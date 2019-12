Umo Finance truffa o fa guadagnare? Recensione e alternative

Cos’è Umo Finance? Come funziona Umo Finance? Umo Finance è una truffa? Quali sono le opinioni su Umo Finance?

In questa recensione passeremo al setaccio una nuova piattaforma per il trading online: Umo Finance. La quale ha sede a Dubai e promette allettanti margini di guadagno. Certo, questi due aspetti già destano più di un sospetto.

La sede non è nel vecchio continente e non è sottoposta alle severe regole di un organismo preposto al controllo dei mercati finanziari. Come sono ad esempio la Consob in Italia, la CySEC a Cipro, la FCA in Gran Bretagna, la SEC negli Usa o l’ASIC in Australia.

Il secondo aspetto è invece legato alle promesse che fa questa piattaforma. Abbiamo più volte recensito piattaforme che promettevano mari e monti, per poi rivelarsi solo delle truffe. Costruite a tavolino per attirare persone poco avvezze di trading online e desiderose di trovare una app che risolva loro facilmente i guai finanziari.

Peccato che poi diventa anche complicato tornare in possesso dei soldi investiti in maniera semplice. Anzi, spesso è impossibile. Dato che sovente queste piattaforme sono gestite da società con sede nei cosiddetti Paradisi fiscali.

Detto ciò, vediamo se è il caso di Umo Finance, come funziona e quali sono le migliori alternative.

Attualmente la soluzione migliore per fare trading online è quella di sfruttare le piattaforme CFD. Ad esempio una ottima è quella del broker 24option. Si tratta di un broker autorizzato con servizi innovativi come quello dei segnali che permettono di ricevere consigli per orientare con successo le proprie attività di trading on line ed essere più profittevoli. Per saperne di più sui segnali clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Umo Finance cos’è

Cos’è Umo Finance? Umo-finance (questo è il nome corretto) è un programma di investimento ad alto rendimento (chiamato in gergo anglosassone HYIP). Un HYIP è un tipo di schema ponzi che promette un elevato ritorno sull’investimento insostenibile. I precedenti investitori vengono pagati con i soldi investiti dai nuovi investitori.

Il sito si presenta così sul proprio sito ufficiale:

“La società UMO-Finance è entrata nel mercato azionario nel 2009. È stata fondata da un team di operatori qualificati. L’istruzione in università riconosciute in tutto il mondo, nonché l’esperienza nel trading di sicurezza personale consentiranno di sviluppare strategie e concetti per garantire un percorso di profitto stabile per la società di trading proprietaria. Forniamo ai nostri trader le migliori condizioni per fare trading, comprese le infrastrutture ben funzionanti”.

“Il nostro capitale garantisce operazioni con importanti fondi finanziari per molti trader contemporaneamente. Offriamo ai nostri investitori una cooperazione reciprocamente vantaggiosa basata su accordi chiari. Gli esperti dell’azienda sono pronti ad aumentare i profitti utilizzando strategie correttamente applicate e comprovate nel tempo. Siamo dedicati alla prospettiva a breve e lungo termine”.

Umo Finance come funziona

Come funziona Umo Finance? La registrazione è gratuita e richiede solo pochi minuti. Dopo la registrazione, puoi accedere al tuo account e sarai in grado di vedere la tua dashboard. Sulla tua dashboard puoi vedere i tuoi depositi, prelievi, affiliati e molti altri.

Quando investi, c’è un’opzione per scegliere il sistema di pagamento, il piano di investimento e l’importo totale per il deposito. Successivamente, diventerai un investitore sulla piattaforma. Almeno in teoria.

Umo Finance quanto fa guadagnare

Quanto si guadagna con Umo Finance. Sempre restando nel novero della pura teoria e in base a quanto dice la piattaforma, i guadagni sono questi.

Ti viene promesso un elevato rendimento dell’investimento che porta all’1,4% quotidiano per 16 giorni lavorativi (Forex), all’1,6% giornaliero per 24 giorni lavorativi (materie prime) e al 2,7% giornaliero per 75 giorni lavorativi (criptovaluta).

Previsto poi anche un guadagno grazie al loro programma di affiliazione. Avrai la possibilità di ricevere commissioni dai tuoi referral. Riceverai una commissione dell’8% fino al 37% dal deposito dei tuoi referral.

