individuali, come ricchi uomini d’affari, solitamente con una lunga famiglia storie a particolari società. Nel corso del tempo, i mercati sono diventati più “istituzionalizzati”; compratori e venditori sono in gran parte istituzioni (ad esempio, fondi pensione, compagnie assicurative, fondi comuni di investimento, fondi indicizzati, fondi negoziati in borsa, hedge fund, gruppi di investitori, banche e altre istituzioni finanziarie).

L’aumento dell’investitore istituzionale ha portato con sé alcuni miglioramenti nelle operazioni di mercato. Vi è stata una graduale tendenza a ridurre le tariffe “fisse” (ed esorbitanti) per tutti gli investitori, in parte a causa dei costi di amministrazione, ma anche alle grandi istituzioni che sfidano l’approccio oligopolistico dei broker per fissare tariffe standardizzate.

Gli investimenti in borsa includono la diminuzione delle commissioni dovuta alla gestione patrimoniale informatizzata denominata Robo Advisers nel settore. L’automazione ha ridotto i costi di gestione del portafoglio riducendo il costo associato all’investimento nel suo complesso.

La partecipazione al mercato azionario si riferisce al numero di agenti che acquistano e vendono titoli garantiti da titoli azionari direttamente o indirettamente in una borsa finanziaria. I partecipanti sono generalmente suddivisi in tre settori distinti; famiglie, istituzioni e commercianti stranieri.

La partecipazione diretta avviene quando una qualsiasi delle suddette entità acquista o vende titoli per proprio conto in una borsa valori. La partecipazione indiretta avviene quando un investitore istituzionale scambia uno stock per conto di un individuo o di una famiglia. L’investimento indiretto avviene sotto forma di conti di investimento in pool, conti di pensionamento e altri conti finanziari gestiti.

Giocare in Borsa origini

Nella Francia del XII secolo, i corrieri del cambio si occupavano della gestione e della regolamentazione dei debiti delle comunità agricole per conto delle banche.

Poiché questi uomini commerciavano anche con debiti, potevano essere chiamati i primi broker. Una miscredenza comune è che, alla fine del 13 ° secolo a Bruges, i commercianti di materie prime si radunarono all’interno della casa di un uomo chiamato Van der Beurze, e nel 1409 diventarono il “Brugse Beurse”, istituzionalizzando ciò che era stato fino ad allora un incontro informale, ma in realtà la famiglia Van der Beurze aveva un edificio ad Anversa dove avvenivano questi incontri; il Van der Beurze aveva Anversa, come la maggior parte dei commercianti di quel periodo, come il loro principale luogo di commercio.

L’idea si diffuse rapidamente nelle Fiandre e nei paesi limitrofi e “Beurzen” fu presto aperto a Gand e Rotterdam.

A metà del 13 ° secolo, i banchieri veneziani iniziarono a commerciare in titoli di stato. Nel 1351 il governo veneziano dichiarò illegale la diffusione di voci volte ad abbassare il prezzo dei fondi governativi. Anche i banchieri di Pisa, Verona, Genova e Firenze iniziarono a commerciare in titoli governativi nel corso del XIV secolo.

Ciò era possibile solo perché si trattava di città-stato indipendenti non governate da un duca ma un consiglio di cittadini influenti. Le società italiane furono anche le prime a emettere azioni. Le aziende in Inghilterra e nei Paesi Bassi seguirono nel XVI secolo.

Giocare in Borsa storia

Il mercato azionario – il serial di avventura diurno del benestante – non sarebbe il mercato azionario se non avesse i suoi alti e bassi. (…) E ha molte altre caratteristiche distintive. A parte i vantaggi e gli svantaggi economici delle borse: il vantaggio di fornire un libero flusso di capitali per finanziare l’espansione industriale, ad esempio, e lo svantaggio di fornire un modo troppo conveniente per gli sfortunati, gli imprudenti e gli ingenui perdere i loro soldi – il loro sviluppo ha creato un intero modello di comportamento sociale, completo di abitudini, linguaggio e risposte prevedibili a determinati eventi.

