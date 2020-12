TaoTrade truffa? Recensione completa e opinioni

Cos’è TaoTrade? TaoTrade è una truffa? Quali sono le migliori alternative a TaoTrade?

In questo articolo forniremo una guida completa su TaoTrade, una piattaforma di trading online. E’ giusto, in fondo, porsi delle domande su un Broker magari meno noto di altri. Dato che le truffe sono sempre dietro l’angolo. E tante belle promesse poi si rivelano fasulle.

Sulle nostre pagine, infatti, troppo spesso siamo stati costretti a sgamare tante piattaforme che annunciavano guadagni facili e molto corposi. Ma che poi erano rivolte soprattutto a chi le metteva in piedi. Con tanto di Paradisi fiscali dove depositare i capitali.

Lasciando il povero utente iscrittosi in buona fede finanziariamente peggio di prima (magari si era iscritto per migliorare la propria condizione economica). E diffidente verso le criptovalute e il trading. Credendo, dopo quella brutta esperienza, che tutto quel mondo sia una truffa.

In realtà, non è così. In quanto ci sono tante piattaforme di trading affidabili e convenienti sulle quali puntare. Certo, occorrerà formarsi per bene, avere adeguata conoscenza del trading online e delle criptovalute se si vuole guadagnare. Perché nessuno ti regala niente.

Vediamo dunque se è il caso di TaoTrade, quali condizioni economiche offre e quali sono le migliori alternative.

Attualmente la soluzione migliore per fare trading online è quella di sfruttare le piattaforme CFD. Ad esempio una ottima è quella del broker ForexTB. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello dei segnali che permettono di ricevere con successo le proprie attività di trading on line ed essere più profittevoli.

TaoTrade cos’è

Cos’è TaoTrade? Si tratta di una piattaforma di trading online o broker con sede in Grecia. Che vanta la licenza HCMC (acronimo di Commissione Ellenica per il Mercato dei Capitali, che si attiene, stando nell’Unione europea, ai dettami dell’ESMA). Inoltre, fa parte della Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A. Società finanziaria sempre con sede nel paese ellenico.

TaoTrade si presta bene sia per i trader esperti che per quelli neofiti. Tanto per la vasta offerta di asset che propone, sia perché molto intuitiva ed user friendly.

Il broker consente di investire in valute, indici, azioni, criptovalute e materie prime.

TaoTrade: le domande frequenti

TaoTrader è un broker affidabile? Non si tratta certamente di un broker truffa, TaoTrader infatti dispone di numerose licenze che gli consentono di operare. Quanto bisogna depositare per aprire un account su TaoTrade? Il deposito minimo è di 200 euro in linea con la maggior parte dei broker. TaoTrader conviene? La piattaforma è regolata ed è molto intuitiva e semplice da utilizzare, tuttavia riteniamo ci siano attualmente piattaforme CFD più complete e con costi più bassi.

TaoTrade è una truffa?

Possiamo rispondere tranquillamente di No a questa domanda. Infatti, la società che gestisce questo Broker, come detto VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A., gode di tante licenze ed autorizzazioni.

Partendo proprio dall’Italia, vanta la licenza Consob per operare nel mercato italiano. Con numero di licenza 4730.

E’ autorizzata ad operare anche in Spagna, dalla CNMV: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si tratta dell’ente di controllo spagnolo sui mercati finanziari. Il numero di registrazione è 4476.

Non manca poi una licenza per operare sui mercati finanziari della Svezia, godendo infatti del nulla osta della Finansinspektionen (FI).

TaoTrade è anche autorizzato ad operare in Polonia, dall’ente di vigilanza locale Komisja Nadzaru Finansowego (KNF).

TaoTrade è anche autorizzato dalla Financial Conduct Authority (FCA), quindi può operare anche nel Regno Unito. Dove risiede l’importante London Stock Exchange. Il numero di licenzia è 806246.

Il Broker ha anche la licenza per operare in Germania, dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (più semplicemente nota come BaFin). Numero di licenza 156350.

Infine, sempre in ambito europeo, TaoTrade gode della licenza CNB (Banca Centrale della Repubblica Ceca). Il numero di licenza è lo 07438907.

TaoTrade costi e commissioni

Vediamo ora quali sono i costi e le commissioni di TaoTrade. Diciamo subito che rientra nel novero dei Broker spread-only, in quanto non prevede il pagamento di commissioni sul trading ma solo di uno spread.

Inoltre, anche lo stesso spread è molto conveniente. Essendoci solo un lieve scarto tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di un titolo. Si pensi, per esempio, al cambio Forex più tradato: EUR / USD, il cui spread è pari a 3 pips.

