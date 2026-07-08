IG: recensione e opinioni 2026

8.5 /10 ★★★★★ ★★★★★ Molto Buono Punteggio per categoria Costi e commissioni 8.0 Sicurezza 9.5 Asset disponibili 9.0 Piattaforma 9.0 Gestione fiscale IT 9.5 Esperienza utente 7.5 ★ Pro Regime Amministrato

Affidabilità e Sicurezza

Turbo24 e Barrier

Piattaforme Professionali

Assistenza in Italiano ✕ Contro Costi per Azioni CFD

Commissione di Inattività Apri conto gratis su IG → Le opzioni e CFD sono strumenti complessi ad alto rischio di perdita di capitale dovuto alla leva. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valutate se potete permettervi di correre l’elevato rischio di perdere il vostro denaro.

IG Markets è uno dei broker più rinomati e longevi nel settore del trading online, con oltre 45 anni di esperienza alle spalle. Fondata nel 1974 in Inghilterra, la società è cresciuta fino a gestire 240.000 trader in 16 paesi, offrendo l’accesso a 17.000 mercati finanziari.

In questa recensione completa analizzeremo nel dettaglio IG Markets sotto tutti gli aspetti: regolamentazione, sicurezza, prodotti disponibili, piattaforme di trading, spread e commissioni, opinioni e recensioni degli utenti. Per iniziare puoi cominciare col visitare il sito ufficiale di IG broker sul quale puoi iniziare a vedere quali sono le funzioni principali.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. I CFD sono strumenti complessi ad alto rischio di perdita di capitale dovuto alla leva. 72% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se puoi permetterti di correre l’elevato rischio di perdere il tuo denaro.

IG Markets broker

IG Markets è uno dei broker leader mondiali nel trading online, con oltre 45 anni di esperienza nel settore.

La società nasce nel 1974 in Inghilterra con il nome IG Index, fondata da Stuart Wheeler con soli 3 dipendenti. Il nome deriva dall’abbreviazione di “Investor Gold”.

Oggi il gruppo IG ha sede centrale a Londra e uffici in 16 paesi, tra cui una filiale italiana a Milano. Conta circa 240.000 clienti attivi che hanno accesso a oltre 17.000 mercati finanziari tra cui azioni, forex, criptovalute, indici e materie prime.

IG si distingue per aver innovato il settore introducendo per primo i CFD nel 1974 e rendendo il trading accessibile anche ai privati. Nel corso della sua storia ha ottenuto numerosi riconoscimenti ed è stato più volte premiato come miglior broker.

Tra i suoi punti di forza ci sono l’ampia scelta di asset disponibili, gli strumenti all’avanguardia per l’analisi tecnica, l’eccellenza nell’esecuzione degli ordini e un servizio clienti multilingue di alto livello.

Riepilogo IG in 30 secondi

Caratteristica Dato Tipo Broker multi-asset focalizzato su trading attivo + Investing Società italiana IG Europe GmbH (filiale Milano) Regolamentazione BaFin (Germania), iscritta CONSOB n. 1026230, FCA UK n. 195355 per il gruppo Quotazione IG Group plc quotata FTSE 250 di Londra (IGG.L) Anno di fondazione 1974 (Inghilterra) Deposito minimo 100 € Commissioni CFD azionari 0,10% Italia, 0,05% Europa, fino a 0,25% altri mercati Commissioni CFD non azionari + Turbo24 Zero, solo spread Commissioni azioni reali in regime amministrato 0,10% Sostituto d’imposta Sì, regime amministrato (via IG Europe Milano) Asset accessibili CFD, Turbo24, Barrier, Vanilla Options, azioni reali, forex, indici, materie prime, crypto via CFD Conto demo Sì, gratuito con 30.000 € virtuali Protezione depositi FSCS UK fino a £85.000 (per IG UK), FITD via IG Europe Milano % conti CFD in perdita 72% Commissione di inattività Sì Adatto a Trader attivi su CFD/forex/indici, chi vuole prodotti a leva con sostituto d’imposta IT 🏆 Dove iniziare Apri subito un conto demo Voto finale 8.5/10

Commissioni IG vs concorrenti

Per capire dove IG è davvero competitivo ho calcolato il costo reale di sei operazioni standard sia su CFD sia su azioni reali. I numeri considerano la commissione esplicita, lo spread bid-ask al momento dell’esecuzione e la conversione valuta quando applicata. Dati al 10 maggio 2026.

