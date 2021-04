Binance lancia il primo Stock Token che comprende azioni Tesla

La piattaforma di exchange di criptovalute Binance allarga la sua offerta e lancia il suo primo Stock Token.

Infatti se prima permetteva solo di scambiare criptovalute, adesso ha introdotto la possibilità di acquistare dei token azionari. Si tratta di un prodotto che rappresenta solo una frazione, e quindi una parte, di un’azione tradizionale sulla quale si può fare trading.

Per ora le azioni frazionabili e sulle quali si può investire sono quelle della società di Tesla, ma Binance ha reso noto che presto ne saranno inserite altre. Certo si tratta di un servizio simile a quello di molti altre piattaforme, ma scelta di Binance è fatta per dare più possibilità ai piccoli investitori.

Vediamo di capire cosa cambia con lo Stock Token di Binance e come accedere a questo servizio.

In attesa di vedere come evolvono gli stock token è possibile registrarsi su broker regolamentati che consentono di negoziare sulle azioni. Uno di questi è eToro, uno dei broker più utilizzati che permette di fare copy trading ovvero copiare dai migliori investitori.

Stock Token di Binance: le azioni Tesla

Binance ha annunciato e reso disponibile il primo Stock Token, che conterrà azioni di Tesla e permetterà di fare trading sulla coppia TSLA/BUSD.

Binance lancia il primo stock token sul titolo Tesla, il primo di una serie?

Questo significa che tutti gli utenti della piattaforma di exchange potranno scambiare delle frazioni di azioni della Tesla, direttamente sul sito di Binance. Infatti, a differenza di un’azione tradizionale, uno stock token può essere diviso in unità piccole e più accessibili.

Come abbiamo detto la prima azione disponibile e negoziabile sarà quella di Tesla, il cui valore si aggira intorno ai 700$. Perciò invece di acquistare l’azione per intero, che obbliga a possedere un certificato azionario fisico, si potrà comprare un centesimo di un’azione Tesla, ovvero un token digitale da 7$.

Detto in altri termini un centesimo di uno stock token offerto da Binance rappresenta la medesima frazione dell’azione Tesla. Tuttavia è necessario ricordare che, nonostante si possano scambiare token frazionari, questi non possono essere convertiti in azioni.

Per approfondimenti: Come comprare azioni Tesla.

Stock Token di Binance: come funziona

Nella maggior parte dei casi fare trading sulle azioni può essere complicato e costoso, senza considerare che accedere a conti di intermediazione può essere difficile.

È proprio qui che entra in gioco Binance e il suo Stock Token, che permettono una più elevata partecipazione a questo mercato. Questo è possibile grazie al frazionamento dell’asset azionario, che viene quindi suddiviso in unità più piccole e accessibili pur rimanendo tra gli obiettivi più ricercati degli investitori.

Inoltre anche l’assenza di commissioni sul trading rende gli Stock Token di Binance molto appetibili. Si amplia così la platea di possibili investitori. Perciò chi si trova a suo agio con le criptovalute, e con le unità frazionate, potrà diversificare investendo su azioni e usando una valuta digitale. D’altro canto gli investitori tradizionali, anche se accederanno a quantità più contenute di azioni, potranno avere un’esposizione sul mercato delle criptovalute.

In ogni caso però i Binance Stock Token consentono a chi li utilizza di scambiare azioni frazionate e sono denominati, regolati e garantiti da BUSD, la stablecoin di Binance che si appoggia al dollaro. Inoltre gli Stock Token di Binance sono supportati da titoli sottostanti, che rappresentano i token emessi e permettono ai possessori di ottenere alcuni vantaggi tipici degli azionisti.

Sarà quindi possibile ricevere rendimenti, dividendi o ottenere supporto aziendale, come nel caso di un frazionamento azionario. Al contrario però gli Stock Token di Binance non danno diritti legali al possessore, motivo per cui quest’ultimo non potrà votare o presiedere all’assemblea generale della società.



Risultati e aspettative di Binance

Stando alle ultime notizie Binance ha chiuso il primo trimestre in modo molto positivo. La crescita relativa al comparto del trading si attesta sul 260% e allo stesso tempo è cresciuto anche il token nativo di Binance, che ha registrato un rialzo del 900%.

Anche dal punto di vista dell’utenza la piattaforma di exchange ha visto un’impennata, salendo del 346%. Visti i risultati ottenuti la maggiore aspettativa del CEO di Binance, Changpeng Zhao, è quella di offrire un collegamento tra i mercati tradizionali e quelli in criptovalute.

Di conseguenza si verrebbe a creare un mercato azionario e finanziario più inclusivo, dove anche il piccolo investitore può acquistare e fare trading su azioni o token azionari.

L’obiettivo rimane perciò quello di rendere più democratico l’accesso ai mercati, sia a quelli tradizionali e di capitale, che quelli di criptovalute.

Stock Token di Binance: come accedere al servizio

Per poter accedere al servizio di Stock Token di Binance la prima cosa da fare è collegarsi con la piattaforma di exchange e creare un account.

Dopo aver completato quest’operazione ecco altri passi da compiere:

accedere a Stock Token e cercare il ticker della società Tesla, ovvero TSLA.

eseguire un’autenticazione di secondo livello e seguire un percorso di riconoscimento del cliente, o Know Your Customer.

In ogni caso le modalità sono del tutto simili alle procedure di acquisto e vendita su Binance, ma attenzione all’orario.

Infatti visto che si tratta di un titolo quotato al NASDAQ faranno fede gli orari di funzionamento della borsa e Binance offrirà scambi solo in questo lasso di tempo. Di conseguenza bisognerà attendere il pomeriggio per iniziare a fare trading tramite gli Stock Token sulle azioni di Tesla.

Ricordiamo infine che in alcune zone non è possibile partecipare al trading, come nel caso di Cina e Turchia.

Vi lasciamo con una serie di piattaforme dove poter negoziare in sicurezza sulle azioni: