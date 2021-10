Bitcoin sfonda 51mila dollari: nuovo assalto ai 56k?

Bitcoin ha sfondato quota $ 51.000 e potrebbe “minacciare” area $ 56.000 dollari. Il tutto, dopo che gli strateghi di Bank of America Corp. hanno definito le criptovalute come nuova classe di attività.

Il guadagno porta i prezzi ai massimi dall’inizio di settembre, quando El Salvador ha lanciato la criptovaluta come moneta avente corso legale.

L’universo delle risorse digitali è “troppo grande per essere ignorato”, hanno scritto alcune importanti personalità di BoA quali Alkesh Shah e Jessica Reif Ehrlich. “La nostra opinione è che potrebbero esserci più opportunità di quelle che gli scettici si aspettano”.

Il rapporto della Bank of America mostra che l’entusiasmo per le criptovalute sta guadagnando terreno a Wall Street nonostante le sue numerose controversie.

Proprio il mese scorso, la Cina ha emesso un divieto generale sulle transazioni e gli organismi di vigilanza finanziaria degli Stati Uniti stanno indagando su alcuni dei più grandi scambi di criptovalute.

Agli occhi di Bank of America, una maggiore regolamentazione potrebbe essere positiva per le criptovalute a lungo termine. Una volta stabilite le regole, l’incertezza su come investire in Bitcoin verrà eliminata, hanno scritto gli strateghi.

Il Bitcoin sta lentamente tornando ai suoi massimi precedenti dopo un crollo a maggio innescato dalla repressione cinese sul mining di criptovalute. I prezzi sono aumentati di oltre il 60% dal minimo di luglio.

Bitcoin ha assunto un nuovo supporto a 46-48k dollari

Secondo un rapporto di Arcane Research, con il suo ultimo rally, Bitcoin ha sfondato due livelli di resistenza chiave e ora è scambiato al limite più alto del suo intervallo di consolidamento di due mesi.

La moneta ha oscillato intorno a $ 45.000 per un po’ prima di scoppiare definitivamente. Ciò significa che l’intervallo da $ 46.000 a $ 48.000 è un forte livello di supporto e la moneta potrebbe essere scambiata in quell’area per qualche tempo, afferma il rapporto.

Katie Stockton, managing partner e fondatore di FairLead Strategies, ha scritto che la criptovaluta potrebbe presto essere sulla buona strada per testare il suo massimo storico di aprile vicino a $ 65.000.

Queste le sue parole: “Prevediamo che le condizioni di ipercomprato a breve termine saranno superate abbastanza a lungo per un test di resistenza minore vicino a $ 52,9K, un breakout al di sopra del quale punterebbe al massimo storico”.

“Il prezzo del Bitcoin si è spostato parecchio anche di recente e quindi quando vediamo cali dei prezzi, spesso lo vediamo come un’opportunità e gli investitori si spostano per acquistare quei cali”, ha aggiunto il CEO di Grayscale Investments Michael Sonnenshein in un’intervista come parte di la conferenza Bloomberg Invest Global.

“Se fondamentalmente non hanno cambiato la loro percezione o la loro convinzione in un investimento, ma possono acquistare un’attività del 10%, 15%, a volte 20% in meno rispetto a un giorno o due giorni fa, beh, questa è un’opportunità interessante”.

Alla conferenza è intervenuta anche Dawn Fitzpatrick, CEO e chief investment officer di Soros Fund Management LLC. Ha detto che la sua azienda detiene alcune monete e ha notato che le criptovalute “sono diventate mainstream”.

Bitcoin sostenuto anche da U.S. Bank

Il nuovo rialzo del Bitcoin, oltre che dalla BoA, è senza dubbio sostenuto da altri istituti di credito americani.

La U.S. Bank, la quinta banca al dettaglio più grande della nazione, ha annunciato martedì che il suo servizio di custodia di criptovaluta è disponibile per i gestori di fondi.

