Azioni Zoom: nuova versione Chromebook ma restano dubbi sulla privacy

Le azioni Zoom sono di nuovo in crescita. Certo, il massimo storico toccato il 16 ottobre 2020, di 559 dollari americani, è ancora lontano, dato che viaggia poco sotto i 400 dollari.

Ma considerando che siamo in estate e le attività didattiche sono chiuse, e la campagna vaccinale a livello mondiale sta proseguendo, è un segnale che un nuovo importante rialzo potrebbe essere dietro la porta in autunno. Quando riprenderà la scuola ovunque nel mondo e potrebbe esserci ancora bisogno di Zoom.

Mentre le aziende stanno ormai utilizzando Zoom anche se potrebbero tornare al lavoro in presenza.

Inoltre, Zoom sta risolvendo alcuni problemi tecnici ma resta ancora la questione privacy. Andiamo con ordine.

Azioni Zoom: la piattaforma sta lanciando una nuova versione Chromebook

Chi usa Zoom su un Chromebook, avrà senza dubbio notato che si è dimostrato poco all’altezza. In questi giorni, però, sembra destinato a cambiare.

Zoom ha annunciato infatti a fine giugno scorso che avrebbe rilasciato una nuova app Web, promettendo che offrirà un’esperienza complessiva migliore per gli utenti di Chromebook che utilizzano il servizio.

Il download della nuova app sarà possibile con Google Play Store, oltre ad essere disponibile per l’installazione direttamente dal web come viene offerto da molte altre PWA.

Questo l’annuncio ufficiale della piattaforma:

“Siamo entusiasti di annunciare che stiamo lanciando una nuova applicazione web progressiva Zoom (PWA) per Chrome OS! Ciò migliorerà l’esperienza Zoom per gli utenti Chromebook e darà loro accesso a ancora più funzioni Zoom sui dispositivi Chrome OS”.

A differenza della precedente app Web molto limitata, questa nuova PWA per Zoom offrirà “molte delle stesse” funzionalità delle app Windows e Mac.

Quindi gli utenti ci troveranno:

una galleria personalizzabile

una Breakout Rooms autoselezionabile (se supportato dalla riunione)

la trascrizione in tempo reale

possibilità di tradurre

la funzione di privacy “a new background masking”

le reazioni alle riunioni.

Zoom afferma che verranno aggiunte ulteriori funzionalità alla sua PWA e, a sua volta, ai Chromebook nei prossimi 3-6 mesi. Anche perché il Covid-19 non molla ancora la presa e probabilmente si tornerà alla totale normalità non prima del 2022 (anche per la questione varianti).

Per esempio, arriverà la condivisione dell’audio durante la condivisione dello schermo e anche le funzionalità della lavagna. Entrambe queste funzioni non erano supportate con l’app legacy.

Zoom novità

Questa nuova app offre anche più funzionalità per insegnanti e studenti. Le funzionalità supportate dalla PWA per gli insegnanti includono il menu di scelta rapida Sicurezza, la condivisione dell’intero schermo di un Chromebook o solo una singola finestra, la registrazione su cloud e i gruppi di lavoro.

Gli studenti saranno anche in grado di utilizzare le “reazioni non verbali” – l’ormai noto pollicione su o verso per indicare Like o Dislike – chattare con l’insegnante tramite testo e partecipare a gruppi di lavoro.

In particolare, questa nuova PWA per Zoom richiederà che il Chromebook esegua Chrome OS v91 o versioni successive.

L’app Zoom legacy per i clienti Chrome Enterprise ed Education rimarrà attiva fino a gennaio 2022. Per poi essere eliminata gradualmente per la nuova PWA.

Quotazione e grafico azioni Zoom

Ecco come sta andando il prezzo delle azioni Zoom:

Zoom e gli ancora irrisolti problemi legati alla privacy

Ad onor del vero, occorre anche dire che ci sono alcune altre considerazioni sulla sicurezza dei dati da fare.

Zoom è diventata rapidamente l’app per riunioni video preferita quando il nuovo coronavirus ha causato un’impennata nell’attività lavorativa da casa. Man mano che i vaccini vengono lanciati e gli uffici diventano luoghi di lavoro ibridi, sembra che Zoom debba ancora dire la sua. Con quella popolarità, tuttavia, derivano i rischi per la privacy, che si estendono a un numero maggiore di utenti.