Umo Finance depositi e prelievi

Come sono i depositi e i prelievi su Umo Finance? Si tratta di una delle poche piattaforme che accetta depositi e prelievi solo in criptovalute. Quindi dovrai eventualmente rivolgerti ad un Exchange per cambiare la tua valuta in esse.

Ricordiamo che gli Exchange sono piattaforme dove è possibile cambiare criptovalute con altre criptovalute o con valute FIAT (intendendo per esse le tradizionali, come Euro, Dollaro, Yen, Rublo, ecc.). Gli Exchange offrono così anche dei margini di guadagno, facendo leva sui cambi di prezzo delle valute.

Occorre però anche dire che gli Exchange, anche i più noti, sono sovente vittima di attacchi Hacker. Che portano via ingenti somme dal conto. Per evitare di essere vittima di questi attacchi, il consiglio è quello di prelevare i propri fondi il prima possibile e trasferirli su un wallet cosiddetto “freddo”. Chiamato così perché funziona online, quindi al riparo dagli Hacker.

Si pensi ai wallet cartacei che hanno un Q-code, ai software per Pc o alle S-Pen.

Tornando a Umo Finance, queste sono le condizioni di prelievo e versamento.

Accettano solo Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Payeer e Perfectmoney. Il deposito minimo indicato nel loro sito Web è $ 50,00. Sul loro sito web hanno affermato che elaboreranno i prelievi manualmente e potrebbero essere necessarie fino a 48 ore.

Umo Finance è una truffa?

Veniamo alla domanda clou: Umo Finance è una truffa? Sebbene non ci sia una sentenza passata in giudicato della Magistratura, né una delibera della Consob, invitiamo a tenervi lontano da questa piattaforma.

Abbiamo detto che la società che la gestisce ha sede a Dubai, di fatto un Paradiso fiscale per il quale le controversie eventualmente sorte, non possono essere risolte dalla Magistratura italiana. Inoltre, non è sottoposta al controllo di nessuna autorità competente, il che vi mette in serio pericolo in caso di problemi. Come i mancati guadagni promessi o disservizi del sistema.

Il secondo sospetto deriva da ciò che promette. Piccoli investimenti con grandi rendimenti.

Si parla di rendimenti giornalieri che vanno verso il 2% giornaliero, fino a sfiorare il 3% per quelli più lunghi (abbiamo visto che dipende dagli asset). Inoltre, è possibile anche guadagnare lautamente dalle affiliazioni al programma. Con percentuali che vanno dall’otto al 37 percento.

Cifre incredibili ed inverosimili, se si considera che ormai le Banche offrono a stento il 2% degli interessi dopo un anno di deposito. E solo se si depositano importi consistenti.

Ancora, abbiamo parlato di vero e proprio sistema Ponzi. Il sistema ideato da un italiano negli anni ‘20 del secolo scorso negli Usa per guadagnare facendo credere alle persone di essere diventati soci in un ottimo affare.

Lo schema Ponzi funziona proprio così: il guadagno non è dato dalla effettiva vendita di un servizio o prodotto, ma dal solo fatto di far entrare nel sistema altre persone e chiedere loro una commissione di ingresso. A loro volta, le altre persone recluteranno altre persone per ottenere proprie commissioni. Si crea così uno schema piramidale dove a guadagnarci è soprattutto il vertice.

Un tal sistema è prima o poi destinato a crollare ma quando lo farà ci si accorgerà solo di essere stati truffati. Mentre ad arricchirsi saranno soprattutto i piani alti.

Anche Umo Finance promette di far guadagnare tramite affiliazioni e l’incentivo di portare sempre nuova carne fresca nel sistema.

Umo Finance opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni su Umo Finance? Quali sono le recensioni su Umo Finance? Come sempre in questi casi, occorre distinguere tra quelle vere e quelle false.

Le vere sono prevalentemente negative. Parlano di truffa bella e buona, per modo di dire ovviamente. Raccontano di persone che non hanno guadagnato un bel niente. Ed anzi, hanno perso quanto investito.

Di contro, le opinioni e recensioni false sono quelle che parlano in modo esaltante della piattaforma, delle sue potenzialità di guadagno che offre, ecc. L’interesse è ovviamente quello di farvi iscrivere alla piattaforma tramite il proprio link affiliato, così da guadagnarci.

Come accorgersi che si tratta di queste ultime? Lo si nota dal fatto che alla fine della recensione o del commento su Forum o su Social, il testo si chiude con un link che rimanda al sito. Così, una volta iscritti, costoro riceveranno la loro bella commissione.

