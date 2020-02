Bitcoin Revolution truffa o soldi facili? Opinioni e recensioni

Bitcoin Revolution è una truffa? Davvero Bitcoin Revolution fa guadagnare soldi facili? Cos’è Bitcoin Revolution? Come funziona Bitcoin Revolution? Bitcoin Revolution conviene?

Probabilmente, se siete finiti su questo articolo, è perché vi state ponendo queste ed altre domande su Bitcoin Revolution. Una delle tante piattaforme che vi promette di diventare milionari tramite il Bitcoin. La prima criptovaluta per capitalizzazione di mercato, che lo scorso anno ha fatto sognare i più sfiorando i 20mila dollari di valore. E trascinando con sé, seppur a debita distanza, le altre criptovalute. Poi da inizio gennaio 2018 il lento declino, attestandosi per lungo tempo intorno ai 6mila dollari.

Bitcoin è una autentica RIVOLUZIONE, ora il suo prezzo sta aumentando e molti investitori stanno ottenendo dei profitti molto elevati, ad esempio utilizzando piattaforme certificate ed affidabili come 24option.

E’ Bitcoin Revolution un altro caso di truffa o funziona davvero? Cerchiamo di capirlo di seguito.

Bitcoin Revolution truffa

Bitcoin Revolution è una truffa? Partiamo dalla domanda che più interessa. Non ci sono sentenze passate in giudicato che acclarino ciò, ma i sospetti ci sono tutti. Basta dare una occhiata alla pagina principale di vendita e l’area di registrazione di Bitcoin Revolution. Appena registrati si riceve una “Offerta esclusiva”. Questa offerta non è esclusiva, i loghi sotto il video sono falsi e Bill Gates – utilizzato come testimonial della piattaforma – non ha nulla a che fare con questo pezzo di codice trash.

Uno sguardo più attento rivelerà che Bitcoin Revolution è alimentato dallo stesso software di Bitcoin Trader, Bitcoin Secret e Bitcoin Formula. In effetti, il sito originale di Bitcoin Revolution è stato copiato da un altro SCAM chiamato Bitcoin Challenge che abbiamo inserito nella lista nera qualche tempo fa. Cosa significa questo? Bene, per quanto riguarda i nostri membri e spettatori non cambia molto. Vediamo che i truffatori si nutrono l’uno dell’altro, e questa tendenza non sembra che stia per diminuire o rallentare in qualunque momento presto.

Andando avanti, qui possiamo vedere chiaramente come la schermata di registrazione post è una copia / incolla del famigerato software Bitcoin Trader, solo in questo caso il broker a cui saremmo assegnati in caso di registrazione sia Prestige Financial Markets, che è noto per essere un mediatore squallido e ingannevole.

Utenti che si sono rifiutati di finanziare il conto di trading, hanno visto la loro casella di posta elettronica iniziare a ricevere spam con tutti i tipi di offerte che sono totalmente estranee a qualsiasi forma di trading online.

Dunque, pur ribadendo che la Consob non ha ancora bollato Bitcoin Revolution truffa, possiamo consigliarvi sinceramente di starci lontana.

Bitcoin Revolution cos’è

Cos’è Bitcoin Revolution? Bitcoin Revolution viene commercializzato come un software che è reso disponibile per un gruppo esclusivo di trader che “si sono buttati sulle possibilità che Bitcoin offre e hanno tranquillamente accumulato una fortuna nel farlo”.

Le persone dietro il software sono i proprietari di una rete di affiliazione distorta. Hanno ideato questo orribile piano di arricchimento rapido in collaborazione con i broker offshore fuorilegge. Non c’è una persona reale dietro, e nessun accenno a qualcosa che assomigli anche alla trasparenza o alla professionalità.

I truffatori dietro questo software sono pigri e non molto innovativi. Hanno creato una linea di produzione per truffe, qualcosa che viene comunemente definita White Label o soluzione chiavi in mano per promotori online e rivenditori affiliati che hanno bisogno di collegarsi a un sistema e iniziare a fare riferimento ai clienti in modo che possano essere pagati.

