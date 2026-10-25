Vanguard FTSE Global All-Cap (VALL): il nuovo VWCE ?

VALL è il nuovo ETF Vanguard a 0,07% di TER che include le small cap. Conviene cambiare da VWCE?

Ad Agosto Vanguard ha lanciato il Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF, un nuovo ETF che trovi anche suBorsa Italiana con il ticker VALL.

L’idea è semplice. VWCE copre grandi e medie società del mondo intero. VALL, invece, aggiunge le small cap, quelle che il FTSE All-World lascia fuori. Altra differenza fondamentale sta nel TER (il costo di gestione annua) che viene dimezzato ed è attualmente dello 0,07%.

Una domanda che in molti si fanno è: ha senso vendere le quote di VWCE e comprare VALL?

La risposta è: dipende. Questa può, infatti, cambiare in base alla plusvalenza maturata, all’orizzonte di investimento e al peso che dai alle small cap.

In questa guida andiamo a vedere i dati ufficiali e a confrontare i due indici FTSE anno per anno, dal 2016 al 2025. Abbiamo provato a a fare anche un calcolo che indica la soglia di plusvalenza oltre la quale vendere VWCE per comprare VALL non conviene.

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Che cos’è il Vanguard FTSE Global All-Cap (VALL)

ISIN, ticker e classi disponibili

VALL è un ETF armonizzato UCITS domiciliato in Irlanda. La valuta di base è il dollaro, senza copertura di cambio. Vanguard lo ha lanciato il 18 Agosto 2026 in due versioni. Una ad accumulazione (ISIN IE000VAHT5T0) e una distribuzione trimestrale (ISIN IE000CVUM3N6). Il primo dividendo dell’ETF a distribuzione è arrivato il 17 Settembre 2026.

Su Borsa Italiana puoi comprare la versione ad accumulazione, ticker VALL, in euro. Se vuoi invece la versione a distribuzione, puoi cercarla su Xetra (ticker VGLD) o su Euronext Amsterdam (VALLD). A Londra trovi un ticker leggermente diverso che è VALU.

Puoi trovare queste informazioni nella scheda completa dell’ETF VALL che trovi qui.

ETF Globale ad accumulazione VA Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF (USD) Accumulating 8.9/10 TER 0,07% AUM 2,2 mld € Replica Fisica campione Distribuzione Accumulazione ★ Pro: Nuovo ETF global di Vanguard FI Dove comprarlo Fineco 9,5/10 0,19% per ordine · 701 ETF senza commissioni · sostituto d'imposta Compra VALL.MI su Fineco → Scheda ETF Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. Recensione Fineco

Il TER è 0,07% per entrambe e versioni, esattamente la metà di VWCE (0,14%). I costi di transazione stimati dal KID sono 0,02% per tutti e due i fondi. Il profilo di rischio è 4 su 7, il periodo di detenzione raccomandato 5 anni.

Al 30 Settembre 2026 la versione ad accumulazione gestisce 2.206,05 milioni di euro (2.505,73 milioni di dollari). La versione a distribuzione vale, invece, 59,44 milioni di euro.

Al 31 Agosto 2026, meno di due settimane dopo il lancio, il patrimonio complessivo era 660 milioni di dollari; al 30 Settembre le due classi insieme superavano i 2.573 milioni di dollari (calcolo Webeconomia: 2.505,73 + 67,51).

L’indice FTSE Global All Cap: 10.222 titoli di 49 paesi

L’indice replicato da VALL è il FTSE Global All Cap, gestito da FTSE Russell dal 1 Settembre 2003. Si trattta di un indice ponderato per capitalizzazione di mercato e viene ribilanciato a Marzo e Settembre.

Al 30 Settembre 2026 contiene 10.222 titoli di 49 paesi: 1.742 large cap, 2.462 mid cap, 6.018 small cap. La capitalizzazione totale è 115.945 miliardi di dollari. Le grandi pesano 85.587 miliardi, le medie 20.223, le piccole 10.134. Le small cap valgono l’8,74% della capitalizzazione totale (calcolo Webeconomia).

