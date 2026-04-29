World Liberty Financial (WLFI): come funziona la crypto di Trump

World Liberty Financial è un progetto fondato nel 2024 dalla famiglia Trump e da un team di figure chiave della finanza. E’ un progetto che mira a offrire un’alternativa ai sistemi bancari tradizionali attraverso la finanza decentralizzata.



Ciò che rende WLFI particolarmente interessante è la sua crescita esplosiva. La stablecoin USD1, lanciato a marzo 2025, ha raggiunto 4,7 miliardi di capitalizzazione in poco più di un anno. Questo lo rende il progetto di stablecoin più veloce nella storia delle criptovalute. Allo stesso tempo, il progetto è stato criticato per la vicinanza al presidente Trump.



In questa guida cerchiamo di capire cos’è effettivamente WLFI, come funziona il suo token e la suo stablecoin, quali opportunità di investimento presenta, e quali sono i rischi reali di cui devi essere consapevole.

C Compra crypto su Coinbase Exchange #1 al mondo Regolamentato Oltre 200 crypto Apri conto gratis → Investire in criptovalute comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Cos’è World Liberty Financial (WLFI)?

La Missione e la Visione

World Liberty Financial si descrive come un ponte tra il sistema finanziario tradizionale e la blockchain. La mission ufficiale è consentire a tutti un accesso facilitato alla finanza, eliminando le barriere imposte dalle banche tradizionali.

Concretamente, WLFI vuole consentire di prestare, prendere in prestito, e trasferire denaro senza intermediari bancari tradizionali, beneficiando al contempo della trasparenza del blockchain e della stabilità garantita dal dollaro USA.



Il team comprende Zachary Folkman, Chase Herro, Alex Witkoff, Zach Witkoff, e importanti membri della famiglia Trump. Questa composizione ha generato sia entusiasmo che controversia nel settore.

Come nasce il progetto

World Liberty Financial nasce nel 2024 in un momento di crescente adozione del blockchain e di sviluppo di nuovi strumenti finanziari decentralizzati. L’obiettivo iniziale era creare un’alternativa moderna ai sistemi finanziari tradizionali.



Il progetto ha guadagnato trazione rapidamente. A marzo 2025, ha lanciato USD1, la sua stablecoin nativa. In soli 12 mesi, USD1 ha raggiunto 4,7 miliardi di capitalizzazione, diventando una delle più grandi stablecoin del mercato.



Durante il 2026, WLFI ha accelerato i suoi piani ambiziosi: ha presentato un’application per una carta bancaria nazionale presso il governo USA, ha stipulato una partnership strategica con il Pakistan per integrare USD1 nei pagamenti digitali nazionali, e ha ricevuto un investimento importante da parte del fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti.

Il Token WLFI: governance e utilità

Caratteristiche Tecniche del Token

WLFI è il token di governance di World Liberty Financial. Ecco cosa devi sapere.



Il token ha una supply massima di 100 miliardi, con circa 27 miliardi attualmente in circolazione.

A differenza di molti token speculativi, WLFI ha un’utilità concreta: detenerlo ti permette di votare su decisioni importanti del protocollo, come lo sviluppo di nuove funzionalità, le partnership strategiche, e la gestione delle finanze del progetto.



WLFI opera su Ethereum e altre blockchain compatibili, rendendolo accessibile tramite i wallet moderni e i principali exchange decentralizzati.

Sistema di staking e voting

Uno dei vantaggi principali di detenere WLFI è la possibilità di metterlo in staking, cioè bloccarlo nel protocollo in cambio di ricompense periodiche.



Quando fai staking dei tuoi token, contribuisci alla sicurezza del network e ricevi ricompense. Più token possiedi staked, più peso ha il tuo voto nelle decisioni del protocollo. Questo è lo standard nella finanza decentralizzata.



Nel marzo 2026, World Liberty Financial ha proposto di offrire accesso diretto ai dirigenti dell’azienda a chi mantenesse 5 milioni di dollari in WLFI staked per sei mesi. Questa mossa ha generato dibattito sulla trasparenza della governance del progetto.