Ciò che è veramente straordinario è la velocità con cui questo modello è emerso in piena regola in seguito all’istituzione, nel 1611, della prima importante borsa del mondo – un cortile senza tetto ad Amsterdam – e del grado in cui persiste (con variazioni, è vero) alla Borsa di New York negli anni ’60. La compravendita di azioni negli Stati Uniti – un’impresa incredibilmente vasta, che coinvolge milioni di chilometri di cavi telegrafici privati, computer in grado di leggere e copiare l’Elenco telefonico di Manhattan in tre minuti e oltre venti milioni di partecipanti – sembrerebbe essere un ben lontano da una manciata di olandesi del diciassettesimo secolo che litigavano sotto la pioggia.

Ma i marchi sul campo sono più o meno gli stessi. La prima borsa era, inavvertitamente, un laboratorio in cui venivano rivelate nuove reazioni umane. Per lo stesso motivo, la Borsa di New York è anche una provetta sociologica, che contribuisce per sempre all’autocoscienza della specie umana. Il comportamento dei pionieri dei commercianti di bestiame olandesi è abilmente documentato in un libro intitolato “Confusion of Confusions”, scritto da uno stantuffo sul mercato di Amsterdam chiamato Joseph de la Vega; originariamente pubblicato nel 1688, (…) “- John Brooks, in” Business Adventures “(1968).

Nel 17 ° e 18 ° secolo, gli olandesi aprirono la strada a diverse innovazioni finanziarie che aiutarono a gettare le basi del moderno sistema finanziario.

Mentre le città-stato italiane producevano i primi titoli di debito trasferibili, non svilupparono l’altro ingrediente necessario per produrre un mercato dei capitali a tutti gli effetti: il mercato azionario. Nei primi anni del 1600, la Dutch East India Company (VOC) divenne la prima compagnia della storia a emettere obbligazioni e azioni per il pubblico in generale. Come osserva Edward Stringham (2015), “le società con azioni trasferibili risalgono alla Roma classica, ma di solito non erano sforzi duraturi e non esisteva un mercato secondario considerevole (Neal, 1997, 61).”

La società (fondata nel 1602) fu anche la prima società per azioni a ottenere un capitale fisso e, di conseguenza, il commercio continuo di azioni della società avvenne sulla Borsa di Amsterdam. Poco dopo, un vivace commercio di vari derivati, tra cui opzioni e pronti contro termine, è emerso sul mercato di Amsterdam. Anche i commercianti olandesi hanno aperto la strada alla vendita allo scoperto – una pratica che è stata bandita dalle autorità olandesi già nel 1610.

Confusion de Confusiones (1688) di Joseph de la Vega, con sede a Amsterdam, è stato il primo libro conosciuto sulla compravendita di azioni e il primo libro sui meccanismi interni del mercato azionario (compresa la borsa). tutte le economie sviluppate e più in via di sviluppo, con i più grandi mercati del mondo negli Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, India, Cina, Canada, Germania (Borsa di Francoforte), Francia, Corea del Sud e Paesi Bassi.

Come iniziare a giocare in Borsa, la formazione teorica

Dette alcune nozioni teoriche, entriamo nel vivo del come giocare in borsa. In particolare, come iniziare a giocare in Borsa. Per farlo, ovviamente serve preparazione. E il verbo giocare non deve tirare in inganno. Giocare è un verbo largamente utilizzato quando si parla di investire in Borsa, ma errato. Infatti, col verbo giocare ci si riferisce a:

Dedicarsi a un gioco per ricreazione o passatempo

Assumere un dato atteggiamento o comportamento per diletto, scherzare

Affrontare una competizione, disputare

Rischiare qualcosa, spec. dissipandolo o perdendolo, nel gioco.

Quest’ultima definizione più si avvicina a come deve essere interpretato il gioco in Borsa. In effetti, giocare in Borsa è un rischio. E va affrontato con tutte le precauzioni possibili, preparandosi al meglio. Come fare?