Il FTSE All-World, l’indice di VWCE, copre solo grandi e medie società. L’All-Cap aggiunge tutta la fascia delle small cap. Chi cerca il mercato azionario globale in un solo ETF, small cap comprese, trova nell’All-Cap 10.222 titoli contro i 4.204 del FTSE All-World (FTSE Russell, 30 Settembre 2026).

I paesi più rappresentati: Stati Uniti 62,35%, Giappone 6,05%, Taiwan 3,50%, Regno Unito 3,06%, Canada 2,97%, Cina 2,63%, Corea del Sud 2,55%. L’Italia pesa lo 0,74% con 82 società.

Le famiglie FTSE e MSCI usano criteri diversi per classificare le capitalizzazioni. Ne abbiamo parlato nella guida MSCI vs FTSE in questo articolo.

Approfondimento Migliori ETF 2026: i 10 da comprare oggi

Composizione del portafoglio e settori

Al 31 Agosto 2026 il fondo deteneva circa 6.429 titoli. Co replica è fisica a campionamento.

Le prime dieci posizioni coprono il 22,6% del patrimonio. Nvidia pesa il 4,4%, Apple il 3,9%, Microsoft il 3,2%, Alphabet il 3,0% sommando le due classi, Amazon il 2,1%, TSMC l’1,6%, Broadcom l’1,5%, Meta l’1,1%, Micron lo 0,9%, Tesla lo 0,9%.

Questi sono i settori principali. Tecnologia 32,3%, finanza 15,4%, industria 13,1%, beni di consumo discrezionali 11,1%, sanità 8,2%. E ancora: energia 4,2%, beni di prima necessità 3,9%, materie prime 3,8%, telecomunicazioni 3,3%, utility 2,6%, immobiliare 2,2%. Per area geografica: Stati Uniti 61,9%, Giappone 5,9%, Taiwan 3,3%, Regno Unito 3,2%, Canada 3,1%, Cina 2,7%, Corea 2,4%, Francia 1,9%, Svizzera 1,9%, Germania 1,8%.

Il KID segnala che il fondo può prestare titoli a breve termine.

Come vedi abbiamo una composizione molto simile al VWCE.

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VALL contro VWCE: vediamo le differenze

TER, patrimonio e numero di titoli a confronto

Abbiamo lo stesso emittente che è Vanguard, stessa valuta di base, stessa replica fisica, stesso domicilio in Irlanda.

Le differenze principali tra VALL e VWCE stanno nel costo annuo, nell’ampiezza dell’indice e nella storia. VWCE ha uno “storico” molto più ampio, è infatti in circolazione dal 23 Luglio 2019 e gestisce 52.994 milioni di euro nella versione ad accumulazione (al 30 Settembre 2026).

VALL è partito solo Agosto 2026 e non ha ancora uno storico di rendimento proprio.Abbiamo riepilogato le differenze chiave in questa tabella.

VALL (All-Cap) VWCE (All-World) ISIN IE000VAHT5T0 IE00BK5BQT80 Indice FTSE Global All Cap FTSE All-World Lancio 18/08/2026 23/07/2019 TER 0,07% 0,14% Costi di transazione (KID) 0,02% 0,02% Titoli in portafoglio (31/08/2026) 6.429 3.784 Titoli nell’indice (30/09/2026) 10.222 4.204 Patrimonio classe Acc (30/09/2026) 2.206 milioni € 52.994 milioni € Prime 3 posizioni (31/08/2026) Nvidia 4,4%, Apple 3,9%, Microsoft 3,2% Nvidia 4,8%, Apple 4,2%, Microsoft 3,5% USA (31/08/2026) 61,9% 61,7% Tecnologia (31/08/2026) 32,3% 34,1% Rischio KID 4 su 7 4 su 7 Ticker a Milano VALL VWCE

VALL contro VWCE: scheda comparativa. Fonte: Vanguard, KID e factsheet al 31/08/2026 e 30/09/2026.

Il peso degli Stati Uniti è simile: 61,9% contro 61,7%. Nelle prime posizioni le big tech pesano un po’ meno in VALL perché le small cap diluiscono la concentrazione. Il settore tecnologico invece scende dal 34,1% di VWCE al 32,3%, meno di due punti. Il profilo di rischio del fondo non cambia.

