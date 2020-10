Xm: recensione broker e opinioni [Aggiornato 2020]

In questa recensione parliamo del broker XM. E’ uno dei migliori broker in fatto di etica.

In questo articolo vi proponiamo uno dei tanti broker per il Trading online. Vale a dire la possibilità di operare sul mercato finanziario da remoto tramite Pc o app su smartphone o tablet. Investendo (non ci piace usare il verbo “scommettere”) su uno dei tanti asset offerti dal mercato: azioni, obbligazioni, materie prime, opzioni binarie, criptovalute, Forex, e così via.

Come diciamo sempre quando parliamo di Trading online, è opportuno affidarsi a broker che siano trasparenti ed affidabili. Che offrano una miriade di servizi al trader che vi si iscrive.

Possibilità di formarsi (ebook, webinar, corsi di formazione e-learning, incontri annuali), un Conto demo per fare pratica senza correre il rischio di perdere propri soldi veri, assistenza clienti 5 giorni su 7 e in italiano, grafici e news informative, spread e commissioni convenienti, Leva finanziaria e perché no anche il Social trading.

Detto di come dovrebbe essere un broker per il trading online, passiamo in rassegna il broker XM (clicca qui per maggiori informazioni).

Xm è una truffa?

Arriviamo subito al sodo e partiamo proprio dalla fatidica domanda: Xm.com è una truffa? Assolutamente No. Chi ci legge spesso sa quante volte abbiamo dedicato e continueremo a dedicare articoli sulle piattaforme-truffa o comunque sospettose. Ma non è assolutamente il caso di Xm.com. Questo broker, infatti, è regolarmente autorizzato dalla FCA nel Regno Unito (Trading Point of Financial Instruments UK Limited), dalla ASIC (Trading Point of Financial Instruments Pty Limited) in Australia e dalla CySEC a Cipro (Trading Point of Financial Instruments Ltd). E anche dall’italiana CONSOB. Questi enti controllano severamente le piattaforme di trading online affinché rispettino tutte le norme vigenti in difesa dei trader su essi iscritti.

XM vanta anche il certificato di Investors in People. Una organizzazione con sede in Gran Bretagna che opera su scala mondiale con lo scopo di migliorare la gestione delle risorse umane, certificando che si rispettino precisi standard di qualità ad ogni livello. Investors in People offre una vasta gamma di strumenti con lo scopo non solo di incrementare le performance dei broker, ma anche a massimizzare la sostenibilità delle risorse umane. Con questa certificazione, il broker XM si è visto dunque riconoscere altissimi standard qualitativi per ogni settore previsto per una piattaforma di trading online, dimostrando anche di essere una società leader nel settore del trading online.

Broker Xm chi è

XM è un brand di proprietà del gruppo Trading Point Holdings, che ha sede a Cipro. Il broker Xm vanta trader provenienti da oltre 196 Stati e per soddisfare tutte le esigenze comunicative, fornisce assistenza in ben oltre 30 lingue. Lo staff ha visitato oltre 120 città in tutto il mondo per valutare nel migliore dei modi possibile la situazione. Per Xm il cliente viene prima di tutto e cerca di fornirgli un servizio incentrato intorno a lui. Inoltre, tutti i trader su Xm hanno pari trattamento: dal trader più ricco ed esperto al trader con poche risorse alle prime armi. Xm è altresì un broker onesto e trasparente e fornisce tutte le informazioni in maniera trasparente. Non ci sono postille o omissioni nei contratti e nelle condizioni.

Xm è altresì un broker con una piattaforma facile ed intuitiva, ma non per questo da considerare poco professionale. Il trader viene seguito dall’assistenza clienti, sia in fase di apertura del conto, sia anche in fase di gestione del conto. Che si tratti di deposito o di prelievo.

Xm è stato fondato nel 2009 e ad oggi vanta oltre un milione di clienti sparsi in 196 Stati differenti. Ha la sua sede principale nella City di Londra, ed altre dislocate a Cipro, Ungheria e Grecia. Impiega, attualmente, più di 300 professionisti con esperienza pluriennale nel settore della finanza. I numeri sbandierati sul sito parlano da soli: più di 150 milioni di transazioni eseguite senza requotazioni e senza rifiuti degli ordini. Lo slogan della società è “BIG. FAIR. HUMAN”. Ovvero: fai trading con un broker Grande, Equo e Umano. La sua capillarità nel Mondo è dimostrato dal fatto che è tradotto in oltre 30 lingue diverse. Offre 16 piattaforme diverse ai suoi clienti in base alle loro singole esigenze e 25 forme di pagamento tutte sicure.

Broker Xm conviene?

Conviene iscriversi al broker Xm.com? Certamente, potremo dire. Grazie alle piattaforme di trading professionali e le condizioni di trading flessibili. Trattasi di una piattaforma di trading online competente e con una grande esperienza alle spalle, mostrando piena conoscenza dei mercati finanziari a livello globale. Lo slogan di Xm è: garantire la soddisfazione del cliente, guadagnandosi la sua fiducia. Xm resta sempre a passo coi tempi dal punto di vista tecnologico, rinnovando costantemente la sua piattaforma. E non è un caso che il broker XM ha ricevuto molti premi. Ultimo in ordine di tempo come Miglior fornitore di servizi FX 2017, assegnato dai City of London Wealth Management Awards 2017.

Broker Xm com’è assistenza clienti?

Tra i vantaggi offerti dal broker Xm vi è senza ombra di dubbio l’assistenza clienti. Esso viene offerto in ben 29 lingue, tra le quali non manca l’Italiano. Del resto, come abbiamo detto, consente di fare trading online da ben 196 paesi. L’assistenza clienti funziona H24, dal lunedì al venerdì e può essere contattata telefonicamente o via mail a seconda del problema per cui richiedere assistenza.

Xm: su cosa si può fare trading

Su quali strumenti finanziari è possibile fare trading sul broker Xm.com? I seguenti:

valute

indici azionari

materie prime

azioni

metalli

prodotti energetici

Quindi, sostanzialmente, si può investire su più asset.

Xm conto demo

Quando parliamo di trading online e di piattaforme, come fatto anche in questa sede, annoveriamo il Conto demo tra i servizi irrinunciabili per scegliere un broker. Il Conto demo è un conto virtuale che consente ai trader meno esperti di fare trading senza rischiare soldi propri. Ogni broker che si rispetti offre un conto demo di tipo diverso: c’è chi offre un tetto di denaro massimo spendibile, chi un tot di giorni a partire dalla data di registrazione entro cui spendere i soldi virtuali. Certo, c’è anche chi dà al Conto demo un peso relativo, in quanto ritiene che trattandosi di soldi finti, il trader non metta in conto il suo lato emotivo e si lasci andare a scelte più avventurose e rischiose. Quindi non si allenerebbe come dovrebbe. In pratica un po’ come si fa quando si guida con l’auto della scuola guida: si commette qualche imprudenza sapendo che il nostro istruttore seduto di fianco abbia i freni per poter correggere in tempo un nostro azzardo. La vera pratica la si fa con auto “normali”, come quella vecchia del proprio genitore.

Ma riteniamo comunque, tenendo pur conto di questo limite, che il Conto demo sia un buon modo per prendere confidenza col trading. Ovviamente anche Xm offre un conto demo per fare pratica.

Xm come funziona conto Forex

Xm offre anche un conto di trading Forex mediante il quale si può operare come si fa con un normale conto in banca, con la differenza che viene aperto essenzialmente allo scopo di fare trading sulle valute più importanti.

Xm Conto multiasset come funziona

Ma oltre ai 2 precedenti, Xm offre anche un conto multiasset. Che ha le stesse caratteristiche di un conto in banca, ma con lo scopo di fare trading su:

valute

indici azionari

azioni

metalli

prodotti energetici.

Il trading multiasset è disponibile solo per i trader che operano con la piattaforma di trading MT5, la quale consente pure di operare su XM WebTrader.

Quali sono i Vantaggi di aprire un conto di trading forex XM o multiasset?

accedere all’area membri di XM accedere alle diverse piattaforme corrispondenti.

Prima di aprire un conto multiasset su Xm, il sistema verifica i vostri dati e le informazioni che avete inviato. E vi consentirà di operare solo se esse sono corrette e complete. Dopodiché, la piattaforma XM vi invierà una email con le vostre informazioni di accesso per:

piattaforma XM

deposito/prelievo

modifiche alle impostazioni

Nell’apposita area membri, tutti i trader di XM, potranno gestire le funzioni del conto come:

depositare e prelevare dal proprio fondo

visualizzare e richiedere promozioni molto interessanti pensate per loro

verificare lo status fedeltà delle posizioni aperte

modificare la leva;

accedere all’assistenza clienti

accedere agli strumenti di trading messi a disposizione su XM

Xm Webtrader come funziona

Vediamo ora meglio come usare la piattaforma Xm Webtrader? I trader possono scegliere qualunque tipo di conto indifferentemente che si tratti di uno di questi tipi di conto:

XM

Micro

Standard

XM Zero.

Per accedere alla piattaforma XM WebTrader, durante la registrazione, occorre selezionare la piattaforma MT5. Qual è la differenza tra i conti di trading MT4 e quelli MT5? Eccole di seguito:

MT4 non consente di fare trading su azioni

Usare MT4 non consente di accedere pure a XM WebTrader

Per chi è più indicata la piattaforma MT4? Per chi vuole operare su: valute, indici azionari, oro, petrolio, ma non azioni. Si può operare tranquillamente su questa piattaforma senza dover per forza passare a MT5, magari aggiornandola. E’ possibile accedere alla piattaforma MT4 con uno dei seguenti conti: Micro, Standard o XM Zero.

Per chi è più indicata la piattaforma MT5? Coloro che vogliono fare trading su valute, indici azionari, oro, petrolio e azioni. Inoltre, con un solo account è possibile accedere sia su MT5 che sulla piattaforma XM WebTrader, oltre che in MT5 in versione desktop (scaricabile) o tramite le app per smartphone o tablet. Anche per la piattaforma MT5 è possibile accedere con un conto Micro, Standard o XM Zero.

Ogni trader iscritto e registrato su XM può avere sino a otto conti di trading. Gestibili direttamente dall’area membri di XM e comprendono sia i depositi, sia i prelievi e tutte le altre funzioni riguardanti uno dei conti di trading che abbiamo attivi.

Come funziona MT4 su Xm

Ad onor del vero, il broker XM è stato uno dei primi ad offrire la piattaforma MT4. Intuendone in anticipo rispetto alla concorrenza le sue potenzialità. Con la piattaforma MT4 è possibile fare trading senza alcuna riquotazione e senza rifiuti, sfruttando appieno la leva flessibile e variabile compresa tra 1:1 e 500:1.

Cosa mette a disposizione la piattaforma MT4 XM:

possibilità di operare su oltre 300 strumenti finanziari tra cui Forex, CFD e futures

accesso diretto a 8 piattaforme

spread a partire da 0 pip

funzionalità EA (Expert Advisor) completa

trading One-click e funzionalità notizie integrata

strumenti di analisi tecnica con 50 indicatori e strumenti per grafici

3 tipi di grafici

Conti con lotti micro (facoltativo)

Hedging consentito

Funzionalità VPS

Oltre ad essi, menzione a parte merita il Multiterminale MT4 su XM. Uno strumento pensato per i trader che vogliono gestire più conti mediante una unica piattaforma MT4 in maniera semplice e soprattutto comodamente con un solo Nickname e password. Queste le caratteristiche principali:

fino a 128 conti di trading supportati

ordini di tipo multiplo

3 diversi modi di allocare

gestione ed esecuzione in real time

Vale poi la pena ricordare altresì che la piattaforma MT4 può essere installata sia su Microsoft Windows sia su sistemi MAC. Inoltre, non necessita di Boot Camp o Parallel Desktop.