Azioni reali (share dealing)

Broker 200 € azioni IT 1.000 € azioni IT 200 € azioni USA 1.000 € azioni USA IG ~0,20 €¹ ~1,00 €¹ ~0,10 €² ~0,50 €² eToro ~1 $ ~1 $ 0 € 0 € Scalable FREE 0,99 € su Gettex 0,99 € su Gettex 0,99 € su Gettex 0,99 € su Gettex Trade Republic 1 € 1 € 1 € 1 € Fineco 2,95 € 2,95 € ~0,38 € ~1,90 €

¹ Azioni IT: 0,10% del controvalore. ² Azioni USA: 0,05% (mercato Europa)

CFD (trading a leva)

Broker CFD Indici (DAX/FTSE 100) CFD Forex EUR/USD CFD Azioni (Apple) CFD Crypto IG Solo spread (1 pt FTSE 100) Solo spread (0,6 pip EUR/USD) 0,10% Italia, 0,05% Europa Solo spread eToro Solo spread Solo spread Solo spread (no commissioni) Solo spread Plus500 Solo spread Solo spread Solo spread Solo spread Avatrade Solo spread Solo spread Solo spread Solo spread

Dati al 10/05/2026. IG resta competitivo soprattutto sugli spread di indici (1 punto su FTSE 100, 0,4 punti su US 500) e forex (0,6 pip EUR/USD).

IG ha un modello commissionale a due velocità. Sulla parte trading (CFD + Turbo24 + Barrier) è prezzato come gli altri broker forex/CFD: spread base, niente commissione esplicita salvo che sui CFD azionari (dove applica una percentuale del controvalore). Sulla parte investing (azioni reali in regime amministrato) è competitivo: lo 0,10% sull’azionario italiano lo mette in linea con Fineco sopra i 2.500 € e lo rende uno dei pochi broker non-banca che offrono sostituto d’imposta italiano sul mercato azionario reale.

C’è una voce specifica di IG che gli altri broker della tabella non hanno: la commissione di inattività. IG addebita un fee mensile se il conto resta inattivo per un periodo prolungato (tipicamente 24 mesi senza operazioni)

IG IG 8,5 Molto Buono Commissione ordine: 0,10% Costo del conto: 0,00 € Costi del PAC: - Regime Amministrato

Regime Amministrato Affidabilità e Sicurezza

Affidabilità e Sicurezza Turbo24 e Barrier Scopri il broker* La nostra valutazione 8,5/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,10% Costi del PAC in ETF - Costo del conto 0,00 € Trading Azioni Forex CFD Criptovalute Barrier Options Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF - PAC in ETF gratis - Importo minimo PAC - Intervalli PAC - Servizi e extra Protezione depositi Regime fiscale Sostituto d'imposta Punti di forza Regime Amministrato

Regime Amministrato Affidabilità e Sicurezza

Affidabilità e Sicurezza Turbo24 e Barrier

Turbo24 e Barrier Piattaforme Professionali

Piattaforme Professionali Assistenza in Italiano Punti deboli Costi per Azioni CFD

Costi per Azioni CFD Commissione di Inattività Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Le opzioni e CFD sono strumenti complessi ad alto rischio di perdita di capitale dovuto alla leva. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valutate se potete permettervi di correre l’elevato rischio di perdere il vostro denaro.

La mia esperienza con IG in 5 step

Ho aperto il conto su IG il 2 aprile 2026. Volevo testare il flusso completo: registrazione, KYC, conto demo, deposito, CFD su indice, ordine azioni reali in regime amministrato, prelievo. Ecco cosa ho misurato.

1. Registrazione, KYC e conto demo Ho compilato il modulo sul sito IG: dati anagrafici, residenza, codice fiscale, situazione finanziaria, esperienza di trading (domande MiFID di adeguatezza obbligatorie perché si opera anche con prodotti a leva). Ho caricato la carta d’identità e una proof of address (bolletta gas in PDF). Mentre attendevo l’approvazione del conto reale (1 giorno lavorativo) ho avuto subito accesso al conto demo con 30.000 € virtuali, che mi è servito per esplorare la piattaforma web e l’app prima di operare con denaro reale. L’approvazione del conto reale è arrivata via email il giorno seguente.

