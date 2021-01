Trading finanziario, guida completa

Cos’è il trading finanziario? Come fare trading finanziario? Prima di parlare del trading finanziario, occorre fare una differenza tra investitori e trader. I primi sono coloro che pensano a lungo termine, appunto per investimenti che siano protratti nel tempo, ben ponderati, in genere per somme alte e che attendono con pazienza che il loro guadagno frutti anche nell’arco di 10 o 20 anni.

I trader, invece, ragionano più nell’immediato. Pensano a guadagni più imminenti, su asset che diano presto i loro frutti. Anche a livello giornaliero o nell’arco di pochi minuti (trading intraday).

Facciamo questa premessa in quanto, prima di fornire una guida sul trading finanziario, tu possa capire già se sei fatto per il trading finanziario. Ossia, se sei caratterialmente portato per decisioni più immediate, seguire il trading con attenzione e nervi saldi. Senza lasciarti prendere dal panico se una posizione sta andando male o dall’euforia se inizia ad andare bene.

Inoltre, non credere che solo per il fatto che il trading finanziario può essere gestito facilmente tramite piattaforme di trading online mediante Pc, smartphone o tablet, il trading finanziario sia un gioco alla portata di tutti. E’ l’errore che commettono in tanti. Il trading finanziario necessita di formazione teorica e pratica, conoscenza di quello che si sta affrontando.

Senza cascare in facili promesse di chi ti dice che ti farà guadagnare subito migliaia di euro al giorno. E ti chiederà solo di ricaricare il conto, senza alcuna preparazione. Presto scoprirai che non solo non hai guadagnato nulla, ma non potrai neanche recuperare i soldi immessi nel sistema. Neppure dietro regolare denuncia alle autorità giudiziarie.

In quanto queste piattaforme sono gestite da società con sede in Paradisi fiscali, ovvero quei Paesi che ben proteggono privacy e conti di questi impostori. Inoltre, tali società sono organizzate in modo che è pure difficile risalire ai veri proprietari.

Se non vuoi sentirti abbindolato come accadde a Pinocchio dopo la truffa de Il gatto e la Volpe, con la storia dell’albero di monete, per spillargli le monetine che Mangiafuoco gli aveva dato per portarle a Geppetto, allora scegli solo Broker con regolare licenza da parte della Consob o del CySEC. Ciò fa sì che tali piattaforme per il trading online siano sottoposte a regolare controllo sui conti e i dati sulla privacy degli utenti.



Fatta questa premessa, vediamo cos’è il trading finanziario e una guida sul trading finanziario.

Trading e investimenti differenze

Quali sono le differenze tra il trading e gli investimenti? Prima le abbiamo solo accennate. Investire e fare trading sono due metodi molto diversi di tentare di fare profitto sui mercati finanziari.

L’obiettivo dell’investimento è di costruire gradualmente ricchezza su un lungo periodo di tempo attraverso l’acquisto e la detenzione di un portafoglio di azioni, panieri di azioni, fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri strumenti di investimento. Gli investitori spesso aumentano i loro profitti attraverso la capitalizzazione o il reinvestimento di profitti e dividendi in ulteriori azioni.

Gli investimenti sono spesso tenuti per un periodo di anni, o addirittura decenni, sfruttando vantaggi come interessi, dividendi e scissioni lungo la strada. Mentre i mercati fluttuano inevitabilmente, gli investitori “cavalcheranno” le tendenze al ribasso con l’aspettativa che i prezzi rimbalzeranno e che eventuali perdite saranno infine recuperate. Gli investitori sono in genere più preoccupati dei fondamentali del mercato, come i rapporti prezzo / utili e le previsioni di gestione.

Il trading, d’altra parte, implica l’acquisto e la vendita più frequenti di azioni, materie prime, coppie di valute o altri strumenti, con l’obiettivo di generare rendimenti. che sovraperforma gli investimenti buy-and-hold. Mentre gli investitori possono essere soddisfatti con un rendimento annuo del 10-15%, gli operatori potrebbero cercare un rendimento del 10% ogni mese.

