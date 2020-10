Azioni Visa continuano rialzo, mentre arriva accordo con PayPal anti-Covid 19

Dopo essersi contraddistinte per un incremento del 44% il 23 marzo, le azioni Visa viaggiano ad un prezzo di $ 195 cadauna. Un passaggio significativo, dato che stiamo parlando di un balzo da $ 136 a $ 195.

In realtà, il titolo Visa è in sincronia con i mercati più ampi poiché gli investitori immaginano un incremento del suo utilizzo nei prossimi mesi.

Il mercato azionario ha registrato alcuni movimenti negativi dal 2 settembre, complice l’essere andati all’incasso di alcuni trader. E così, il prezzo delle azioni Visa sono calate di un decimo di valore.

Tuttavia, il titolo è ancora in rialzo del 14% rispetto ai livelli visti alla fine del 2019.

Le azioni di Visa avevano quasi raggiunto questo livello già prima dell’inizio della Pandemia, nel mese di febbraio. Comunque, stando alle cifre odierne, si prefissa un trend rialzista e una conclusione di anno performante rispetto al 2019.

Parte dell’aumento registrato nell’ultimo biennio, è dovuto alla crescita di circa un quarto dei ricavi di Visa. Tradotta in una crescita dell’80% del reddito netto. Una crescita che trova origine dall’aliquota fiscale effettiva di circa il 43% nell’esercizio 2017. Con una normalizzazione nei due anni successivi, che hanno migliorato il dato di margine dal 36,5% nel 2017 al 52,6% nel 2019.

Le azioni Visa hanno visto una crescita dunque dell’89% dal 2017 ad oggi. Quali potrebbero essere i fattori determinanti di un calo?

Visa, perché in crescita malgrado Covid-19

Visa non ha certo bisogno di presentazioni, essendo leader nel campo del pagamento elettronico. Fornendo carte di credito, di debito e virtuali. Giocandosi il primato con Mastercard.



Il circuito Visa è diffuso in oltre 200 Stati. L’azienda genera entrate addebitando commissioni sulle transazioni e sul volume dei pagamenti. A causa della pandemia Covid-19 e dell’incertezza economica, la spesa dei consumatori è diminuita, influenzando negativamente i volumi delle transazioni per l’industria di elaborazione dei pagamenti.

Inoltre, le restrizioni di blocco unite ai divieti di viaggio hanno provocato il caos sui volumi delle transazioni internazionali nel secondo trimestre: il segmento contribuisce per quasi un terzo sul fatturato della multinazionale americana.

Tuttavia, poiché le restrizioni di blocco vengono allentate nella maggior parte del mondo, è probabile che aiuti la domanda dei consumatori. Ciò è evidente anche dai dati sulla spesa dei consumatori pubblicati di recente che suggeriscono una crescita m-o-m dell’8,5%, 5,6% e 1,9% rispettivamente a maggio, giugno e luglio.

Nonostante il recente miglioramento, è probabile che i volumi delle transazioni siano ancora inferiori rispetto al periodo di un anno fa. Sebbene la società abbia registrato un calo dei ricavi del 17% per il terzo trimestre del 2020 a causa di maggiori incentivi per i clienti e minori volumi di transazioni internazionali, è ipotizzabile che i risultati del quarto trimestre di Visa di ottobre confermeranno ulteriormente il colpo alla sua linea superiore.

Inoltre, nelle prossime settimane, gli investitori si attendono un continuo miglioramento della domanda e una crescita contenuta del numero di nuovi casi di Covid-19 negli Stati Uniti per sostenere le aspettative del mercato.

A seguito dello stimolo della Fed – che ha contribuito a porre fine alla paura – il mercato è stato disposto a “guardare attraverso” l’attuale periodo di debolezza e assumere una visione di lungo termine, con gli investitori che ora concentrano principalmente la loro attenzione sui risultati del 2021.

Sebbene il sentiment del mercato possa essere volubile, e l’evidenza di un aumento sostenuto in nuovi casi potrebbe spaventare ancora una volta gli investitori.

Visa sta pensando di allargare presenza nel business delle criptovalute

In questi giorni, tra l’altro, Visa ha annunciato che sta valutando proposte di partnership provenienti da un numero crescente di società crittografiche.

Secondo CoinDesk, il capo fintech globale di Visa ha detto che le società di criptovaluta di Forbes hanno mostrato interesse a collaborare con loro. Inoltre, la maggior parte delle aziende desiderava collegarsi alla rete del processore di pagamento.

