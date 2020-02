ZuluTrade: recensione completa aggiornata e migliori alternative

Cos’è Zulutrade? Come funziona Zulutrade? Quali sono le migliori alternative a Zulutrade?

Il mondo del trading online è molto vario. E con esso le offerte per poter espletare questa attività nel migliore dei modi possibili. Tuttavia, circolano anche molte truffe ed in virtù di ciò occorre tenere gli occhi ben aperti onde evitare di cascarci dentro senza possibilità di uscirne fuori.

Infatti, le piattaforme truffa hanno più o meno tutte le stesse caratteristiche. Ti promettono di farti arricchire facilmente, mostrandosi anche finte testimonianze di Vip alle prese con finte interviste. Asseriscono di vantare un sistema miracoloso, che solo loro hanno, ma senza spiegarti tecnicamente come esso funzioni.

Ti chiedono solo di caricare il conto e poi farà tutto la piattaforma. Ma poi, nei fatti, ci si accorgerà presto che non si è guadagnato nulla. Oppure, all’inizio ti dà pure delle parvenze di guadagno ma senza la possibilità di ricaricare il conto se non dietro altre ricariche.

Infine, per convincerti ad un’ultima ricarica, riceverai la telefonata di una ragazza gentile con accento straniero (spesso dell’Est Europa), che ti invita a non lasciare il progetto ma a ricaricare il conto per l’ultima volta.

Su questo portale abbiamo smascherato molte truffe simili, legate soprattutto al Mondo delle criptovalute.

Del resto, diventa anche difficile recuperare i capitali investiti in buona fede, visto che queste piattaforme sono gestite da società con sede nei Paradisi fiscali. Quindi, in virtù di ciò, protetti dalle autorità locali.

L’unica arma che ci resta, oltre che denunciare, è di chiedere lo storno alla società che abbiamo utilizzato per ricaricare il conto. Quindi per esempio la Banca o le Poste emittenti della carta di debito, credito o prepagata usata. Oppure di circuiti virtuali come PayPal, Neteller o Skrill per esempio.

Solitamente, si prenderanno qualche tempo per avviare l’istruttoria e per giungere ad una conclusione. Vi chiederanno di inviare delle prove che attestino la bontà di quanto dite.

Ecco perché la battaglia migliore si gioca direttamente non cascando in certi tranelli.

Pertanto, in questa sede ci occupiamo del Broker Zulutrade per capire se funziona davvero o è una delle truffe di cui sopra.

Zulutrade cos’è

Cos’è ZuluTrade? Si tratta di un broker che offre la possibilità del cosiddetto trading automatico.

Zulutrade vanta una lunga esperienza nel trading online, essendo nato nel 2007. puntando molto sull’aspetto Social, avendo una piattaforma che consente di confrontarsi con altri trader e condividere con loro strategie, opinioni e consigli.

Zulutrade permette di impostare una programmazione finanziaria a lungo termine, offrendo una discreta lista di asset sui quali investire.

Si tratta di un Broker gestito da Triple A Experts Investments Services e registrato presso la Hellenic Capital Markets Commission. Commissione di controllo sui mercati finanziari con sede in Grecia, praticamente la nostra Consob in salsa ellenica.

Il Numero di registro è 324232, mentre il Numero di licenza è 2/540, con data 17/02/2010.

La suddetta autorità effettua operazioni di monitoraggio, supervisione e al controllo sui Broker iscritti.

Zulutrade come funziona

Come funziona Zulutrade? Proprio come il CopyTrading di eToro, seppur con delle differenze, anche questo Broker consente di imitare le strategie dei trader più navigati e vincenti.

Dunque, sono due i tipi di trader che vengono a formarsi:

I fornitori di segnali : trader che hanno sviluppato una strategia finanziaria e che sono disposti a condividerla. Per la loro messa a disposizione delle proprie strategie, ricevono una commissione espressa in percentuale, in baso ovviamente al loro successo e al numero di trader che li copiano

: trader che hanno sviluppato una strategia finanziaria e che sono disposti a condividerla. Per la loro messa a disposizione delle proprie strategie, ricevono una commissione espressa in percentuale, in baso ovviamente al loro successo e al numero di trader che li copiano I followers: sono coloro che, soprattutto perché ancora inesperti di trading, decidono di copiare i primi. Anche più di un trader

Altro servizio molto interessante è ZuluGuard, che consente al follower di sospendere la sua relazione con un trader copiato nel caso in cui quest’ultimo abbia cambiato la propria strategia.