I profitti sono generati attraverso l’acquisto a un prezzo inferiore e la vendita a un prezzo più elevato in un periodo di tempo relativamente breve. È vero anche il contrario: i profitti delle negoziazioni sono realizzati vendendo a un prezzo più elevato e acquistando per coprire a un prezzo inferiore (noto come “vendere a breve”) per guadagnare sui mercati in ribasso.

Laddove gli investitori buy-and-hold aspettano posizioni meno redditizie, i trader devono realizzare profitti (o subire perdite) entro un determinato periodo di tempo e spesso utilizzare un ordine di stop loss protettivo per chiudere automaticamente le posizioni perdenti ad un livello di prezzo predeterminato.

Gli operatori spesso impiegano strumenti di analisi tecnica, come medie mobili e oscillatori stocastici, per trovare configurazioni di trading ad alta probabilità. Lo “stile” del trader si riferisce al periodo di tempo in cui vengono acquistati e venduti azioni, materie prime o altri strumenti di trading.

I trader generalmente rientrano in una delle quattro categorie:

Position Trader – le posizioni sono detenute da mesi ad anni

Swing Trader- le posizioni sono detenute da giorni a settimane.

Day Trader – le posizioni sono detenute per tutto il giorno solo senza posizioni overnight.

Scalp Trader – le posizioni sono detenute per secondi a minuti senza posizioni overnight

I negoziatori spesso scelgono il loro stile di trading in base a fattori quali: dimensioni del conto a disposizione, quantità di tempo che può essere dedicata al trading, livello di esperienza di trading, personalità e tolleranza al rischio.

Sia gli investitori che i trader cercano profitti attraverso la partecipazione al mercato. In generale, gli investitori cercano rendimenti maggiori per un periodo prolungato attraverso l’acquisto e la detenzione. Gli operatori commerciali, al contrario, approfittano sia dei mercati emergenti che di quelli in ribasso per entrare e uscire da posizioni in un arco di tempo più breve, con profitti più piccoli e più frequenti.

Trading finanziario cos’è

Cos’è il trading finanziario? Il trading online ti dà l’opportunità di essere il tuo capo, impostare le ore di lavoro, lavorare da casa (o perché no, dalla spiaggia), e fare tutto il denaro che vuoi senza un tetto imposto sui salari.

Tuttavia, i trader principianti hanno spesso difficoltà a capire come funziona il mercato. Il sovraccarico di informazioni che proviene da Wall Street è più che sufficiente per mantenere un principiante in uno stato di costante apprendimento. Di conseguenza, non si sentono mai pronti a fare il grande passo.

I progressi tecnologici nel settore finanziario hanno ridotto la barriera di ingresso al trading finanziario. Ora, chiunque può iniziare a fare soldi dai mercati con una comprensione di base di come funziona il mercato, di un capitale commerciale decente e degli strumenti di trading giusti. In effetti, gli strumenti di trading finanziario come i robot, gli algoritmi di trading, l’intelligenza artificiale e il social trading rendono più facile avere successo nel trading senza avere una laurea o una formazione specializzata.

Tuttavia, l’errore che fanno in molti è credere che affidandosi in toto alla tecnologia, basti per guadagnare. Non bisogna mai dimenticare che anche per il trading finanziario serve formazione, teorica e pratica, informazione, quindi conoscenza di quello che si va a fare.

Dunque, il trading finanziario non è diverso da qualsiasi altra forma di trading: si tratta di comprare e vendere nella speranza di realizzare un profitto. Ecco una carrellata di concetti chiave, partecipanti e mercati coinvolti nel trading finanziario.