I due fondi si sovrappongono quasi per intero. Il nucleo è lo stesso, quindi le stesse grandi società, con pesi quasi uguali. Le differenze vere sono il costo annuo e la presenza delle small cap.

La scheda di VWCE la trovi in Cerca ETF qui . Trovi qui, invece, la scheda di Vanguard VALL.

Grandi, medie e piccole: cosa aggiungono le small cap

VWCE copre grandi e medie società. VALL aggiunge come ti ho detto le capitalizzazioni, che però pesano l’8,74% della capitalizzazione dell’indice.

Secondo FTSE Russell, dal 2021 al 2025 il FTSE Global Small Cap ha reso meno del FTSE Global Large Cap in tutti e cinque gli anni, con una volatilità a 5 anni più alta (17,4% contro 14,8%).

Dal 2016 al 2025 il FTSE Global All Cap ha battuto il FTSE All-World solo nel 2016 (+9,0% contro +8,6%) e nel 2020 (+16,8% contro +16,6%). Quindi in appena 2 anni.

Negli altri otto anni l’All-World è andato meglio, con differenze annue tra 0,1 e 0,9 punti percentuali. Questi sono rendimenti passati degli indici in dollari, dividendi inclusi (FTSE Russell, factsheet al 30 Settembre 2026). VALL non ha uno storico di rendimento proprio.

Qui li abbiamo messi a confronto.

Rendimenti annui FTSE Global All Cap vs FTSE All-World, 2016-2025, total return in dollari. Fonte: FTSE Russell, factsheet al 30/09/2026.

L’annualizzato a 5 anni conferma: 11,5% per l’All-Cap, 12,1% per l’All-World. Volatilità a 5 anni: 15,0% contro 14,8%. Drawdown massimo in 10 anni: -34,3% contro -33,7%. Numeri vicini, con un leggero vantaggio per l’indice senza small cap nel periodo osservato.

Il rendimento da dividendi dell’All-Cap è 1,62% al 30 Settembre 2026. Le small cap rendono di più in dividendi rispetto alle large cap (1,85% contro 1,49%), ma il peso contenuto limita l’effetto sul dividendo dell’indice nel suo complesso.

Quanto pesano davvero le small cap nell’ Ftse All-Cap

Composizione dell’indice FTSE Global All Cap per dimensione al 30/09/2026: capitalizzazione totale 115.945 miliardi di dollari. Fonte: FTSE Russell.

Come vedi in questo grafico abbiamo circa 6.000 azioni small cap che rappresentano quasi il 60% dei titoli per numero, ma solo l’8,74% per capitalizzazione. Le azioni large cap che sono il 17% dei titoli, pesano per il 73,82% del valore. Le restanti 2.400 mid cap coprono il 17,44%.

Ecco perché i rendimenti dell’All-Cap e dell’All-World si somigliano così tanto. In pratica condividono lo stesso nucleo.

Le grandi società americane e asiatiche dominano entrambi gli indici.

Approfondimento ETF Equal Weight vs Market Cap Weighted

Rendimenti e volatilità delle small cap globali

Il FTSE Global Small Cap Index a Settembre 2026 ha reso il 12,6% a un anno, il 16,5% annualizzato a 3 anni e il 6,7% annualizzato a 5 anni (dollari, dividendi inclusi). La volatilità a 5 anni è 17,4%, molto sopra il 14,8% dell’All-World. Il ribasso massimo a 10 anni ha toccato il -40,5%, contro il -33,7% dell’All-World.

Con VALL ne hai una fetta, circa l’8,7% dell’indice, ma il vantaggio su cui puoi contare resta il TER più basso. Il contributo delle small cap al rendimento futuro dipende dal ciclo di mercato e nessuno sa in anticipo quale sarà.

Conviene vendere VWCE per comprare VALL?

Il calcolo: plusvalenza, tasse e risparmio di TER (Esempio)

Se hai VWCE con una plusvalenza, vendere significa pagare il 26% sul guadagno realizzato. Il risparmio annuo di TER passando a VALL è 0,07 punti percentuali. Per capire quando il gioco vale la candela, abbiamo fatto un calcolo con la nostra redazione.

Ecco le ipotesi. Stesso rendimento lordo per i due indici, fissato al 12,1% annuo (il rendimento annualizzato a 5 anni del FTSE All-World in dollari, dividendi inclusi, dal factsheet FTSE Russell al 30 Settembre 2026).

Tasse sulle plusvalenze al 26% pagate al momento della vendita. Abbiamo escluso le commissioni del broker. Imposta di Bollo (0,25) uguale per i due fondi.

Per ogni orizzonte, il calcolo cerca la plusvalenza (in percentuale del valore attuale delle quote) oltre la quale vendere VWCE e ricomprare con VALL dà un risultato netto finale più basso rispetto a tenere VWCE. Sotto la soglia conviene cambiare; sopra, no.

Ecco i risultat

Orizzonte Soglia di plusvalenza (% del valore) 5 anni 2,8% 10 anni 3,5% 20 anni 5,3% 30 anni 7,4%

Oltre questa plusvalenza, vendere VWCE per comprare VALL rende meno che restare su VWCE. Calcolo Webeconomia, ipotesi: rendimento lordo 12,1% annuo, tasse 26%, commissioni escluse.

Su 10.000 € investiti la differenza di TER vale 7 € l’anno. Con un orizzonte di 10 anni e una plusvalenza superiore al 3,5% del valore, quei 7 € all’anno non compensano le tasse pagate subito alla vendita di VWCE. Con un orizzonte di 5 anni la soglia scende al 2,8%.

Nella realtà il rendimento dei due indici non è identico. Negli ultimi dieci anni la differenza annua è stata più grande dello 0,07% di TER, e quasi sempre a favore dell’All-World. Il calcolo isola il solo effetto del costo, a parità di tutto il resto.

Approfondimento Approfondimento sulla tassazione degli ETF in Italia

Tre scenari pratici: chi parte da zero, chi ha VWCE in guadagno, chi è in perdita

Se non hai un ETF globale e parti da zero, VALL può essere un prodotto interesasnate. Costa meno di VWCE e e copre anche le small cap. Se in futuro vuoi escluderle, smetti di comprare VALL e inizi a comprare VWCE, senza vendere nulla. In portafoglio abbiamo due fondi quasi identici, con la sola differenza delle small cap.

Se hai VWCE con una plusvalenza che supera la soglia della Tabella 2 (dal 2,8% del valore a 5 anni al 7,4% a 30 anni), tenerlo può convenire sul piano fiscale. Il risparmio di TER non ti fa recuperare le tasse anticipate. MA puoi destinare i nuovi versamenti a VALL. Avrai, quindi, due fondi quasi identici in portafoglio, con la sovrapposizione più alta e nessun costo fiscale.

Se hai VWCE in perdita,invece, vendere non genera tasse perchè non c’è una plusvalenza. La minusvalenza va nel cassetto fiscale, ma non puoi usarla per compensare i guadagni futuri degli ETF armonizzati (redditi di capitale, non redditi diversi). Il passaggio non ticosta niente, ma non porta nemmeno un beneficio fiscale immediato.

Approfondimento Confronto completo tra ETF globali

Come comprare VALL su Borsa Italiana

Ticker, ISIN e borsa di riferimento

Su Borsa Italiana cerca il ticker VALL o l’ISIN IE000VAHT5T0. La negoziazione è iniziata il 20 Agosto 2026, segmento ETFplus, in euro.

Qui alcuni broker con cui puoi comprarlo:

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Le altre borse: Xetra (VGLA in euro per l’accumulazione, VGLD per la distribuzione), Euronext Amsterdam (VALL e VALLD), London Stock Exchange (VALU in dollari e VALL in sterline per l’accumulazione; VACD in dollari per la distribuzione), SIX Swiss Exchange (VALL e VALLD in dollari).

Approfondimento Tutti gli ETF Vanguard per il mercato italiano

Come fare un PAC su VALL

Molti broker ETF ti consentono già di fare piani di accumulo sul nuovo Vanguard FTSE Global All-Cap (VALL). Ad esempio su Fineco e Scalable Capital il prodotto è disponibile e puoi fare PAC con commissioni basse.