Prezzo e disponibilità

WLFI viene scambiato a circa $0,071 con un volume di trading giornaliero superiore a 36 milioni di dollari. La capitalizzazione di mercato è di circa 2,85 miliardi di dollari.

Puoi comprare WLFI principalmente su OKX, dove il volume di trading è più alto. Altre opzioni includono Coinbase e piattaforme specializzate. Però, se sei residente negli Stati Uniti, puoi acquistare WLFI solo se sei un accredited investor (generalmente con reddito netto superiore a 200.000 dollari annui o patrimonio netto di almeno 1 milione di dollari).

OK OKX ★ 7,5/10 Fee: Maker 0,08% / Taker 0,10% Crypto: 350+ Reg: Mica,EU;OAM Italia ✅ Staking Apri conto gratis → Leggi recensione

Token Marketcap Max Supply Use Case Blockchain WLFI $2,85 mld 100 mld Governance DeFi Ethereum AAVE $18,5 mld 16 mln Governance Lending Multi-chain UNI $8,2 mld 1 mld Governance DEX Ethereum MKR $3,1 mld 1,17 mln Governance Stablecoin Ethereum CURVE $2,0 mld 3,03 mld Governance AMM Multi-chain

È importante sapere che il token ha limitazioni di trasferibilità in alcune giurisdizioni, il che significa che potresti avere difficoltà a venderlo una volta acquistato.

Confronto WLFI con altri governance token del mercato DeFi (marzo 2026)

USD1: la stablecoin della blockchain

Cosa è USD1 e come funziona

USD1 è la stablecoin di World Liberty Financial, lanciata a marzo 2025. Pensa a USD1 come a una versione digitale del dollaro che vive sulla blockchain, completamente supportata da riserve di contanti reali e fondi del mercato monetario USA.

Ogni USD1 in circolazione è garantito da un dollaro effettivo in riserva, custodito da BitGo Trust (un custode regolamentato) e sottoposto ad audit mensili. Questo meccanismo di backing garantisce la stabilità.



Il peg 1:1 funziona attraverso l’arbitraggio: se USD1 scende sotto un dollaro, gli arbitraggisti possono comprarla a sconto e riscattarla per un dollaro intero, beneficiando dalla differenza. Questo mantiene il prezzo stabile.



USD1 opera su più blockchain (Ethereum, BNB Chain, Solana, Tron), il che la rende accessibile a chiunque abbia un wallet su una di queste reti.

Crescita Esplosiva: I numeri

I numeri parlano chiaro. USD1 è la stablecoin che è cresciuta più velocemente nella storia:



Marzo 2025: Lancio iniziale

Giugno 2025: 2 miliardi di USD1 in circolazione

Dicembre 2025: 3,4 miliardi di USD1

Febbraio 2026: 4,7 miliardi di USD1



Per darti una prospettiva: USDC ha impiegato anni per raggiungere 4,7 miliardi, mentre USD1 lo ha fatto in meno di un anno.

Crescita rapida di USD1 trainata da partnership istituzionali e riconoscimento globale. Fonte: World Liberty Financial, marzo 2026

Questa crescita è trainata principalmente da partnership istituzionali e dall’effetto del branding associato a Trump.

USD1 vs USDT vs USDC: confronto dettagliato

Se stai considerando dove mettere le tue stablecoin, ecco come USD1 si confronta con i leader di mercato:



USDT e USDC hanno costruito la loro base soprattutto attraverso il trading retail e gli exchange decentralizzati. USD1, invece, punta direttamente agli investitori istituzionali e ai governi, come dimostrato dall’accordo con il Pakistan.



Sul fronte del backing, USDC è spesso considerato superiore per la supervisione rigorosa, mentre USD1 vanta di essere supportato principalmente da contanti USA e Treasury americana. WLFI non addebita commissioni di minting o redemption, a differenza di USDT e USDC, il che riduce i costi.



Un vantaggio significativo di USD1 è l’integrazione strettissima con World Liberty Markets, che ti consente di depositare USD1 e guadagnare rendimenti sulla piattaforma DeFi proprietaria.