Trading finanziario come funziona

Come funziona il trading finanziario? Il trading finanziario comporta l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari. Questi possono essere strumenti di cassa, come azioni, forex o obbligazioni. Possono anche essere derivati, come CFD, futures o opzioni. Qualunque sia lo strumento negoziato, il risultato previsto è sempre lo stesso: realizzare un profitto. Per fare questo, di solito comprate in basso e vendete in alto. Se vendi uno strumento a un prezzo inferiore a quello che hai comprato, perdi.

Nei mercati finanziari, milioni di aziende, individui, istituzioni e persino i governi stanno tutti cercando di trarre profitto dall’acquisto e dalla vendita di strumenti finanziari allo stesso tempo. Ciò significa che i prezzi di tali strumenti tendono a essere costantemente in movimento. Un mercato che si muove molto è conosciuto come un mercato volatile. Questi mercati offrono maggiori opportunità di profitto, ma implicano anche un aumento del rischio.

Gli strumenti finanziari possono essere acquistati e venduti in due modi: possono essere scambiati in borse, mercati altamente organizzati in cui un particolare strumento viene acquistato e venduto (come la Borsa di New York)

possono essere scambiati in borse, mercati altamente organizzati in cui un particolare strumento viene acquistato e venduto (come la Borsa di New York) Possono essere scambiati fuori Borsa (over the counter), quando due parti si impegnano a scambiare strumenti tra loro (come quando scambi CFD con un fornitore)

Trader chi è

Chi è il trader? Un trader è una persona fisica o giuridica, in finanza, che compra e vende strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, materie prime, derivati e fondi comuni di investimento in qualità di agente, hedger, arbitraggio o speculatore.

I trader professionisti lavorano in un istituto finanziario o in una società. Comprano e vendono strumenti finanziari negoziati nei mercati azionari, dei derivati e dei mercati delle materie prime, compresi le borse, le borse dei derivati e le borse delle materie prime. Lo fanno dunque per lavoro e non per hobby o per arrotondare il proprio stipendio.

Esistono diversi tipi di trader:

Day trader

Un day trader è un trader che aderisce a uno stile di trading chiamato day trading. Ciò comporta l’acquisto e successivamente la vendita di strumenti finanziari (ad esempio azioni, opzioni, futures, derivati, valute) entro lo stesso giorno di negoziazione, in modo tale che tutte le posizioni vengano solitamente chiuse prima della chiusura del mercato del giorno di negoziazione. A seconda della strategia di trading, le negoziazioni possono variare da diverse a centinaia di ordini al giorno.

Esistono due tipi di day trader: istituzionali e retail. Sia gli operatori finanziari istituzionali che quelli al dettaglio sono descritti come speculatori, al contrario degli investitori. Gli investitori istituzionali lavorano per istituzioni finanziarie e hanno alcuni vantaggi rispetto ai commercianti al dettaglio grazie al loro accesso a più risorse, strumenti, attrezzature, grandi quantità di capitale e leva finanziaria, grandi disponibilità di nuovi afflussi di fondi per operare continuamente sui mercati, linee dedicate e dirette ai data center e agli scambi, software di trading e analitici costosi e di fascia alta, team di supporto per aiutare e altro ancora.

Questi vantaggi conferiscono loro certi margini rispetto ai commercianti giornalieri al dettaglio. I trader retail utilizzano intermediazioni al dettaglio e generalmente negoziano con il proprio capitale. I trader automatici utilizzano programmi per computer e altri strumenti per inserire automaticamente gli ordini di negoziazione. Perché tutto ciò avviene con l’aiuto di un algoritmo informatico, è anche chiamato trading algoritmico.

L’obiettivo dei trader giornalieri è quello di ottenere profitti sfruttando le oscillazioni dei prezzi in titoli o indici altamente liquidi. Quanto più volatile è il mercato, tanto più favorevoli sono le condizioni per il day trader, indipendentemente dalla direzione a lungo termine del mercato. A differenza di alcuni gestori di fondi e investitori che detengono posizioni su periodi di tempo più lunghi e avversi alla vendita di titoli azionari, il day trader non è impegnato in una posizione e può adattarsi a qualsiasi condizione del mercato, in qualsiasi momento.