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Se usi, invece, un altro broker prova a cercare l’ISIN IE000VAHT5T0 nell’app del tuo broker e controlla se il PAC è attivo. Su Borsa Italiana, per ora è quotata solo la versione ad accumulazione, che reinveste i dividendi. Quella a distribuzione in euro si compra su Xetra (VGLD) o ad Amsterdam (VALLD).

Approfondimento Come funziona un piano di accumulo e quando conviene

Tassazione di VALL e VWCE in Italia

Plusvalenze, bollo e minusvalenze

La tassazione di VALL è la stessa di VWCE. Entrambi sono prodotti armonizzati UCITS domiciliati in Irlanda.

Quindi plusvalenze tassate al 26% (Agenzia delle Entrate, circolare 19/E del 2014). Bollo allo 0,20% annuo sul valore (DPR 642/1972, tariffa, articolo 13), identico per i due fondi.

Le plusvalenze degli ETF armonizzati sono redditi di capitale e non si compensano con minusvalenze pregresse, che sono redditi diversi (Agenzia delle Entrate, circolare 33/E del 2011).

Vendere VWCE in guadagno per comprare VALL produce un esborso fiscale immediato che non puoi abbattere con perdite su azioni o certificati. Per questo il calcolo della soglia di plusvalenza conta: l’imposta al 26% la paghi subito, il risparmio di TER lo accumuli anno per anno.

Tutti i dettagli nella guida alla tassazione degli ETF li trovi qui.

Domande frequenti su VALL (FAQ)

VALL è meglio di VWCE? Dipende da cosa ti serve. VALL costa la metà (TER 0,07% contro 0,14%) e copre anche le small cap. VWCE ha un patrimonio 24 volte più grande (52.994 milioni di euro contro 2.206) e sette anni di storia. Nei dieci anni 2016-2025 l’indice All-Cap ha battuto l’All-World solo due volte su dieci. Posso avere sia VWCE sia VALL in portafoglio? Sì. Se hai VWCE in guadagno e non vuoi pagare le tasse, tieni le quote e metti i nuovi versamenti su VALL. Avrai due fondi con una sovrapposizione altissima, ma nessun costo fiscale. La versione a distribuzione di Vanguard VALL è quotata su Borsa Italiana? No. Per il momento su Borsa Italiana c’è solo la versione ad accumulazione (ticker VALL, ISIN IE000VAHT5T0). La distribuzione (ISIN IE000CVUM3N6) si trova su Xetra, Euronext Amsterdam, London Stock Exchange e SIX Swiss Exchange.

VALL o VWCE: quale conviene?

Abbiamo visto in questa guida le differenze tra due ETF molto simili. VALL mette in un unico fondo grandi, medie e piccole società di tutto il mondo a 0,07% l’anno, la metà di VWCE.

E sono prodotti che fanno riferimento a due indici diversi, FTSE All-World, alla base di VWCE e l’indice FTSE Global All Cap per il nuovo VALL.

Le small cap pesano l’8,74% circa nella capitalizzazione dell’indice. Negli ultimi dieci anni l’All-Cap ha battuto l’All-World nel 2016 e nel 2020; le differenze annue non hanno mai superato 1 punto percentuale. La volatilità dell’All-Cap è un filin più alta, ed il ribasso massimo anche. Le small cap portano diversificazione per numero di titoli e per settori. Non è detto che ci sia quindi n rendimento più alto rispetto all’All-World.

Il vantaggio di VALL è il costo. Su 10.000 € la differenza di TER vale 7 € l’anno mentre su 100.000 € sono 70 €. In dieci o venti anni il risparmio si accumula, soprattutto con versamenti regolari nel piano di accumulo (PAC).

Ma se hai VWCE in portafoglio in profitto, vendere quote significa pagare subito le tasse e perdere il differimento fiscale. La strada pù semplice è quella di tenerlo e comprare eventualmente VALL con un nuovo PAC.

Se, invece, parti da zero puoi considerare VALL come ETF globale unico, con un TER dello 0,07%. La scelta come sempre spetta te, nessuno può dirti cosa fare. Valuta il tuo orizzonte temporale, i tuoi obiettivi e il tuo profilo di rischio per fare una scelta consapevole.