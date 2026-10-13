Trimestrali Banche Q3 2026: Goldman Sachs vola, JPMorgan delude le attese

Il 13 ottobre le quattro big bank americane hanno aperto la stagione delle trimestrali del Q3 2026, e i risultati non potrebbero essere…

Arrivano i dati sulle trimestrali delle principali banche USA. Le quattro big bank principali stanno pubblicando i dati relativi al Q3 2026.

Goldman Sachs ha messo a segno un utile per azione di 17,01 dollari, il 25% sopra le stime, con ricavi netti a 18,68 miliardi di dollari. Si tratta del secondo miglior trimestre nella storia della banca.

JPMorgan, invece, delude le attese per la prima volta dopo una lunga serie di sorprese positive. EPS a 5,57 dollari contro i 5,93 dollari attesi, penalizzato da una perdita sugli investimenti in titoli da 658 milioni di dollari. Cala anche del 4% il reddito fisso.

Citigroup e Wells Fargo,invece, hanno chuso con i loro dati.

Citigroup ha battuto le previsioni sull’EPS (2,85 dollari contro 2,66 dollari attesi) e sui ricavi (23,85 miliardi di dollari contro 23,72 miliardi attesi).

Wells Fargo ha superato il consenso sull’utile per azione (1,87 dollari contro 1,85 dollari) ma ha mancato i ricavi: 21,87 miliardi di dollari a fronte di 22,31 miliardi previsti.

Società Ricavi Crescita Utile Margine op. Goldman Sachs esercizio al 31 Dic 2025 58,3 mld $ ▲ +8,9% 17,2 mld $ n.d. JPMorgan Chase esercizio al 31 Dic 2025 182,4 mld $ ▲ +2,8% 57,0 mld $ n.d. Citigroup esercizio al 31 Dic 2025 85,2 mld $ ▲ +5,6% 14,3 mld $ n.d. Wells Fargo esercizio al 31 Dic 2025 83,7 mld $ ▲ +1,7% 21,3 mld $ n.d. Fonti: conti delle società: bilanci depositati alla SEC e relazioni annuali ESEF.

Per quanto riguarda gli indici, futures del Dow Jones su dello 0,18%, S&P 500 giù dello 0,13%, Nasdaq 100 a -0,59% a causa del settore tech sotto pressione in questo periodo. Poca volatilità comunque sui mercati.

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Goldman Sachs: il miglior trimestre degli ultimi due anni

I numeri di Goldman Sachs hanno sorpreso tutti. L’utile netto del Q3 è salito a 5,29 miliardi di dollari, a +17% circa rispetto ai 4,53 miliardi dello stesso periodo del 2025.

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I ricavi netti hanno toccato i 18,68 miliardi di dollari, +23% sull’anno. Bene il segmento Equities con ricavi per 6,44 miliardi di dollari. Parliamo di un +72% anno su anno. Crescita che dipende sopratutto dalla domanda di prime financing, finanziamento di portafoglio e derivati azionari.

Puoi trovare questi dati nella scheda azioni di Goldman Sachs, in cui raccogliamo tutti i dati quando sono disponibili.

Il ROE annualizzato si è attestato al 18,7% nel trimestre e al 20,7% nei primi nove mesi. La banca ha restituito 4,49 miliardi di dollari agli azionisti e ha annunciato un dividendo di 5 dollari per azione, pagabile il 30 dicembre.

Ci sono però anche comparti che vanno male. Platform Solutions ha visto i ricavi crollare del 72%, trascinata dai problemi del portafoglio prestiti della Apple Card.

JPMorgan Chase: utile record ma sotto le attese degli analisti

JPMorgan ha chiuso il trimestre, invece, con un utile netto di 15,3 miliardi di dollari (+6% sull’anno) e ricavi gestiti per 50,9 miliardi di dollari (+8%). Numeri di tutto rispetto, ma il mercato ha punito il titolo perché l’EPS di 5,57 dollari è andato peggio del previsto sotto la stima di 5,93 dollari.

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Dati negativi che diipendono da una perdita su titoli in portafoglio da 658 milioni di dollari, cosa che ha contribuito ad un taglio di 0,18 dollari di EPS. Senza quella voce, l’utile adjusted sarebbe arrivato a 5,75 dollari.

Il segmento Markets ha prodotto ricavi per 10,3 miliardi di dollari, +15% sull’anno, ma sotto le aspettative di 10,5 miliardi. L’equity trading è andato forte: 5,0 miliardi di dollari (+49%), il miglior Q3 di sempre per la divisione. Il reddito fisso, al contrario, è sceso del 4% a 5,4 miliardi di dollari, spezzando una serie positiva che durava da oltre due anni.

Puoi trovare questi dati nella scheda azioni di JPMorgan, in cui raccogliamo tutti i dati quando sono disponibili.

Le commissioni di investment banking sono salite del 14% anno su anno a 3,0 miliardi di dollari, anche se le sottoscrizioni azionarie e obbligazionarie sono rimaste sotto le previsioni.

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Citigroup e Wells Fargo: luci e ombre

Citigroup ha sorpreso con un EPS di 2,85 dollari, quasi il 7% sopra le attese, e ricavi per 23,85 miliardi di dollari. Il trading sul reddito fisso ha battuto le stime. La debolezza di quel segmento non è stata uguale per tutte le big bank. L’azione ha guadagnato l’1,76% in pre-market.

Wells Fargo invece ha fornito dati contrastanti. L’utile netto è salito del 13% anno su anno a 6,0 miliardi di dollari, con un EPS di 1,87 dollari (consenso: 1,85 dollari). I ricavi totali, però, si sono fermati a 21,87 miliardi di dollari (+2%), sotto le attese di 22,31 miliardi. Il titolo ha perso lo 0,28% nel pre-market.

Cosa cambia per chi investe nel settore bancario

I dati sulle trimestrali ci descrivono un settore di investment banking e equity trading tutto sommato in salute.

La settimana prosegue con Bank of America, Morgan Stanley e BlackRock attesi oer domani 14 ottobre. Se investi nel comparto bancario, controlla due cose: la direzione del reddito fisso e la pipeline M&A. Se i volumi di advisory reggono, Goldman Sachs può mantenere il passo, se il reddito fisso continua a calare, la pressione sui margini di JPMorgan rischia di farsi sentire nei prossimi trimestri.

Altro dato da considerare è relativo all’S&P 500 che è vicino ai massimi storici. Il titolo mediano dell’indice, però, è in drawdown del 16% dai propri picchi, cioè il 50% delle aziende perde più del 16%. Come sappiamo l’indice è trainato da poche aziende, che per ora continuano a macinare risultati positivi.

Qui sotto i dati sugli EPP delle grandi banche USA a confronto.

Confronto tra EPS effettivo e atteso delle quattro big bank USA nel Q3 2026. Fonte: comunicati societari JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo.

Conclusioni

La prima giornata delle trimestrali bancarie del Q3 2026 ci ha lasciato dei dati interessanti. Goldman Sachs ha mostrato che un modello centrato su equities e advisory può produrre numeri fuori scala quando il mercato lo asseconda.

JPMorgan ha ricordato al mercato che nemmeno la banca più grande del mondo sfugge a un trimestre sotto le attese, specie quando il reddito fisso rallenta e le perdite su titoli pesano sui conti.

Scegliere su quale puntare richiede una lettura dei singoli segmenti, non del settore nel suo insieme. E puoi usare le nostre schede su webeconomia per fare tutte le tue analisi.