Zcash vola del 70% in una settimana: il ritorno delle privacy coin

Chi aveva dato per morte le privacy coin si sbagliava di grosso. In sette giorni, Zcash (ZEC) ha guadagnato quasi il 70%, portandosi intorno ai 573 dollari. E dietro questo rally c’è una tesi precisa, che sta prendendo sempre più campo, sulla quale vale la pena soffermarsi.

La tesi, in due parole, è questa: in un mondo sempre più monitorato dall’intelligenza artificiale, la privacy finanziaria potrebbe diventare qualcosa di cui la gente sente davvero il bisogno.

CoinTelegraph l’ha messa in chiaro nell’articolo pubblicato l’8 maggio da Stephen Katte, in cui Pav Hundal di Swyftx collega direttamente il balzo di ZEC alle “preoccupazioni crescenti per l’intelligenza artificiale, il quantum computing e la sorveglianza finanziaria”.

.E CoinDesk aveva già pubblicato mesi fa un’analisi di Grayscale Research che posizionava Zcash come “una scommessa sul fatto che l’ascesa della sorveglianza AI renderà la privacy finanziaria più preziosa”.

Il rally di Zcash non è un episodio isolato. Monero e altri progetti orientati alla riservatezza si sono mossi nella stessa direzione nello stesso periodo.

Segnale che il tema si sta allargando.

La tesi di Grayscale: l’AI rivaluta la privacy finanziaria

Grayscale ha pubblicato un report che è diventato un punto di riferimento per chiunque stia guardando le privacy coin con occhi nuovi. L’idea di fondo: il mercato sta sottovalutando quanto diventerà prezioso poter fare transazioni al di fuori della portata dei sistemi di analisi automatizzata.

Non si tratta necessariamente di attività illecite, un’accusa che le privacy coin si portano dietro da sempre. Si tratta di qualcosa di più sottile: mentre l’intelligenza artificiale diventa sempre più capace di analizzare enormi dataset transazionali in tempo reale, la possibilità di mantenere la propria riservatezza finanziaria acquista un valore economico concreto.

Come proteggere la propria privacy nelle comunicazioni ha prodotto settori da miliardi di dollari, così potrebbe avvenire nella finanza.

🛠

GUIDA PRATICA Privacy coin – Tutto quello che devi sapere

La proposta di legge sulla wealth tax in California, citata da Multicoin Capital come ulteriore motivazione del suo ingresso in Zcash, è un esempio concreto di questa dinamica in azione.

Quando i governi espandono la visibilità sui patrimoni privati, chi ha risorse da proteggere inizia a cercare soluzioni che offrano garanzie matematiche, non solo promesse legali.

Multicoin Capital: quando un fondo di prim’ordine scommette su ZEC

L‘ingresso di Multicoin Capital non è un dettaglio da poco. Multicoin è uno dei fondi crypto con il miglior track record di investimenti early-stage nell’ecosistema. Quando pubblicano una tesi di investimento su un asset specifico, la comunità ascolta, e spesso agisce di conseguenza.

Probabilmente il rally è stato alimentato anche dall’interesse verso altri progetti che stanno integrando funzionalità di privacy a livello di protocollo: Polygon e Aptos sono due esempi citati.

Questo può essere un segnale del fatto che la privacy onchain sta diventando un tema importante per l’intero ecosistema blockchain.

Performance di mercato: +70% in una settimana, +1.300% in un anno

I numeri parlano chiaro. ZEC è passato da circa 340 a 573 dollari in sette giorni. Un rendimento annuo superiore al 1.300%, circa cinque volte quello di Bitcoin nello stesso arco temporale.

Zcash $ 577,80 +2,36% (24h) Market Cap $ 9,64B Volume 24h $ 891,6M Circulating 16,7M ZEC Max Supply 21,0M ZEC 1H 0,0% 24H +2,4% 7G +53,4% 30G +75,5% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

Detto questo, sarebbe ingenuo ignorare i rischi. Le privacy coin hanno un rapporto difficile con i regolatori: diversi exchange le hanno delistate o ristrette negli anni scorsi per evitare problemi con le autorità di vigilanza.

Una stretta normativa potrebbe colpire duramente la liquidità di ZEC in tempi rapidi. Il rally è reale; i fondamentali a sostegno della tesi sono reali; ma il profilo di rischio regolatorio rimane più elevato rispetto ad altri asset crypto.

Il contesto: sorveglianza, AI e il valore della riservatezza

Il 2026 è l’anno in cui si è acceso il dibattito sull’intelligenza artificiale. I sistemi di AI vengono usati ormai per analizzare transazioni, profilare rischi di credito, identificare pattern di comportamento finanziario su scala massiva.

Banche, governi, piattaforme fintech: tutti raccolgono e processano dati a livelli impensabili anche solo dieci anni fa.

In questo contesto, asset progettati per garantire che nessuno possa vedere cosa stai facendo con i tuoi soldi trovano una narrativa d’investimento molto più ampia di quella tradizionale legata all’evasione fiscale o alla criminalità.

Molte persone, perfettamente in regola con la legge, preferirebbero semplicemente che i propri movimenti finanziari non siano monitorati da algoritmi automatici.

Zcash offre questa garanzia, matematicamente.

Il rally di ZEC dipende da quanto profondamente la società percepirà la sorveglianza AI come una minaccia concreta, e da come i regolatori risponderanno alla crescita di questo segmento.

Per ora i mercati sembrano crederci.