TradoCenter: è una truffa o funziona? Opinioni [2021]

Cos’è TradoCenter? Conviene usare TradoCenter?

Ecco una recensione completa su TradoCenter, broker con sede a Cipro e che possiede la licenza CySEC. Tra le più diffuse in Europa, anche da parte dei più importanti Broker.

Quindi, già questo ci fa capire che stiamo parlando di una piattaforma di trading seria. Ma questo ovviamente, seppur è l’aspetto fondamentale, da solo non basta. Occorre vedere i costi che fa gravare sui trader, i servizi che offre, ecc.

Anche per questo, confronteremo TradoCenter con alcuni tra quelli che riteniamo i migliori broker in circolazione.

Cos’è TradoCenter?

Si tratta di una piattaforma di trading con sede a Nicosia, capitale del Cipro del Nord (ricordiamo che Cipro è diviso in due per una storica contesa con la Grecia).

Il broker prevede un deposito minimo di 200 euro e offre diversi conti di trading tra cui scegliere, ossia:

Per aprire un conto di trading, il deposito minimo richiesto è di 200 euro, se versate delle cifre superiori avrete accesso alle varie tipologie di conto secondo questo schema:

Novice: con un deposito compreso tra i € 200 e i € 1.999, offre un E-book gratuito, Formazione gratuita, Account manager personale, Trading insider, Trading con 1 click, Avvisi Pop Up Beginner: deposito minimo tra i € 2.000 e i € 4.999 è previsto uno sconto sul rollover del 5% e uno sconto sui prezzi del 5%. Oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Novice Intermediate: deposito previsto tra € 5.000 e € 9.999, è previsto uno sconto sui prezzi e uno sconto sul rollover del 10%, oltre a tutti i vantaggi dei due conti precedenti per 1 mese Advanced: deposito previsto tra € 10.000 e € 14.999, è previsto uno sconto sui prezzo e uno sconto sul rollover del 15%, oltre a tutti i vantaggi dei conti Novice e l’Autochartist per 2 mesi Expert: deposito tra € 15.000 e € 29.999, sconto sui prezzi e uno sconto sul rollover del 20%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Novice, un Agente personale e l’Autochartist per 3 mesi Pro: deposito previsto tra i € 30.000 e i € 49.000, sconto sui prezzi e lo sconto sul rollover è del 25%, oltre a tutti i vantaggi previsti nel conto Novice, un Agente personale e l’Autochartist per 4 mesi

Dunque, c’è una vasta scelta di account tra i quali scegliere. Forse un po’ troppo dettagliata, visto che le fasce per i depositi è molto ristretta l’una dall’altra.

TradoCenter: riepilogo

❓Cos’è Piattaforma di trading con sede a Cipro ✅ Caratteristiche Deposito minimo 200€ 📊 Commissioni Previste sul trade ✅ Licenza Cysec 🥇Migliore piattaforma con conto demo eToro 🥇Miglior broker per azioni OBRinvest

Piattaforme per fare trading

Se siete interessati agli investimenti con commissioni bbase utilizzare le seguenti piattaforme per negoziare:

si tratta di piattaforme registrate in Consob e dunque sono tra le più sicure da utilizzare.

TradoCenter: licenze e regolamentazioni

Come accennato nell’incipit, TradoCenter è un broker con licenza CySEC, avendo sede a Cipro, ex paradiso fiscale da ormai un ventennio entrato nell’Unione europea.

Parliamo della Cyprus Securities and Exchange Commission che ha rilasciato la licenza numero 080/07 alla società che gestisce TradoCenter: la FF Simple and Smart Trades Investment Services Ltd., con sede ad Athalassas Avenue, 66 – Office 41 – 2012 Nicosia, Cipro.

La licenza è sinonimo di sicurezza per i clienti. Per esempio, il broker deve coprire le perdite fino a 20.000 euro per ogni conto. Ancora, deve tenere separati i conti societari da quelli degli investitori. Infine, gli accessi ai conti devono essere secretati, per proteggere i dati sensibili dei trader.

TradoCenter una truffa?

Possiamo tranquillamente rispondere di No a questa domanda. Abbiamo visto che il broker ha regolare licenza CySEC per operare e ciò è già sinonimo di serietà e sicurezza.

Oltre a ciò, la società che gestisce Tradocenter riporta con trasparenza il proprio indirizzo e ciò è un altro indice di serietà. In genere o è fasullo o non c’è affatto se la piattaforma è una truffa.

Alternative a TradoCenter

Se TradoCenter non ti convince più di tanto, puoi provare altre piattaforme di trading. Come le seguenti.

Trading con eToro

Il broker eToro ha introdotto di recente il deposito minimo a 50 euro per diversi paesi, tra cui l’Italia. Una notizia ottima, se si considera che prima era di 200 euro, proprio come TradoCenter.

Il broker prevede un solo tipo di conto (diviso però sempre comunque tra retail e professional), e con tanti servizi al seguito.

Si fa notare, su tutti, il CopyTrader, per copiare i trader più bravi iscritti alla piattaforma e guadagnare automaticamente dalle loro vincite.

Interessante poi il Social trading, che trasforma la piattaforma in un Social network pensato per i trader.

Il broker eToro offre anche spread e commissioni inferiori alla media ed una piattaforma per le criptovalute: eToroX.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Puoi consultare per maggiori informazioni la nostra recensione su eToro.

Trading CFD con Plus500

Il broker Plus500 prevede invece un deposito minimo di 100 euro, quindi la metà di quello previsto da TradoCenter. Anche qui parliamo di un solo account disponibile.

Tra i servizi principali di Plus500, ricordiamo gli avvisi via mail quando un asset che ci interessa sta intraprendendo movimenti di prezzo interessanti.

Potrai anche contare su una assistenza clienti in Live chat e un sito disponibile in oltre 30 lingue diverse.

Gli asset disponibili su Plus500 sono oltre 2.500.

72% dei conti al dettaglio CFD perde denaro. Prima di fare trading dovresti cercare di capire come funzionano i CFD ed i rischi di perdita di denaro che comportano.

Puoi consultare per maggiori informazioni la nostra recensione su Plus500.

Trading con OBRinvest

Il broker OBRinvest prevede invece un deposito minimo di 250 euro e 4 account diversi tra cui scegliere.

Sebbene i 50 euro in più possano far storcere il naso, in realtà offre tanti servizi al seguito. Come:

eBook da scaricare e Webinar da seguire da remoto

Conto demo da 100mila euro virtuali

Segnali di trading lanciati via sms da Trading central

Intelligenza artificiale con il servizio Buzz

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Puoi consultare per maggiori informazioni la nostra recensione su OBRinvest.

TradoCenter: Strumenti disponibili

Vediamo tutti i servizi offerti da TradoCenter.

Garanzia sui primi 10 trade

TradoCenter garantisce le prime 10 operazioni a mercato. Vuol che eventuali posizioni in perdita tra le prime dieci saranno rimborsate. Un buon modo per aiutare i trader alle prime armi di agire senza troppe preoccupazioni di perdere il capitale investito.

Non sembra però essere previsto un Conto demo, una mancanza importante perché aiuta molto di più nell’imparare il trading e nel provare una piattaforma al 100 per 100.

Depositi e prelievi

Su depositi e prelievi non sono previste commissioni.

I metodi per depositi e prelievi sono:

Carte di credito, di debito e prepagate (VISA e MasterCard)

Bonifico bancario

Portafogli elettronici

In base al metodo scelto, i tempi medi sono di 1 o 2 giorni.

Asset disponibili

Vediamo tutti gli asset disponibili su TradoCenter:

Forex

Materie Prime

Indici azionari

Azioni

ETF

Criptovalute

Piattaforma disponibile

La principale piattaforma di trading disponibile è Web PROfit, un software che non necessita di download né di installazione. Funziona online sul proprio browser.

Queste le caratteristiche principali della Web PROfit:

Personalizzazione completa

Tanti oscillatori e indicatori di trading disponibili per l’analisi tecnica

6 lingue disponibili

Analisi e avvisi in tempo reale

Piattaforma di trading TradoCenter

Non manca poi una app per dispositivi mobili, da scaricare sia su Android che su iOS. Ovviamente in versione gratis sopratutto per chi cerca dei corsi di trading accessibili.

Altri servizi di TradoCenter

Ecco altri servizi molto utili offerti dalla piattaforma cipriota:

Calendario economico : vengono riportate le date di tutti gli eventi in arrivo che possono influenzare i mercati. E’ molto utile per svolgere l’analisi fondamentale

: vengono riportate le date di tutti gli eventi in arrivo che possono influenzare i mercati. E’ molto utile per svolgere l’analisi fondamentale Tassi di spread : visibili in tempo reale, così da fare tutte le valutazioni per il trading

: visibili in tempo reale, così da fare tutte le valutazioni per il trading Autochartist: software molto professionale che aiuta i trader nell’analisi tecnica.

Sono tutti servizi molto utili per chi vuole diventare trader.

Testimonianze ed opinioni su TradoCenter

Premesso che le opinioni e le testimonianze dei trader sono sempre dettate da esperienze personali, dalle aspettative delle persone e anche dalle loro ambizioni, possono comunque essere utili per capire come funziona una piattaforma o altri servizi.

In effetti, puoi trovare coloro che senza averne le basi volevano arricchirsi subito. O il trader molto ambizioso ed esperto che non ha trovato servizi alla sua altezza. Oppure quanti sono affiliati ad altre piattaforme e parlano male di altri siti per portare acqua al proprio mulino, ecc.

TradoCenter gode di buone recensioni. A molti piacciono i rimborsi sui primi 10 trades, mentre molte lamentele riguardano il sistema di verifica della propria identità che qualcuno trova macchinoso.

Domande frequenti su TradoCenter

Cos’è TradoCenter? Si tratta di una piattaforma di trading con sede a Cipro, con regolare licenza CySEC. Offre 6 account diversi, partendo da un deposito minimo di 200 euro. Conviene usare TradoCenter? Il broker è sicuro, avendo come detto licenza. I servizi offerti rientrano nella media dei broker principali ma spicca il fatto che sui primi 10 trades aperti dopo l’iscrizione, sono rimborsate le posizioni in perdita.



Ha una piattaforma utilizzabile direttamente dal browser ma anche delle app.Non sembra però esserci un conto demo e questa è una mancanza importante. Quali sono le migliori alternative a TradoCenter? Puoi provare eToro, Plus500 e OBRinvest.

Conclusioni

Il broker TradoCenter ha un deposito minimo di 200 euro, con tanti servizi disponibili. Tra questi, quello che spicca di più la possibilità di essere rimborsati sui trades aperti risultanti perdenti tra i primi 10.

Il broker ha regolare licenza CySEC, quindi offre tutti gli standard di sicurezza sui depositi e sui dati personali. Le commissioni sono un po’ alte rispetto ai migliori broker.

Tra i migliori broker alternativi potete provare i broker ECN oppure i tradizionali broker CFD che hanno commissioni davvero minime ed offrono condizioni molto interessanti.