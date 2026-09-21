Zcash a +23% in 24 ore: il voto di governance NU7, Paradigm e il Grayscale ZCSH ETF guidano il rally

Zcash vola anche rispetto a Bitcoin: NU7, Paradigm ed ETF Grayscale spingono la privacy coin. Ecco i motivi del rally e i rischi.

Zcash continua a salire. La privacy coin guadagna il 23% in 24 ore e quota intorno a $1.369. Il resto del mercato è fermo: Bitcoin sale meno dell’1%, Ethereum circa l’1%, Solana quasi il 3%. Nessuno come ZEC.

Nel giro di pochi giorni si sono allineate tre cose distinte. Il voto di governance NU7 si è chiuso con una quasi unanimità rara nel crypto. Paradigm ha rivelato di possedere ZEC e il suo co-fondatore Matt Huang ne ha parlato pubblicamente su X. Il Grayscale Zcash ETF, lanciato il 25 agosto, ha già superato $463 milioni di asset in meno di tre settimane.

Per capire la portata: ZEC è in rialzo del 143% negli ultimi 30 giorni, contro il +19% di Bitcoin nello stesso periodo. Un anno fa molti avevano smesso di seguirlo. Ora attira interesse istituzionale che non si vedeva da tempo.

Quindi da asset “snobbato” a potenziale coin da seguire nella prossima bull run.

Il voto NU7: 99,9% per blocchi più veloci e halving Bitcoin-style

La comunità Zcash ha votato on-chain nei giorni scorsi sulle modifiche tecniche e di emissione più attese degli ultimi anni. Su quasi 2,4 milioni di ZEC votanti, il 99,9% ha approvato la riduzione del tempo tra i blocchi da 75 a 25 secondi. Il 98,9% ha scelto di conservare il ciclo di halving modello Bitcoin.

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Due altri punti hanno raccolto consensi simili: il 96,6% ha rimandato la reissuance attraverso il Network Sustainability Mechanism (NSM) a febbraio 2031; il 99,3% ha scelto di pubblicare NU7 il prima possibile, accettando che le funzionalità non pronte entro il 30 settembre vengano spostate a una release successiva.

Confronto delle performance di Zcash (ZEC) e Bitcoin (BTC) su 24 ore e 30 giorni al 17 settembre 2026.

Blocchi ogni 25 secondi invece che ogni 75 rendono la rete più veloce. Mantenere il concetto di ciclo di halving rafforza il posizionamento di ZEC come asset con offerta definita e decrescente, una caratteristica che il mercato sa valutare bene in momenti di incertezza monetaria.

Paradigm e Matt Huang: Zcash come complemento privato di Bitcoin

Sul movimento di oggi ha pesato il post su X di Matt Huang, co-fondatore di Paradigm. Huang ha rivelato che il fondo tiene ZEC in portafoglio e ha usato una formulazione netta: Zcash è “un complemento privato di Bitcoin”. Ha aggiunto di supportare il finanziamento degli sviluppatori, pur credendo che le decisioni di governance dovrebbero affiancare ai voti on-chain altri strumenti di deliberazione.

La disclosure conta perché Paradigm non è un fondo qualsiasi. Ha investito in Coinbase, Uniswap, dYdX e decine di infrastrutture oggi alla base del settore. ZEC non compete con BTC, ma lo completa, offrendo privacy nativa che Bitcoin non ha, grazie a transazioni shielded che oscurano mittente, destinatario e importo tramite zk-SNARKs.

Il fallimento del CLARITY Act al Senato USA, la settimana scorsa, ha aumentato l’incertezza regolatoria e riacceso l’attenzione verso strumenti che proteggano la privacy finanziaria. ZEC risponde a questa domanda con la tecnologia più matura disponibile nel settore.

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Il Grayscale ZCSH ETF: $463 milioni in tre settimane

Il 25 agosto Grayscale ha portato in borsa l’ETF su Zcash con ticker ZCSH. In 21 giorni ha raccolto oltre $463 milioni in asset. Non è poco: molti ETF su altcoin di primo piano impiegano mesi prima di avvicinarsi a quelle cifre.

Gli investitori istituzionali che vogliono esposizione alla privacy crypto senza gestire wallet, chiavi zk-SNARK e la complessità tecnica di Zcash possono usare un prodotto ora regolamentato.L’ETF abbassa la barriera, e $463 milioni in tre settimane dicono che il mercato stava aspettando qualcosa del genere.

Fa un certo effetto leggere $463 milioni mentre, nello stesso giorno, Revolut comunica che hacker hanno trafugato i dati di 680 clienti europei, inclusi gli storici di transazione Bitcoin. Il mercato inizia a trattare la privacy come un’esigenza concreta.

Perché Zcash sale mentre il resto del mercato fatica

ZEC batte il mercato perché tre catalizzatori convergono su orizzonti diversi. Innanzitutto la a governance (medio periodo), la disclosure di Paradigm (scintilla immediata), i flussi del ZCSH ETF (tendenza strutturale). Su un asset a liquidità limitata come Zcash, questa combinazione amplifica i movimenti di prezzo in modo sproporzionato rispetto a quanto accadrebbe su BTC o ETH.

Zcash $ 1.499,77 -1,70% (24h) Capitalizzazione $ 24,49B Volume 24h $ 1,44B In circolazione 16,3M ZEC Offerta massima 21,0M ZEC 1H +0,4% 24H -1,7% 7G +31,4% 30G +0,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

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I volumi spot su Zcash sono strutturalmente inferiori a quelli dei grandi asset. Flussi anche modesti producono movimenti visibili. Il 23% di oggi potrebbe essere solo l’apertura se i flussi istituzionali continuano.

I rischi però ci sono. ZEC è noto per rally rapidi seguiti da correzioni altrettanto rapide. NU7 deve ancora essere consegnato e qualsiasi ritardo tecnico pesa sul sentiment. Il contesto macro rimane sfavorevole: con la Fed che ha appena alzato i tassi e Goldman che ne prevede un altro a ottobre, bisogna valutare giorno per giorno cosa può accadere.