Vivid Money: come funziona l’app, conto, opinioni [2021]

Cos’è Vivid Money? Conviene usarlo? Cerchiamo di capirne di più in questa recensione completa su Vivid Money.

Sono tante le piattaforme che permettono di investire o di risparmiare il proprio denaro. La concorrenza si è fatta particolarmente agguerrita e ciò è un bene per gli utenti, in termini di costi del servizio ed offerta dello stesso.

Tuttavia, diventa anche sempre più difficile districarsi tra esse e il nostro compito è quello di fare chiarezza ai fini di una scelta giusta e soddisfacente.

Vediamo dunque come funziona Vivid Money.

Puoi visitare il sito ufficiale di Vivid Money cliccando qui.

Vivid Money: cos’è

Cos’è Vivid Money? Si tratta di una società di livello internazionale con sede principale a Berlino. Ma con uffici anche ad Amsterdam e Mosca.

È partner di Visa e Solarisbank. La prima, come noto, è insieme a Mastercard la principale società a livello mondiale di carte e servizi finanziari annessi. La seconda, invece, è una società tecnologica tedesca, la quale vanta anche la licenza per operare come Banca in Germania.

Vivid Money offre due diversi piani:

Standard, completamente gratuito

Vivid Prime, canone mensile a 9,90 € e 3 mesi di prova gratuiti

Vivid Money offre soprattutto servizi per l’home banking, e, in misura minore, di investimento collaterale.

Questi alcuni dei servizi principali di Vivid Money:

effettuare bonifici

effettuare pagamenti e trasferimenti

creare conti di risparmio e conti multivaluta ideali per quando si è in un paese con valuta diversa dalla propria

gestire le spese

dividere il conto in Pocket

ottenere il cashback

effettuare trasferimenti

tenere sotto mano una reportistica delle spese

ecc.

Vidid Money: riepilogo

❓Cosa è Vivid Money offre tanti servizi per gestire al meglio i propri risparmi e a costi contenuti. Registrarsi è semplice e il servizio è agganciato anche al circuito Visa. 🏢 Carte disponibili Visa a 0 commissioni 💰Bonifici SEPA 🥇Attivazione servizio Attiva il servizio Vivid Money ORA 🥇Migliore alternativa Conto N26

Aprire un conto su Vivid Money

Bastano pochi minuti e viene svolto tutto dalla apposita app che può essere scaricata gratuitamente.

Ci basterà una mail e la carta d’identità. Se volete procedere da browser, sarete comunque ricatapultati nella app in queste modalità:

mail

numero di telefono

scansione di un QR Code

Quindi, il consiglio è di procedere via smartphone, per accelerare i tempi.

Una volta scaricata l’app, clicca su Crea un account. Fatto ciò, inseriremo:

mail

codice di sicurezza (arriverà in mail)

compilare tutti i campi con i propri dati personali

accettare i termini e le condizioni

Occorrerà anche effettuare una foto o un video per confermare la propria identità. Consigliamo di procedere quindi in un luogo ben luminoso, per non avere problemi con la messa a fuoco.

Offerta Vivid Money

Vivid Money ti propone un vero e proprio conto corrente smart, comprensivo di tutti i comuni servizi bancari. Oltre a servizi come:

investimenti

cashback

organizzazione dei propri risparmi

Vediamo più da vicino l’offerta Vivid Money.

Investimenti

Con Vivid Money puoi investire oggi sia nei migliori titoli azionari che nelle criptovalute, senza commissioni. Il tuo denaro sarà sempre protetto e puoi investire anche piccole somme.

Vivid Money Digital Banking: caratteristiche

Puoi effettuare comodamente da smartphone tutte le comuni operazioni bancarie risparmiando file agli sportelli.

Avremo modo di controllare sia le tue finanze che gli investimenti. Come:

effettuare bonifici

effettuare pagamenti e trasferimenti

creare conti di risparmio e conti multivaluta per i viaggi all’estero

gestire le spese

dividere il conto in Pocket

ottenere il cashback

gestire conti multivaluta per i viaggi

effettuare trasferimenti

tenere sotto mano una reportistica delle spese

ecc.

Money Pocket

Funzione utile per poter risparmiare per realizzare viaggi futuri e comodamente pagare in diverse valute.

Le Pocket fungono da conti correnti distinti e consentono pure di trasferire denaro in modo gratuito.

Cashback

Grazie ad una recente riforma del governo Conte II, abbiamo un po’ tutti imparato meglio cosa sia il cashback. Ovvero, il rimborso di una parte del denaro speso.

Il cashback viene salvato e riportato nella sezione Pocket Ricompense in Azioni e cresce seguendo l’andamento dei titoli che hai scelto.

Non si tratta comunque di un rigido conto deposito, visto che puoi comunque spendere le ricompense quando vuoi o prelevarle in contanti.

Come interrompere abbonamenti o pagamenti periodici con Vivid Money

Oltretutto, con Vivid Money puoi interrompere gli abbonamenti ai servizi quando vuoi. Potrai visualizzarli comodamente in un’unica schermata ed esso rileverà tutti gli abbonamenti e gli addebiti diretti. Ma ti informerà anche su tutte le sottoscrizioni attive e sui costi mensili.

L’interruzione degli abbonamenti può essere esercitata anche per i pagamenti ricorrenti, come bollette, affitto, ecc.

Vivid Money Sicurezza com’è

Giusto essere preoccupati dell’aspetto sicurezza, visto che parliamo dei nostri risparmi e dei nostri dati sensibili.

Avrai a disposizione una carta protetta, senza la data di scadenza e il CVV in evidenza.