Il trading giornaliero è associato al rischio di perdita del capitale. Secondo il day trader milionario e autore James Altucher, solo il 5% circa dei trader retail guadagna soldi come trader a tempo pieno. Il trading giornaliero è stressante in quanto impone di guardare schermi multipli per individuare opportunità di trading e reagire rapidamente per sfruttarli.

Floor trader

Un floor trader è un membro di una borsa di materie prime che agisce in quella borsa per proprio conto. Il floor trader deve attenersi a regole di trading simili a quelle degli specialisti che commerciano per conto di altri. Il termine non deve essere confuso con il floor. I floor trader sono a volte indicati come trader competitivi registrati, fornitori di liquidità individuali o locali. Questi trader sono soggetti a una procedura di screening prima di poter operare sullo scambio. Le persone che operano come floor trader sono stati lentamente sostituiti da sistemi di trading automatizzati e computer che funzionano allo stesso modo degli umani, senza l’interazione delle persone che comprano e vendono azioni.

High-frequency trader

Nei mercati finanziari, il trading ad alta frequenza (HFT) è un tipo di trading algoritmico caratterizzato da alte velocità, elevati tassi di turnover e alti rapporti order-to-trade che sfruttano i dati finanziari ad alta frequenza e gli strumenti di trading elettronico.

Anche se non esiste un’unica definizione di HFT, tra i suoi attributi chiave vi sono algoritmi altamente sofisticati, co-location e orizzonti di investimento a brevissimo termine. HFT può essere visto come una forma primaria di trading algoritmico in finanza. In particolare, è l’uso di sofisticati strumenti tecnologici e algoritmi informatici per scambiare rapidamente titoli.

HFT utilizza strategie di trading proprietarie realizzate dai computer per muoversi dentro e fuori le posizioni in secondi o frazioni di secondo. Aldridge e Krawciw, nel 2017 hanno stimato che nel 2016 HFT abbia mediamente avviato il 10-40% del volume degli scambi in azioni, e il 10-15% del volume in valuta estera e materie prime.

Tuttavia, la proporzione di HFT può variare dallo 0% al 100% del volume degli scambi a breve termine. Stime precedenti che riportavano che l’HFT rappresentava il 60-73% di tutto il volume degli scambi azionari statunitensi, con un numero che scendeva a circa il 50% nel 2012 erano ipotesi speculative molto imprecise. I trader ad alta frequenza entrano ed escono da posizioni a breve termine ad alti volumi e ad alte velocità che mirano a catturare a volte una percentuale di profitto in ogni transazione.

Le aziende HFT non consumano quantità significative di capitale, accumulano posizioni o detengono i loro portafogli da un giorno all’altro. Di conseguenza, HFT ha un potenziale rapporto di Sharpe (una misura di ricompensa rispetto al rischio) decine di volte superiore rispetto alle strategie tradizionali di buy-and-hold.

Gli operatori commerciali ad alta frequenza in genere competono con altri HFT, piuttosto che con investitori a lungo termine. Le aziende HFT compongono i margini bassi con volumi di scambi incredibilmente elevati, numerando frequentemente milioni. Un consistente gruppo di ricerche sostiene che l’HFT e il commercio elettronico pongono nuovi tipi di sfide al sistema finanziario. Sia gli operatori algoritmici che quelli ad alta frequenza hanno entrambi contribuito alla volatilità del Flash Crash del 6 maggio 2010, quando i fornitori di liquidità ad alta frequenza si ritirarono rapidamente dal mercato.

Diversi paesi europei hanno proposto di limitare o vietare gli HFT a causa delle preoccupazioni sulla volatilità

Pattern day trader

Pattern day trader è la designazione FINRA per un trader del mercato azionario che esegue quattro o più transazioni giornaliere in cinque giorni lavorativi su un conto marginale, a condizione che il numero di scambi giornalieri sia superiore al sei per cento dell’attività totale del cliente per quel medesimo giorno di cinque giorni periodo.

“Pattern day trader” è una categoria soggetta all’Autorità di regolamentazione dell’industria finanziaria (FINRA). La regolamentazione di quest’ultima si applica a tutti i clienti che acquistano e vendono un particolare titolo nello stesso giorno di negoziazione (giorno di negoziazione) e lo fanno quattro o più volte ogni cinque giorni lavorativi consecutivi. La regola si applica ai conti di margine, ma non ai conti di cassa.

Un trader di questa categoria è soggetto a regole speciali. La regola principale è che al fine di impegnarsi nella negoziazione giornaliera del modello, è necessario mantenere un saldo azionario di almeno $ 25.000 in un conto margine. Il capitale minimo richiesto deve essere nel conto prima di qualsiasi attività di daytrading. Tre mesi devono passare senza scambi giornalieri per una persona così classificata da perdere le restrizioni imposte a loro. Conformemente al NYSE 432, le società di brokeraggio devono mantenere una registrazione giornaliera del margine richiesto. Il requisito minimo di capitale nella Regola 4210 della FINRA è stato approvato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) il 27 febbraio 2001 approvando gli emendamenti alla Regola 2520 della NASD.

Rogue trader

Un rogue trader (letteralmente trader canaglia) è un dipendente autorizzato a fare scambi per conto del proprio datore di lavoro (a determinate condizioni) che effettua scambi non autorizzati. È più spesso applicato al trading finanziario, quando trader professionisti non autorizzati fanno transazioni finanziarie non approvate.

Questa attività è spesso nella zona grigia tra la trasgressione di leggi civili e penali, perché l’autore è un dipendente legittimo di una società o istituzione, ma entra in transazioni per conto del datore di lavoro senza permesso.

In diversi casi, i trader hanno inizialmente realizzato profitti molto ingenti per i loro datori di lavoro, e bonus per se stessi, dalle negoziazioni in violazione delle regole, ed è stato ampiamente detto che i datori di lavoro hanno chiuso un occhio sulle trasgressioni a causa dei profitti coinvolti.

Un famoso trader inaffidabile è Nick Leeson, le cui perdite su investimenti non autorizzati in contratti su indici sono stati sufficienti a far fallire il suo datore di lavoro Barings Bank nel 1995. Da parte sua, i profitti iniziali sempre più consistenti, la mancanza di supervisione da parte della direzione, un ambiente normativo ingenuo e un evento esterno imprevedibile, il terremoto di Kobe, Leeson ha causato una perdita di 1,3 miliardi di dollari che ha rovinato la secolare istituzione finanziaria.

Il fattore chiave determinare l’uso del termine è la mancanza di autorizzazione. Ci sono state colossali perdite finanziarie e fallimenti da quelle che sono considerate decisioni catastroficamente sbagliate da parte di alti responsabili delle decisioni nelle istituzioni finanziarie, come la bancarotta di Lehman Brothers che ha reso necessario il pacchetto di salvataggio bancario del Regno Unito del 2008, ma questo non è descritto come ladro trading e non è punibile.

Nel Regno Unito il termine è anche usato per descrivere trader disonesti come venditori di vetrocamera, concessionari di automobili di seconda mano, installatori di gas, meccanici, roofer, idraulici e collezionisti di rifiuti domestici. Un programma televisivo della BBC che esponeva tali pratiche era chiamato Watchdog, seguito da Rogue Traders.

Stock trader

Un operatore di borsa o trader di azioni è una persona o una società coinvolta nella negoziazione di titoli azionari. I commercianti di borsa possono essere un agente, un hedger, un arbitraggio, uno speculatore, un agente di cambio. Tale negoziazione azionaria in grandi società quotate in borsa può avvenire attraverso una delle principali borse, come la Borsa di New York o la Borsa di Londra, che servono come aste gestite per le negoziazioni di titoli.

Le azioni di piccole società pubbliche vengono acquistate e vendute in mercati OTC. Il trading di azioni può essere effettuato dal proprietario delle azioni o da un agente autorizzato ad acquistare e vendere per conto del proprietario della quota. Il trading proprietario è l’acquisto e la vendita di profitti o perdite dell’operatore commerciale. In questo caso, il principale è il proprietario delle azioni.

Il trading di agenzie è l’acquisto e la vendita da parte di un agente, di solito un agente di cambio, per conto di un cliente. Agenti ricevono una commissione per l’esecuzione del trade. Le maggiori borse hanno i market maker che aiutano a limitare la variazione dei prezzi (volatilità) acquistando e vendendo le azioni di una particolare società per proprio conto e anche per conto di altri clienti.

Trading finanziario cosa significa

Cosa significa trading finanziario? Per dirla semplicemente, il trading finanziario è l’acquisto e la vendita di “strumenti finanziari” al fine di realizzare un profitto. Questi possono essere strumenti di cassa, come azioni (quote di proprietà di una società) e forex (valuta di acquisto), o derivati, come CFD, futures e opzioni. È fatto da tutti, da individui che lo fanno nel tempo libero, ai governi che cercano di ottenere un profitto.

È un’industria enorme che ha un impatto su tutto il mondo. Se fai una rapida ricerca su Internet, è probabile che troverai persone che pubblicizzano varie forme di trading come una sorta di schema “diventa ricco veloce”. Mentre alcune persone sono davvero fortunate con queste, il trading finanziario è rischioso e complicato, e le persone che predano chi è alla ricerca di un soldo veloce sono semplicemente senza scrupoli. Un certo numero di pratiche commerciali finanziarie spesso ottengono una cattiva reputazione a causa delle azioni di questi intermediari senza scrupoli.

Trading finanziario tipi

Quali sono i tipi di trading finanziario? I seguenti:

Trading azionario: il trading azionario è l’arte di acquistare, detenere, vendere azionidi titoli quotati su borse pubbliche come NASDAQ, NYSE e Piazza Affari

il trading azionario è l’arte di acquistare, detenere, vendere azionidi titoli quotati su borse pubbliche come NASDAQ, NYSE e Piazza Affari Forex trading: il trading Forex (noto anche come trading FX o trading valutario) è l’arte di comprare e vendere valute nella speranza di ottenere profitti dalla differenza nel valore di tali valute nel panorama economico globale.

il trading Forex (noto anche come trading FX o trading valutario) è l’arte di comprare e vendere valute nella speranza di ottenere profitti dalla differenza nel valore di tali valute nel panorama economico globale. Il trading di opzioni è una forma di negoziazione di derivati in cui le persone negoziano contratti che danno loro i diritti (ma non l’obbligo) di comprare o vendere un’attività sottostante ad un prezzo predeterminato. Si pensi ai CFD, acronimo di Contratto per differenza, che consentono di fare trading su tanti asset diversi tra loro: azioni, indici, materie prime, criptovalute.

Trading finanziario guida, stabilire un budget

Prima di impegnarsi nel trading finanziario, è necessario valutare correttamente le circostanze finanziarie. Quanti soldi hai effettivamente a disposizione per il trading? È necessario precostituire un fondo per questo e pensare a uno “scenario peggiore”, in modo da essere a proprio agio con il rischio e le potenziali perdite che potrebbero derivare dalla propria attività di trading finanziario.

Molti trader operano utilizzando la “regola del rischio dell’1%” in cui non rischiano mai più dell’1% del proprio account su una singola operazione. Inoltre, dovresti probabilmente limitare il tuo trading a meno del 5% del tuo portafoglio. Inoltre, assicurati di avere un fondo di emergenza completamente finanziato e conti di pensionamento che sono sulla buona strada.