Bitcoin Revolution come funziona

Come funziona Bitcoin Revolution? L’app dovrebbe generare segnali con un “livello di precisione del 99,4%”, ma sappiamo che questa è una bugia. L’app è pubblicizzata come un sistema che “precede i mercati di 0,01 secondi”, ed è questo lasso di tempo che gli consente di essere costantemente redditizio (un’altra bugia).

Tutte statistiche false, in quanto noi avvisiamo sempre che i CFD sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

E stiamo parlando di contratti finanziari “puliti” che sono sottoscrivibili su Broker con tanto di lascia passare delle autorità preposte al loro controllo.

Di solito le vittime vengono prese di mira tramite e-mail SPAM, popup fastidiosi o annunci su Facebook falsi.

Niente banche, niente tasse, niente inflazione! Ecco Jake Tapper ancora seguito da un massiccio hype di Bitcoin e pretese esagerate di soldi facili. Ovviamente vediamo la stessa solfa su come Bitcoin sia migliore della valuta e su come le persone hanno fatto milioni con Bitcoin.

Di nuovo, Bill Gates e Sir Richard Branson sono usati per legittimare ciò che percepiamo come una truffa di criptovaluta confermata. Inutile dire che i loro commenti sono completamente estranei al contesto e manipolati da astuti professionisti del marketing e della fiducia. Le testimonianze sono false, i conti bancari sono gonfiati e la tecnologia è “laser-precisa” nel mirare al tuo portafoglio ma non per generare segnali redditizi. Oh, e nel caso lo avessi perso, non c’è alcun premio perché non c’è nessuna “app”, è solo un modulo di iscrizione di fantasia con molto clamore.

Strategie per guadagnare con Bitcoin

La prima cosa a cui prestare grande attenzione per ottenere profitti elevati consiste nello scegliere una piattaforme di investimento che sia seria ed autorizzata.

Come potete verificare, infatti, Bitcoin Revolution non è autorizzata da nessun ente ed infatti i clienti che l’hanno utilizzata hanno finito per perdere tutti i loro soldi. Per non parlare del deposito iniziale richiesta che già doveva far storcere il naso al momento dell’iscrizione, ma andiamo avanti. Utilizzando, invece, una piattaforma certificata e regolamentata si è al riparo da truffe (sono controllate da enti come Consob, Cysec e via dicendo).

Le normative europee proteggono gli investitori dalle frodi, ad esempio usando una piattaforma regolata per investire in criptovalute si ha la certezza di operare con siti sicuri. Subito dopo occorre passare alle strategie che permettono di fare profitti con Bitcoin. Niente di difficile, basta cominciare e capire i primi meccanismi e poi si diventa autonomi e si riesce ad applicare le strategie migliori.

Un errore molto comune che abbiamo visto i principianti sta nella strategia del cosiddetto HODL, termine usato da coloro che comprano Bitcoin aspettando che il prezzo salga per guadagnarci. Chi utilizza questo modo di operare finisce sicuramente per perdere soldi a causa dell’alta volatilità del prezzo di Bitcoin, ci sono momenti in cui il prezzo va alle stelle, altre in cui crolla inesorabilmente. Diffidate di coloro che promettono guadagni facili o fanno previsioni nel lungo periodo (nessuno può farlo.)

Per questo motivo operando con una piattaforma AUTORIZZATA si possono utilizzare due operazioni molto semplici che sono: l’acquisto della moneta (Bitcoin o altro) e la vendita allo scoperto.

Il termine vendita allo scoperto viene utilizzato in finanza per indicare l’attività di speculare su un titolo finanziario nel momento in cui questo sale o scende. Chi sta facendo profitti seriamente con Bitcoin sta operando in questo modo.

Ovvero stiamo dicendo che è possibile fare profitti su Bitcoin sia quando il prezzo sale che quando scende, senza aspettare.

Quello che promette Bitcoin Revolution, dunque non è vero perché mancano questi elementi fondamentali. Basta leggere le opinioni su Bitcoin Revolution per capire che tutti finiscono per spendere tutto il capitale senza guadagnare nulla.

Investire in Bitcoin con 24option

Abbiamo visto come il requisito fondamentale sia l’utilizzo di piattaforme regolamentate e autorizzate che proteggono dalle truffe. Noi consigliamo di evitare assolutamente Bitcoin Revolution in quanto NON AUTORIZZATA.

Iniziamo allora a capire come iniziare. Scegliamo ad esempio una delle piattaforme sicure usate dagli investitori, per esempio 24option(qui il sito ufficiale). Abbiamo scelto questa piattaforma in quanto è molto semplice da usare e dunque si presta bene ai nostri scopi. Tra le altre cose offre ai propri iscritti servizi gratuiti molto interessanti come un pratico servizio di segnali, in cui i veri esperti inviano consigli per poter iniziare subito. Occorre dire che bisogna impegnarsi a fondo e voler raggungere i risultati, senza impegno anche usando siti seri come 24option non si fa va da nessuna parte.

Fatta questa promessa possiamo dire che piattaforme come 24option offrono un serie di servizi che sicuramente sono utili. Partiamo dal supporto che è sempre puntuale e gentile. Inoltre è possibile seguire un ottimo corso per imparare a lavorare con Bitcoin ed altre criptovalute (oltre a tutti gli altri asset finanziari). Si tratta di un corso adatto a tutti, semplice ed immediato da capire. Per questo motivo molti utenti hanno decretato questo corso come uno dei migliori per imparare a fare profitti sfruttando i principali asset finanziari, non solo con Bitcoin.

Si tratta di un corso gratuito, non come inutili corsi costosi che sono venduti a pagamento.



E finiamo questa panoramica parlando un altro vantaggio, ovvero di un altro servizio utilissimo è quello dei segnali di trading. Tutti gli iscritti possono infatti beneficiare si consigli inviati dagli operatori di mercato che possono essere sfruttati dagli investitori,

Di solito questi segnali sono elaborati da prestigiosi istituti di analisi finanziaria. Abbonarsi ad uno di questi servizi può avere un costo elevato (anche se giustificato, visto che si può operare sui mercati con maggior successo).

Si tratta di segnali molto accurati ed affidabili, chi li usa si ritiene molto soddisfatto proprio per l'accuratezza delle previsioni.

Quindi 24option è una piattaforma regolamentata che offre una serie di vantaggi a tutti gli investitori, soprattutto ai principianti che vogliono capire come operare sui mercati.

Grazie a questa piattaforma è possibile investire su Bitcoin e sulle principali criptovalute ma non solo. Sono presenti infatti tutti i principali asset finanziari su cui applicare i concetti che abbiamo visto prima.

Puoi cliccare qui per iscriverti gratuitamente a 24option.

Bitcoin Revolution recensioni e opinioni

Quali sono le recensioni su Bitcoin Revolution? Quali sono le opinioni su Bitcoin Revolution? Sì, esistono alcune recensioni da siti di recensioni false e sappiamo chi sono queste persone. Questi proprietari di siti stanno cercando di esca e ti intrappolano nel partecipare alla truffa di Bitcoin Revolution in modo che possano ottenere i loro soldi sotto forma di commissioni di affiliazione, quindi stai attento.

Molte sono le recensioni che si lamentano di questa piattaforma. Di utenti che sono cascati nella rete e hanno perso molti soldi.

Bitcoin Revolution alternative e conclusioni

Quali sono le alternative a Bitcoin Revolution? Sicuramente diverse, di Broker che sono sottoposte a tanto di controllo da parte degli organi preposti (in Italia abbiamo la Consob) ed offrono tanti servizi appannaggio del trader. Su tutti, un Conto demo, per simulare il trading con denaro finto senza così il rischio di perdere soldi quando si è neofiti o quando si è esperti ma si vogliono provare nuove strategie.

In conclusione possiamo dire che Bitcoin Revolution promette soldi facili ma la verità è coloro che l’hanno utilizzato hanno perso tutti i loro soldi. Per questo motivo, poiché i soldi facili non esistono, è necessario impegnarsi a fondo e lavorare sodo ed utilizzare piattaforme di investimento certificate ed affidabili come 24option. Ricordiamoci che i soldi facili non esistono ma bisogna metterci tutta la determinazione per raggiungere risultati concreti e fare profitti.

