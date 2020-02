Migliori piattaforme di trading online 2020

In quest’articolo vogliamo presentare quelle che sono le migliori piattaforme di trading online in assoluto. Come sapete oggi, chi vuole investire sui mercati finanziari, deve utilizzare i servizi messi a disposizione da una società di intermediazione che può essere un broker o una banca.

Il trading online, oggi, può essere eseguito sfruttando i servizi messia a disposizione da un broker online piuttosto che una banca. Quali sono le differenze principali? In generale è una questione di costi e commissioni.

Le piattaforme migliori da utilizzare sono quelle offerte dai broker per vari motivi:

sono più semplici da utilizzare

non hanno commissioni elevate (che invece le banche hanno)

non richiedono l’apertura di un conto corrente obbligatorio

sono utilizzate dalla maggioranza dei professionisti

Abbiamo provato quelli che sono i broker italiani migliori del mercato e li abbiamo messi in fila cercando di stilare una classifica basata su alcuni parametri :

autorevolezza del brand

condizioni di trading offerte

facilità di utilizzo della piattaforma

sicurezza del software

regolamentazioni della piattaforma di trading

Non è una vera e propria classifica, trovate qui sotto un elenco dei migliori broker forex per fare trading tutte molto valide. Naturalmente è difficile dire quale è più performante o migliore in senso assoluto. Ogni trader ha le sue preferenze, il suo stile e i suoi parametri. In ogni caso riteniamo siano una scelta quasi obbligata per chi vuole fare trading seriamente e con profitti in maniera vincente.

Classifica migliori piattaforme di trading

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI

Piattaforma di trading eToro

eToro è uno dei broker storici che è stato il primo ad introdurre una funzionalità interessante per tutti gli investitori: il social trading. Grazie a questa funzione è possibile iscriversi ad una vera e propria community di investitori (social). Con eToro è possibile copiare da singoli investitori oppure interi asset di investimento grazie alla nuova funzionalità Copy portfolio introdotta recentemente.

Per saperne di più su eToro e sul social trading clicca qui.

Disclaimer: eToro è una piattaforma multi asset che consente dio investire sia in azioni che in criptovalute, e di fare trading sui CFDs.



Considera che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro dovuto alla leva finanziaria. 75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro.



Criptoasset non sono regolati e possono subire ampie variazioni di prezzo, dunque non sono appropriati per tutti gli investitori. Il trading di criptoasset non è regolamentato da alcuna normativa Europea.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.

Per approfondire potete leggere la recensione di eToro.

Piattaforma di trading Investous

La piattaforma di trading del broker Investous è sicuramente delle migliori in assoluto. E’ un broker che permette di fare trading online su indici, azioni, forex e materie prime tramite CFD (Contratti per differenza).

Si tratta di un broker molto sicuro che offre condizioni molto vantaggiose e convenienti. La piattaforma di Investous è molto sicura ed affidabile e per questi motivi viene utilizzata molto dagli investitori di tutto il mondo. Offre la possibilità di negoziare sul forex, sui mercati azionari ed anche sulle opzioni binarie per chi predilige questo strumento di investimento.

I rendimenti sono molto elevati e tantissimi sono gli strumenti messi a disposizione dai broker come le guide e i video per imparare a fare trading. Queste caratteristiche, oltre all’affidabilità del brand Investous, rendono questo broker molto interessante.

Molto interessante è inoltre il servizio di segnali di trading, uno strumento che permette di ricevere ogni giorno consigli pratici e utili su dove investire (elaborati da una società di esperti del settore). Per ricevere basta aprire un conto di trading su Investous e confermare la propria email. I segnali sono un servizio non infallibile, ogni forma di investimento ha una certa dose di rischio e dunque deve essere valutata dall’investitore.

Per scoprire il servizio di segnali di Investous clicca qui.

Iscrivendosi si ha diritto ad accedere ad un eccellente centro formativo in cui sono disponibili tantissimi materiale per studiare ed imparare come corsi, pdf da scaricare, guide e tutorials. Lo staff di Investous organizza inoltre dei webinars dal vivo che è possibile seguire in streaming.

Per aprire subito un conto su Investous clicca qui.

Per approfondire potete leggere la recensione di Investous.