Il quadro Social di ZuluTrade si completa con la possibilità di commentare gli investimenti dei trader di riferimento. Nonché di parlare con altri trader iscritti al Forum.

Prevede una vera e propria classifica dei trader di successo, nonché la possibilità di visionare nell’immediato l’andamento dei trades e di visionare una simulazione molto verosimile del profitto possibile che si può ottenere.

Su eToro (clicca qui per il sito ufficiale), però, copiare gli utenti che guadagnano è molto più facile.

Dunque, un ambiente interconnesso e legato alla realtà dei fatti. Il tutto per far sì che i trader possano guadagnare il più possibile.

Va però specificato che Zulutrade non offre un accesso diretto al mercato finanziario, ma fornisce indicazioni strategiche su possibili operazioni finanziarie.

Ciò che occorre fare è dunque aprire un account con le solite modalità richieste da tutti i siti. Ma condizione necessaria, è quella di avere già un account avviato presso un Broker partner.

Per fare in modo che Zulutrade ci aiuti concretamente, dobbiamo fornire il nome e il numero del conto aperto con la piattaforma di trading. Ma occorrerà recapitare al Broker di riferimento il consenso per iscritto.

Firmando poi un accordo di cessione di alcune informazioni finanziarie condivise poi con la piattaforma.

Il tempo di apertura di un conto è di solo un giorno. Non dovrebbero essere necessarie – ma ciò dipende anche da cosa prevede il Broker partner – copie di documenti.

Ti sarà poi fornito un nuovo numero di conto quando avrai deciso di condividere le tue strategie con ZuluTrade.

Broker Aaafx di Zulutrade com’è

Occorre però anche sapere che Zulutrade offre anche una propria piattaforma di trading online: Aaafx.

Queste le sue principali caratteristiche:

Ottime condizioni di trading Forex, Criptovalute, CFD

Commissioni ultra basse

Conti Islamici

Protezione del Bilancio Negativo

Area Utente facile da usare e multifunzionale

E’ anch’esso un Broker autorizzato dall’autorità ellenica suddetta con licenza N. 2/540 del 17.2.2010.

Prevede una politica di rimborso completo per problemi relativi al trading. Gli Spread sono convenienti.

Infine, è un Broker ECN, ha una discreta app mobile, un efficiente Customer care e grafici immediati sulla situazione di mercato.

Zulutrade è una truffa?

Lecito porsi questa domanda, alla quale rispondiamo tranquillamente di no. Come detto, il Broker ZuluTrade è gestito dalla società Triple A Experts Investments Services. Regolarmente iscritta presso l’organismo di vigilanza greco Hellenic Capital Markets Commission.

Abbiamo anche detto in precedenza il numero di licenza e di registrazione. Ormai gode della licenza di quest’ultima da più di 10 anni.

La Hellenic Capital Market Commission è stata istituita come entità giuridica dalla legge greca nel 1991 e organizzata dalla successiva legge 2324 del 1995.

Il suo obiettivo è quello di “garantire la protezione e il funzionamento ordinato ed efficiente del mercato dei capitali, che è cruciale per la crescita dell’economia nazionale della Grecia”.

L’HCMC è membro dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e “opera nel suo quadro e sotto i suoi auspici”.

HCMC è l’autorità competente per la supervisione delle leggi sui titoli in Grecia, comprese le offerte pubbliche.

La società che gestisce questo Broker fornisce anche i propri contatti e il proprio indirizzo in modo trasparente: 14 Akti Kondili, nella città del Pireo, in Grecia.

Altro particolare non trascurabile è il fatto che la Triple A Experts Investments Services vanti sedi in altri Paesi spari per il Mondo. Toccando praticamente tutti i Continenti, eccetto l’Africa. Ecco dove è possibile trovarla:

Francoforte

Madrid

Mosca

Londra

Città del Messico

Cali

Tokyo

Pechino

Melbourne

Zulutrade depositi e prelievi

Quali sono le opzioni di deposito e prelievo previsti da Zulutrade? Le condizioni variano in base al Broker partner. Ma generalmente includono:

bonifico bancario

carta di credito Visa

Diner’s Club

Jbc

Mastercard

circuito Visa Electron

Neteller

Skrill

Webmoney

Qiwi

Per prelevare denaro sul conto, occorre inviare copia di un documento di identità e di una bolletta che attesti l’effettiva residenza fiscale.