Trading con eToro

Qual è la migliore alternativa a Umo Finance? Certamente il Broker eToro (clicca qui per saperne di più) il quale non a caso vanta quasi 11 milioni di utenti. Ciò grazie alla garanzia che offre ai suoi trader, visto che vanta regolare licenza CySEC. E quindi deve sottostare a tutta una serie di regole stringenti riguardo la trasparenza, la Leva finanziaria, un fondo di garanzia, ecc.

eToro offre, oltre a ciò, anche una serie di servizi molto interessanti.

Il primo da citare è il copy trading, il quale consente di copiare letteralmente i trader più bravi. Denominato sulla piattaforma Popular traders. Il vantaggio è quello di imparare. Quindi, di trarre un profitto quando siamo ancora trader neofiti.

Il Popular trader ci guadagnerà a sua volta con una commissione per ogni iscritto che abbia deciso di copiarlo. Mentre quest’ultimo non deve solo limitarsi a copiare, ma può anche interrompere il trading quando ritiene giusto farlo. O impostare Stop loss e Take profit.

Altro servizio interessante è il Social trading, che spesso viene confuso col precedente. Questo servizio è invece un vero e proprio Social, ossia una Community dove i trader iscritti possono scambiarsi opinioni e suggerimenti.

Il che è un estremo vantaggio e fa evitare di dover frequentare Forum e Social dove ci sono tanti finti esperti o trader falliti, che spingono anche gli altri all’errore. Per ignoranza in materia o livore nei confronti di questo mondo.

Infine, i CopyFounds, che invece permettono di copiare interi panieri di asset. O un insieme di traders. Il vantaggio in questo caso è quello di investire su un intero pacchetto dove gli elementi inclusi si controbilanciano tra loro.

Per aprire un account gratuito su eToro clicca qui.

Disclaimer: eToro è una piattaforma multi asset che consente dio investire sia in azioni che in criptovalute, e di fare trading sui CFDs.



Considera che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro dovuto alla leva finanziaria. 75% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro.



Criptoasset non sono regolati e possono subire ampie variazioni di prezzo, dunque non sono appropriati per tutti gli investitori. Il trading di criptoasset non è regolamentato da alcuna normativa Europea.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.

Trading con 24option

Altra alternativa interessante è 24option (clicca qui per maggiori informazioni). Anche esso con regolare licenza CySEC e che offre interessanti servizi. 24Option sta diventando popolare in Italia anche grazie al fatto di essere diventato sponsor della Juventus.

Il primo servizio molto interessante che vale la pena citare sono i segnali di trading (che puoi scaricare qui). Se è vero che essi sono forniti da quasi tutti i Broker più importati, 24option si distingue in quanto i suoi sono elaborati dalla società leader nel settore Trading Central. La quale ha tre sedi, a Parigi, Hong Kong e Londra. Ed offre tanti altri servizi sul trading.

Ogni indicatore è accompagnato da livelli di affidabilità, che vanno da 1 a 10. L’algoritmo della Trading Central crea segnali di trading quando il livello di affidabilità è prossimo al livello 10.

24option invia avvisi di trading si distinguono per il fatto di offrire un vero e proprio indice di affidabilità. Forniscono anche dei livelli di stop, il volume della posizione, e una serie di altre caratteristiche minori, che aumentano in modo significativo le chance di trarre un profitto.

24option offre tre tipi di avvisi di trading: 1 ora, 30 minuti e 15 minuti. Trading central ha ricevuto per ben 9 anni consecutivi i prestigiosi Technical Analisys Awards.

Altro servizio interessante offerto da 24option sono gli eBook interattivi. I quali consentono di imparare direttamente sulla piattaforma, in modo più coinvolgente rispetto agli eBook scaricabili. Un po’ come i libri per bambini per intenderci.

Per aprire un account gratuito su 24option clicca qui.

Responsabilità: L'autore dell'articolo pubblicato su webeconomia.it esprime le sue libere opinioni in merito alle analisi in oggetto. Dichiara che tutte le considerazioni fatte all'interno del post e le eventuali altre analisi sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e raccomandazioni di investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di invstimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali. L'Utente, quindi, solleva lo staff di webeconomia.it e i suoi autori dalla responsabilità di qualunque perdita o danno subito legato ad attività di investimento che scaturisce dalla consultazione dei dati contenuti nel sito.