2. Primo deposito Il primo deposito su IG deve obbligatoriamente avvenire via bonifico bancario dall’IBAN intestato al titolare del conto, come misura antifrode KYC. Ho fatto un bonifico SEPA di 1.000 € dal mio conto corrente italiano verso l’IBAN di IG Europe Milano. Bonifico partito alle 10:20, accreditato sul conto IG il giorno lavorativo seguente alle 9:15. Zero commissione di deposito. Per i depositi successivi al primo IG accetta anche carta di credito (accredito istantaneo) e PayPal ⚠️ VERIFICARE: metodi attualmente attivi 2026.

3. Primo CFD: long su Germany 40 (DAX) Ordine market long su Germany 40 (DAX) a 18.450 punti, size 1 contratto a 1 €/punto. Eseguito in 1 secondo. Costo reale: spread di 1,2 punti = 1,20 € di costo iniziale. Margine richiesto: ~5% del controvalore nozionale, circa 920 €. Posizione chiusa dopo 4 ore in profitto. Nessuna commissione esplicita sui CFD su indici (solo spread). Costi overnight applicati solo se la posizione resta aperta oltre la giornata.

4. Azioni reali in regime amministrato: 30 quote ENEL Sono passato al modulo Share Dealing (investing) di IG, che opera in regime amministrato come sostituto d’imposta italiano. Ordine market su ENEL quotata Borsa Italiana a 7,42 € a quota, totale 222,60 €. Eseguito in 1 secondo. Spread bid-ask al momento dell’invio: 0,005 €/quota = 0,15 € sull’operazione. Commissione esplicita: 0,10% del controvalore = 0,22 € (più imposte di bollo 0,20% annuo). Totale costo: ~0,37 € su un ordine da 222,60 € (0,17%). Le azioni sono regolarmente intestate al cliente, IG gestisce ritenuta sui dividendi e tassazione plusvalenze come sostituto d’imposta.

5. Prelievo Ho chiesto un prelievo di 500 € verso il mio conto corrente italiano (lo stesso IBAN usato per il primo deposito). Trasferimento gestito come “bonifico in uscita” dalla piattaforma IG verso l’IBAN registrato. Zero commissione. Accredito arrivato 2 giorni lavorativi dopo. Importo finale ricevuto in banca: 500,00 € esatti.

Sicurezza e regolamentazione

IG Group plc è un broker quotato al FTSE 250 di Londra (ticker IGG.L), una garanzia di trasparenza finanziaria continua e reporting pubblico delle performance. Il gruppo opera in 16 paesi tramite società locali regolamentate:

IG Europe GmbH (sede Francoforte, filiale Milano): autorizzata da BaFin in Germania, iscritta CONSOB n. 1026230 per l’operatività in Italia. È la società che serve i clienti italiani.

(sede Francoforte, filiale Milano): autorizzata da in Germania, iscritta CONSOB n. 1026230 per l’operatività in Italia. È la società che serve i clienti italiani. IG Markets Limited (UK): autorizzata FCA n. 195355.

(UK): autorizzata FCA n. 195355. Filiali in Australia (ASIC), Sudafrica (FSCA), Singapore (MAS), Svizzera (FINMA), Stati Uniti (CFTC + NFA per il forex).

I fondi dei clienti sono tenuti in conti bancari segregati separati dal patrimonio operativo di IG. La protezione varia in base alla società:

Clienti IG UK: coperti da FSCS fino a £85.000

Clienti IG Europe (Italia, area UE): coperti dal sistema di garanzia tedesco o dal sistema italiano FITD via la filiale Milano ⚠️ VERIFICARE: copertura corrente 2026 e ente di tutela

Asset e mercati disponibili

Su IG si possono negoziare:

CFD : oltre 17.000 mercati tra azioni, indici, forex, materie prime, crypto, obbligazioni

: oltre 17.000 mercati tra azioni, indici, forex, materie prime, crypto, obbligazioni Turbo24 : certificati a leva su indici, azioni, forex e crypto, disponibili 24/7

: certificati a leva su indici, azioni, forex e crypto, disponibili 24/7 Barrier Options : opzioni con barriera su forex, indici, azioni e materie prime

: opzioni con barriera su forex, indici, azioni e materie prime Vanilla Options : opzioni call/put tradizionali su forex, indici e materie prime

: opzioni call/put tradizionali su forex, indici e materie prime Azioni reali (share dealing): oltre 12.000 azioni quotate su Borsa Italiana, NYSE, NASDAQ, LSE, Xetra e altri mercati europei. Proprietà reale, regime amministrato sostituto d’imposta.

