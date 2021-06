Conviene investire ora sulle Azioni Twitter? In arrivo la funzione Super Follows

Il titolo di Twitter (NYSE: TWTR) sembra essere leggermente sopravvalutato.

A fare una stima è GuruFocus Value, che confronta il valore attuale rispetto al valore equo al quale il titolo dovrebbe essere scambiato.

Viene calcolato in base ai multipli storici a cui il titolo è stato scambiato, alla crescita aziendale passata e alle stime degli analisti della futura performance aziendale.

Se il prezzo di un’azione è significativamente al di sopra della GF Value Line, è sopravvalutato e il suo rendimento futuro è probabile che sia scarso. D’altra parte, se è significativamente al di sotto della GF Value Line, il suo rendimento futuro sarà probabilmente più alto.

Al suo prezzo attuale di $ 59 per azione e alla capitalizzazione di mercato di $ 47,1 miliardi, si ritiene che le azioni di Twitter siano leggermente sopravvalutate.



Poiché Twitter è relativamente sopravvalutato, è probabile che il rendimento a lungo termine delle sue azioni sia inferiore alla crescita della sua attività, che è stata in media del 12,3% negli ultimi tre anni e si stima che cresca del 18,76% all’anno nei prossimi tre-cinque anni.

Investire in società con scarsa solidità finanziaria comporta un rischio maggiore di perdita permanente del capitale.

Pertanto, è importante esaminare attentamente la solidità finanziaria di un’azienda prima di decidere se acquistare le sue azioni. L’analisi del rapporto liquidità/debito e della copertura degli interessi è un ottimo punto di partenza per comprendere la solidità finanziaria di un’azienda.

Conviene investire ora sulle azioni Twitter?

Twitter ha un rapporto liquidità/debito di 1,40, che è peggiore del 76% delle aziende nel settore dei media interattivi. GuruFocus classifica la forza finanziaria complessiva di Twitter a 5 su 10, il che indica che la forza finanziaria di Twitter è giusta. Questo è il debito e la liquidità di Twitter negli ultimi anni:



È meno rischioso investire in società redditizie, in particolare quelle con una redditività costante a lungo termine. Un’azienda con margini di profitto elevati è solitamente un investimento più sicuro di quelli con margini di profitto bassi.

Twitter è stato redditizio 2 volte negli ultimi 10 anni. Negli ultimi dodici mesi, la società ha registrato un fatturato di 3,9 miliardi di dollari e una perdita di 1,36 dollari per azione. Il suo margine operativo è del 2,19%, che si colloca nella fascia media delle società nel settore dei media interattivi. Nel complesso, la redditività di Twitter è classificata 3 su 10, il che indica una scarsa redditività.

La crescita è probabilmente il fattore più importante nella valutazione di un’azienda. La ricerca GuruFocus ha scoperto che la crescita è strettamente correlata alla performance a lungo termine del titolo di un’azienda.

Un’azienda in più rapida crescita crea più valore per gli azionisti, soprattutto se la crescita è redditizia. La crescita media annua del fatturato di Twitter in 3 anni è del 12,3%, che si colloca nella fascia media delle aziende nel settore dei media interattivi. Il tasso di crescita dell’EBITDA medio a 3 anni è dell’11%, che si colloca nella fascia media delle aziende nel settore dei media interattivi.



Un altro modo per esaminare la redditività di un’azienda è confrontare il suo ritorno sul capitale investito e il costo ponderato del capitale. Il ritorno sul capitale investito (ROIC) misura quanto bene un’azienda genera flussi di cassa rispetto al capitale che ha investito nella sua attività.

Il costo medio ponderato del capitale (WACC) è il tasso che una società dovrebbe pagare in media a tutti i suoi titolari di titoli per finanziare le proprie attività. E’ preferibile avere un rendimento del capitale investito superiore al costo ponderato del capitale.

Negli ultimi 12 mesi, il rendimento del capitale investito di Twitter è di -110,92 e il suo costo del capitale è di 10,11.

Tutto ciò conferma che il titolo di Twitter (NYSE:TWTR, 30-year Financials) sia leggermente sopravvalutato.

Ecco la quotazione attuale del titolo:

Le condizioni finanziarie della società sono discrete e la sua redditività è scarsa. La sua crescita si colloca nella fascia media delle aziende nel settore dei media interattivi.

Twitter lancia funzione Super Follows: cos’è e come funziona

Twitter lancerà presto la funzione Super Follows che consentirà ad alcuni utenti con almeno 10.000 follower di proporre contenuti aggiuntivi esclusivi a pagamento come tweet extra, entrare a far parte di un gruppo della community o ricevere una newsletter.

Twitter ha annunciato all’inizio di quest’anno che stava lavorando a un servizio simile a Patreon, poiché la piattaforma di micro-blogging mira a generare nuovi flussi di entrate e flussi.



Twitter ha mostrato uno screenshot simulato durante un evento virtuale con gli investitori, in cui un utente addebita $ 4,99 al mese per l’esclusivo contenuto aggiuntivo. La ricercatrice di app Jane Manchun Wong ha twittato per la prima volta gli screenshot della nuova funzione Super Follows domenica.

Quali sono i requisiti per poter beneficiare della funzione Super Follower?

“Twitter sta lavorando all’applicazione Super Follows. Requisiti: avere almeno 10.000 follower, aver pubblicato almeno 25 Tweet in ultimi 30 giorni e avere almeno 18 anni”, ha detto Wong nel tweet.

Wong ha anche scoperto un elenco di categorie di contenuti tra cui gli utenti di Super Follows avrebbero scelto per descrivere i propri contenuti.

“In particolare, ‘Contenuto per adulti’ e ‘OnlyFans’ sono menzionati nelle sezioni categoria e piattaforma”, ha informato il ricercatore dell’app.

In un’altra novità volta alla monetizzazione, Twitter la scorsa settimana ha lanciato la sua prima offerta di abbonamento chiamata Twitter Blue in Australia e Canada, che offrirà agli utenti un’opzione Annulla Tweet di 30 secondi per cancellare qualsiasi errore di battitura, che è stata la più grande richiesta da parte degli utenti da anni.

Come noto, infatti, in caso di errori di battitura, l’unica cosa che resta da fare è quella di rimuovere proprio il tweet col testo errato.

Gli utenti possono impostare un timer personalizzabile fino a 30 secondi per fare clic su “Annulla” prima del Tweet, della risposta o del thread che hanno inviato ai post alla loro cronologia e correggere gli errori visualizzando in anteprima come sarà il tuo Tweet prima che il mondo possa vederlo.

“Come abbonato a Twitter Blue, otterrai queste funzionalità e vantaggi al prezzo mensile di $ 3,49 dollari canadesi o $ 4,49 dollari australiani”, ha dichiarato la società in una nota.

Il servizio in abbonamento verrà gradualmente esteso ad altri paesi, inclusa l’India, nel prossimo futuro.

Oltre a tutto ciò, va aggiunto che Twitter ha acquisito Scroll a maggio, il servizio di abbonamento da $ 5 al mese che rimuove gli annunci dai siti Web che partecipano.

Twitter punta a più del doppio del suo totale delle entrate annuali a oltre $ 7,5 miliardi nel 2023 con almeno 315 milioni di mDAU (utenti attivi giornalieri monetizzabili), secondo il suo CEO

Jack Dorsey.

