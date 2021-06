Bitcoin prosegue ribasso, ma El Salvador la accetta come moneta a corso legale

Il prezzo del Bitcoin è sceso di circa il 10% martedì a circa $ 32.000 ed è sulla buona strada per il terzo giorno consecutivo di perdite, portando con sé la maggior parte delle altre criptovalute.

Ha ormai visto dimezzare il suo prezzo rispetto al suo massimo storico di aprile, quando aveva anche sfondato quota 63mila dollari. Dunque, si rischia che molte previsioni che lo vedevano proiettarsi addirittura verso i 100mila dollari entro fine anno, rischiano di essere fallaci.

Sebbene si sa, con le criptovalute non si può mai dire. E siamo appena a età 2021.



Bitcoin: perché il prezzo scende?

Molti ipotizzano che questo crollo sia dovuto al riscatto pagato dai funzionari statunitensi per lo sblocco degli oleodotti Colonial Pipeline. Come noto, bloccati da un attacco hacker.



Gli analisti, tuttavia, affermano che è più probabile che il movimento faccia parte di un consolidamento più ampio che ha superato i massimi di un mese fa.

In altre parole, il crollo tecnico nelle classifiche sta guidando l’azione e gli analisti tecnici vedono un possibile approdo intorno ai $ 20.000.



Dave Keller, di Sierra Alpha Research, ha dichiarato in un aggiornamento video ai clienti che $ 30.000 è il livello di supporto da guardare e che il bitcoin è un mercato in chiara tendenza al ribasso.



“Il movimento in un dato giorno può essere riempito con rumore e azioni a breve termine”, ha detto, ma il grafico “è passato da una fase di tendenza al rialzo a una fase di tendenza al ribasso”. Citando massimi e minimi decrescenti, abbattendo le medie mobili e abbattendo attraverso i tradizionali livelli di supporto.

Il Bitcoin, insomma, rischia di ripetere quanto accaduto nel 2017, e cioè che ritorni a fine anno intorno all’area 20k dollari.

Sebbene la corsa qui è stata molto diversa, visto che allora partì da un prezzo intorno ai 2mila dollari, mentre nel 2021 proveniva già da un rally iniziato nell’autunno 2020 e che aveva portato il prezzo sopra i 30mila dollari ad inizio anno. Per poi raddoppiare entro 4 mesi. Poi il lento declino, dimezzando tale prezzo in meno di 2 mesi e tornando ai livelli di inizio anno.

El Salvador primo paese ad assumere Bitcoin come valuta legale

Questa discesa agli inferi del prezzo del Bitcoin potrebbe però trovare un freno da una notizia molto importante.

El Salvador accetta Bitcoin come moneta a corso legale

El Salvador, paese dell’America centrale, diventa il primo Stato a riconoscere il Bitcoin come valuta legale. Affiancata a quella riconosciuta come corso legale.

I legislatori del Congresso del paese centroamericano hanno votato con una “supermaggioranza” a favore della legge Bitcoin, ricevendo 62 voti su 84 dal legislatore.

Non a caso, il prezzo del bitcoin è aumentato del 5% a $ 34.239,17 poco dopo il voto.

All’inizio di mercoledì, il presidente Nayib Bukele ha inviato la legge al Congresso del paese per una votazione.

Questo, tra le altre cose, un passaggio decisivo del testo:

“Lo scopo di questa legge è regolamentare bitcoin come moneta a corso legale senza restrizioni con potere liberatorio, illimitato in qualsiasi transazione e a qualsiasi titolo che le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private richiedano di svolgere”.

Cosa cambia? I prezzi possono ora essere mostrati in bitcoin, i contributi fiscali possono essere pagati con la valuta digitale e gli scambi in bitcoin non saranno soggetti all’imposta sulle plusvalenze.

Bitcoin è noto per le selvagge oscillazioni dei prezzi che hanno spinto i critici a suggerire che non è adatto per essere una valuta efficace. Non è ancora chiaro come El Salvador alla fine lancerà bitcoin come moneta a corso legale.

Il tasso di cambio con il dollaro USA “sarà stabilito liberamente dal mercato”, secondo la proposta di legge. L’attuale valuta ufficiale di El Salvador è il dollaro USA.

La legge afferma anche che lo stato “promuoverà la formazione e i meccanismi necessari affinché la popolazione possa accedere alle transazioni bitcoin”.

Secondo la Bitcoin Law, circa il 70% di El Salvador non ha accesso ai servizi finanziari tradizionali. La criptovaluta è vista come un modo per aumentare l’inclusione finanziaria.

La mossa di Bukele di presentare la legge al Congresso arriva dopo aver annunciato la scorsa settimana che El Salvador ha stretto una partnership con la società di portafogli digitali Strike, per costruire la moderna infrastruttura finanziaria del paese utilizzando la tecnologia bitcoin.

Oltretutto, la mossa di El Salvador potrebbe generare un effetto domino importante in altri paesi centro e sud americani. Come Paraguay, Brasile, Panama e Messico. Il che non fa certo piacere agli Usa, che notoriamente vogliono preservare la loro influenza anche economica, oltre che politica, in quegli stati.

Hong Kong progetta una sua criptovaluta a corso legale

Non solo Centro e Sud America. Come noto, anche l’Asia sta esplorando la possibilità di creare criptovalute aventi corso legale, da affiancare alla tradizionale valuta FIAT locale.

In primis la Cina, ma anche Hong Kong, tra i principali mercati di criptovalute, dove non a caso hanno sede diversi Exchange importanti, sta esplorando la possibilità di lanciare qualcosa di simile.

Hong Kong ha avviato un progetto per esplorare l’emissione di una valuta digitale che dovrebbe durare nei prossimi 12 mesi.



“Questo è essenzialmente uno studio di ricerca simile a quello che viene intrapreso da molte altre giurisdizioni”, ha affermato martedì 8 giugno in una nota la Hong Kong Monetary Authority

Rimane di mentalità aperta e spera di offrire una prima bozza nei prossimi 12 mesi.

Lo studio esaminerà le esigenze dei consumatori, la privacy dei dati, i requisiti antiriciclaggio e altre considerazioni legali e politiche, ha proseguito l’autorità.

Allo stesso tempo, ha anche avviato uno studio concettuale insieme al BIS Innovation Hub Hong Kong Centre per esaminare il potenziale di una valuta digitale per eseguire le vendite al dettaglio in città.