Dalle funzionalità integrate di tracciamento dell’attenzione (che da allora sono state disabilitate) ai bug del software sfruttabili e ai problemi con “Zoom-bombing” (in cui i partecipanti non invitati irrompono e interrompono le riunioni) – le pratiche di sicurezza di Zoom hanno attirato l’attenzione degli utenti di tutto il mondo l’anno scorso.

Nel marzo 2020, il procuratore generale di New York Letitia James ha inviato a Zoom una lettera per sottolineare i problemi di vulnerabilità della privacy.

Oltre a ciò, la Electronic Frontier Foundation ha anche messo in guardia gli utenti che lavorano da casa sulle funzionalità di privacy integrate del software.

Gli esperti di privacy in precedenza avevano espresso preoccupazioni su Zoom nel 2019, quando il software di videoconferenza ha subito sia uno scandalo di hacking della webcam, sia un bug che consentiva agli utenti ficcanaso di partecipare a riunioni video a cui non erano stati invitati, se tali riunioni non erano protette con una password.

I problemi esacerbati dall’adozione diffusa all’inizio della pandemia sono stati solo l’ultimo capitolo nella rocciosa storia della sicurezza del software e hanno spinto il CEO di Zoom Eric Yuan a rispondere alle preoccupazioni nell’aprile 2020, congelando gli aggiornamenti delle funzionalità per affrontare i problemi di sicurezza nell’arco di 90 giorni. aggiornamento dell’implementazione.

Sebbene Zoom da allora abbia aggiunto nuove funzionalità di sicurezza come la crittografia end-to-end, ci sono ancora alcune cose a cui dovresti prestare attenzione per mantenere le tue chat il più private possibile.

Ecco alcune delle vulnerabilità della privacy in Zoom a cui dovresti prestare attenzione mentre lavori da remoto.

La funzione di registrazione cloud potrebbe condividere il video della riunione a terzi

Per gli abbonati a pagamento, la funzione di registrazione cloud di Zoom può essere un salvavita o un catastrofico passo falso in attesa di accadere.

Se la funzione è abilitata sull’account, un ospitante può registrare la riunione insieme alla sua trascrizione del testo e un file di testo di qualsiasi chat attiva in quella riunione e salvarlo nel cloud dove potrà essere successivamente consultato da altri utenti autorizzati presso il tuo società, comprese le persone che eventualmente non hanno mai partecipato alla riunione in questione.

Un’analisi della scheda madre di Vice ha rilevato che la versione iOS dell’app Zoom condivideva dati con Facebook. Per gentile concessione dell’API Graph di Facebook, Zoom indicava a Facebook ogni volta che aprivi l’app Zoom, quale telefono o dispositivo stavi utilizzando, il tuo operatore telefonico, la posizione e un identificatore pubblicitario univoco.

Motherboard ha anche riferito che Zoom ha aggiornato la sua app iOS in modo che l’app smettesse di inviare determinati dati a Facebook.

In un post sul blog di marzo 2020, Zoom ha affrontato il problema, osservando che “la privacy dei nostri clienti è incredibilmente importante per noi, e quindi abbiamo deciso di rimuovere l’SDK di Facebook nel nostro client iOS e abbiamo riconfigurato la funzione in modo che gli utenti possano ancora accedi con Facebook tramite il loro browser.”



Ma alla fine di marzo, Zoom ha aggiornato la sua politica sulla privacy. In una dichiarazione successiva alla mossa, Zoom ha affermato che sebbene non stesse cambiando nessuna delle sue pratiche effettive, voleva rendere il suo linguaggio più chiaro. Per quanto riguarda la sua relazione con i gestori di dati di terze parti sopra descritti, la società ha tracciato una linea nella sabbia tra il suo prodotto e il suo sito web.



Alla luce di ciò, è consigliabile rivedere le tue impostazioni di sicurezza di Zoom e del tuo dispositivo, con un occhio alla riduzione al minimo delle autorizzazioni. E assicurarti che qualsiasi software anti-tracciamento sul tuo dispositivo sia aggiornato e funzionante.

Zoom: Considerazioni finali

