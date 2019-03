Trading petrolio con i CFD: come funziona, dove farlo, esempi

Come fare trading con il petrolio? Come negoziare petrolio con i CFD? Cosa sono i CFD? Il petrolio è anche un asset per il trading?

Il petrolio viene chiamato oro nero. Il che è tutto dire. Questo liquido dal colore nero (anche anche verde scuro, dorato o rosso a seconda del tipo e della lavorazione) muove il mondo moderno. Tanto per la mobilità, lavorato sotto forma di benzina, quanto le industrie.

Da diversi anni, però, il petrolio viene avversato per motivi ambientali. In quanto altamente inquinante. Sebbene non ci sia nemmeno un accordo unanime su quanto l’inquinamento provocato dagli esseri umani, possa incidere sul clima. E così, si stanno cercando vie alternative per l’energia. Come le fonti naturali o le auto elettriche. Anche se una piena sostituzione è ancora lungi dal venire, sia per la potenza ancora nettamente inferiore delle prime. Sia per gli alti costi e le problematiche infrastrutturali della seconda.

Inoltre, si parla da tempo di un esaurimento del petrolio. Con tanto di anno X. Si parla del 2030 o del 2050. Con i consumi che avrebbero superato la produzione dal 2017. Tuttavia, se da un lato l’esaurimento è plausibile, dall’altro si stanno scoprendo nuovi giacimenti. Come quelli tra i ghiacciai che si stanno sciogliendo. Dando vita ad una nuova corsa all’oro nero.

Il petrolio è però anche un valido asset per il trading. In questo articolo vediamo appunto come investire sul petrolio tramite i Contract for difference, più noti con l’acronimo CFD. Ad esempio ci sono piattaforme come 24option (clicca qui per saperne di più) o Plus500 (clicca qui per visitare il sito ufficiale) che vengono utilizzate sia da trader professionisti che principianti. Non stupisce che abbiamo milioni di clienti in tutta Europa, per caratteristiche e condizioni sono una spanna sopra a tutti i concorrenti.

Piattaforme affidabili per fare trading sul petrolio

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano. Trading CFD e opzioni su Bitcoin Rendimenti elevati PROVA>> Trading bitcoin Piattaforma di qualità PROVA>> Conti Zero spread Guide e tutorial PROVA>> Social trading Trading Bitcoin, criptovalute PROVA>>

Petrolio cos’è

Cos’è il petrolio? Il petrolio è un liquido nero-giallastro presente in natura che si trova nelle formazioni geologiche al di sotto della superficie terrestre.

Viene comunemente raffinato in vari tipi di combustibili. I componenti del petrolio sono separati usando una tecnica chiamata distillazione frazionata, ossia separazione di una miscela liquida in frazioni che differiscono nel punto di ebollizione per mezzo della distillazione, tipicamente usando una colonna di frazionamento. È costituita da idrocarburi presenti in natura di vari pesi molecolari e può contenere miscele organiche composti.

Il nome petrolifero copre sia il greggio che i prodotti petroliferi non trasformati presenti in natura che sono costituiti da petrolio greggio raffinato. Un combustibile fossile, il petrolio si forma quando grandi quantità di organismi morti, principalmente zooplancton e alghe, sono sepolte sotto la roccia sedimentaria e sottoposte a calore e pressione intensi.

Il petrolio è stato per lo più recuperato dalla perforazione petrolifera (le sorgenti naturali di petrolio sono rare). La perforazione viene effettuata dopo gli studi di geologia strutturale (alla scala del giacimento), l’analisi del bacino sedimentario e la caratterizzazione del bacino idrico (principalmente in termini di porosità e permeabilità delle strutture geologiche del giacimento).

È raffinato e separato, più facilmente per distillazione, in un gran numero di prodotti di consumo, dalla benzina (benzina) e il cherosene all’asfalto e reagenti chimici usati per produrre plastica, pesticidi e prodotti farmaceutici. Il petrolio viene utilizzato nella produzione di un’ampia varietà di materiali e si stima che il mondo consuma circa 95 milioni di barili al giorno.

L’uso del petrolio come combustibile è controverso a causa del suo impatto sul riscaldamento globale e sull’acidificazione degli oceani. Secondo il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, i combustibili fossili, incluso il petrolio, devono essere gradualmente eliminati entro la fine del XXI secolo per evitare “impatti gravi, pervasivi e irreversibili per le persone e gli ecosistemi”.

Petrolio storia

Il petrolio, in una forma o nell’altra, è stato usato fin dall’antichità e ora è importante in tutta la società, anche in economia, politica e tecnologia.

