Ushare: come funziona il servizio di social Profit Marketing? Opinioni [2021]

Guadagnare online è diventato sempre più difficile ed la parola probabilmente più cercata oggi. Ed è per questo motivo che oggi le persone cercano il guadagno facile e si avvicinano alle criptovalute.

Pensiamo ad esempio alle vendite porta a porta, un metodo di vendita non certo recente. E, malgrado le tecnologie odierne, ancora in uso da molti brand (soprattutto per la vendita di piccoli elettrodomestici, le agenzie immobiliari, ecc.) E’ proprio su questa tipologia di vendita che si basa Ushare.

Già, perché la piattaforma Ushare sembra basarsi più sulla bravura di vendere qualcosa e fare presa sul potenziale cliente, anziché sulle reali proprietà del prodotto venduto.

Ma come funziona Ushare? Conviene usare Ushare? Ushare è una truffa? Quali sono le migliori alternative a Ushare?

Lo vedremo in questa recensione completa su Ushare, piattaforma di Social Profit Marketing che si appoggia alla rete blockchain e si affida al token DTCoin.

Se volete investire sulle criptovalute, la soluzione più conveniente è quella dei contratti CFD. Con i broker regolamentati si può, infatti, negoziare sull'andamento del prezzo. Ad esempio OBRinvest (trovi qui il sito ufficiale) permette di negoziare sulle migliori critptovalute in circolazione, non solo su Bitcoin.Per saperne di più su questa piattaforma ti consiglio di visitare il sito ufficiale.

Che cos’è Ushare?

Si tratta di una piattaforma di Social Profit Marketing, vale a dire un modo di conseguire profitti poggiato sulla condivisione social dei prodotti.

In realtà però, chi utilizzare Ushare per guadagnare finirà anche per vendere i propri dati alle Big Data. Infatti, registrandoti sulla piattaforma, accetti Termini e Condizioni, che daranno a chi ne beneficerà la piena libertà di trasferire i propri dati personali a terzi.

Oltretutto, dopo il danno, c’è la beffa. Pur mettendo a disposizione i tuoi dati personali, non otterrai profitti in automatico. Ma dovrai trovare nuovi utenti tramite affiliazioni. Quindi, siamo di fronte al solito sistema piramidale, multilivello, detto anche Schema Ponzi.

Dovrai di fatto trovare nuovi affiliati inviando il referral link che ti viene dato. Quindi, non fai semplicemente parte di una community ma dovrai cercare di farci entrare nuova gente. E sarà questo il tuo reale guadagno.

Quanto meno, la vendita porta a porta si basa generalmente sulla vendita di prodotti tangibili o servizi. Che poi anche lì non manchino tante truffe o backdoor delle quali ci si rende conto solo dopo, è un altro dato di fatto.

Ushare – Riepilogo

👍 Cos’ è? Piattaforma di Social Profit Marketing, vale a dire un modo di conseguire profitti poggiato sulla condivisione social dei prodotti. ✅ Caratteristiche Ricerca affiliati / Acquisto Token DTCircle 💰Token DT Coin 🥇Migliore piattaforma per criptovalute eToro 🥇Miglior exchange per criptovalute Binance

Piattaforme legali per investire in criptovalute

Se invece volete fare sul serio con le criptovalute dovete necessariamente usare siti regolamentati. Ecco le migliori piattaforme per negoziare sulle criptovalute:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFD su Bitcoin e Criptovalute Segnali gratuiti ISCRIVITI Social trading

*75% dei trader perde soldi Trading Bitcoin, criptovalute ISCRIVITI CFD trading su Bitcoin Piattaforma di qualità ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

si tratta di broker conosciuti, con sedi in Europa e registrati in Consob.

Come funziona UShare

Usare Ushare è piuttosto semplice. Più che altro, occorre valutare se davvero conviene.

Le alternative di guadagno sono 2.