Secondo Gunjan Kedia, vicepresidente della divisione di gestione patrimoniale e servizi di investimento della banca, l’offerta aiuterà i gestori degli investimenti a memorizzare chiavi private per bitcoin, contanti bitcoin e litecoin con l’assistenza del sub-custode NYDIG. Col tempo, arriverà anche il supporto per altre monete come Ethereum.

La mossa è l’ultimo segnale che gli operatori finanziari affermati stanno iniziando ad accettare le criptovalute come una classe di attività legittima. Nel regno delle banche di custodia, che verificano e salvaguardano trilioni di dollari di asset tradizionali per i gestori di denaro, i principali attori tra cui Bank of New York Mellon, State Street e Northern Trust hanno annunciato piani per la custodia di asset digitali.

“I nostri clienti stanno diventando molto seri riguardo al potenziale della criptovaluta come asset class diversificata”, ha detto Kedia in un’intervista. “Non credo che ci sia un solo gestore patrimoniale che non ci stia pensando in questo momento.”

La U.S. Bank, fondata durante la guerra civile nel 1863, è tra i primi 10 giocatori in custodia con oltre $ 8,6 trilioni di beni in custodia e amministrazione, secondo i dati della Federal Deposit Insurance Corp.

Dopo che un importante regolatore ha pubblicato un documento lo scorso anno che stabiliva che le banche nazionali potevano custodire asset crittografici, Kedia ha intervistato i maggiori clienti dell’azienda per determinare se il loro interesse fosse genuino. Ha scoperto che l’interesse per le criptovalute era ampio e non limitato ai giocatori di nicchia, e che i clienti volevano che la banca si muovesse rapidamente.

“Ciò che stavamo ascoltando su tutta la linea è che mentre ogni valuta potrebbe non sopravvivere – potrebbe non esserci spazio per migliaia di monete – c’è qualcosa nel potenziale di questa classe di attività e nella tecnologia sottostante che sarebbe prudente per noi resistere supporto per questo”, ha affermato Gunjan Kedia.

Alcuni clienti di investimento hanno già posizioni in bitcoin, mentre altri stanno aspettando che inizino i servizi di custodia, ha affermato. La U.S. Bank è una delle prime istituzioni ad avere a disposizione un prodotto di custodia dal vivo, ha affermato Kedia.

Il prezzo del bitcoin è aumentato quest’anno, raggiungendo il massimo storico di circa $ 64.000 ad aprile prima di perdere metà del suo valore il mese successivo. Ma la criptovaluta originale si è dimostrata resiliente: ha resistito alla mossa della Cina di vietare la valuta digitale il mese scorso e all’inizio di martedì ha raggiunto ancora una volta $ 50.000. al momento della scrittura viaggia sopra i 50mila dollari.

C’è ironia nel fatto che mentre il bitcoin è stato creato per eliminare gli intermediari finanziari, le parti del vecchio ordine finanziario vengono ricreate per soddisfare le valute digitali.

Dopotutto, i gestori di fondi potrebbero scegliere di archiviare le proprie chiavi di criptovaluta. Ma i manager vogliono che l’imprimatur di nomi affermati come U.S. Bank aiuti a dissipare le preoccupazioni dei propri clienti, ha detto Kedia.

Per inserire un manager nel prodotto crittografico, la U.S. Bank deve tracciare l’origine dei fondi del cliente nei controlli antiriciclaggio standard del settore e nei controlli “Conosci il tuo cliente”, ha affermato.

Il prodotto è solo per gestori istituzionali con fondi privati negli Stati Uniti o nelle Isole Cayman, secondo la banca. Ma se e quando la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti approva un ETF bitcoin, si prevede che la domanda aumenterà.

“Abbiamo molti fondi che sperano di investire in ETF“, ha detto Kedia. “Alcuni vogliono letteralmente che i contratti di custodia siano firmati il giorno in cui la SEC approva un ETF”.

Bitcoin Previsioni: conclusioni

Continueremo ad occuparci di tutti gli aggiornamenti sulla questione Bitcoin e sulle possibili previsioni.