Valutazione delle caratteristiche. USD1 eccelle in backing e fees, mentre USDT vanta maturità di mercato superiore. Analisi comparativa marzo 2026

Tabella Comparativa: USD1, USDC, USDT

Caratteristica USD1 USDC USDT Backing 100% Cash USA + Treasury 85% Cash/ST Securities 70-80% Cash/Commercial Paper Fee Minting/Redemption ZERO 0,10% (tipico) 0,05-0,10% Custodian BitGo Trust Fidelity/BNY Mellon Tether Lancio Marzo 2025 Settembre 2018 Febbraio 2015 Market Cap (Marzo 2026) $4,7 mld $28 mld $120 mld Focus Istituzioni + Governi Retail + DeFi Trading/Exchanges Multi-Chain Ethereum, BNB, Solana, Tron Ethereum, Polygon, Optimism + Ethereum, Tron, Bitcoin (Omni)

Confronto dettagliato delle tre stablecoin principali nel mercato (marzo 2026).

La piattaforma deFi: World Liberty Market

Lending e Borrowing

World Liberty ha lanciato “World Liberty Markets” a Gennaio 2026, una piattaforma DeFi dove puoi prestare e prendere in prestito asset digitali.



Il meccanismo è semplice: tu depositi USD1 o altri asset supportati e guadagni interessi. Attualmente, il tasso per USD1 è intorno allo 0,08% annuale. Se hai bisogno di liquidità, puoi prendere in prestito USD1 al tasso dello 0,83% annuale, fornendo collaterale (WLFI, ETH, cbBTC, USDC, USDT).



Come in tutte le piattaforme DeFi, se il valore del tuo collaterale scende troppo, rischi una liquidazione. Se prendi in prestito 1.000 USD1 contro 1.500 USD in ETH, e l’ETH cala del 30%, il tuo collaterale varrebbe solo 1.050 USD, insufficiente. A quel punto, la piattaforma liquiderebbe il tuo ETH per recuperare il prestito.

USD1 Points Program

Per incentivare i depositi, World Liberty offre un programma a punti: ogni volta che depositi USD1, accumuli punti. Più depositi, più punti.



I punti non sono direttamente denaro, ma rappresentano diritti futuri come sconti su commissioni, accesso a prodotti nuovi, conversione in WLFI, o partecipazione a round di finanziamento privati. Chi deposita nelle fasi iniziali accumula più punti prima che il programma si saturi.

Come Usare World Liberty Markets: guida pratica

Se vuoi iniziare a usare la piattaforma, ecco come:

Prepara un wallet (MetaMask è la scelta più popolare) e assicurati di avere USD1 o altri asset supportati. Vai su worldlibertymarkets.com e connetti il tuo wallet firmando un messaggio gratuito. Nella sezione “Supply”, seleziona l’asset che vuoi depositare, inserisci l’importo, e approva la transazione nel tuo wallet. I tuoi fondi inizieranno a guadagnare interessi immediatamente. Puoi monitorare tutto dalla dashboard. Quando vuoi ritirare, vai in “Withdraw” e preleva i tuoi fondi più gli interessi. Non ci sono lock-up periods.

Attenzione: la DeFi comporta rischi reali. Gli smart contract possono avere bug, i prezzi del collaterale sono volatili, e il rischio di liquidazione è concreto. Investi solo quello che puoi permetterti di perdere.

Sviluppi recenti e roadmap 2026

L’accordo con il Pakistan (Gennaio 2026)

Nel gennaio 2026, World Liberty Financial ha stipulato una partnership strategica con il governo del Pakistan per integrare USD1 nei pagamenti digitali nazionali regolamentati. Questo potrebbe permettere ai pakistani di effettuare transazioni internazionali usando USD1, aggirando le restrizioni valutarie tradizionali del paese.



L’accordo ha significative implicazioni geopolitiche. Il Pakistan ha affrontato restrizioni nelz sistema bancario internazionale. USD1 potrebbe offrire una via alternativa per i pagamenti globali.



Tuttavia, questo introduce rischi. I regolatori statunitensi potrebbero vedere USD1 come uno strumento per aggirare sanzioni o restrizioni commerciali, compromettendo la partnership.

La richiesta della carta bancaria nazionale

Se approvata, WLFI potrebbe:

Ricevere depositi dai clienti

Emettere e custodire stablecoin direttamente

Operare come una vera istituzione finanziaria regolamentata

Beneficiare di protezioni FDIC

Questo rappresenterebbe un momento storico: il passaggio da un protocollo DeFi puro a un’istituzione finanziaria ibrida. La revisione richiede circa 6-12 mesi.

Tokenizzazione di Real-World Assets (RWA)

A febbraio 2026, World Liberty Financial ha annunciato una partnership con Securitize per tokenizzare flussi di prestito legati al Trump International Hotel nelle Maldive.

WLFI e Securitize hanno creato token che rappresentano i diritti ai flussi di cassa dei prestiti. Gli investitori possono acquistare questi token e guadagnare dai rendimenti.



I vantaggi: accesso a investimenti immobiliari senza capitali minimi enormi, liquidità tokenizzata, e trasparenza blockchain.



I rischi: la SEC sta scrutinando attentamente i token RWA, poiché molti potrebbero essere classificati come “titoli” e richiedere registrazione.

Investimento del Fondo Sovrano UAE

A fine gennaio 2026, è stato annunciato che gli interessi associati a Tahnoun bin Zayed Al Nahyan (un importante figura negli Emirati Arabi Uniti) hanno acquistato il 49% di World Liberty Financial per 500 milioni di dollari.



Questo rappresenta una validazione forte da parte di un fondo sovrano di uno dei paesi più ricchi del mondo.

L’investimento fornisce capitale significativo per l’espansione e suggerisce una valutazione post-money di circa 1 miliardo di dollari.

Tuttavia, è importante notare che World Liberty Financial inizialmente non ha divulgato il fatto, generando interrogativi sulla trasparenza.

Rischi e considerazioni normative

Lo scrutinio della SEC

World Liberty Financial si trova di fronte a sfide normative. Il collegamento con Trump ha attirato l’interesse da parte della SEC, del Congresso, e di altri organi di controllo.



Alcuni critici sostengono che il progetto è al confine tra impresa privata e politica. Sono in corso indagini congressuali per verificare potenziali conflitti di interesse.

Nel peggiore dei scenari, la SEC potrebbe classificare WLFI come “titolo” non registrato o USD1 come “prodotto finanziario” che richiede ulteriore regolamentazione. Le conseguenze potrebbero includere sanzioni significative, congelamento di asset, o divieto di operare negli USA.

Restrizioni per investitori UK

Nel Regno Unito, i governance token come WLFI sono classificati come “Restricted Mass Market Investments”. Se sei un investitore UK, devi superare test di conoscenza e valutazione dei rischi prima di potere tradare.

Questa restrizione riduce l’accesso e la liquidità per gli investitori britannici.

Governance e conflitti di interesse

Un rischio strutturale è il conflitto tra governance pubblica (il ruolo di Trump) e governance privata (WLFI). Le decisioni potrebbero essere influenzate da considerazioni politiche piuttosto che economiche pure. Cambiamenti politici inaspettati potrebbero avere impatto significativo sulla valutazione del progetto.

Come investire in WLFI e USD1

Dove acquistare WLFI

WLFI è disponibile principalmente su OKX (il volume più alto), eToro, e Coinbase. Se sei negli USA, puoi acquistare solo se sei un accredited investor, il che esclude la maggior parte dei retail investor.

eT eToro 8,9 Eccellente raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 0,00 € Costo del conto: 0,00 € Costi del PAC: - Copy Trading: copia i migliori investitori

Copy Trading: copia i migliori investitori Smart Portfolios per diversificare

Smart Portfolios per diversificare Zero commissioni su azioni reali Scopri il broker* La nostra valutazione 8,9/10 Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,00 € Costi del PAC in ETF - Costo del conto 0,00 € Trading ETF Azioni Criptovalute Forex Materie Prime CFD Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF - PAC in ETF gratis - Importo minimo PAC - Intervalli PAC - Servizi e extra Protezione depositi 20.000 € (CySEC) Regime fiscale Nessun supporto fiscale Punti di forza Copy Trading: copia i migliori investitori

Copy Trading: copia i migliori investitori Smart Portfolios per diversificare

Smart Portfolios per diversificare Zero commissioni su azioni reali Punti deboli Non offre PAC su ETF

Non offre PAC su ETF Non opera come sostituto d'imposta

Non opera come sostituto d'imposta Spread variabili Scopri il broker* Leggi la recensione completa → 50% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.