Cercare affiliati

Ecco i sette passaggi che occorre eseguire:

dovrai redigere una lista di 100 persone da dover contattare (quindi, generalmente, andremo a pescare tra parenti, amici e conoscenti) dovrai telefonarle per fissare un appuntamento dovrai invitarle a partecipare ad un Webinar che spiegherà loro cos’è Ushare e quali opportunità offre dovrai invitare i tuoi contatti a partecipare agli Uevent sparsi in tutta Italia dovrai spiegare loro i vantaggi di acquistare una Ucard e il Blockchain Phone dovrai Partecipare al Training B, che ti formerà per diventare a tua volta un formatore diventerai formatore negli Utraining

Acquistare e vendere il token DTCircle

La seconda opzione è quella di usare la piattaforma UShare per acquistare e vendere il token DTCircle (DTCoin), il quale viene impiegato per le transazioni, dato che è direttamente coinvolto nella gestione dei Big Data interna alla Ushare.

DTcircle e Ushare

Cerchiamo in questo paragrafo di approfondire il rapporto tra DTCircle e Ushare.

UShare forma gli utenti su come impiegare al meglio la rete DTCircle e come diffonderla fra il grande pubblico.

DTCircle, dal canto suo, sviluppa una rete polifunzionale con 2 principali sezioni:

Accumula dati, mediante la partecipazione delle persone a UShare. Partecipazione garantita da questi strumenti: piattaforme social (DTLife e Uup), estensioni browser (con il nome DTCircle), dispositivi digitali (il BlockchainPhone) e i sistemi di pagamento (Ubuyup)

Vendita dei dati, attraverso il token DTCoin. Ai membri attivi della rete sarebbe riconosciuta una commissione del 30% sul valore dei dati venduti alle aziende in base alla quantità di token in proprio possesso

Broker alternativi autorizzati

Se vuoi investire in criptovalute e Ushare già non ti ha convinto, don’t worry! Vediamo di seguito i broker migliori per farlo.

eToro ed il copy trading

Il broker eToro puoi usarlo sia per il trading CFD che per la compravendita tramite Exchange (eToroX).

Tra i fiori all’occhiello di eToro troviamo il copy trading, che sulla piattaforma troverai col nome di CopyTrader.

In sostanza, potrai copiare cosa fanno i migliori trader iscritti al broker, chiamati Popular investor. Potrai sceglierli visionando le loro statistiche di trading e potrai copiarne fino a 100. La copia è interrompibile quando vuoi.

Ricorda altresì che la copia è anche personalizzabile, con tuoi stop loss e copy trading.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Segnali di trading di OBRinvest

OBRinvest è un broker che invece offre i segnali di trading di un colosso del settore come Trading central.

Si tratta di una società americana nata nel 1999, poi diffusasi anche in Asia ed Europa con sedi a Hong Kong e a Parigi. Paesi dove ha anche licenza come broker. Oggi vanta una rete di clienti sparsi per circa 140 paesi.

I suoi segnali di trading sono suggerimenti che vengono inviati via sms con tutte le indicazioni da seguire per posizionarsi.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Investire con Capital.com

Il broker Capital.com ti consente di formarti sulle criptovalute e sul trading in generale grazie ad una app specifica per lo scopo: Investmate.

Oltre ad essa, avrai a disposizione una piattaforma già integrata di intelligenza artificiale, per aiutarti nelle tue scelte. Oltre alla piattaforma classica Metatrader 4.

67.7% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Ushare: dati societari

Ecco alcuni dati societari di Ushare.

Indirizzo: Fontana dell’Oste, 29/A, Colleferro (RM) 00034 Itay

Contatti: Fax: IT15594581009, mail: spm@pec.cloud

Settore industriale: Community basata sui social, una Social Profit Marketing

Team: Fabio Mancini, Stefano Di Primio, Manuela Rapone

Servizi: BLOCKCHAIN PHONE, smartphone di nuova generazione con tecnologia blockchain per gestire i tuoi dati ed essere parte del sistema di certificazione di una intera community; UUP: app di messaggistica criptata

Modello di business di Ushare

Il modello di business di Ushare si basa su 3 colonne portanti:

Intelligenza artificiale

Blockchain

Big data

La piattaforma punta tutto sulla condivisione social, cercando di trovare nuovi iscritti. Il cosiddetto Social Profit Marketing, diventando proprietario e gestore dei tuoi dati generati online.