La scelta potrebbe essere quella di acquistare dei testi per studiare le strategie migliori per giocare in Borsa. Ecco alcuni tra i migliori:

Analisi tecnica dei mercati finanziari – Martin J. Pring

La serie Market Wizards di Jack Schwager

Analisi fondamentale. Analisi di bilancio, costruzione di previsioni, metodologie di pricing – M. Adelaide Marchesoni

Stan Weinstein’s Secrets For Profiting in Bull and Bear Markets – Stan Weinstein

I consigli dei grandi trader. Le strategie operative degli investitori professionali

How to Make Money In Stocks – O’Neil

Analisi tecnica dei mercati finanziari. Metodologie, applicazioni e strategie operative – John J Murphy

The Intelligent Investor: A Book of Practical Counsel – Benjamin Graham

Japanese Candlestick Charting Techniques – Steve Nison

Lo Zen e la Via del Trader Samurai di Stefano Fanton

Gli stessi Broker, come vedremo le piattaforme online che consentono di giocare in Borsa, offrono materiale per formarsi. Tra questi, ebook da scaricare, webinar da seguire, corsi di formazione e-learning, incontri annuali dal vivo nelle principali città italiane. Ciò vi consentirà di formarvi senza dover spendere soldi ricorrendo ad enti di formazione che potrebbero pure rivelarsi inutili. Dopo aver speso centinaia di euro.

Il Broker ha tutto l’interesse affinché voi vi formiate per il meglio. In quanto anche egli guadagnerà dai vostri trade tramite spread e commissioni.

Ecco i migliori per fare trading in Borsa:

Come iniziare a giocare in Borsa, il Conto demo

Altro strumento importante per formarsi per giocare in Borsa è il Conto demo.

L’account Demo è un account di trading che consente a un trader di acquisire familiarità con una piattaforma di trading senza effettuare un deposito. I fondi sono simulati in conto demo, quindi puoi verificare la nostra esecuzione, gli strumenti di trading disponibili e altre funzionalità o testare la tua strategia di trading senza rischi.

Esso offre ai potenziali investitori o trader l’opportunità di provare la piattaforma di trading di un broker o di un rivenditore prima di utilizzare il proprio denaro per operare. Molti broker online offrono questo mentre alcuni offrono anche concorsi con premi per i trader più redditizi.

Il Conto demo può essere di quattro tipi:

Tempo di utilizzo illimitato ma denaro disponibile limitato

Denaro disponibile limitato ma tempo di utilizzo illimitato

Tempo di utilizzo e denaro illimitati

Tempo di utilizzo e denaro disponibile limitati

Ancora, ci sono Broker che chiedono prima una registrazione per poter utilizzare il Conto demo e ci sono broker che invece danno la possibilità di utilizzare la piattaforma subito in modo free.

Conto demo vantaggi:

Fai pratica di trading: il più ovvio di tutti, un conto demo forex è utilizzato principalmente per fare pratica di trading e per familiarizzare con le condizioni di trading. La maggior parte dei broker forex offre un feed di dati simile in un account demo a un account live, il che significa che anche se si sta negoziando in un ambiente demo, le condizioni di mercato rispecchiano i mercati live. Ciò garantisce che i professionisti che praticano il trading riescano a testare la loro abilità in un ambiente sicuro e privo di rischi.

Verifica le tue strategie di trading: un conto demo forex è il primo punto di partenza quando si incontra o si sviluppa una strategia di trading. Ti consigliamo di testare la tua strategia di trading su un account demo per vedere quanto la tua strategia è in grado di funzionare. Un account demo forex con il suo ambiente di trading privo di rischi consente quindi ai trader di testare e modificare le loro strategie di trading senza il rischio di dover costituire veri fondi di trading.

Gestione del rischio: un conto demo forex è anche utile per gli operatori di gestire il proprio rischio. Fattori come il numero di posizioni da aprire o il numero di unità o lotti da negoziare possono essere inizialmente ingombranti. Ma se praticato su un conto di trading demo, gli operatori possono arrivare a un punto in cui la gestione del rischio in termini di ridimensionamento della posizione può diventare una seconda natura e quindi rendere molto più facile il passaggio a un ambiente di trading live.

Conto demo svantaggi:

Essendo denaro virtuale, come non perdi nulla, così non vincerai nulla. Dunque, abituati a questa idea e non restare troppo deluso qualora avessi vinto in modalità virtuale cifre importanti

Essendo denaro virtuale, il trader in modalità demo tende a prendere tutto alla leggera, come un gioco. Ciò comporta l’alto rischio di non imparare nulla e quando si farà sul serio, si finirà per fare trading alla leggera. Incassando spiacevoli perdite.

Come giocare in Borsa, cosa sono i Broker

Cosa sono i Broker? Per Broker intendiamo le piattaforme che offrono servizi di trading. Una piattaforma di trading è un software attraverso il quale investitori e trader possono aprire, chiudere e gestire posizioni di mercato attraverso un intermediario finanziario. Le piattaforme di trading online sono spesso offerte dai broker sia gratuitamente che a un tasso di sconto in cambio del mantenimento di un conto finanziato e / o di un numero specifico di scambi al mese.

Una piattaforma di trading è il software che consente a investitori e trader di effettuare operazioni e monitorare i conti attraverso intermediari finanziari. Spesso, le piattaforme di trading vengono fornite in bundle con altre funzionalità, come quotazioni in tempo reale, strumenti di creazione di grafici, feed di notizie e persino ricerche premium. Le piattaforme possono anche essere specificamente adattate a mercati specifici, come azioni, valute, opzioni o mercati a termine. Quando si decide tra piattaforme di trading, i trader e gli investitori devono considerare sia le commissioni coinvolte che le funzionalità disponibili. I trader giornalieri e altri trader a breve termine potrebbero richiedere funzionalità come quotazioni di livello 2 e grafici di approfondimento per market maker per assistere nel processo decisionale, mentre i trader di opzioni potrebbero aver bisogno di strumenti specificamente progettati per visualizzare strategie di opzioni.

Le commissioni più basse sono sempre preferibili, ma potrebbe esserci un compromesso da considerare. Alcune piattaforme di trading possono essere agnostiche per uno specifico intermediario o broker, mentre altre piattaforme di trading sono disponibili solo quando si lavora con un determinato intermediario o broker. Di conseguenza, gli investitori dovrebbero anche considerare la reputazione dell’intermediario prima di impegnarsi in una piattaforma di trading specifica per eseguire operazioni e gestire i propri account.

Infine, le piattaforme di trading potrebbero avere requisiti specifici per qualificarsi a utilizzarle. Ad esempio, le piattaforme di trading giornaliere potrebbero richiedere che gli operatori abbiano almeno $ 25.000 in azioni nei loro conti ed essere approvati per il trading a margine, mentre le piattaforme opzioni potrebbero richiedere l’approvazione per negoziare vari tipi di opzioni prima di poter utilizzare la piattaforma di trading.

Come giocare in Borsa, Broker migliori

Quali sono i migliori Broker per giocare in Borsa? Le migliori piattaforme di trading online devono avere questi requisiti:

Licenza da parte di un organo di controllo sui mercati finanziari (in Italia abbiamo la Consob, in Europa la CySEC, nel Regno Unito la FCA)

Conto demo

Materiale formativo

Grafici

App per trading mobile

Spread e commissioni vantaggiose

Assistenza clienti responsive

Contract for difference, con cui investire su più asset senza possederli direttamente

Possibilità di investire su più asset: azioni, materie prime, criptovalute, indici azionari

Giocare in Borsa e comprare azioni in Banca differenza

Qual è la differenza tra giocare in Borsa e comprare azioni in Banca? Sicuramente, la maggiore praticità caratterizzante la prima opzione.

Infatti, la burocrazia alla base dell’acquisto di azioni tramite un istituto bancario è disarmante rispetto alla semplicità e alla rapidità dell’acquisto di un CFD azionario tramite una piattaforma di trading system. Tale meccanismo è così in voga che persino le banche e Poste Italiane hanno deciso di offrire la possibilità di negoziare su CFD a tutti i propri clienti.