L’aumento di importanza era dovuto all’invenzione del motore a combustione interna, all’aumento dell’aviazione commerciale e all’importanza del petrolio per la chimica organica industriale, in particolare per la sintesi di materie plastiche, fertilizzanti, solventi, adesivi e pesticidi.

Più di 4000 anni fa, secondo Erodoto e Diodoro Siculo, l’asfalto era usato nella costruzione delle mura e delle torri di Babilonia; c’erano pozzi di petrolio vicino ad Ardericca (vicino a Babilonia) e una sorgente di pece su Zacinto.

Grandi quantità di esso furono trovate sulle rive del fiume Issus, uno degli affluenti dell’Eufrate. Le antiche tavolette persiane indicano gli usi medicinali e di illuminazione del petrolio nei livelli superiori della loro società.

L’uso del petrolio nell’antica Cina risale a oltre 2000 anni fa. In I Ching, uno dei primi scritti cinesi cita che il petrolio allo stato grezzo, senza raffinazione, fu scoperto, estratto e usato in Cina nel primo secolo aC. Inoltre, i cinesi furono i primi a usare il petrolio come combustibile già nel IV secolo a.c.

Nel 347 d.C., il petrolio veniva prodotto da pozzi perforati di bambù in Cina. I primi esploratori britannici in Myanmar documentarono una fiorente industria di estrazione petrolifera con sede a Yenangyaung che, nel 1795, aveva in produzione centinaia di pozzi scavati a mano.

Si dice che Pechelbronn (fontana del Pitch) sia il primo sito europeo in cui il petrolio è stato esplorato e utilizzato. La Erdpechquelle ancora attiva, una sorgente in cui il petrolio appare mescolato con l’acqua è stata utilizzata dal 1498, in particolare per scopi medici. Le sabbie bituminose sono state estratte dal XVIII secolo.

A Wietze, nella Bassa Sassonia, l’asfalto / bitume naturale è stato esplorato dal XVIII secolo. Sia a Pechelbronn che a Wietze, l’industria del carbone dominava le tecnologie del petrolio.

Il chimico James Young notò un naturale infiltramento di petrolio nella miniera di Riddings ad Alfreton, nel Derbyshire da cui distillò un olio leggero e sottile, adatto per l’uso come olio per lampade, ottenendo allo stesso tempo un olio più viscoso adatto per la lubrificazione delle macchine. Nel 1848 Young creò una piccola impresa per raffinare il petrolio greggio.

Alla fine i giovani riuscirono, distillando carbone a cielo aperto, a creare un fluido simile al petrolio, che se trattato nello stesso modo in cui l’olio filtrato dava prodotti simili. Young scoprì che con una lenta distillazione poteva ricavarne un numero di liquidi utili, uno dei quali battezzò “olio di paraffina” perché a basse temperature si raggomitolava in una sostanza simile alla paraffina.

La produzione di questi oli e cera di paraffina solida dal carbone costituì l’oggetto del suo brevetto datato 17 ottobre 1850. Nel 1850 Young & Meldrum e Edward William Binney entrarono in società sotto il titolo di EW Binney & Co. a Bathgate nel West Lothian ed E Meldrum & Co. a Glasgow; i loro lavori a Bathgate furono completati nel 1851 e divennero le prime opere petrolifere veramente commerciali al mondo con la prima moderna raffineria di petrolio.

La prima raffineria di petrolio del mondo fu costruita nel 1856 da Ignacy Łukasiewicz.

Paesi maggiori detentori di Petrolio

I tre principali paesi produttori di petrolio sono la Russia, l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti. Nel 2018, in parte a causa degli sviluppi della fratturazione idraulica e della trivellazione orizzontale, gli Stati Uniti sono diventati il maggior produttore al mondo.

Circa l’80% delle riserve prontamente accessibili del mondo si trovano in Medio Oriente, con il 62,5% proveniente dagli arabi 5: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Qatar e Kuwait. Una gran parte del petrolio totale del mondo esiste come fonti non convenzionali, come il bitume nelle sabbie bituminose di Athabasca e l’olio extra pesante nella Cintura dell’Orinoco.

Mentre i volumi significativi di petrolio vengono estratti dalle sabbie bituminose, in particolare in Canada, permangono ostacoli logistici e tecnici, poiché l’estrazione di petrolio richiede grandi quantità di calore e acqua, rendendo il suo contenuto energetico netto piuttosto basso rispetto al petrolio convenzionale. Pertanto, non ci si aspetta che le sabbie bituminose canadesi forniscano più di qualche milione di barili al giorno nel prevedibile futuro.