Sono due i modelli di business perseguiti da Ushare:

Guadagno con i Token

Acquistando il Token DTCircle che trovi in Ushare, avrai diritto a 2 rendite annuali a partire dal 2021. Il Token oggi costa 2,80€ e la rendita annuale prevista è di 9€ per ogni Token teoricamente per tutta la vita.

Guadagna tramite affiliazione

Ushare propone il Social Profit Marketing, cercando di creare una propria lista di utenti da far entrare nel sistema, appunto gli affiliati.

Dubbi su Ushare

Sul proprio portale ufficiale, l’ADUC – Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori – ha posto dei seri dubbi riguardo Ushare.

è la principale organizzazione dei consumatori italiani. Riportiamo integralmente dal sito di ADUC:

Nelle pagine personali presenti nel sito internet DT Coin si vedono magnificati rendimenti, come ad esempio del 100% in due mesi. Si leggono poi affermazioni del seguente tenore:

L’unica al mondo con un controvalore in diamanti come fondo di garanzia.

Possibilità di registrarsi gratuitamente per fare affiliati.

Possibilità di incremento fuori dal normale in quanto oltre al classico aumento del valore che tutti conosciamo aumenta anche grazie al valore dei diamanti.

A noi pare ci siano tutti gli elementi per considerare la sussistenza di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari ed anche del reclutamento multi-livello.

Motivo per cui abbiamo esposto i nostri dubbi alla Consob ed all’Agcom.

Ancora, un utente ha chiesto all’Aduc come disdire Ushare:

Salve io mi sono registrato ad ushare dt circle ho investito la piccola somma di 200 euro ma ci ho ripensato e voglio chiederne la cancellazione immediata col conseguente rimborso, é possibile farlo secondo voi? Ho chiesto ad un tizio che se ne occupa ma mi dice che prima di gennaio non si può chiedere il rimborso, cosa posso fare? Io voglio la cancellazione immediata ho chiesto alla assistenza, secondo voi sono obbligati ad accontentarmi subito? Ribadisco che voglio la cancellazione immediata del conto ushare e il rimborso di quanto speso

Giuseppe, dalla provincia di CA

Al che Aduc ha rimandato ad un link con le modalità di messa in mora. Potrete leggere l’interrogativo sul sito.

Opinioni su Ushare

Non è mai facile stabilire quali recensioni ed opinioni siano reali e quali no quando si tratta di piattaforme che prevedono affiliazioni. Dato che c’è sempre il rischio che le positive abbiano il secondo fine di adescare nuovi utenti con belle parole e promesse.

Riteniamo comunque che, date le caratteristiche del servizio, i dubbi non siano pochi che si tratti della solita società multilivello. Modalità severamente vietata in Italia da ormai un ventennio.

Purtroppo, alla luce delle continui pesanti recessioni, aumentano sempre più persone indigenti. Dato che molti che avevano un lavoro ed una vita normale, finiscono per scivolare in uno stato di povertà o semi-povertà appena lo perdono. Non avendo accantonato particolari risorse visto che già vivevano a stento.

Se volete comprare criptovalute, forse è meglio rifarsi sempre a piattaforme con regolari licenze e tanti servizi a favore dell’utente.

Ushare: le domande frequenti

Cos’è Ushare? Si tratta di una piattaforma che offre due modalità di guadagno: investendo nella criptovaluta interna o mediante affiliazione, procacciando nuovi utenti. Ushare conviene? La piattaforma ha le caratteristiche di un sistema multilivello. Può convenire se si hanno tanti contatti pronti a seguirci e voglia di esporre i propri dati. Migliori alternative ad Ushare? Per investire in criptovalute, puoi provare broker come eToro, OBRinvest e Capital.com.

Conclusioni

Ushare è una piattaforma di Social Profit Marketing, vale a dire un modo di conseguire profitti poggiato sulla condivisione social dei prodotti.

I metodi di guadagno sono due: cercando affiliati o tramite il token interno al sistema DTCircle (DTCoin).

Non pochi sono i dubbi nutriti dal fatto che la piattaforma sia in odore di realtà multilivello.

Se vuoi investire in criptovalute con piattaforme con regolari licenze, puoi provare quelli che abbiamo segnalato in questa guida.