MT4 di Xm quali versioni

La piattaforma Xm offre la possibilità di fruire della MT4 sia da web che da app.

Come funziona MT4 da web

La versione web della piattaforma MT4 non richiede di scaricare alcunché, basta fare Login a seconda se si voglia usare il conto reale o il conto demo. E’ possibile chiudere e aprire i trade con un click, impostare i limiti di stop e di entrata, posizionare ordini diretti, settare e modificare i limiti e gli stop loss. Riassumiamo in pochi punti le caratteristiche salienti della piattaforma MT4 da Web:

accessibile via web senza scaricare nulla

fare trading con un clic

possibilità di selezionare i periodi nella sezione Storico

Ordini attivi visibili sul grafico

Chiusura e chiusure multiple dei trade

Proprietà degli oggetti grafici modificabili

Come funziona MT4 da app

Ma la piattaforma MT4 è fruibile anche tramite app, quindi da tablet e smartphone. Ecco le caratteristiche principali:

App MT4 per tutti i sistemi operativi mobili

Applicazione nativa

Funzionalità completa del conto MT4

3 tipi di grafici

30 indicatori tecnici

Storico completo delle attività di trading dell’utente

Funzione news integrata con notifiche push

Come funziona piattaforma MT5 di Xm

Con la versione MT5, sul broker Xm è possibile fare trading su tanti asset diversi. Ecco una lista:

valute

azioni

oro

petrolio

indici azionari

Il tutto si può fare su una sola piattaforma, senza che si verifichino riquotazioni e con una leva flessibile da 1:1 a 500:1.

Ricapitoliamo i tratti distintivi della piattaforma MT5 del broker Xm:

oltre 300 strumenti finanziari su cui investire

un solo login su 7 piattaforme diverse

Spread a partire da 0 pip

Pieno supporto degli EA

Trading con un click e notizie in diretta

Supporto a tutti i tipi di ordini

Oltre 80 oggetti di analisi tecnica

Profondità di mercato delle ultime quotazioni

Hedging consentito

Fruibile senza necessità di scaricare

Trading in un click

Selezione dei periodi tramite sezione Storico

Ordini attivi visibili sul grafico

Chiusura e chiusure multiple dei trade

Proprietà degli oggetti grafici modificabili

Anche la versione MT5 va bene su tutti i sistemi operativi e prevede app per poter essere utilizzata tramite smartphone e tablet.

Xm quali tipi di conto ci sono

Ecco i tipi di conto attivabili su Xm.com:

Come funziona Conto Micro su Xm:

Opzioni valuta di base: USD, EUR, GBP, JPY, CHF,‎ AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR

Dimensioni del contratto: 1 Lotto = 1.000

Leva da 1:1 a 1:500 (5 – 20,000 euro)

da 1:1 a 1:200 (20,001 – 100,000 euro)

da 1:1 a 1:100 (100,001 in su)

Spread su tutte le coppie major: 1 Pip

Numero massimo di ordini aperti/pendenti per cliente: 200 unità

Volume minimo trade 0.01 Lotti (MT4)

0.1 Lotti (MT5)

Limite di lotti per ticket: 100 Lotti

Hedging: consentito

Conto islamico: Facoltativo

Versamento minimo: 5 euro

Nessuna commissione

Come funziona Conto standard Xm

Opzioni valuta di base: USD, EUR, GBP, JPY, CHF,‎ AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR

Dimensioni del contratto: 1 Lotto = 100.000

Leva da 1:1 a 1:500 (5 – 20,000 euro)

da 1:1 a 1:200 (20,001 – 100,000 euro)

da 1:1 a 1:100 (100,001 + euro)

Spread su tutte le coppie major: a partire da 1 Pip

Numero massimo di ordini aperti/pendenti per cliente: 200 posizioni

Volume minimo trade: 0.01 Lotti

Limite di lotti per ticket: 50 Lotti

Hedging: consentito

Conto islamico: Facoltativo

Versamento minimo: 5 euro

Nessuna commissione

Come funziona Conto Zero Xm

Opzioni valuta di base: USD, EUR, JPY

Dimensioni del contratto: 1 Lotto = 100.000

Leva da 1:1 a 1:500 (100 – 20,000 euro)

da 1:1 a 1:200 (20,001 – 100,000 euro)

da 1:1 a 1:100 (100,001 + euro)

Spread su tutte le coppie major: A partire da 0 Pip

Numero massimo di ordini aperti/pendenti per cliente: 200 posizioni

Volume minimo trade: 0.01 Lotti

Limite di lotti per ticket: 50 Lotti

Hedging: Consentito

Conto islamico: Facoltativo

Versamento minimo: 100 euro

Commissioni: Si

Xm, come depositare denaro

Il broker XM consente di inviare in maniera diretta denaro sul proprio conto di trading. Questa piattaforma non prevede un importo minimo di deposito richiesto per quanto concerne i conti MICRO e STANDARD.

Tuttavia, le restrizioni di sistema pongono come limite l’importo di 5 euro nel caso in cui il trader opti per il versamento con sistema elettronico. Vale a dire per il versamento effettuato tramite carte di credito (tra cui Visa e Masterdard), bonifico bancario o sistemi di pagamento quali Moneybookers, Skrill e Neteller. L’importante è che la carta o i conti siano intestati all’intestatario stesso del conto su Xm. Come depositare denaro su Xm.com? Basta andare nel Menù presente sul sito “Deposita e seleziona il tuo metodo di pagamento preferito“ e sarà possibile trovare istruzioni passo passo su come fare.

Xm, come prelevare dal conto

Come prelevare da XM? Innanzitutto, occorre sapere che per poter prelevare denaro dal proprio conto sul broker Xm.com occorre avere prima effettuato l’upload dei propri documenti e per i quali è avvenuta la verifica. Se non lo si è ancora fatto, occorre effettuare il login all’interno dell’area Riservata XM, caricare e inviare tutti i documenti i richiesti. Dopodiché Xm provvederà a verificarli e dopo consentirà al trader di prelevare dal proprio conto.

Come si preleva denaro dal proprio conto Xm? Seguendo questi semplici passaggi:

Loggati all’interno dell’area riservata clicca sul pulsante Prelievi seleziona l’opzione tra quelle disponibili per effettuare il prelievo inserisci l’importo che vuoi prelevare dal conto inoltra la richiesta

I soldi dal proprio conto possono essere prelevati in più modi, proprio come avviene per il versamento: bonifico bancario, carta di credito (Maestro, Visa, Mastercard), sistemi di conto virtuale come Skrill, Neteller, Webmoney.

Dunque, in conclusione, possiamo dire che fare trading sul broker Xm conviene. Un broker che vanta le principali licenze europee, tecnologicamente molto avanzato, che offre la possibilità di investire su svariati asset, sicuro e comodo nei prelievi e nei versamenti, che offre una costante assistenza clienti. Cosa volere di più?

-> Clicca qui per aprire il tuo conto di trading su XM.com

Responsabilità: Tutti gli autori, i collaboratori e i redattori degli articoli pubblicati su webeconomia.it esprimono opinioni personali. Tutte le assunzioni e le conclusioni fatte nei post ed ulteriori analisi di approfondimenti sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime, indici) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e/o raccomandazioni all'investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di investimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali.