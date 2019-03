Bitcoin, su Twitter spuntano misteriose frasi di Satoshi Nakamoto

Con così poche informazioni (anzi, nessuna) sulla persona o sul gruppo dietro il misterioso pseudonimo Satoshi Nakamoto, è difficile immaginare la motivazione alla base della progettazione e dello sviluppo del primo sistema di pagamento elettronico peer-to-peer con Bitcoin.

Un obiettivo chiaro: creare una criptovaluta decentralizzata che non può essere controllata dai governi. Per fare ciò, Nakamoto ha costruito alcune casseforti di sicurezza nel progetto di Bitcoin, compresa la crittografia, il decentramento, una dimostrazione del consenso del lavoro, una fornitura incerta e altro ancora.

E secondo la speculazione su cosa Satoshi intendesse in una citazione condivisa dai social media, potrebbe suggerire che lui o lei stessero considerando modi per rendere inutilizzabile Bitcoin se fosse rubato.

Era Satoshi Nakamoto che considerava i modi per rendere inutile Bitcoin se rubato? Dieci anni fa, sulla scia della crisi economica del 2008, Satoshi Nakamoto ha progettato quale sia la cosa più vicina a una valuta perfetta che il mondo abbia mai visto. È denaro deflazionistico, decentralizzato, protetto dalla crittografia e dal consenso, per impedire ai governi di prendere il controllo sui fondi di una persona.

Finché un individuo conserva le proprie chiavi private, nessun altro può controllare il proprio Bitcoin. Nel raro caso in cui qualcuno acquisisse il controllo su Bitcoin di qualcun altro, probabilmente tramite il furto, Satoshi avrebbe potuto cercare un modo per rendere inutilizzabile Bitcoin.

E se la persona che possedeva legittimamente il Bitcoin ha mai riguadagnato il controllo su di esso, il Bitcoin sarebbe stato riportato al suo precedente valore e uso.

Un tweet da un account Twitter dedicato alle citazioni di Satoshi Nakamoto ha rilanciato un tweet da parte di un utente dal nick: Satoshi Nakamoto Bot. Mentre i più grandi speculatori di criptografia discutono su cosa intendesse l’entità misteriosa quando il pensiero è stato condiviso.

“Immagina se l’oro diventasse piombo quando rubato. Se il ladro lo restituisce, torna ad essere d’oro”, si legge nella citazione.

Satoshi sembra utilizzare oro come esempio per ciò che potrebbe essere possibile con Bitcoin.

La citazione è stata presa da un post del forum BitcoinTalk del 2010 sullo spostamento di fondi in deposito a garanzia per completare le transazioni in cui entrambe le parti sono soddisfatte. Nel post, Satoshi getta più luce nel suo processo di pensiero. “Immagina che qualcuno ti abbia rubato qualcosa. Non puoi recuperarlo, ma se tu potessi, se avesse un kill switch che potrebbe essere attivato a distanza, lo faresti? Sarebbe una buona cosa che i ladri sapessero che tutto ciò che possiedi ha un kill switch e se lo rubano, sarà inutile per loro, anche se lo perdi anche tu? Se lo restituiscono, puoi riattivarlo “, ha detto Satoshi.

Nei mesi successivi al commento, Satoshi è scomparso da Internet e ha cessato ogni comunicazione con il pubblico e chiunque fosse coinvolto con Bitcoin. Data la capacità di Satoshi di creare tecnologie che cambiano il mondo, è incredibile fermarsi e pensare a quanto ancora il loro sostegno allo sviluppo e la leadership potrebbero aver preso Bitcoin. Anche senza di lui o lei, è arrivato così lontano in appena dieci anni.

Hacker vende dati di 26 milioni di utenti per 1.4231 Bitcoin

Un hacker prolifico, noto come “Gnosticplayers”, ha messo in vendita i dettagli di 26 milioni di utenti di sei società di tutto il mondo. Questo è il quarto ciclo di vendite di dati rubati da parte del criminale informatico tramite un mercato del web scuro in cambio di Bitcoin.

La cache dei dati varia a seconda della società compresa. La maggior parte contiene indirizzi e-mail, nomi utente, hash delle password, indirizzi IP e varie impostazioni associate alla piattaforma.

Gli Hacker pretendono solo 1.4231 Bitcoin per 26 milioni di dati degli utenti. Le società interessate da questo quarto round di vendite di dati sono GameSalad; Libreria sudamericana, Estante Virtual; servizi di pianificazione Coubic e LifeBear; Bukalapak, una grande piattaforma di e-commerce indonesiana; e YouthManual, un servizio di carriera studentesca anche in Indonesia.

I dettagli sono in vendita presso il famoso mercato della rete oscura Dream. Uno dei tanti servizi che sono sorti in seguito al sequestro da parte dell’FBI di Silk Road e successive aste di Bitcoin.Gli utenti di GameSalad hanno contribuito 1.5 milioni degli oltre 26 milioni di utenti interessati. Gnosticplayers vuole 0.0785 BTC per questa cache di dati, che include l’hash delle password usando SHA1 / SHA256.

Gli utenti virtuali hanno guadagnato altri 5,45 milioni. Per questi nomi, nomi utente, password SHA1, indirizzi, e-mail e numeri di telefono, l’hacker richiede 0,2618 BTC. Gli utenti di Windows rappresentano circa 1,5 milioni del totale.

Questa raccolta consiste di nomi, e-mail e hash delle password che utilizzano SHA256. Il prezzo è di 0,157 bitcoin. I dati di 3,86 milioni di utenti LifeBear sono in vendita a 0,2618 BTC. Questa raccolta contiene e-mail, hash delle password con MD5, nomi utente e altri dati delle applicazioni. L’acquisizione della maggior parte dei dati rubati è Bukalapak con 13 milioni di utenti.

È richiesto un pagamento di 0.3407 Bitcoin in cambio di questa raccolta di nomi utente, nomi, e-mail, password (SHA256 salt), indirizzi IP e altri dati applicativi. Infine, gli altri 1,12 milioni di individui interessati dal lavoro di Gnosticplayers provengono da YouthManual.com. Per questi nomi, e-mail, password (SHA256 salt), e altre informazioni di base, l’hacker vuole 0.144 BTC.

Secondo un rapporto in ZDNet, Gnosticplayers sta vendendo i dati perché ritengono che gli standard di sicurezza di queste enormi aziende siano grossolanamente inadeguati.

La pubblicazione tecnica è riuscita a raggiungere l’hacker tramite una piattaforma di messaggistica istantanea: “Mi sono arrabbiato perché sento che nessuno sta imparando. Mi sono sentito sconvolto in questo particolare momento, perché vedere questa mancanza di sicurezza nel 2019 mi sta facendo arrabbiare “.

Gli Gnosticplayers hanno continuato affermando che avevano molti più dettagli che non avevano pubblicato. Secondo quanto riferito, l’hacker ha raggiunto un accordo con alcune delle società che ha violato. Per questo motivo, alcuni dettagli devono essere trattenuti.

Come accennato, questa non è la prima volta che Gnosticplayers ha venduto cache di dati rubati sul dark web per BTC. Questo è il quarto esempio in meno di due mesi. I tre round precedenti hanno visto la vendita di oltre 700 milioni di dati degli utenti, ottenuti da servizi come il sito di streaming video live, la piattaforma YouNow e Gif-sharing, Gfycat.