Riguardo la leva finanziaria, avendo regolari licenze che si attengono alle direttive promulgate dall’Esma (le MiFID), TaoTrade offre un livello calmierato. Con un massimo di 1:30 e un minimo di 1:2 per le criptovalute. Asset già di per sé estremamente volatili. Questo per quanto riguarda i cosiddetti utenti retails, cioè i piccoli investitori. Spesso presi di mira proprio dalle truffe o da incauti investimenti.

Invece, per i conti professionali, TaoTrade prevede, come regola consente, leva finanziaria fino a 1:200.

Piattaforme di trading alternative a zero commissioni

Abbiamo visto che le commissioni sono un tantino elevato, ecco allora che vi segnaliamo alcune piattaforme con zero costi, tra le più affidabili del mercato:

TaoTrade depositi e prelievi

Come sono i depositi e i prelievi sul Broker TaoTrade? Il deposito minimo è di $ 200, un importo che si allinea nella media dei Broker. Uguale per esempio a quello di eToro, più alto di Plus500 o di Trade.com (che invece prevedono una quota di iscrizione pari a 100 euro) ma più basso di ForexTB (250 euro).

Riguardo i metodi di deposito o prelievo, TaoTrade offre una pluralità di scelta:

carte di credito / debito

bonifico bancario

Skrill

PayPal

Per poter prelevare, invece, occorre selezionare un importo pari o superiore a $ 100. Anche qui siamo nella media di mercato.

TaoTrade app

Quali sono le piattaforme di TaoTrade? Com’è la app di TaoTrade?

TaoTrade prevede la piattaforma PROfit, in versione Web-based e App.

Qualsiasi sia la versione prediletta, possiamo comunque dire che si tratta sempre di una versione user friendly. Quindi molto adatta per i trader neofiti, alle prime armi. Ma anche molto completa e soddisfacente per i trader più esperti, con tante funzioni da utilizzare.

Si pensi agli Avvisi di trading, alle Quotazioni in tempo reale, a Grafici ben fatti, indicatori e analisi giornaliere.

WebPROfit non necessita di alcun download in versione software. E’ infatti completamente web-based. Ciò implica ovviamente di godere di una buona connessione internet e di un browser soddisfacente (come Google Chrome, mentre Microsoft ha lanciato Edge che va a sostituire l’ormai defunto Explorer).

Riguardo la app, ormai indispensabile per tutti coloro che offrono servizi, possiamo dire che è superiore alla media delle app di Broker che si vedono in giro.

App PROfit è disponibile sia per iOS che per Android, ovviamente senza alcun costo.

Tramite la app di TaoTrade, è possibile espletare le seguenti funzioni:

Possibilità di gestire in tutto e per tutto il proprio account

Possibilità di accedere ovunque ci si trovi, purché ovviamente si disponga di una connessione internet adeguata

Possibilità di utilizzare, anche sul proprio device mobile (smartphone o tablet che sia) gli strumenti tecnici e di analisi che mette a disposizione

Possibilità di controllare le posizioni aperte

Possibilità di visionare le news riguardanti il mondo dei mercati finanziari (e le notizie che di riflesso possono riguardarli) e i costanti aggiornamenti di mercato

TaoTrade account

Quali sono gli account previsti da TaoTrade? La particolarità di questo Broker è che divide gli account che offre in 2 grandi famiglie: Principiante ed Esperto. Proprio perché i trader possono essere tanto neofiti alle prime armi, quanto persone già navigate di trading online. Ed entrambe vanno rispettate e trattate in modo diverso, poiché hanno proprio esigenze differenti.

Principiante

Ecco gli account che rientrano nel livello Principiante offerti da TaoTrade:

Si accede ai vari account Principiante in base al deposito effettuato e si ha diritto a una scontistica crescente e ad alcune opzioni aggiuntive se si effettuano depositi via via maggiori:

Basic: per potersi iscrivere, prevede un deposito minimo che va dai $200 a $1,999. Offre eBook e Formazione gratuiti, un Account Manager dedicato, Avvisi Pop Up, ecc.

Discovery: il deposito minimo va da $2,000 a $4,999. Il trader beneficia di un 10% di sconto sugli spread

Silver: deposito minimo da $5,000 a $9,999, 20% di sconto sugli spread, nonché l’Autochartist

Gold: deposito minimo 10,000-14,999 dollari, il 30% di sconto sugli spread, sconto rollover del 17%

Diamond: $15,000-$29,999 di deposito minimo. 40% di sconto sugli spread, sconto rollover del 20%

Vip: deposito minimo $30,000-$49,999, 50% di sconto sugli spread, sconto rollover del 33%

Vip+: deposito minimo pari o superiore a $50,000, 60% di sconto sugli spread, sconto rollover del 50%

Naturalmente, per tutti gli account di livello superiore al Basic, si sottintende che i servizi offerti includono anche quelli di questo account.