(share dealing): oltre 12.000 azioni quotate su Borsa Italiana, NYSE, NASDAQ, LSE, Xetra e altri mercati europei. Proprietà reale, regime amministrato sostituto d’imposta. ETF: selezione di ETF UCITS sui principali indici globali

Non disponibili: fondi a gestione attiva (presenti su Fineco e Scalable), PAC su ETF automatici (presenti su tutti i neobroker), crypto reali con possibilità di withdrawal (solo CFD o Turbo24).

Azioni frazionate: supportate solo via CFD (size in frazione del lotto standard), non sull’acquisto reale share dealing.

CFD

I Contratti per Differenza (CFD) sono strumenti finanziari derivati che permettono di speculare sul prezzo di un asset sottostante senza possederlo fisicamente. Con IG Markets, è possibile negoziare CFD su una varietà di mercati tra cui forex, indici, azioni, materie prime, criptovalute ed ETF.

La piattaforma di IG offre anche una vasta gamma di strumenti analitici e di gestione del rischio per supportare i trader nel loro percorso di investimento con i CFD.

Turbo24

I certificati Turbo24 sono prodotti derivati a leva finanziaria che permettono di speculare sul movimento dei prezzi degli asset sottostanti. Sono disponibili 24 ore su 24, 5 giorni su 7, permettendo ai trader di sfruttare le opportunità di mercato in qualsiasi momento.

Recentemente, IG Markets ha introdotto anche i Turbo24 su criptovalute, ampliando ulteriormente la gamma di mercati su cui operare.

Barrier

Le opzioni Barrier, o opzioni con barriera, sono contratti derivati che permettono ai trader di acquistare o vendere un asset a un prezzo predeterminato, ma diventano attive o cessano di esistere solo se il prezzo dell’asset sottostante raggiunge una certa “barriera”.

Con IG Markets, è possibile negoziare Barrier su forex, indici, azioni e materie prime, offrendo una diversificazione nella gestione delle strategie di trading.

Vanilla Options

Le Vanilla Options sono contratti che danno al detentore il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un asset sottostante a un prezzo prefissato entro una data specifica. Queste opzioni possono essere utilizzate per coprire il portafoglio o per speculare sui movimenti futuri dei prezzi.

Con IG Markets, i trader hanno accesso a una varietà di Vanilla Options su forex, indici e materie prime.

Azioni

IG Markets offre la possibilità di fare trading direttamente su un ampio spettro di azioni e quindi investire nel mercato azionario. La piattaforma fornisce accesso diretto ai mercati azionari, permettendo agli investitori di comprare e vendere azioni di società quotate in borsa.

Inoltre, IG propone margini competitivi e una vasta gamma di strumenti e risorse per aiutare gli investitori a prendere decisioni informate sul mercato azionario.

Per approfondimenti puoi consultare la guida completa al trading di azioni.

Piattaforma, app e strumenti professionali

Avere a disposizione piattaforme di trading intuitive, sicure e ricche di funzionalità è fondamentale per operare efficacemente nei mercati finanziari.

⭐ LA SCELTA DI WEBECONOMIA · Piattaforme trading — Luglio 2026 IG IG ★★★★☆ 8,5/10 — verificato dalla redazione Regime Amministrato. Affidabilità e Sicurezza. Prova la demo gratis → Confronta i broker Le opzioni e CFD sono strumenti complessi ad alto rischio di perdita di capitale dovuto alla leva. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valutate se potete permettervi di correre l’elevato rischio di perdere il vostro denaro. Come recensiamo →

La piattaforma web IG Trading è il punto di accesso principale: niente download, gira nel browser, ha watchlist personalizzabili, news in tempo reale, calendario economico integrato, analisi tecnica con oltre 100 indicatori, ordini market/limit/stop/condizionati. È progettata per coprire sia il trader principiante (con dashboard semplificate e tutorial integrati) sia il trader esperto (workspace personalizzabile, ordini condizionati complessi).

L’app mobile IG Trading per iOS e Android replica le funzioni principali della web. È curata, veloce, ha notifiche push sui prezzi e sugli alert, accesso a tutti i mercati e prodotti. Le funzioni di analisi tecnica sono più limitate rispetto alla versione web ma sufficienti per gestire posizioni e ordini.

Per i trader avanzati IG mette a disposizione anche ProRealTime (piattaforma di analisi grafica professionale con backtesting e scripting) e L2 Dealer (Direct Market Access su mercati internazionali) ⚠️ VERIFICARE: disponibilità e costi correnti 2026. Sono prodotti che giustificano il posizionamento “professionale” del broker.

I prodotti distintivi di IG sono tre:

Turbo24 : certificati a leva disponibili 24/7 (a differenza dei CFD che seguono gli orari di mercato), introdotti recentemente anche su crypto.

: certificati a leva disponibili 24/7 (a differenza dei CFD che seguono gli orari di mercato), introdotti recentemente anche su crypto. Barrier : opzioni con barriera, attive solo se l’asset sottostante raggiunge un livello prefissato. Disponibili su forex, indici, azioni, materie prime.

: opzioni con barriera, attive solo se l’asset sottostante raggiunge un livello prefissato. Disponibili su forex, indici, azioni, materie prime. Vanilla Options: opzioni call/put su forex, indici e materie prime, con possibilità di costruire strategie di copertura.

Il conto demo è gratuito, illimitato nel tempo, parte con 30.000 € virtuali. Utile per testare la piattaforma e per chi è alle prime esperienze con CFD e prodotti a leva.

Piattaforma Web IG Trading

La Piattaforma Web IG Trading rappresenta un punto di accesso semplice e diretto al mondo del trading online. Senza la necessità di scaricare alcun software, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di mercati finanziari direttamente dal browser.

La piattaforma è progettata con un’interfaccia user-friendly che permette una personalizzazione del layout, permettendo agli utenti di tenere sotto controllo gli asset preferiti attraverso la funzione Watchlist.

Inoltre, la sezione Notizie offre aggiornamenti in tempo reale sulle dinamiche di mercato, mentre il Calendario Economico fornisce un panorama degli eventi macroeconomici chiave. Le funzionalità di analisi tecnica e la gamma di ordini disponibili, come market order, ordini di stop e limit, consentono ai trader di implementare strategie complesse con facilità.

App Mobile IG Trading

Per chi preferisce operare in mobilità, l’App Mobile IG Trading è la soluzione ideale. Disponibile per dispositivi Android e iOS, l’app replica le principali funzionalità della piattaforma web in un formato ottimizzato per smartphone e tablet.

L’interfaccia è intuitiva e consente di eseguire operazioni, impostare alert e consultare i grafici con pochi tocchi. Anche in movimento, gli utenti possono rimanere aggiornati sulle condizioni di mercato grazie alle notifiche push e accedere a un’ampia gamma di risorse informative e strumenti analitici.

L’app IG Trading permette di avere il controllo del proprio portafoglio direttamente dalla tasca, combinando flessibilità e funzionalità per un’esperienza di trading senza soluzione di continuità.

Come Aprire un Conto su IG Markets in Pochi Passaggi

Aprire un conto di trading online con IG Markets è semplice e veloce, basta seguire questi passaggi:

Clicca sul pulsante “Apri Conto” presente in alto a destra nella sc name=”igmarkets-link” landing=”l_Home” anchor=”homepage di IG Markets” pos=”parBroker”] . Si apre così il form di registrazione. Compila il form inserendo i tuoi dati personali richiesti, come nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono. Seleziona inoltre il tipo di conto che desideri aprire tra le opzioni proposte da IG Markets. Completa la registrazione seguendo le istruzioni su schermo. Ti verrà richiesto l’invio di documenti per la verifica dell’identità (KYC). È un passaggio obbligatorio per attivare il conto. Effettua il primo deposito tramite bonifico bancario, seguendo le coordinate fornite da IG Markets. L’importo minimo è di 300€. Ricevuta la conferma dell’accredito, puoi iniziare ad operare sui mercati finanziari. Il tuo conto IG Markets è attivo!

In pochi minuti puoi completare l’intero processo di apertura conto ed essere operativo. IG Markets ti consente di accedere in modo professionale e sicuro a migliaia di mercati finanziari.

Gestione fiscale per investitori italiani

IG opera in Italia tramite IG Europe GmbH filiale Milano in regime amministrato, quindi agisce come sostituto d’imposta. È una caratteristica che distingue IG dalla maggior parte dei broker forex/CFD del mercato (eToro, Plus500, Avatrade, XTB non sono sostituto d’imposta italiano).

In pratica vuol dire che:

Le plusvalenze su CFD, Turbo24, Barrier, opzioni, azioni reali sono tassate alla fonte al 26% direttamente da IG al momento del realizzo

I dividendi sulle azioni reali sono accreditati al netto della ritenuta del 26%

Sui titoli pubblici (BTP, CCT, bond sovrani UE WL) si applica l’aliquota agevolata del 12,5%

Non serve compilare il quadro RT della dichiarazione dei redditi per le operazioni IG

Non serve compilare il quadro RW perché il conto è gestito da IG Europe filiale Milano

L’imposta di bollo sul deposito titoli (0,20% annuo) è calcolata e addebitata direttamente da IG

IG invia ogni anno la certificazione fiscale con il dettaglio delle operazioni, dei capital gain realizzati, dei dividendi e delle ritenute applicate. È un grande vantaggio operativo per chi fa trading attivo: la dichiarazione dei capital gain CFD è complessa in regime dichiarativo, in regime amministrato è IG a gestirla.

Guida completa alla tassazione di CFD e azioni in regime amministrato →

Per chi è adatto IG (e per chi no)

IG funziona bene per:

Chi fa trading attivo con CFD su forex, indici, materie prime e vuole spread competitivi

su forex, indici, materie prime e vuole spread competitivi Chi vuole accedere a Turbo24, Barrier e Vanilla Options per strategie più sofisticate

per strategie più sofisticate Chi vuole il regime amministrato italiano sui CFD (rarissimo nel mercato forex/CFD)

sui CFD (rarissimo nel mercato forex/CFD) Chi vuole azioni reali con sostituto d’imposta e commissione bassa (0,10%)

e commissione bassa (0,10%) Chi vuole una piattaforma matura con ProRealTime o L2 Dealer per analisi e DMA

con ProRealTime o L2 Dealer per analisi e DMA Chi opera 24/7 e vuole strumenti tipo Turbo24 disponibili anche fuori orari di mercato

IG non è la scelta giusta per:

Chi vuole un PAC ETF automatico (IG non lo offre)

(IG non lo offre) Chi cerca crypto reali con possibilità di withdrawal (solo CFD o Turbo24)

con possibilità di withdrawal (solo CFD o Turbo24) Chi vuole fondi a gestione attiva (preferire Fineco o Scalable)

(preferire Fineco o Scalable) Chi è principiante assoluto e vuole un’interfaccia semplice tipo Trade Republic (IG ha più funzioni ma curva di apprendimento più alta)

e vuole un’interfaccia semplice tipo Trade Republic (IG ha più funzioni ma curva di apprendimento più alta) Chi resta inattivo per lunghi periodi (commissione di inattività dopo 24 mesi tipici)

(commissione di inattività dopo 24 mesi tipici) Chi vuole Copy Trading sociale (preferire eToro)

IG Markets Opinioni

Analizzando le recensioni e le opinioni degli utenti su IG Markets emergono in generale valutazioni positive, con alcune criticità segnalate.

Su Trustpilot il broker ha una valutazione media di 4.1/5 stelle, indicativa di un servizio complessivamente molto apprezzato. Fra i punti di forza, gli utenti lodano l’assistenza definita eccellente e la qualità delle piattaforme.

IG IG 8,5 Molto Buono Commissione ordine: 0,10% Costo del conto: 0,00 € Costi del PAC: - Regime Amministrato

Regime Amministrato Affidabilità e Sicurezza

Affidabilità e Sicurezza Turbo24 e Barrier Scopri il broker* La nostra valutazione 8,5/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,10% Costi del PAC in ETF - Costo del conto 0,00 € Trading Azioni Forex CFD Criptovalute Barrier Options Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF - PAC in ETF gratis - Importo minimo PAC - Intervalli PAC - Servizi e extra Protezione depositi Regime fiscale Sostituto d'imposta Punti di forza Regime Amministrato

Regime Amministrato Affidabilità e Sicurezza

Affidabilità e Sicurezza Turbo24 e Barrier

Turbo24 e Barrier Piattaforme Professionali

Piattaforme Professionali Assistenza in Italiano Punti deboli Costi per Azioni CFD

Costi per Azioni CFD Commissione di Inattività Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Le opzioni e CFD sono strumenti complessi ad alto rischio di perdita di capitale dovuto alla leva. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valutate se potete permettervi di correre l’elevato rischio di perdere il vostro denaro.