Visa ha già inserito 25 società di criptovaluta che erano in varie fasi di sviluppo. Alcune sono passate attraverso il suo programma accelerato, un’iniziativa che fornisce guida e supporto a startup selezionate. Oltre a fornire loro l’accesso alla sua rete di pagamenti.

A settembre 2020, la piattaforma di prestito crittografico Cred ha aderito alla “fast track” e ora può utilizzare la rete di Visa per inviare pagamenti di interessi direttamente ai conti bancari degli utenti.

Visa ha sperimentato lo spazio delle risorse digitali dal 2015. Successivamente è entrata a far parte (e ha lasciato) la Libra Association, ha investito nel provider di custodia Anchorage ed è diventata membro della Camera di commercio digitale. Un gruppo di difesa della blockchain negli Stati Uniti.

Finora Coinbase, uno dei più importanti a livello mondiale Exchange di criptovalute, è stato il partner crittografico più importante di Visa. Dopo aver inizialmente collaborato su una carta di pagamento brandizzata, Coinbase è diventato un membro principale all’inizio del 2020, dandogli il diritto di emettere carte Visa ad altre società crittografiche.

Visa implementa partnership con PayPal

In questi giorni, PayPal e Visa hanno annunciato un’espansione di un servizio per far arrivare più velocemente denaro nelle “tasche” delle persone. Proprio per aiutare l’economia in questa fase drammatica delineata dalla Pandemia di Covid-19.

Instant Transfer, un servizio in cui PayPal consente alle persone e alle aziende di accedere rapidamente ai fondi trasferiti trasferendoli su conti bancari (riducendo i tempi di attesa da giorni a secondi), si sta espandendo a livello globale sia per i pagamenti nazionali che transfrontalieri nei mercati internazionali.

Ciò significa che i consumatori e le aziende a livello globale che inviano o ricevono denaro tramite PayPal, Venmo o Xoom, o tramite le soluzioni di prodotto Braintree, Hyperwallet e iZettle (che fanno tutti parte di PayPal), potranno ora optare per l’opzione Trasferimento istantaneo per ottenere fondi elettronici più velocemente. I servizi di PayPal utilizzano Visa Direct per effettuare i pagamenti.

Il servizio è una progressione ed espansione del servizio già esistente Instant Transfers. Che PayPal ha lanciato a marzo 2019, inizialmente negli Stati Uniti.

PayPal ha affermato che un recente sondaggio condotto ha rilevato che il 76% delle piccole imprese negli Stati Uniti ha riferito di essere alle prese con carenze di flussi di cassa. Ed il 91% ha affermato che un regolamento in tempo reale potrebbe aiutare in parte.

C’è un altro motivo per cui PayPal lo sta implementando a livello globale, e questo è per un vantaggio più competitivo in quello che ora è un mercato dei pagamenti molto affollato. Con un numero di fornitori di servizi in crescita.

Questo è qualcosa che PayPal ha cercato di affrontare sia attraverso il lancio dei propri servizi, sia attraverso investimenti in altre interessanti startup. Offrendo Trasferimenti immediati all’interno dei propri prodotti, è un modo per portare più persone a utilizzare e effettuare transazioni sulle proprie piattaforme. Il che offre a PayPal rendimenti migliori anche se lavora per rendere il proprio un servizio più flessibile. Che può essere integrato e utilizzato con un numero di altri servizi, anche quelli che apparentemente competono con esso.

Queste le parole entusiastiche di Jack Forestell, CPO di Visa, in merito a questa notizia:

“Grazie alla collaborazione con PayPal su scala globale, stiamo riunendo due marchi affidabili per fornire a centinaia di milioni di consumatori e piccole imprese in tutto il mondo opzioni di pagamento rapide e sicure che possono aiutarli a mantenere la stabilità finanziaria”.

Visa Direct ha avuto un grande impulso negli affari già quest’anno, ha affermato Visa, crescendo di circa l’80% nel terzo trimestre, sottolineando la necessità di un accesso più rapido ai fondi che vengono inviati virtualmente.

Accelerare la regolamentazione è una cosa importante da ottenere per le aziende di e-commerce che sperano di presentarsi come un sostituto praticabile o un sostituto per eseguire transazioni alla vecchia maniera, di persona. Indipendentemente da come si svolgono le misure di pandemia o allontanamento sociale a lungo termine. Abbattere dunque ogni limitazione spazio-temporale imposta da eventuali nuove restrizioni, sempre dietro l’angolo.

“Il digitale sta rapidamente diventando il modo preferito da persone e aziende per trasferire denaro”, ha affermato Jim Magats, SVP Omni Payments, PayPal, in una nota.

