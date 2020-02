XTB Broker recensione: cos’è, come funziona, commissioni, è una truffa?

Cos’è il Broker XTB? Come funziona il Broker XTB? Quali sono le recensioni su XTB? Quali sono le opinioni su XTB? XTB è una truffa? Quali sono le commissioni e lo spread applicato da XTB?

Rispondiamo a tutte queste domande in questo articolo. Domande legittime, visto che prima di investire in una piattaforma di trading, abbiamo il dovere di informarci bene. Del resto, le truffe sono sempre dietro l’angolo e occorre avere gli occhi ben aperti. Vediamo se è il caso del Broker XTB.

XTB Broker cos’è

Cos’è XTB? XTB (X-Trade Brokers) è un broker europeo fondato nel 2002 con 11 uffici in tutto il continente, tra cui Regno Unito, Polonia, Germania, Francia e Spagna. In qualità di fornitore di CFD affidabile che elenca trasparenza e velocità di esecuzione come valori fondamentali, ha vinto una vasta gamma di prestigiosi riconoscimenti tra cui il ranking EMEA numero 1 di Bloomberg per l’accuratezza FX per il 2018.

XTB è regolamentato in diversi centri finanziari e offre una vasta gamma di mercati che si rivolgono bene ai trader che cercano di scambiare forex, cripto e CFD su più asset class dalla sua piattaforma xStation5 e su MetaTrader4 che supporta il trading algoritmico.

XTB Broker come funziona

Come funziona XTB Broker? Sebbene XTB offra un numero inferiore di mercati (1.500) di scambi rispetto alle controparti del Regno Unito come City Index o IG, mantiene un vantaggio in termini di offerta di Cryptomonete che la colloca alla pari di eToro. I trader possono scegliere tra 9 Cryptos o 16 Crypto ‘crosses’ o coppie, in cui è possibile abbinare coppie lunghe o corte come ETH / BTC o NEO / BTC. Quindi, se si ha la visione che un Crypto è migliore di un altro, è ora possibile mettere in pratica ciò con XTB.

Mentre XTB è stato uno dei primi broker nello spazio CFD ad offrire inizialmente Cryptocurrencies – lancio di CFD su Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin e Dash nel luglio 2017 che li ha visti diventare i destinatari di vari premi basati su Crypto lo scorso anno – la sua offerta rinnovata significa un passo significativo nella competizione con Binance come hub centrale del trading di CFD di Cryptocurrency.

La piattaforma ha molte caratteristiche, tra cui una mappa dei sentimenti, commenti audio dal vivo, una sezione di video tutorial e statistiche sulle prestazioni in tempo reale che ti aiutano a identificare i punti deboli nel tuo approccio commerciale. Sono disponibili anche il supporto per la popolare piattaforma di trading MetaTrader e le app di trading mobile.

Oltre ai suoi mercati Crypto, XTB offre anche un servizio di esecuzione delle trattative veloci in oltre 50 coppie di valute con leva disponibile fino a 30: 1. Gli spread di negoziazione sembrano particolarmente competitivi in questo broker, sebbene dipendano dal tipo di conto di trading aperto dal cliente.

Oltre alle funzionalità di sicurezza di Trading Academy e XTB, XTB offre ai clienti una sezione di notizie e analisi di mercato sia sul sito Web che sulla piattaforma xStation. La funzione offre ai trader un’ampia selezione di notizie rilevanti sul mercato che potrebbero offrire eccellenti opportunità di trading.

Inoltre, XTB offre commenti dal vivo e un calendario economico completo che copre 48 coppie di valute forex. Inoltre, la funzione di trading CFD della compagnia copre oltre 20 indici da tutto il mondo, offrendo bassi spread e alta liquidità.

XTB recensione

XTB è un broker pluripremiato che è stato ampiamente riconosciuto nel settore del forex trading per il suo servizio di esecuzione delle trattative veloci. Il broker offre spread di negoziazione competitivi, un’ampia varietà di strumenti di trading e slippage minimo degli ordini che dovrebbero soddisfare la maggior parte dei commercianti di forex. Inoltre, il broker è regolato dalla FCA e da altre agenzie di controllo, nonché dalla segregazione dei fondi.

XTB offre non solo una piattaforma di trading completamente funzionale xStation, ma fornisce anche un forte supporto per il trading su Metatrader e mobile. Considerando i diversi tipi di account progettati per soddisfare tutti i livelli di esperienza e interesse dei trader, XTB sembra una scelta molto adatta per un trading forex compagno.

Puoi provare questa piattaforma di trading del broker forex competitivo e i suoi servizi di assistenza clienti gratuitamente aprendo un account demo.

Fondata in Polonia nel 2002, X-Trade Brokers (XTB) è cresciuto negli ultimi 16 anni per diventare un broker online di tutto rispetto. Il broker mantiene uffici in oltre una dozzina di paesi in tutta Europa e ha ottenuto la licenza da diversi importanti regolatori tra cui FCA del Regno Unito, KNF della Polonia, BaFIN della Germania.

È stato quotato alla Borsa di Varsavia nel 2016 dopo una prima offerta pubblica di successo che ha valutato la società a quasi $ 350 milioni. XTB offre una soluzione multi-asset per i trader forex e CFD a livello globale, offrendo oltre 50 coppie forex, oltre 20 indici, e 1.500 condivisioni CFD, oltre a più di 60 ETF e 21 dei CFD commodity più diffusi attraverso la suite di piattaforme xStation proprietaria, e la piattaforma MetaTrader4 di MetaQuotes Software Corporation.

XTB ha annunciato piani nel 2017 per uscire dal mercato turco dove detiene una licenza con l’organismo di regolamentazione della Turchia, la CMB, citando i suoi piani per scongiurare cambiamenti normativi in Turchia e prevede di liquidare quella offerta a metà del 2018 come da documenti normativi.

Sempre nel 2017, XTB ha lanciato cinque coppie CFD marginali in criptovaluta, tra cui BTC / USD, ETH / USD, XRP / USD, LTC / USD e DASH / USD.

XTB Broker tipi di conto

Quali tipi di conto offre XTB Broker? XTB offre due tipi di conto: Standard (spread flottante) e Pro (STP), con commissioni a £ 5.00 per lotto (inclusi gli open e close). Ad esempio, gli spread fluttuanti target in coppia di valute EUR / USD sono 0,9 di un pip wide per un account Standard e 0,3 di un pip wide per un account Pro.

XTB Broker Conto demo

Com’è il Conto demo di XTB Broker? Un trader può anche aprire un account demo per provare la pluripremiata piattaforma di trading xStation del broker, che è stata votata “Best Trading Platform 2016” dagli Online Personal Wealth Awards.

XTB Broker leva finanziaria

XTB Broker è in linea con le nuove direttive ESMA entrate in vigore dal 1° agosto 2018:

1:30 per le principali coppie di valute

1:20 per le coppie di valute non principali, l’oro e gli indici principali

1:10 per materie diverse dall’oro e indici azionari non importanti

1: 5 per le singole azioni e altri valori di riferimento

1: 2 per criptovalute

XTB piattaforme disponibili

Quali sono le piattaforme disponibili su XTB? XTB si rivolge a quasi tutti i forex trader offrendo supporto per la piattaforma di trading MetaTrader 4 standard del settore, oltre a fornire app per il trading mobile sui dispositivi mobili più popolari. Queste piattaforme di trading elettronico di qualità professionale forniscono ai trader forex l’accesso a strumenti di esecuzione commerciale in oltre 50 coppie di valute, oltre a una varietà di altri strumenti di trading, inclusi indici azionari, ETF e materie prime.

Inoltre, le piattaforme di trading supportate dall’intermediario offrono ciascuno diversi strumenti analitici, indicatori tecnici e grafici in tempo reale. Il supporto per il trading basato sul web è disponibile anche tramite questo broker.

Oltre a MetaTrader, XTB offre anche una propria piattaforma di trading conosciuta come xStation. Questa piattaforma completamente personalizzabile offre grafici avanzati, abilità e feed dei prezzi in tempo reale.

XTB Broker depositi e prelievi

Il requisito minimo di deposito iniziale per aprire un conto con XTB è $ 250, € 250 o £ 250. Dopo il primo deposito, non vi è alcun deposito minimo. Mentre XTB offre il massimo effetto leva di 30: 1 in linea con le normative ESMA, i clienti professionisti possono utilizzare la leva fino a 200: 1, così come i commercianti che risiedono al di fuori dell’UE (XTB International). Ricorda sempre che maggiore è la leva, maggiore è il rischio potenziale.

I depositi possono essere effettuati gratuitamente tramite bonifico bancario in dollari statunitensi, euro, sterline inglesi o fiorini ungheresi. Le carte di credito MasterCard, Visa e Maestro possono essere utilizzate con depositi in sterline ed euro gratuitamente, mentre i depositi in dollari USA sulle carte di credito sono addebitati al tasso del 2% dell’importo depositato.

I depositi effettuati tramite e-wallet sono accettati in euro, dollari statunitensi, sterline e fiorini ungheresi, ma si ricorda che PayPal e Paysafe (precedentemente Skrill) hanno addebitato il 2% dell’importo depositato

I prelievi possono essere elaborati lo stesso giorno se la richiesta viene effettuata prima delle 13:00 GMT. Se la richiesta viene effettuata dopo le 13:00, viene elaborata il giorno lavorativo successivo. Questo vale per i prelievi di HUF in GBP, EUR e Domestic.

