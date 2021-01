WeWe Global: è una truffa o conviene? [Opinioni 2021]

WeWe Global come funziona? Quanto fa guadagnare WeWe Global?

Avrai forse letto o sentito da qualche parte di questo broker e ora ne vuoi capire di più. Bene, in questo articolo ti forniremo una guida completa su WeWe Global. Se conviene utilizzarlo, se fa guadagnare davvero, ma soprattutto, se è una truffa.

Dopo averlo presentato, riportando anche qualche opinione e recensione, ti parleremo anche di qualche valida alternativa come eToro o ForexTB.

Cos’è WeWe Global

WEWE Global è una piattaforma molto particolare, pensata più come una community di appassionati di criptovalute o investitori in cerca di nuove allettanti occasioni.

Va pensata anche come una piattaforma per pagamenti in criptovaluta “all-in-one”. Integrando più servizi contemporaneamente basandoli sulle cryptocurreny al fine di abbattere i costi a carico degli utenti

WEWE Global propone una app per pagare tramite criptovalute, non solo via web, ma anche nei negozi fisici tradizionali con i POS.

Quindi, non siamo di fronte al solito Broker che promette cose mirabolanti ed assurde con le criptovalute. Semplicemente, mira più a creare servizi e una rete tra utenti sulle criptovalute.

WeWe Global: le domande frequenti

Cerchiamo come prima cosa di rispondere ad alcune domande comuni:

Cos’è WeWe Global? Si tratta di una piattaforma pensata per essere una community di investitori che comunemente mettono soldi in un progetto. Al momento abbiamo forti dubbi su questa comunità. WeWe Global è affidabile? Al momento ci risulta che la società sia domiciliata nelle Isole Vergini britanniche, un paradiso fiscale dunque che non fa ben sperare in fatto di affidabilità. Molte truffe infatti provengono da quei paesi. Quali sono le migliori alternative a WeWe Global? Ce ne sono molte come quelle che proponiamo tutti i giorni sul nostro portale. Ad esempio eToro che è una vera community con una piattaforma seria e certificata.

Piattaforme per investire in criptovalute

Qui sotto un elenco delle migliori piattaforme per investire in criptovalute:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFD su Bitcoin e Criptovalute Segnali gratuiti ISCRIVITI Social trading

*75% dei trader perde soldi Trading Bitcoin, criptovalute ISCRIVITI CFD trading su Bitcoin Piattaforma di qualità ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Chi c’è dietro WEWE Global?

WEWE Global è gestita da DAO WEWE, una organizzazione di tipo decentralizzato, del tutto autonome e che si basa soprattutto sulla forza della propria community di utenti. Almeno questo sulla carta.

Il sistema sta anche avanzando discretamente, grazie al classico passaparola sui Social ma anche ad un meccanismo refferal molto collaudato.

Come funziona WeWe Global

Occorre creare una identità digitale. Qualcosa che stiamo vedendo anche per accedere nei servizi della pubblica amministrazione. Anche se qui, chiaramente, ha forme e scopi diversi.

Per esempio, su WEWE Global è denominata WEWE-ID. Verificata mediante sistemi automatizzati, per poi essere archiviata. Rappresenta il vostro pass-partout per tutti i servizi sulla piattaforma, ma anche per poter visionare le offerte pubblicate dai partner presenti sul sito.

Dopo essersi iscritti, riceverai un “pacchetto iniziale” che prevede già alcuni servizi inclusi. Ecco qualche esempio sulle sue funzionalità, riportate in modo chiaro sul sito:

Buoni acquisto: sconti fino al 90%, usufruibili in negozi online che aderiscono al programma (e che accettano ovviamente pagamenti solo in criptovalute) Buoni viaggio: possibilità di acquistare voucher per viaggi, autonoleggi e hotel. Con risparmi che arrivano fino al 70% Accademia WEWE Global: corso di formazione sul mondo delle criptovalute

WeWe Global prevede anche un proprio strumento operativo, basato su un token virtuale WEWE. Inesistente sugli Exchange, anche i principali, ma sfruttabile per acquistare prodotti stesso sul sito o pagare altri servizi.

Tutte le transazioni che avvengono all’interno della piattaforma o il pagamento dei servizi, sono soggetti a commissioni. Tramite essi, il sistema si autofinanzia.

Dunque, come potrai notare, si tratta di qualcosa molto simile a quanto visto per esempio sull’ecosistema Ethereum. Dove l’Eth è il token che muove il sistema e serve per ricompensare gli utenti. Fermo restando però che l’Eth è anche acquistabile su buona parte degli Exchange.

Inoltre, non è forse il modo migliore per investire sulle criptovalute. Almeno se cerchi specificamente il trading sulle criptovalute. Di seguito ti parleremo di qualche broker per poterlo fare

Alternativa a WeWe Global: il Copy trading di eToro

Il broker eToro (clicca qui per saperne di più) non può mancare nell’enunciazione delle piattaforme migliori per il trading CFD sulle criptovalute.

Il broker eToro conta infatti 16 criptovalute tra le quali scegliere, oltre ad un wallet interno per poterle conservare in piena sicurezza: eToroX.

Se sei poco pratico di criptovalute, nessuna paura! eToro offre la possibilità di copiare cosa fanno i trader più bravi – chiamati Popular investors – con la possibilità di copiarne fino ad un totale di 100. Potendo poi interrompere la copia quando si vuole e con la possibilità di personalizzare anche il copy trading con propri stop loss e take profit.

Potrai anche seguire cosa fanno i trader più bravi seguendo i feeds degli altri trader.

Il broker non manca poi di offrire una sezione chiamata inequivocabilmente Accademy, con corsi e webinar anche su altri argomenti di trading.

Per iniziare a fare trading con eToro visita questa pagina.

75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Alternativa a WeWE Global: ForexTB e i segnali

Il broker ForexTB (clicca qui per maggiori informazioni) prevede 4 account tra cui scegliere con deposito minimo di 250 euro. Ogni conto presenta propri servizi, ovviamente in crescendo.

Anche questo broker ha regolare licenza per operare e tra i servizi che offre troviamo i segnali di trading offerti da una società esperta come Trading Central. Attiva dal 1999 e negli anni spesso premiata per i suoi servizi.

I segnali di trading sono dei suggerimenti inviati da esperti di criptovalute, contenenti dunque il modo in cui ti conviene investire (tipo di criptovaluta, periodo ideale, importo suggerito, direzione di trading, ecc.)

Il tutto, offerto in modo gratuito da ForexTB, incluso nei vari account.

Per saperne di più sui segnali di ForexTB visita questa pagina.

WEWE Global app

Nel 2020, WEWE Global ha lanciato anche una propria app basata sulla tecnologia NFC, molto diffusa tra le app su smartphone o tablet.

Tramite questa app, sarà possibile utilizzare le criptovalute per pagare negli oltre 52 milioni di negozi che accettano il sistema, tramite NFC e POS. Pagare sarà semplicissimo: si avvicina il proprio smartphone con la app al dispositivo POS.

Il negoziante riceverà poi il pagamento nella sua valuta. Quindi, anche se non prevede criptovalute, avrà comunque i soldi in Euro, Usd, Yen, GBP, ecc.

Sul sito è anche presente un tutorial realizzato tramite video su YouTube.

WeWe Global opinioni

Quali sono le opinioni su WeWe Global? Il sistema non è ancora del tutto diffuso e conosciuto in Italia, anche perché sappiamo quanto le criptovalute siano poco utilizzare per i pagamenti soprattutto nei negozi fisici.

In linea di massima, comunque, si parla di questa piattaforma come interessante ed avveniristica. Ma adatta appunto più se pensata come una rete di utenti che utilizzano le criptovalute.

Tuttavia, non possiamo negare che molte opinioni e recensioni parlano di truffa o comunque di Schema Ponzi o Piramidale.

Quindi, se state cercando una piattaforma per il trading sulle criptovalute, forse è meglio affidarsi ad un broker di trading CFD. Anche perché avrete la possibilità di variare il vostro portafoglio titoli con altri asset. Inoltre, si possono acquistare le criptovalute tramite gli Exchange più popolari. Come Binance o Poloniex.

Ad onor del vero, però, dobbiamo anche aggiungere che WEWE Global è ben recensita su TrustPilot, con una media di 4.7 su oltre mille recensioni. Quelle a 5 stelle rappresentano addirittura l’85% dei casi. Certo, potremmo essere di fronte ad una inondazione di 5 stelle da parte degli affiliati stessi. Ma si tratterebbe davvero di un caso clamoroso, dato l’alto numero di recensioni positive.

WeWe Global è una truffa?

Non ci sembra che questa piattaforma sia una truffa, anche relativamente a tutte le truffe che circolano e che noi puntualmente riveliamo.

Qui non ci sono velleità di fregare il prossimo, proponendo cose assurde. Intanto, la creazione del WEWE-ID viene fatto in modo serie e con molte procedure di verifica. Proprio come richiedono le normative anti-riciclaggio.

WeWe Global, inoltre, specifica che non si tratta di una società di investimento o che distribuisce dividendi tra gli utenti. Quindi, anche questo depone a suo favore.

Va dunque vista come una piattaforma basata sulle criptovalute, per consentire i pagamenti tramite le criptovalute e per condividere con gli altri un sistema basato sulle crypto.

Una obiezione che viene sollevata, però, è che si tratti di un sistema piramidale. O schema ponzi. Quelle truffe cioè dove si invitano altre persone ad iscriversi ad una piattaforma con tanto di somme di iscrizione. E proprio queste costituirebbero i profitti degli utenti, anziché la vendita di beni o servizi come dovrebbe essere.

In effetti, per saperne di più sulla piattaforma occorre sempre e comunque registrarsi.

Qualcuno ha poi anche sottolineato un altro problema. Che WeWe Global potrebbe essere collegata a “Liracoin WEWE”, una società già in passato diffidata dalla CONSOB tramite delibera.

Dunque, non manca qualche lato oscuro riguardante il suo funzionamento. Anche se parlare di truffa potrebbe forse essere esagerato.

Conviene utilizzare WEWE Global?

Diciamo che non possiamo risponderti con un secco Sì o un secco No. Ma con un deludente classico Dipende.

Infatti, dipende da ciò che intendi fare con le criptovalute. Se cerchi una piattaforma che ti permetta di utilizzarla per i pagamenti, allora WEWE Global potrebbe anche andare bene. Sebbene dovrai comunque tenere d’occhio le tariffe e le commissioni che andrai a pagare usando i suoi servizi.

Se invece il tuo scopo è quello di fare trading con le criptovalute, allora questo sito non è proprio indicato per te. Infatti, per farlo ti conviene usare broker di trading CFD, così potrai guadagnare in modo trasparente e con basse commissioni, sia se il prezzo delle criptovalute sale, sia se il prezzo delle criptovalute scende.

Sfruttando anche uno strumento molto interessante come la Leva finanziaria (che però va usata con parsimonia, anche se l’ESMA l’ha già ridotta per le criptovalute a 1:2, poiché le criptovalute sono già asset altamente volatili per natura).

Inoltre, ci sono anche sospetti che si tratti di uno schema ponzi e te ne accorgerai solo usandola se deciderai di provarla.

Conclusioni

Dunque, sperando che questa guida completa su WEWE Global ti sia piaciuta e l’abbia trovata interessante, lasciamo a te la scelta finale. La situazione è un po’ in chiaro scuro, anche se sembra comunque una piattaforma interessante ma solo se sei interessato ad usare le criptovalute come sistema di pagamento.

Mentre per il trading, ti ribadiamo che ti conviene puntare più su Broker come eToro o ForexTB.