Occorreranno poi alcuni giorni per elaborare una richiesta. Ma in genere ci vorranno un paio di settimane.

Se ciò vi sembrerà una scocciatura evitabile, in realtà fa parte delle attuali norme antiriciclaggio. Quindi vanno viste nell’ambito della trasparenza e dell’affidabilità di questo Broker.

Zulutrade assistenza clienti

Com’è l’assistenza clienti di Zulutrade? Possiamo dire ottima. I trader hanno a disposizione varie opzioni per contattare il Customer care di questo Broker:

Indirizzo email: support@zulutrade.com

Numero di telefono: +30 213 0176 397

Live chat integrata al sito o alla app

Il servizio clienti funziona dalle 20.00 della domenica alle 21 del venerdì.

Zulutrade app

Com’è la app di Zulutrade? Essa è prevista sia per Android di Google che per iOS di Apple.

La app gode di buona fama: su Google Play store, per esempio, ha 4 stelle su circa 1500 recensioni degli utenti.

Zulutrade opinioni e recensioni

Come sono le opinioni e le recensioni su Zulutrade? Viene apprezzato per la sua affidabilità e per i servizi Social che offre. Inoltre, offre un servizio simile al CopyTrade di eToro, il MirrorTrade. Del quale la versione del Broker cipriota resta però una importante evoluzione.

Molto apprezzate anche le app e il sito web-based.

Dato che offre i propri servizi in partnership con altri Broker, è opinione diffusa che la migliore integrazione sia col Broker Avatrade. A sua volta controllato dalla CySEC, autorità di controllo con sede a Cipro, considerata la più importante d’Europa.

Si fa anche apprezzare per il fatto che preveda un Broker proprio: AAAFx.

Piattaforme di trading alternative a Zulutrade

Se Zulutrade non vi ha convinto del tutto, nessun problema. Abbiamo per voi 3 Broker ad esso alternativi. Tutti con regolare licenza CySEC, quindi sicuri ed affidabili.

Inoltre, offrono zero commissioni sul trade (sono spread-only), commissioni vantaggiose su altri servizi e alcuni servizi unici.

eToro

eToro (clicca qui per il sito ufficiale) è un Broker che opera dal 2009 e vanta quasi undici milioni di utenti iscritti grazie al fatto che si aggiorna continuamente.

Offre molti servizi interessanti, sebbene su tutti vadano citati il Social trading, il Copy Trading e il Copyportfolios.

E’ tra i 3 quello che più si avvicina a Zulutrade proprio per i primi 2 servizi. Sebbene sembrino godere di maggiore fama tra le opinioni e le recensioni.

Interessante è anche il servizio CopyPortfolios, che permette di copiare non un solo traders ma più trader riuniti in un solo paniere. O altri panieri di asset legati ad una sola categoria.

I CopyPortfolios sono gestiti da algoritmi automatici ma pur sempre supervisionati da tecnici.

Investous

Investous (clicca qui per saperne di più) prevede 4 account, ognuno con proprie condizioni:

• Basic

• Silver

• Gold

• Platinum

Tra i servizi offerti da Investous troviamo i segnali di trading inviati dal colosso del settore Trading Central. Il quale ha ricevuto per 9 anni consecutivi i prestigiosi Technical Analisys Awards.

Trading Central ha sedi a Hong Kongo, Parigi e Londra. Inoltre, si affidano a lui anche altri Broker di fama, come Avatrade e 24Option. Per saperne di più sui segnali gratuiti visita il sito ufficiale.

Ricordiamo che i segnali di trading sono suggerimenti su come e quando entrare sul mercato inviati dagli esperti ai trader che ne fanno richiesta.

Plus500

Plus500 (clicca qui per il sito ufficiale) è da diversi anni sponsor dell’Atletico Madrid, squadra spagnola che grazie alla guida del tecnico argentino Diego Pablo Simeone, ha raggiunto alti livelli in Spagna ed Europa.

Ecco le caratteristiche principali di Plus500:

• piattaforma di trading semplice e intuitiva

• spread competitivi, bassi e fissi

• facile prelievo dei propri fondi

• alto numero di strumenti negoziabili

• basso deposito minimo richiesto per aprire un conto

