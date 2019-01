Trucchi di trading online: i migliori per guadagnare

Quali sono i trucchi per un trading di successo? Sono tanti i trader che se lo chiedono, speranzosi di avere qualche dritta vincente al fine di guadagnare il più possibile tramite il trading online.

Un’attività che sta avvicinando sempre più persone, spinti da un lato dalla disoccupazione e dall’altro dalla facilità offerta dai device mobili.

Ciò, ovviamente, crea anche effetti distorti. In particolare, la proliferazione di truffe varie ed eventuali. Da parte di quanti mettono in piedi piattaforme che promettono la luna col solo scopo di fregare il prossimo. Ecco, un primo trucco, è proprio questo: diffidate da chi vi vuole rendere tutto facile. Di chi vuol farvi guadagnare tanti soldi facilmente.

Il trading è una cosa seria, difficile, servono anni di formazione teorica e pratica. Come scriviamo anche nell’advertising della nostra piattaforma, i CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Detto ciò, per tutti i suoi numeri, grafici e rapporti, il trading è più arte che scienza. Come negli sforzi artistici, c’è talento, ma il talento ti porterà solo lontano. I migliori traders affinano le loro abilità attraverso la pratica e la disciplina. Eseguono l’autoanalisi per vedere cosa spinge i loro mestieri e imparare come tenere lontana la paura e l’avidità dall’equazione.

In questo articolo, vedremo nove trucchi che un trader alle prime armi può utilizzare per perfezionare il suo mestiere. Prima però un consiglio, partite sempre dalle piattaforme regolate e affidabili, ecco le migliori in Italia a cui potete iscrivervi:

Trucchi per il trading online, definire obiettivi

Definisci i tuoi obiettivi e scegli uno stile di trading compatibile. Prima di partire per qualsiasi viaggio, è assolutamente necessario avere un’idea della tua destinazione e di come arrivarci. Di conseguenza, è fondamentale avere chiari obiettivi in mente, quindi assicurarsi che il proprio metodo di negoziazione sia in grado di raggiungere questi obiettivi.

Ogni stile di trading ha un diverso profilo di rischio, che richiede un certo atteggiamento e approccio al commercio con successo. Ad esempio, se non riesci ad addormentarti andando a dormire con una posizione aperta sul mercato, allora potresti considerare il day trading. D’altra parte, se hai fondi che ritieni possano trarre beneficio dall’apprezzamento di un trade per un periodo di alcuni mesi, potresti essere più un trader di posizioni.

Assicurati solo che la tua personalità si adatti allo stile di trading che intraprendi. Uno squilibrio di personalità porterà a stress e alcune perdite.

Trucchi per guadagnare con trading, la scelta accurata del Broker

Qui torniamo al discorso fatto nell’incipit. La scelta di un broker affidabile è di fondamentale importanza e il tempo speso a ricercare le differenze tra i broker sarà molto utile. È necessario conoscere le politiche di ciascun broker e come procedere nel creare un mercato. Ad esempio, la negoziazione nel mercato over-the-counter o nel mercato a pronti è diversa dalla negoziazione dei mercati orientati ai cambi.

Assicurati anche che la piattaforma di trading del tuo broker sia adatta per l’analisi che vuoi fare. Ad esempio, se ti piace scambiare i numeri di Fibonacci, assicurati che la piattaforma del broker possa tracciare linee di Fibonacci. Un buon broker con una piattaforma povera, o una buona piattaforma con un broker povero, può essere un problema. Assicurati di ottenere il meglio da entrambi.

Trucchi vincenti per trading, la scelta di una strategia

Prima di entrare in qualsiasi mercato come trader, devi avere un’idea di come prenderai le decisioni per eseguire i tuoi scambi. È necessario sapere quali informazioni saranno necessarie per prendere la decisione appropriata sull’ingresso o l’uscita da una transazione. Alcune persone scelgono di guardare i fondamentali sottostanti dell’economia così come un grafico per determinare il momento migliore per eseguire il commercio. Altri usano solo analisi tecniche.

Qualunque sia la metodologia scelta, sii coerente e assicurati che la tua metodologia sia adattabile. Il tuo sistema dovrebbe tenere il passo con le mutevoli dinamiche di un mercato.

Trading online trucchi, sincronizza le informazioni

Molti trader vengono confusi dalle informazioni contrastanti che si verificano quando si guardano i grafici in tempi diversi. Ciò che appare come un’opportunità di acquisto su un grafico settimanale potrebbe, infatti, apparire come un segnale di vendita su un grafico intraday.

Pertanto, se stai seguendo la direzione di trading di base da un grafico settimanale e utilizzando un grafico giornaliero per l’immissione del tempo, assicurati di sincronizzare i due. In altre parole, se il grafico settimanale ti sta dando un segnale di acquisto, attendi fino a quando il grafico giornaliero conferma anche un segnale di acquisto. Mantieni sincronizzati i tuoi tempi.

Trading online e migliori trucchi, calcola la tua aspettativa

L’aspettativa è la formula che utilizzi per determinare l’affidabilità del tuo sistema. Dovresti tornare indietro nel tempo e misurare tutti i tuoi traffici che erano vincitori contro perdenti, quindi determinare quanto fossero redditizie le tue operazioni vincenti rispetto a quanto perdessero le tue operazioni perdenti. Dai uno sguardo alle tue ultime 10 operazioni. Se non hai ancora effettuato scambi effettivi, torna sul grafico in cui il tuo sistema avrebbe indicato che dovresti entrare e uscire da uno scambio. Determina se avresti realizzato un profitto o una perdita. Scrivi questi risultati verso il basso.

Totalizza tutte le tue operazioni vincenti e dividi la risposta in base al numero di operazioni vincenti che hai effettuato.

Ecco la formula: E = [1 (W / L)] x P – 1

dove:

W = Average Winning Trade

L = Average Losing Trade

P = Percentage Win Ratio

Esempio: Se hai fatto 10 operazioni, sei delle quali erano operazioni vincenti e quattro delle quali stavano perdendo trades, il tuo rapporto percentuale di vincita sarebbe 6/10 o 60%. Se i tuoi sei scambi hanno guadagnato $ 2,400, allora la tua vittoria media sarebbe $ 2,400 / 6 = $ 400. Se le tue perdite fossero $ 1,200, la tua perdita media sarebbe $ 1,200 / 4 = $ 300.

Applica questi risultati alla formula e ottieni

E = [1 (400/300)] x 0,6 – 1 = 0,40 o 40%

Un’aspettativa positiva del 40% significa che il tuo sistema ti restituirà 40 centesimi per dollaro nel lungo termine.

Trucchi per trading online di successo, impara dalle piccole perdite

Concentrati sulle tue attività e impara ad amare le piccole perdite. Una volta che hai finanziato il tuo conto, la cosa più importante da ricordare è che i tuoi soldi sono a rischio. Pertanto, i tuoi soldi non dovrebbero essere necessari per le spese di soggiorno regolari. Pensa ai tuoi soldi commerciali come i soldi delle vacanze.

Una volta che la vacanza è finita, i tuoi soldi sono spesi. Hanno lo stesso atteggiamento nei confronti del trading. Questo ti preparerà psicologicamente ad accettare piccole perdite, che è la chiave per gestire il tuo rischio. Concentrandoti sulle tue operazioni e accettando piccole perdite invece di contare costantemente sul tuo capitale, avrai molto più successo.

In secondo luogo, fai leva solo sulle tue operazioni al massimo rischio del 2% dei tuoi fondi totali. In altre parole, se hai $ 10.000 nel tuo conto di trading, non lasciare mai che uno scambio perda più del 2% del valore dell’account o $ 200. Se le soste sono più lontane del 2% del tuo account, scambia i tempi più brevi o diminuisci la leva.

Migliori trucchi per il trading online, costruire anelli di feedback positivi

Un ciclo di feedback positivo viene creato come risultato di un trading ben eseguito in conformità con il piano. Quando pianifichi un trade e lo esegui bene, crei uno schema di feedback positivo. Il successo genera successo, che a sua volta genera fiducia, soprattutto se il commercio è redditizio. Anche se prendi una piccola perdita, ma lo fai in conformità con un commercio pianificato, creerai un ciclo di feedback positivo.

Migliori trucchi per guadagnare con trading online, esegui analisi weekend

Nel weekend, quando i mercati sono chiusi, studia i grafici settimanali per cercare modelli o notizie che potrebbero influenzare il tuo commercio. Forse un modello sta facendo un doppio top e gli esperti e le notizie suggeriscono un’inversione di mercato. Questo è un tipo di riflessività in cui il modello potrebbe essere la spinta degli esperti, che quindi rafforzano il modello.

Oppure i sapientoni potrebbero dirti che il mercato sta per esplodere, sperando di attirarti nel mercato in modo che possano vendere le loro posizioni su una maggiore liquidità. Questi sono i tipi di azioni da cercare per aiutarti a formulare la tua prossima settimana di trading. Nella luce fredda dell’obiettività, farai i tuoi migliori piani.

Aspetta le tue impostazioni e impara ad essere paziente.

Trading online migliori trucchi, conservare un documento stampato

Un documento stampato è un ottimo strumento di apprendimento. Stampa una tabella ed elenca tutti i motivi del commercio, inclusi i fondamenti che influenzano le tue decisioni. Segna il grafico con la tua voce e i tuoi punti di uscita. Fai tutti i commenti rilevanti sul grafico, inclusi i motivi emotive per agire. Ti sei fatto prendere dal panico? Eri troppo avido? Eri pieno di ansia?

È solo quando puoi oggettivare i tuoi scambi che svilupperai il controllo mentale e la disciplina da eseguire secondo il tuo sistema invece delle tue abitudini o emozioni.

Trading giornaliero trucchi

I principianti possono essere sopraffatti da ciò che percepiscono essere le strategie veloci e aggressive necessarie per generare grandi guadagni attraverso il day trading. Questo non deve essere il caso, poiché la strategia di trading giornaliero principale brevettata e comprovata si basa sulla pazienza e una buona comprensione di come analizzare gli scenari di rischio e di ricompensa in qualsiasi commercio.

Mentre ci vuole un po’ di lavoro per imparare pienamente e fare affidamento sui principi guida del trading giornaliero o del trading intraday, i trader principianti possono darsi un vantaggio con alcuni suggerimenti di base per creare uno stile di trading ben sviluppato.

Vediamo 5 trucchi per un day trading di successo.

1. Cerca scenari in cui offerta e domanda sono drasticamente sbilanciati e utilizzali come punti di ingresso. I mercati finanziari sono come qualsiasi altra cosa nella vita: se l’offerta è vicina all’esaurimento e gli acquirenti sono ancora disponibili, il prezzo sta per salire. Se c’è un eccesso di offerta e nessun compratore disponibile, il prezzo diminuirà. Alla Online Trading Academy, agli studenti viene insegnato a identificare questi punti di svolta su un grafico dei prezzi e puoi fare lo stesso studiando esempi storici.

2. I principianti dovrebbero sempre impostare gli obiettivi dei prezzi di trading giornalieri prima di entrare. Se stai acquistando una posizione lunga, decidi in anticipo quale sia il profitto accettabile e un livello di stop loss se il trade si rivolge contro di te.

Quindi, segui le tue decisioni. Questo limita la tua perdita potenziale e ti impedisce di essere eccessivamente avido se il prezzo sale a un livello insostenibile. Eccezione: in un mercato forte è accettabile stabilire un nuovo obiettivo di profitto e un livello di stop-loss una volta raggiunto l’obiettivo iniziale.

3. Insistere su un rapporto rischio-rendimento di almeno 3:1 quando si impostano i target di trading giornalieri. Una delle lezioni più importanti nel trading di titoli per principianti è capire un rapporto rischio / rendimento adeguato. Come sottolineano gli specialisti, questo ti permette di “perdere piccoli e vincere grandi” e di uscire avanti anche se hai perdite su molti dei tuoi scambi. Infatti, una volta acquisita esperienza, i rapporti rischio / rendimento di 5:1 o anche più alti possono essere raggiunti.

4. Il day trading richiede pazienza, quindi sii un trader paziente. Per quanto possa sembrare paradossale, i commercianti giornalieri di successo spesso non commerciano ogni giorno. Possono essere sul mercato, al loro computer, ma se non vedono opportunità che soddisfano i loro criteri non eseguiranno uno scambio quel giorno.

È molto meglio che andare controcorrente rispetto al desiderio impaziente di “fare semplicemente qualcosa”. Pianifica le tue operazioni, quindi scambia il tuo piano.

5. il day trading richiede disciplina, soprattutto per i principianti. I principianti devono stabilire un piano di trading e attenersi ad esso. Se fai trading da solo, il comportamento impulsivo può essere il tuo peggior nemico. L’avidità può tenerti in una posizione troppo a lungo e la paura può farti cauzione troppo presto. Non aspettarti di diventare ricco con una singola operazione.