Giocare in Borsa, CFD cosa sono

Cosa sono CFD? In parole povere, il trading su CFD consente di speculare sul movimento dei prezzi di tutta una serie di mercati finanziari come indici, azioni, valute, materie prime e obbligazioni, indipendentemente dal fatto che i prezzi siano in aumento o in calo. Ovviamente, occorre azzeccare la previsione.

Perché il trading di CFD è popolare con gli investitori? I CFD sono un modo popolare per gli investitori di negoziare attivamente sui mercati finanziari. Ciò è dovuto al fatto che i CFD sono:

Prodotti con leva finanziaria: Usa una piccola quantità di denaro per controllare una posizione di valore molto più grande. Ricordiamo però che la leva finanziaria dopo l’entrata in vigore delle nuove norme ESMA, ha un limite di 1:30.

Strumenti di copertura: Si possono utilizzare i CFD per compensare qualsiasi potenziale perdita di valore degli investimenti fisici andando a breve

Flessibili: puoi negoziare mercati in rialzo o in calo. Mercato in ribasso (in calo) e mercati in rialzo (in corso)

Occorre però anche sapere che i CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Quando apri una posizione CFD, selezioni la quantità di CFD che vorresti negoziare e il tuo profitto aumenterà in linea con ogni punto in cui il mercato si muoverà a tuo favore. Se pensi che il prezzo del tuo mercato scelto aumenterà, fai clic su Acquista e i tuoi guadagni aumenteranno in linea con qualsiasi aumento di quel prezzo.

Tuttavia, se il prezzo diminuisce, perderai ogni punto che muove contro di te. Ad esempio, se pensi che il prezzo del petrolio salirà allora potresti piazzare uno scambio di 5 CFD al prezzo di 5325. Se il mercato salisse di 30 punti a 5355 e avessi chiuso la tua posizione, avresti guadagnato $ 150, 30 volte i 5 contratti che hai comprato. Tuttavia, se il mercato si muove contro di te e il prezzo del petrolio scende di 30 punti a 5295, quindi perdi $ 150.

I CFD ti consentono di vendere allo scoperto e quindi di trarre un potenziale profitto dai ribassi dei prezzi di mercato, possono essere utilizzati dagli investitori come “assicurazione” per compensare le perdite nei loro portafogli fisici. Ad esempio, se detieni £ 5,000 di Barclays azioni e voi preoccupati che siano dovuti per un’imminente svendita, potete contribuire a proteggere il vostro portafoglio azionario vendendo a breve £ 5,000 di Barclays CFD. I prezzi delle azioni Barclays scendono del 5% nel mercato sottostante, la perdita di valore del vostro il portafoglio azionario sarebbe compensato da un guadagno nel commercio di CFD di vendita allo scoperto. In questo modo, puoi proteggerti senza passare attraverso le spese e l’inconveniente della liquidazione delle scorte.

Il trading FD è un prodotto con margini. Ciò significa che fai trading pagando solo una piccola frazione del valore totale del contratto. Ricorda che con il trading con leva, c’è un potenziale per le tue perdite di superare i depositi. In altre parole, puoi accumulare una piccola quantità di denaro per controllare un importo molto più grande, potenzialmente ingrandendo il tuo ritorno sull’investimento. Ricorda, tuttavia, che anche le tue perdite saranno ingigantite, quindi dovresti gestire il tuo rischio di conseguenza. Non a caso, la leva finanziaria viene definita “arma a doppio taglio”.

Come giocare in Borsa, stop limit e take profit cosa sono

Infine, occorre anche conoscere due importanti strumenti per limitare le perdite. Messi a disposizione dei Broker: stop limit e take profit. Lo stop limit consente di impostare il trade su un determinato importo, raggiunto il quale il trade si fermerà per non farvi incassare ulteriori perdite.

Di contro, il take profit consente di impostare un importo massimo entro il quale siete disposti a guadagnare, onde evitare che il trading inizi a diventare sfavorevole e guadagnaste di meno. Per il più classico: chi tutto vuole, nulla stringe!

Broker per investire in Borsa: ecco i migliori