Esperto

Dedicato, come detto, ai trader più esperti, questa sottocategoria prevede un solo account. Con una leva fino a 1:200 e tanti altri vantaggi.

Per poter beneficiare dei vantaggi previsti dall’Account Esperto, occorre soddisfare alcuni requisiti come:

numero di operazioni mensili di almeno 10 unità medie ogni tre mesi, rispetto al quadrimestre precedente

portafoglio titoli (comprensivo di asset, depositi e altri strumenti finanziari) pari o superiore a 500.000€

aver lavorato per almeno un anno con un ruolo professionale, che preveda la ottima consapevolezza riguardo transazioni e servizi previsti

TaoTrade formazione

Il Broker TaoTrade prevede anche una ottima formazione destinata ai trader neofiti. Infatti, il nome della sezione dedicata alla formazione sulla piattaforma non lascia margini per equivoci: Scuola.

Vediamo cosa prevede la sezione “Scuola”:

Sezione Storia: un po’ di storia su trading online e Forex, oltre che una ripassata su come funzionano tecnicamente

Glossario: termini più usati nel trading

Grafici: per visualizzare l’andamento odierno degli asset o quello storico nel tempo

Oltre alla formazione, questo Broker ellenico prevede anche un affiancamento virtuale per i trader meno esperti. Un servizio che molti altri Broker si fanno pagare salati.

L’account manager aiuta il trader nelle sue scelte, utilizzando gli indicatori in suo possesso.

Vi chiederete cosa ci guadagna un Broker ad offrire questi servizi gratuitamente. Semplice. Ci guadagna, eccome. Perché un trader ben formato ed assistito, è un trader potenzialmente vincente. Il quale, in quanto tale, fa guadagnare a sua volta il Broker.

Tao Trade prevede inoltre il servizio Autochartist. Uno strumento di analisi tecnica automatico che “legge i grafici” ed evidenzia le principali opportunità di trading. Ecco alcune delle funzioni di Autochartist:

Analisi tecnica automatizzata: quindi di schemi, grafici, previsioni dei prezzi, livelli di supporto e resistenza, ecc.

Filtri di probabilità: analizzare gli eventi di mercato significativi e la loro ripetitività nel tempo

Analisi della volatilità: coglie le migliori opportunità dei mercati quando sono volatili

Rapporti di mercato giornalieri: il trader ha l’opportunità di essere sempre aggiornato sulle variazioni di mercato

TaoTrade assistenza clienti

Com’è l’assistenza clienti di TaoTrade? L’assistenza clienti offerta da questo Broker è molto completa. E’ possibile infatti contattarlo per:

chiamata telefonica

email

messaggio Watsapp

recandosi presso gli uffici ubicati in Grecia

TaoTrade opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su TaoTrade?

Questo Broker gode di ottime opinioni e recensioni, che esaltano i suoi tanti account tra cui scegliere, i servizi offerti molto convenienti, le condizioni economiche talvolta più basse della media, una assistenza clienti molto varia, pluralità di asset.

Il fatto che goda di tante licenze europee fa stare tranquilli i più su eventuali rischi truffa.

Fare trading con ForexTB

Se TaoTrade non ti ha convinto, nessun timore. Di seguito proponiamo altri Broker molto interessanti, elencandone le principali caratteristiche.

Partiamo da ForexTB:

Licenza CySEC

4 account tra cui scegliere

Segnali di trading di Trading Central

Deposito minimo 250 euro

Spread-only e commissioni più basse della media di mercato

Segnali di trading di Trading Central

Fare trading sulle criptovalutecon eToro

Ecco invece le caratteristiche principali del Broker eToro (clicca qui per registrarti):

Licenze CySEC, FCA e ASIC

Deposito minimo: 200 euro

Un solo account

Social trading

CopyTrading

CopyFunds

eToro wallet

Per aprire un conto demo gratis su eToro

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Fare trading sulle criptovalute con Plus500

Queste invece le principali caratteristiche di Plus500 (clicca qui per il sito ufficiale):

Deposito minimo: 100 euro

+2500 asset tra cui scegliere

32 lingue selezionabili

Sponsor di club come Atletico Madrid, Young Boys, Atalanta

Assistenza clienti in Live chat

Per iscriverti su Plus500 e aprire un conto demo

76.4% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

Responsabilità: Tutti gli autori, i collaboratori e i redattori degli articoli pubblicati su webeconomia.it esprimono opinioni personali. Tutte le assunzioni e le conclusioni fatte nei post ed ulteriori analisi di approfondimenti sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime, indici) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e/o raccomandazioni all'investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di investimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali.