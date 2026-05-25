Wall Street: S&P 500 8 settimane consecutive di rialzo, Dow Jones nuovo record storico

Otto settimane di fila col segno positivo. L'S&P 500 non metteva insieme una striscia del genere dal 2023.

Otto settimane di fila col segno positivo. L‘S&P 500 non metteva insieme una striscia del genere dal 2023. Venerdì 23 maggio l’indice ha chiuso a 7.473,47 punti, con un guadagno settimanale dello 0,9%. Il Dow Jones ha fatto ancora meglio: 294 punti in più solo nell’ultima seduta lo hanno portato a 50.579,70, il massimo di sempre. Il Nasdaq Composite ha aggiunto lo 0,19% a 26.343,97, mettendo in fila dodici sedute di fila in territorio positivo.

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Cosa ha mosso gli indici? I progressi nei negoziati USA-Iran hanno fatto scendere i rendimenti dei Treasury e il prezzo del greggio, alleggerendo la pressione sui prezzi. Il decennale americano è calato al 4,5%, il VIX si è fermato a 16,67. E la stagione degli utili, senza grosse delusioni, ha dato ai compratori una ragione in più per restare investiti.

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Dell vola del 16%: il boom dei server AI trascina i tecnologici

Dell Technologies ha chiuso la settimana con un +16%, toccando il record di 295,19 dollari per azione. Il titolo è stato il migliore dell’intero S&P 500 nella seduta di venerdì. La ragione sta tutta nei numeri del business AI: 9 miliardi di dollari di fatturato da server ottimizzati per l’intelligenza artificiale nell’anno fiscale 2026, una crescita del 342% rispetto all’anno prima.

Dell Technologies Inc. $295,22 USD +16,78% oggi Market Cap $199,3 B Volume 1.417 P/E Ratio — Variazione +$42,42 Oggi +16,8% 3M +139,1% 1 Sett. +22,0% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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L’arretrato di ordini AI ha raggiunto 43 miliardi di dollari. Morgan Stanley ha portato il target a 170 dollari, Goldman Sachs a 215 e Melius Research a 245. I risultati del primo trimestre fiscale arrivano il 28 maggio.

HP ha guadagnato il 15,8% nella settimana. IBM ha chiuso venerdì con un +3% dopo l’annuncio di un finanziamento federale da 1 miliardo di dollari destinato al calcolo quantistico. Nvidia ha ceduto il 2% venerdì: dopo settimane di rialzi, qualcuno ha deciso di incassare.

Performance settimanale dei tre principali indici americani nella settimana 19-23 maggio 2026.

Hormuz e diplomazia: il petrolio cala e i mercati ringraziano

I colloqui tra Washington e Teheran hanno avuto un effetto diretto sul mercato del greggio. Lunedì Trump ha fermato nuovi attacchi militari sull’Iran per dare spazio ai diplomatici. Giovedì il Segretario di Stato Rubio ha parlato di “buoni segnali”, pur precisando che un controllo permanente iraniano sullo Stretto di Hormuz renderebbe l’accordo impossibile. Lo Stretto gestisce in tempi normali il 20% del petrolio mondiale.

Il risultato sui mercati: il Brent ha perso oltre il 5% in settimana, chiudendo venerdì a 103,54 dollari. Il WTI ha ceduto più dell’8%, fermandosi a 96,60 dollari. La benzina americana resta vicina ai 5 dollari al gallone, ma ogni centesimo in meno sul barile è un sollievo per milioni di automobilisti.

Ecco le quotazioni attuali:

Nome Prezzo Var % 🛢 Petrolio WTI CL=F $96,60 ▲ +0,00% 🛢 Petrolio Brent BZ=F $100,21 ▲ +0,00% ⛽ Gasolio HO=F $3,77 ▲ +0,00%

Consumatori in difficoltà nonostante il rally

L’indice di fiducia dei consumatori dell’Universita del Michigan ha toccato 44,8, il punto piu basso mai registrato. I prezzi del carburante e il costo della vita generale pesano sull’umore delle famiglie. Le richieste di sussidi di disoccupazione, però, sono scese a 207.000 contro le 213.000 attese: il mercato del lavoro non sta cedendo.

La produzione industriale di marzo ha deluso con un -0,5%, a fronte di un +0,1% previsto. I tagli fiscali del One Big Beautiful Bill Act danno ancora una mano al reddito disponibile, compensando in parte i rincari energetici. Un equilibrio precario, dove i dati sul lavoro tengono ma l’inflazione erode il potere d’acquisto.

Cosa arriva nella settimana entrante

Lunedì mercati chiusi per il Memorial Day. Da martedì: indice di fiducia del Conference Board e prezzi delle case FHFA. Mercoledi il rapporto ADP sull’occupazione. Giovedì la seconda stima del PIL del primo trimestre, gli ordini di beni durevoli e il deflatore PCE, il dato sull’inflazione che la Fed segue piu da vicino di ogni altro. Un PCE in calo potrebbe dare al rally una spinta ulteriore.

Sul fronte degli utili, pubblicano i risultati Salesforce, Dell, Costco, Best Buy, Dollar Tree e Marvell Technology. Dell e Salesforce saranno il vero test: il mercato vuole sapere se la spesa aziendale in AI mantiene il passo degli ultimi trimestri o se sta rallentando.

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Conclusioni

Otto settimane di rialzi, il Dow sopra 50.500, il Nasdaq positivo da dodici sedute. Il bilancio di Wall Street a fine maggio e da record.

Il rally poggia su fondamenta reali: il boom dell’AI, il calo del petrolio, i progressi diplomatici e un mercato del lavoro solido. Pero le crepe ci sono: l’inflazione CPI al 3,8%, la fiducia dei consumatori ai minimi storici e il 57% di probabilita che la Fed alzi i tassi entro fine anno.

Il dato su PCE del 28 maggio e il PIL del primo trimestre saranno i dati che diranno se la corsa di Wall Street ha ancora carburante.