Piattaforma di trading Plus500

Plus500 è una delle piattaforme CFD più sicure. Offre strumenti molto interessanti e completi oltre ad una vasta gamma di asset finanziari su cui poter investire. Iscrivendosi a Plus500 si hanno a disposizione moltissimi strumenti su cui fare trading online: le principali coppie forex più scambiate, materie prime come oro, petrolio, bitcoin, le quotazioni dei principali titoli azionari del FTSE Mib oltre che delle borse Europee, Asiatiche e Usa.

La piattaforma di Plus500 è sicura in quanto è regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito, è registrata in Consob ed è regolamentata dalla Cysec. In particolare :

Plus500UK Ltd è autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito (FRN 509909)

Plus500CY Ltd è autorizzato e regolato dalla Cysec (License No. 250/14)

Plus500AU Pty Ltd AFS #417727 è regolata da ASIC (Australian Securities and Investments Commission) per i residenti australiani.

Questo a testimoniare che si tratta di uno dei broker più regolamentati in assoluto. Plus500 è inoltre quotata sul listino principale della Borsa di Londra.

E’ possibile trovare tante opinioni positive su Plus500, grazie alla sua reputazione ed affidabilità costruite nel tempo. Fra le condizioni più convenienti ricordiamo:

tantissimi strumenti finanziari a disposizione degli investitori

spread bassi

possibilità di negoziare su smartphone e tablet grazie alle app mobile

conti demo illimitati per fare pratica

Insomma Plus500 è il top in quanto a condizioni offerte ed offre un servizio di trading via CFD (Contract for difference).

Per aprire subito un conto di trading con Plus500 clicca qui per il sito ufficiale.

76.4% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

Per approfondire potete leggere la recensione di Plus500.

Piattaforma di trading XM

Un broker in crescita è sicuramente quello di XM, un broker CFD molto interessante che offre una piattaforma progettata per venire incontro alle esigenze di tutti. E’ regolata da FCA e Consob ed ha una piattaforma tradotta in tantissime lingue.

Fra i servizi offerti ci sono il Forex, il trading azionario e sulle materie prime. Lo spread offerto su tutti gli strumenti è molto basso.E’ una piattaforma facile da usare e piacevole graficamente.

Clicca qui per iscriverti gratuitamente o ricevere informazioni sulla piattaforma di trading di XM.

Per approfondire potete leggere la recensione di XM.com.

Migliori piattaforme trading online

Abbiamo visto le migliori piattaforme di trading verificate dai nostri consulenti, per completezza vi riportiamo un elenco più completo di tutti i broker che abbiamo verificato. Si tratta di marchi conosciuti ed affidabili che sono molto validi per chiunque voglia fare trading. Non applicano alcun tipo di commissione e hanno le condizioni più convenienti



BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI

Piattaforme di trading gratis

E’ possibile per tutti aprire un conto anche in modalità demo in modo da provare la piattaforma prima di decidere se vale la pena investirci seriamente. Sono tutti broker autorizzati dalla Consob e dai principali enti di certificazione europea, dunque una garanzia

Tutte le piattaforme che vi abbiamo presentate non hanno commissioni sull’eseguito o altri costi nascosti. Sono completamente gratis e guadagnano principalmente applicando una percentuale piccolissima sullo spread in modo da sostenersi economicamente. Purtroppo ci sono ancora banche (anche famose) che obbligano l’investitore ad aprire un conto corrente applicando ulteriori costi e commissioni. E’ evidente che fare trading in queste condizioni diventa poco conveniente.

Nel caso di Plus500 o Investous, ad esempio, gli spread sono tra i più bassi del settore e la gestione avviene in modo trasparente, senza alcun aggravio o costo per l’utente.

Piattaforme di trading italiane

Le piattaforme che trovate sul nostro sito e nella tabelle sono tutte piattaforme di trading italiane. Quando parliamo di questo facciamo riferimento al fatto che i siti e gli strumenti sono tradotti in italiano, che c’è personale e staff che parlano l’italiano e che le applicazioni sono in Italia.

Sono tutte società multinazionali e quindi hanno sedi in tanti paesi oltre che in Italia. E’ molto importante lavorare con piattaforme esclusivamente italiane in quanto è più facile chiedere supporto sopratutto se non si conosce bene l’inglese, considerata la lingua madre in ambito finanziario. Fare trading con piattaforme di trading italiane e regolamentate da Consob significa essere garantiti da tutti i punti di vista.

Piattaforme di trading on line demo

Chi vuole imparare a fare trading oppure sperimentare le proprie strategie può utilizzare le piattaforme di trading online demo. Si tratta di account gratuiti che ogni piattaforma mette a disposizione.

In buona sostanza, registrandosi e richiedendo un conto demo, si ha disposizione un conto che funziona come quello reale ma che è caricato con soldi virtuali. Il vantaggio è quello di non spendere soldi nel provare le proprie strategie o se si vuole passare ad un’altra piattaforma o se si vuole provare una nuova funzione. Ovviamente sia le perdite ma anche i guadagni sono virtuali.

Molti trader principianti stanno utilizzando ad esempio la piattaforma demo di Investous perchè offre molte guide (che puoi scaricare gratuitamente da qui) per migliorare il proprio stile di trading e le proprie competenze. Per saperne di più visitate il sito ufficiale di Investous cliccando qui.

Piattaforme trading confronto

Come si fa a confrontare due o più piattaforme? La risposta a questa domanda non è immediata anche perchè ogni piattaforma utilizza strumenti simili ma in alcuni casi molto diversi tra loro. In ogni caso, è possibile mettere le piattaforme di trading a confronto basandosi su alcuni aspetti come:

le regolamentazioni : è necessario verificare di quali licenze dispone una piattaforma

: è necessario verificare di quali licenze dispone una piattaforma commissioni e condizioni : è importante che non ci siano commissioni sull’eseguito e che gli spread siano convenienti

: è importante che non ci siano commissioni sull’eseguito e che gli spread siano convenienti strumenti : verificate gli strumenti su cui è possibile fare trading

: verificate gli strumenti su cui è possibile fare trading conto demo: deve esserci la possibilità di iscriversi gratuitamente e fare il primo deposito successivamente dopo aver provato la piattaforma

Questi elementi sono tutti da valutare nel momento in cui si vuole fare un confronto, in modo da scegliere la piattaforma migliore con cui operare.

Piattaforme trading online: le nuove disposizioni

Il settore del trading sta cambiando ed è in continua evoluzione. Vediamo nascere e chiudere piattaforme di trading online quasi ogni mese. Per questo motivo è importante valutare bene le condizioni offerte e quanto è affidabile il broker.

Le piattaforme che vi abbiamo proposto sono attive da anni e dunque sono dei broker riconosciuti oltre che autorizzati ed apprezzati da milioni di utenti. E’ importante valutare anche le regolamentazioni in quanto le licenze si possono anche togliere oltre che attribuire. Dunque in Italia la Consob è l’ente che da la certificazione, in Europa è la cipriota Cysec mentre la FCA opera nel Regno Unito.

Se volete scegliere una piattaforma di trading online seria ed affidabile assicuratevi che si tratti di un broker che resista nel tempo e che sia affidabile e sicuro. In questo articolo abbiamo cercato di elencarvi quelle che sono le migliori piattaforme in assoluto oltre a fornire spunti utili che vi aiuteranno a scegliere a quale broker iscrivervi per assicurarvi un futuro sui mercati.

Conclusioni: le migliori piattaforme di trading

In questa guida abbiamo visto una classifica aggiornata e verificata dal nostro staff delle migliori piattaforme di trading online per il 2020. I nostri criteri di valutazione si basano su test personali compiuti dal nostro staff per verificare che le condizioni offerte agli investitori fossero le migliori del mercato.

Con questo articolo abbiamo voluto porre l’accento su una questione fondamentale: la scelta della corretta piattaforma di trading, un aspetto sottovalutato che fa la differenza tra chi fa soldi e chi non guadagna.

Ricordiamo ai nostri lettori che il trading non è affatto sinonimo di guadagno facile, pertanto valutate quali sono le migliori scelte per voi. Anche utilizzando piattaforme serie e certificate come eToro o Investous ci vogliono comunque tempo, studio e passione per arrivare ad ottenere grandi risultati. La differenza la farà come sempre il vostro impegno.