Al contempo, non mancano commenti negativi soprattutto relativi a disconnessioni e problemi tecnici occasionali sulla piattaforma, che avrebbero causato per alcuni la chiusura di posizioni in perdita.

IG Markets gode di una buona reputazione e soddisfazione da parte della clientela, pur con margini di miglioramento sul fronte tecnologico per rendere l’esperienza utente ancora più fluida ed affidabile.

Rimane consigliabile, come sempre quando si sceglie un broker, leggere con attenzione le condizioni contrattuali per comprendere rischi e responsabilità nell’utilizzo dei servizi.

Il sito webeconomia.it partecipa al Programma Partner IG, un programma di affiliazione progettato per consentire ai partner di ricevere una remunerazione tramite link affiliati che puntano a https://www.ig.com. Sebbene possiamo ricevere una commissione su alcune transazioni effettuate attraverso questi link, tutte le opinioni espresse su questo sito sono completamente indipendenti e basate sulla nostra analisi. Ci impegniamo a fornire informazioni oneste e accurate, e il nostro impegno nei confronti dei nostri lettori rimane la nostra priorità assoluta.

IG Markets: le domande frequenti (FAQ)

IG è sicuro? Sì. IG Group plc è un broker quotato al FTSE 250 di Londra (IGG.L), attivo dal 1974 e regolamentato dalle principali autorità di vigilanza internazionali (FCA, BaFin, ASIC, CFTC). In Italia opera tramite IG Europe GmbH filiale Milano, iscritta CONSOB. I fondi dei clienti sono tenuti in conti segregati e protetti dai sistemi di garanzia tedesco/italiano. Come posso chiudere il mio conto su IG Markets? Per chiudere il tuo conto su IG Markets, è necessario inviare una richiesta scritta e firmata, con nome e cognome, data di nascita e numero di conto, all’indirizzo di IG EUROPE GMBH a Milano. Assicurati di prelevare tutti i fondi e di non avere posizioni aperte prima di inviare la richiesta. Quanto serve per aprire un conto IG? Il deposito minimo dichiarato sul broker box è 100 €, ma per il primo deposito è obbligatorio il bonifico bancario per la verifica antifrode KYC. Per i depositi successivi al primo si possono usare anche carta di credito e PayPal.

IG fa da sostituto d’imposta in Italia? Sì, IG Europe GmbH filiale Milano opera in regime amministrato come sostituto d’imposta italiano. Le plusvalenze su CFD, Turbo24, opzioni e azioni reali sono tassate alla fonte al 26%, senza obbligo di dichiarazione autonoma nel quadro RT.

Come prelevare da IG in Italia? Dal menù “Trasferisci” si imposta l’importo verso l’IBAN registrato in fase di apertura conto. Il prelievo è gratuito e l’accredito arriva in 2–3 giorni lavorativi via bonifico SEPA.



Verdetto finale IG funziona bene per chi fa trading attivo su CFD, forex, indici e prodotti a leva, e vuole farlo con un broker quotato in Borsa di Londra, regolamentato da BaFin/CONSOB/FCA e con sostituto d’imposta italiano. La combinazione “trading professionale + regime amministrato” è rara nel mercato CFD/forex italiano e differenzia IG dalla concorrenza diretta (eToro, Plus500, Avatrade, XTB). Il voto 8.5/10 mette insieme i pezzi positivi (45 anni di storia, gruppo quotato FTSE 250, sostituto d’imposta italiano, 17.000 mercati, prodotti distintivi come Turbo24/Barrier/Vanilla Options, spread competitivi su indici, conto demo gratuito, piattaforme professionali tipo ProRealTime) e i limiti operativi (commissione di inattività, niente PAC ETF, niente crypto reali, niente fondi attivi, curva di apprendimento più alta rispetto ai neobroker). Se rientri nei profili “trader CFD/forex italiano che vuole regime amministrato” o “voglio prodotti a leva avanzati”, IG è probabilmente la scelta migliore. Se invece sei un investitore puro long-term o un principiante, Trade Republic, Scalable o Fineco sono più adatti al tuo profilo.

Per iniziare a fare trading su IG Markets, vai qui e crea il tuo conto.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. I CFD sono strumenti complessi ad alto rischio di perdita di capitale dovuto alla leva. 72% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se puoi permetterti di correre l’elevato rischio di perdere il tuo denaro.