XTB assistenza clienti

La Trading Academy di XTB offre ai nuovi trader una vasta gamma di funzionalità e strumenti orientati ad aiutare i principianti a fare trading con successo. L’accademia offre corsi di trading, video tutorial e articoli sul trading progettati per migliorare le competenze del trader a tutti i livelli.Oltre al materiale introduttivo sul trading nel mercato forex e all’analisi tecnica e fondamentale, la Trading Academy di XTB offre tutorial su MT4 e xStation, la piattaforma di trading proprietaria della società. L’altro materiale coperto nell’accademia include un’introduzione al trading di CFD e alla gestione del rischio.

XTB offre anche una vasta gamma di pacchetti di trading gratuiti sia per i non clienti che per i clienti, tra cui una guida alle strategie di trading giornaliere, una completa Trader’s Library per principianti, e analisi guidate dagli eventi come il caso Brexit.

Pur se originariamente in inglese, XTB ha un sito Web multilingue e offre anche assistenza clienti in una gamma di lingue. L’accesso alla funzione di assistenza clienti può essere effettuato tramite e-mail, telefono e live chat. XTB offre supporto telefonico locale in 17 paesi, che comprendono la maggior parte delle nazioni dell’UE e dell’Europa orientale.

XTB Broker è una truffa?

XTB Broker è una truffa? Possiamo tranquillizzarvi su questo aspetto dicendo un chiaro No. In qualità di broker regolamentato, le regole e i regolamenti della FCA prevedono che la società detenga tutti i fondi dei clienti in conti segregati separati dai fondi della società. L’accesso ai conti personali avviene tramite una password e un nome utente esclusivi per ciascun cliente e memorizzati su server sicuri.

I dettagli del pagamento sono crittografati tramite dispositivi Ingrain che forniscono protezione a prova di manomissione delle chiavi crittografiche che assicurano che i dati crittografati siano protetti e privati. I fondi sono protetti fino a £ 50.000 attraverso il Financial Services Compensation Scheme o FSCS di FCA nell’improbabile eventualità di insolvenza di XTB.

Cos’è la FCA? La Financial Conduct Authority (FCA) è un organismo di regolamentazione finanziaria nel Regno Unito, ma opera indipendentemente dal governo del Regno Unito ed è finanziata mediante l’imposizione di commissioni ai membri del settore dei servizi finanziari.

La FCA regola le società finanziarie che forniscono servizi ai consumatori e mantiene l’integrità dei mercati finanziari nel Regno Unito. Si concentra sulla regolamentazione della condotta da parte delle imprese di servizi finanziari al dettaglio e all’ingrosso. Come il suo predecessore FSA, la FCA è strutturata come una società a responsabilità limitata. La struttura dell’autorità di regolamentazione della FCA assume la Prudential Regulatory Authority della Banca d’Inghilterra (un altro successore della FSA) e il Comitato di politica finanziaria.

L’FCA è responsabile della condotta di circa 58.000 imprese che danno lavoro a 2,2 milioni di persone e contribuiscono con circa 65,6 miliardi di sterline di entrate fiscali annuali all’economia del Regno Unito.

Per intenderci, dunque, è l’omologa britannica della nostra CONSOB.

Il Broker XTB gode anche dell’autorizzazione delle seguenti autorità:

Unione europea

CySEC (Cyprus)

Manca invece quella di:

CFTC (USA)

IIROC (Canada)

FINMA (Switzerland)

ASIC (Australia)

SFC (Hong Kong)

MAS (Singapore)

FSA (Japan)

FMA (New Zealand)

XTB Broker vantaggi

Quali sono i vantaggi del Broker XTB?

Commerciato e regolamentato pubblicamente in diversi centri finanziari

Ampia gamma di oltre 2000 prodotti di trading sui mercati globali

Offre cinque coppie CFD di criptovaluta (a leva)

Supporto telefonico eccellente

XTB Broker svantaggi

Quali sono gli svantaggi del Broker XTB?

La versione Web di xStation5 assomiglia a un’app per tablet, limitando la sua usabilità

Uscito dal mercato turco

Nuova offerta educativa non completamente lanciata

XTB app

Come è la app di XTB? L’app xStation per dispositivi mobili di XTB è facile da navigare dalla barra dei menu in alto a sinistra e si posiziona molto in termini di funzionalità, design e facilità d’uso rispetto alle app mobili di colleghi del settore.

Detto questo, c’è spazio per ulteriori innovazioni in ciò che è già una buona base per la sua app mobile.

E’ disponibile sia per iOS che per Android.

XTB opinioni

Quali sono le opinioni su XTB? Come broker multi-asset regolato in diversi importanti centri finanziari, XTB offre un’esperienza a tutto tondo. Non c’è dubbio che il servizio clienti è il punto luminoso del broker, finendo il Best in Class nel suo complesso. Servizio di qualità a parte, tuttavia, nulla nell’offerta di XTB è premiato da solo.

Detto questo, nel suo insieme, il broker offre ai trader un’offerta che è al di sopra dello standard del settore e merita una considerazione.