Perchè Trading petrolio

Per il trader attivo, la volatilità dei mercati petroliferi offre molte opportunità di profitto. Il prezzo del petrolio è spesso visto come uno dei principali barometri della salute dell’economia globale, con una forte relazione tra crescita economica e domanda di petrolio e con il tasso di riferimento come il contratto future sul Light crude West Texas Intermediate (WTI).

I prezzi del petrolio sono anche influenzati dalla scarsità percepita e dall’eccesso di offerta e le condizioni meteorologiche possono avere un impatto diretto sui prezzi.

Ad esempio i vincoli all’offerta derivanti dai disordini politici in Nord Africa e in Medio Oriente ha fatto salire i prezzi del petrolio.

Tuttavia, il petrolio è generalmente considerato una scommessa relativamente sicura anche quando il mercato azionario più ampio non sta andando altrettanto bene. Dopo tutto, le persone devono ancora usare il petrolio indipendentemente dall’economia, quindi ci sarà sempre una buona domanda rimane per esso anche se è non tanto una siepe quanto l’oro.

In un mercato veramente globalizzato, aperto 24 ore su 24, il petrolio è altamente sensibile ei prezzi sono in costante movimento, rendendolo uno strumento ideale per i commercianti giornalieri che cercano movimenti veloci.

Trading petrolio fattori che influenzano

Quali sono i fattori che influenzano il trading sul petrolio?

a) Andamento economia globale

Quando l’economia mondiale non sta andando così bene, la domanda di petrolio greggio cade. Ciò è causato da un calo della produzione complessiva e, quindi, dall’uso del petrolio greggio.

b) scelte OPEC

L’OPEC – Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio – ha più membri che esportano petrolio greggio contemporaneamente. I paesi collegati formano un cartello che determina il prezzo del greggio e la quantità di greggio che verrà esportato.

c) Dollaro Usa

Quando si desidera acquistare petrolio greggio, il dollaro USA svolge un ruolo molto importante. Ciò è dovuto al fatto che il prezzo del petrolio greggio è espresso in dollari USA.

d) Guerre

I conflitti nei paesi produttori di petrolio aumentano il prezzo.

e) Scarsità

Le nuove forniture di petrolio greggio possono anche causare un calo del prezzo. Il petrolio greggio è una risorsa scarsa. Pertanto, aquando le forniture di petrolio greggio stanno diminuendo, il prezzo può salire enormemente. Quando viene trovata una nuova fornitura di petrolio greggio, questo può far scendere il prezzo, poiché c’è più offerta di quanto stimato in precedenza.

f) Speculazioni sul prezzo

Il mercato delle speculazioni è cresciuto enormemente e i trader ora influenzano il prezzo del petrolio greggio. Pertanto, il prezzo del petrolio greggio non è basato esclusivamente sull’incontro tra domanda o offerta. O sull’uso effettivo del petrolio greggio. È anche influenzato dai sentimenti generali che i commercianti hanno sul petrolio greggio. Se decidono deliberatamente di modificare il prezzo, possono farlo.

Trading petrolio con CFD

Uno dei modi più semplici per negoziare sui prezzi del petrolio è l’utilizzo di contratti per differenza (CFD). Come i CFD d’oro, il petrolio è uno dei mercati più comunemente scambiati, il che significa che dovresti essere in grado di entrare o uscire quando vuoi, indipendentemente dalle dimensioni del commercio.

I CFD del petrolio greggio sono disponibili su due prodotti principali, il WTI USA / Light Crude commercializzato sulla New York Exchange (NYMEX) o il greggio Brent che viene scambiato sull’Intercontinental Exchange (ICE).

Sia il WTI che il Brent Crude sono valutati dai corrispondenti contratti future e sono praticamente disponibili ventiquattr’ore su ventiquattro dal lunedì al venerdì. Puoi anche scambiare CFD per l’olio combustibile. Rispetto al mercato dei futures, le dimensioni del contratto per le offerte CFD possono essere molto più ridotte.

Indubbiamente, i CFD sono un modo pratico per coprire gli investimenti fisici in energia. Poiché gli investitori possono utilizzare qualsiasi perdita sostenuta su un CFD per compensare le plusvalenze tassa sugli altri investimenti.

Trading petrolio con CFD esempi

Ad esempio, con alcuni fornitori di CFD, la dimensione minima del lotto CFD delle materie prime per il petrolio greggio statunitense può essere solo 25 contratti CFD (che equivale a 25 barili di sottostante): confrontarlo con un volume minimo di trading di 1.000 barili quando si negozia sul mercato dei futures Un CFD di petrolio grezzo si basa di solito su 100 barili, il che significa che ogni variazione in dollari del prezzo del petrolio quotato corrisponde a $ 100 di profitti o perdite sul CFD. In altre parole, un 1 centesimo del prezzo del petrolio comporterebbe un profitto o una perdita di un dollaro per ogni CFD detenuto.