I dati saranno memorizzati nell’app e protetti da una impronta digitale, dal riconoscimento facciale e da un codice PIN.

Avrai la possibilità di ricevere notifiche in tempo reale per tenere sotto controllo le spese e i movimenti.

Beneficerai della protezione sui versamenti fino a 100.000 €, ai sensi del sistema di garanzia dei depositi (DGS) tedesco.

Vivid: la registrazione

La registrazione a Vivid Money è piuttosto semplice.

Per aprire un conto dovrai accedere al sito Vivid.com, inserendo il numero di cellulare e la tua email.

Dopodiché riceverai il link con riferimento all’app.

Una volta avviata la app, dovrai inserire:

nome e cognome codice fiscale numero del documento d’identità con una sua foto fronte retro dovrai scattare un selfie (ecco perché prima ti accennavamo alla questione illuminazione)

Fatto tutto questo, il programma effettuerà una verifica automatica delle informazioni e nel giro di pochi minuti otterrai un’email di verifica con l’accesso al tuo conto Vivid Money.

App Vivid Money

La app Vivid Money è molto intuitiva e ti farà avere, nel palmo della tua mano, tutto quanto occorre per gestire al meglio i tuoi risparmi o fare investimenti.

Ecco le caratteristiche principali:

Investimenti senza commissioni

Ampio catalogo di azioni US e UE

Acquista e vendi istantaneamente

15 IBAN a tua disposizione

Fino al 25% di cashback

Super offerte e promozioni periodiche

Investi in criptovalute senza commissioni

Invia e richiedi importi con facilità

Gestisci le spese

Passa al contactless con Google Pay

Carta Metal gratuita

Prelievi gratuiti fino a 1.000 €

Conti multivaluta

Monitora le spese

Notifiche istantanee

Mobile banking affidabile

Vivid Money Opinioni e recensioni Reali

Su Google Play la app si chiama Vivid – app bancaria e di investimenti e ha una media di 4.3 su quasi 13mila recensioni.

Su app.store di Apple si chiama Vivid: investimenti e Banca, e ha meno di 200 recensioni con una media di 4.0.

Su Trustpilot, infine, la media è di 4.3 voti su circa 2.500 recensioni.

Commissioni Vivid

Vediamo le commissioni imposte da Vivid Money, dividendole per fisse e variabili.

Commissioni fisse

Spese di apertura conto: €0

Canone: gratis Vivid Standard, €9,90/mese Vivid Prime (primi 3 mesi gratis)

Imposta di bollo: 34,20 euro con giacenza > 5.000

Commissioni variabili

Bonifico SEPA: gratuito

Bonifico extra SEPA: non previsti

Canone carta di debito: gratuito

Prelievo ATM: gratuito se superiore a €50 entro i limiti mensili

Prelievo all’estero (UE): gratuito se superiore a €50 entro i limiti mensili

Invio estratto conto: gratis online, €3 via posta

Vivid money conviene?

Tutto sommato, possiamo dire che questa piattaforma conviene.

La app è molto semplice e funzionale, con costi contenuti. Inoltre, sarà molto semplice gestire i propri risparmi, prendendo visione in real time della propria situazione finanziaria, con la possibilità anche di impostare pagamenti periodici come canoni di servizio, pagamenti di affitto, restituzione di un prestito, ecc.

Certo, se si cerca una piattaforma soprattutto per gli investimenti, in particolar modo nel trading online, forse è meglio guardare altrove.

Nel prossimo paragrafo diremo dove.

Alternative a Vivid Money

Quali sono le migliori alternative a Vivid Money? Puoi provare le seguenti.

eToro

eToro ti permette di fare trading su una miriade di asset, divisi per categoria. Potrai contare su una piattaforma con più licenze per operare e tanti servizi a tuo favore. Come il social trading o il copy trading.

Il tutto, a costi esigui, con 200 euro di deposito e spread e commissioni contenuti.

OBRinvest

Il broker OBRinvest ti permette di scegliere tra 4 account diversi, partendo da 250 euro.

Ti consente di formarti con ebook e webinar gratuiti, oltre che ottenere i suggerimenti di Trading central in formato segnali di trading via sms.

Puoi anche contare sull’ausilio dell’intelligenza artificiale col servizio Buzz.

Domande Frequenti su Vivid Money

Conviene usare Vivid Money?

Offre tanti servizi per gestire al meglio i propri risparmi e a costi contenuti.

Registrarsi è semplice e il servizio è agganciato anche al circuito Visa.

Vivid Money truffa?

Assolutamente no. Si tratta di una società di livello internazionale con sede principale a Berlino. Ma con uffici anche ad Amsterdam e Mosca.

Inoltre, è come detto partner di Visa nonché di Solarisbank. Quest’ultima è una società finanziaria con licenza di operare come Banca.

Quali sono le migliori alternative per il trading a Vivid Money?

Puoi contare su broker altrettanto sicuri e convenienti come eToro e OBRinvest. Se invece volete un conto smart vi segnaliamo il conto di N26.

Conclusioni

Vivid Money è una società di livello internazionale con sede principale a Berlino. Ma con uffici anche ad Amsterdam e Mosca. È partner di Visa e Solarisbank.

Tramite la app, puoi gestire comodamente i tuoi risparmi, anche attivando abbonamenti o pagamenti periodici.

Offre due piani: Standard e Premium. La app ha discrete recensioni su Google Play Store, App store di Apple e Trustpilot.

Se invece stai cercando piattaforme per investire online col trading, allora ti consigliamo i broker CFD regolamentati.