Come acquistare USD1

Il volume di trading giornaliero è circa 36 milioni di dollari. Se acquisti grandi quantità, dividi l’ordine per evitare slippage eccessivo. Assicurati di verificare gli indirizzi dei contratti per evitare truffe.

USD1 è più facilmente accessibile. Puoi acquistarlo su Coinbase, Kraken, OKX, e altre piattaforme. Puoi anche “mintare” USD1 direttamente dal sito di World Liberty Financial inviando dollari al custode BitGo e ricevendo USD1 in cambio, senza commissioni di minting.

Strategie di Investimento

Il vantaggio del redemption mechanism: puoi sempre riscattare USD1 per 1 dollaro in contanti, il che fornisce un “prezzo minimo” al token.

Se decidi di investire, considera questi approcci:



HODL a Lungo Termine: Se credi nell’adozione mainstream di WLFI nei prossimi 5-10 anni, una strategia buy-and-hold potrebbe generare rendimenti significativi, con rischi elevati.



Staking per APY: Puoi stacare WLFI per ricevere rendimenti tra il 5-15% annuale, ma con rischi di smart contract.



Farming USD1: Depositare USD1 su World Liberty Markets è a basso rischio relativo, anche se i rendimenti attuali (0,08% annuale) sono bassi.



Arbitraggio: Se USD1 viene scambiato sotto $1, puoi acquistarlo a sconto e riscattarlo per $1, profittando dalla differenza. Però richiede capitale significativo.



Diversificazione: Non concentrare tutto su WLFI o USD1. Mantieni un portafoglio diversificato che includa altre criptovalute e stablecoin consolidati.



Risk Management: Investi solo quello che puoi permetterti di perdere. WLFI è altamente speculativo con rischi normativi significativi.

WLFI: le domande frequenti (FAQ)

WLFI è un buon investimento? Dipende da te. WLFI offre potenziale di crescita elevato ma con rischi normativi significativi legati a Trump e al settore crypto immaturo. Solo chi può permettersi perdite totali dovrebbe considerarlo. Posso comprare WLFI se non sono un accredited investor negli USA? No, negli USA. Al di fuori, potresti acquistarlo su OKX o eToro, ma verifica le normative locali. Considera comunque i rischi normativi. Quale è più stabile: USD1, USDT o USDC? Tutti mantengono bene il peg a $1. USDC è generalmente considerato il più stabile grazie alla supervisione rigida, mentre USD1, essendo più nuovo, potrebbe affrontare più volatilità. USDT è il più maturo di mercato.

Conclusioni

World Liberty Financial rappresenta un esperimento nel settore crypto: la convergenza tra blockchain, finanza tradizionale, e politica americana.



I fatti: USD1 ha raggiunto 4,7 miliardi di capitalizzazione in meno di 12 mesi. Le partnership sono impressionanti (Pakistan, UAE). Ha lanciato una piattaforma DeFi funzionante e sta perseguendo una carta bancaria nazionale.



Se tutto funziona, WLFI potrebbe diventare un ibrido unico tra finanza decentralizzata e regolamentata. E’ comunque una crypto volatile e poco capitalizzata e dunque i rischi di perdita sono elevati.



E ci sono tanti altri rischi. I conflitti di interesse legati a Trump sono reali. Se le normative diventano sfavorevoli, il progetto potrebbe crollare.

Il verdetto finale: World Liberty Financial è un progetto promettente ma rischioso. Ha il potenziale di generare rendimenti straordinari per gli investitori coraggiosi, ma comporta rischi significativi che non possono essere ignorati.