Lo spread è in genere da 5 a 6 punti, mentre il margine richiesto per negoziare il CFD può essere del 3%, che è un tasso comune per i CFD su materie prime, o meglio. Come con tutti i derivati, i CFD petroliferi ti danno una notevole quantità di leva sui tuoi soldi, il che significa che i profitti possono essere sostanziosi, anche se le perdite possono anche aumentare rapidamente.

Come esempio di un trade vincente, dire che sei stato rialzista sul greggio USA, che è stato quotato tra $ 78,25 e $ 78,50. Il prezzo più alto è per un contratto lungo, e il prezzo basso per andare short. Il commercio è esente da commissioni, come con la maggior parte delle materie prime, con il concessionario che ricava un profitto dallo spread di $ 0,25.

L’acquisto di cinque CFD di petrolio grezzo con un margine del 3% richiederebbe 78,50 x 5 x 100 x 3%, che è $ 1177,50, nel tuo account, e per questo controllerai $ 39,250 di petrolio. Forse sei un giorno di trading, e nel pomeriggio il prezzo sale a $ 80,75 a $ 81,00, con un aumento di $ 2,50. Quando vendi i contratti per uscire dal commercio, il valore è $ 80,75 x 5 x 100 o $ 40,375.

Poiché non hai detenuto la posizione da un giorno all’altro, non vi è alcun addebito di interessi, quindi il tuo utile netto è di $ 1125. Questo è l’esempio della leva che puoi sfruttare quando fai trading con i CFD. Il rendimento del capitale investito è superiore al 95% quando il prezzo del petrolio greggio è aumentato solo del 3%.

Naturalmente, questo grado di leva finanziaria può andare contro di voi se il vostro commercio è nella direzione sbagliata, e questo deve essere sempre tenuto presente quando utilizzando derivati o prodotti finanziari con leva finanziaria. Supponiamo che tu abbia inserito lo stesso trade, acquistando cinque CFD di greggio ad un prezzo quotato di $ 78,50.

Questa volta il prezzo del petrolio è sceso e quando hai rivisto il tuo commercio hai deciso che le ragioni per cui l’hai inserito erano sbagliate, ed era necessario uscire e tagliare le tue perdite. Quando vendi i tuoi contratti il prezzo indicato è $ 76,75 a $ 77.

Devi vendere al prezzo più basso, il che significa che i contratti valgono $ 76,75 x 5 x 100 o $ 38,375. Ciò equivale a una perdita di $ 875. Con un calo del prezzo del petrolio inferiore al 2%, si scopre di aver perso quasi il 75% del capitale.

Le strategie includono il test storico “compra basso, vendo alto” o prendi una posizione per trarre profitto dai breakout dei prezzi. È inoltre possibile acquisire esposizione petrolifera indirettamente acquistando in compagnie petrolifere come Royal Dutch Shell e Tullow Oil.

Dove fare Trading petrolio con CFD

Il posto migliore per il trading su petrolio tramite CFD sono i Broker con regolare licenza da parte delle autorità preposte al controllo dei mercati finanziari. Ciò vi metterà a riparo da possibili truffe

A nostro avviso, i migliori Broker sono:

Responsabilità: L'autore dell'articolo pubblicato su webeconomia.it esprime le sue libere opinioni in merito alle analisi in oggetto. Dichiara che tutte le considerazioni fatte all'interno del post e le eventuali altre analisi sugli strumenti finanziari (valute, azioni, criptovalute, materie prime) sono soggettive e non devono essere considerate come incentivi e raccomandazioni di investimento. Le analisi e le quotazioni degli strumenti finanziari sono mostrate al solo scopo di informare e non per incentivare le attività di trading o speculazione sui mercati finanziari. Lo staff di webeconomia.it e gli autori degli articoli non si ritengono dunque responsabili di eventuali perdite di denaro legate ad attività di invstimento. Lo staff del sito e i suoi autori dichiarano di non possedere quote di società, azioni o strumenti di cui si parla all'interno degli articoli. Leggendo i contenuti del sito l'Utente accetta esplicitamente che gli articoli non costituiscono "raccomandazioni di investimento" e che i dati presentati possono essere non accurati e/o incompleti. Tutte le attività legate agli strumenti finanziari e ai mercati come il trading su azioni, forex, materie prime o criptovalute sono rischiose e possono comportare perdita di capitali. L'Utente, quindi, solleva lo staff di webeconomia.it e i suoi autori dalla responsabilità di qualunque perdita o danno subito legato ad attività di investimento che scaturisce dalla consultazione dei dati contenuti nel sito.