Trading finanziario guida, stabilire un obiettivo

Una volta che sai quanto devi investire e sai quanto puoi rischiare, è tempo di pensare ad alcuni obiettivi. Avete bisogno di lavorare verso un obiettivo in modo da potervi permettere un acquisto? O hai solo un obiettivo in mente che vorresti far crescere il tuo potere di spesa? Se sai a cosa miri, allora puoi capire cosa ci vorrà per arrivarci. È fondamentale avere un obiettivo quando inizi.

Trading finanziario guida, l’importanza dell’informazione

In questa guida al trading finanziario, non possiamo non parlare dell’importanza di informarsi. I mercati raramente si fermano, specialmente dato che una serie di fattori provenienti da diversi fusi orari possono avere un impatto sul prezzo delle attività e influenzare le tue decisioni di trading.

Devi passare il tempo ad aggiornarti sulle ultime tendenze diventando un consumatore vorace di notizie finanziarie. Utilizza fonti attendibili – come Bloomberg, Financial Times, Il Sole 24 Ore, il Corriere della sera, Il Resto del Carlino, La Repubblica – e assicurati che diventi parte della tua routine quotidiana per avere tutto sotto controllo.

Trading finanziario guida, l’importanza del Conto demo

Prima di iniziare con il trading finanziario, è altamente consigliato fare pratica con un Conto demo. Ossia un conto con denaro virtuale che vi consentirà di testare se siete portati per il trading online, senza perdere i vostri soldi reali. Ma oltre ai neofiti, il Conto demo risulta molto utile anche per i trader esperti, in quanto possono provare nuove strategie di trading senza mettere a repentaglio i soldi sul proprio conto reale.

Il Conto demo, è bene saperlo, non va però utilizzato come fosse un gioco. Prendendo decisioni a cuor leggero solo perché si tratta di soldi finti. In quanto rischieremo di non imparare nulla e ce ne accorgeremo amaramente quando inizieremo a fare sul serio. In quanto prenderemo ugualmente, ormai abituati, scelte azzardate, dimenticando che abbiamo a che fare con soldi reali.

Chi offre il Conto demo? Gli stessi Broker, ovviamente sempre affidandosi a quelli rinomati. Ogni broker offre un Conto demo diverso, sebbene possiamo dire che possono essere riassunti in 4 tipi:

Conto demo illimitato per credito e tempo di utilizzo

Conto demo limitato per credito e tempo di utilizzo

Conto demo illimitato per credito ma limitato per tempo di utilizzo

Conto demo limitato per tempo di utilizzo ma non per credito

Ancora, altra differenza riguarda il fatto che il Conto demo può essere offerto subito dopo l’iscrizione senza versamento di capitali reali o dopo la registrazione ma previo versamento di denaro reale sul conto.

Trading finanziario guida, la formazione teorica

Ancor prima della formazione pratica, però, è opportuno dedicarsi alla formazione teorica. In modo da capire quello che si sta facendo anche in modalità Demo.

Si può iniziare leggendo qualche libro sul trading. Sebbene siano gli stessi Broker a mettere a disposizione materiale didattico ai propri utenti iscritti. Ossia eBook da scaricare, corsi di formazione on demand, webinar (seminari online), corsi di formazione dal vivo.

Certo, esistono anche enti di formazione che offrono corsi sul trading. Tuttavia, noi suggeriamo sempre di affidarvi al materiale didattico offerto dai Broker, in quanto essi hanno tutto l’interesse affinché diventiate ottimi trader. Dato che dai vostri trade profittevoli, loro ci guadagnano in termini di commissioni e spread. E un trader che si ritira per fallimento, è un danno anche per loro. In termini economici e di pubblicità.

Trading finanziario, come scegliere miglior Broker

Come scegliere miglior Broker per fare trading finanziario? Ci sono diverse cose da valutare:

Regolare licenza

Conto demo

Formazione offerta

Spread bassi

Commissioni basse

Segnali di trading efficaci

Assistenza clienti facilmente raggiungibile

Grafici esplicativi

App per trading su dispositivi mobili

