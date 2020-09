Trading automatico di Avatrade: opinioni e come funzionano Zulutrade, Mirror Trader e RoboX

Cos’è il trading automatico Avatrade? Come funziona il trading automatico di Avatrade? Quali sono le opinioni sui suoi servizi: Zulutrade, Mirror Trader e RoboX. Avatrade è uno di quei Broker per il trading online che consigliamo senza troppi indugi, per i vari servizi e la serietà che offre. Avatrade è di fatti una piattaforma per il trading online pluripremiata, regolamentata (quindi per questo sicura) e che opera dal 2006 con successo come broker Forex e CFD. Avatrade offre anche un servizio per il trading automatico, mediante tre piattaforme: Zulutrade, Mirror Trader e RoboX.

In questo articolo ci occuperemo nel dettaglio di chi è il Broker Avatrade, cos’è e come funziona il trading automatico e come funzionano e le opinioni sui suoi servizi Zulutrade, Mirror Trader e RoboX.

Avatrade opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni sul Broker Avatrade? Sicuramente positive. Tra cui anche la nostra. Non a caso, AvaTrade è uno dei pionieri del trading online, dato che ha iniziato la propria attività nel 2006. ad oggi vanta oltre 20mila clienti, con un volume di operazioni che ha superato i 2 miliardi di unità al mese, un volume di trading totale che a sua volta vale oltre 60 miliardi di dollari mensili. La sede principale di AvaTrade si trova a Dublino, come noto capitale irlandese: i suoi uffici di rappresentanza e le sedi nazionali sono tuttavia dislocate anche in altre nazioni, tra cui la nostra. In Italia infatti si trova a Milano, in via Torino, 2.

Avatrade caratteristiche

Quali sono le caratteristiche di Avatrade? Gode delle regolamentazioni e Licenze da parte di FSP, ASIC e Banca Centrale d’Irlanda. La sicurezza Crittografia è di tipo SSL a 256 bit. Il Deposito minimo è di soli 50,00 euro (di solito è minimo 100 euro). Ottima anche la Leva finanziaria, pari a 400:1; sebbene occorra ricordare che la Leva finanziaria è un’arma a doppio taglio, in quanto, come moltiplica i guadagni, moltiplica anche le perdite. Consente il Trading delle due principali Criptovalute: Bitcoin ed Ethereum. Tassi sono competitivi. L’Assistenza clienti funziona 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. L’uso della piattaforma, oltre ad essere facile, semplice ed intuitivo, è anche gratuito.

Avatrade prevede altresì un corso Forex per i suoi utenti, analisi di mercato, swap rates e OpenBook. Offre anche tanta formazione per i suoi utenti, tramite Webinar, Video formativi, Ebook e Corsi elearning.

E ancora, mette a disposizione degli utenti meno esperti un conto demo gratuito, con 100mila euro virtuali a disposizione. Per quanto riguarda le modalità di deposito e ritiro, esse sono molteplici: Carta di Credito, Bonifico, Neteller, Paypal, Western Union; mentre il prelievo è rapido e sicuro. Prevede 19 lingue diverse, tra le quali ovviamente non manca quella italiana. E’ possibile utilizzare Avatrade anche su mobile, grazie ad una apposita e ben fatta app, sia su iOS che su Android. Nonché una versione web-based, per usare la piattaforma Avatrade comodamente online.

Avatrade offre il vantaggio, l’unico Broker a farlo, di mettere a disposizione degli utenti ben 8 piattaforme diverse. Le seguenti:

MetaTrader 4 MetaTrader4 Spread Variabili AvaOptions AvaTrade Web-based mobile AvaTrade trading automatizzato AvaTrade Sharp Trader Avatrade MQL5 AvaTrade

Avatrade asset disponibili

Oltre a mettere a disposizione dei trader una miriade di piattaforme pronte a soddisfare ogni esigenza possibile, Avatrade mette a disposizione dei propri utenti una serie di asset su cui investire. Praticamente tutti i principali, ovvero:

mercato Forex

CFD

Azioni

Criptovalute

Oro e metalli (materie prime)

Petrolio e energia (materie prime)

ETF

Obbligazioni Governative

Indici Azionari

prodotti agricoli (materie prime)

Trading automatico cos’è e come funziona

Cos’è il trading automatico? Come funziona il trading automatico? Il trading automatico è un modo per operare sui mercati finanziari senza prendere decisioni in prima persona e quindi seguendo le indicazioni di trader più esperti o addirittura di organizzazioni. Non a caso, è una forma di trading molto apprezzata dai trader neofiti che vedono nel trading automatico la possibilità di guadagnare soldi facili. Tuttavia, non bisogna pensare che sia roba da utenti poco esperti. Anche tanti trader esperti si affidano al trading automatico.

Non è detto poi che il trading automatico faccia guadagnare di più. Dipende dal trader a cui abbiamo affidato le nostre sorti. Se è bravo ci farà guadagnare, altrimenti, se perde lui, perdiamo noi. Non mancano però sul web i software per il trading automatico. Piattaforme che con sfavillanti pubblicità ci illudono che diventeremo ricchi perché un robot infallibile lavora per noi. Dobbiamo stare lontani da chi millanta guadagni sicuri e automatici, in quanto una percentuale di rischio va sempre messa in conto. Anzi, spesso questi software per il trading automatico sono collegati a broker non autorizzati dalla CONSOB o dal CySEC. La prima è la massima autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari, la seconda lo è a livello europeo. Quindi il rischio di perdere pure i soldi che abbiamo messo all’inizio, anche dietro regolare denuncia, sono molto alti.

Il trading automatico di opzioni binarie è quello che va per la maggiore, proprio per la sua estrema semplicità che finisce per attrarre tanti trader inesperti. Ma proprio per questo è pericoloso e ha portato tanti a perdere ingenti somme di denaro. Anche perché ha portato la nascita di tante piattaforme truffa.

Trading automatico Avatrade opinioni

Dato che il trading automatico è una funzione così richiesta al giorno d’oggi, anche un broker d’eccellenza come Avatrade ha deciso ormai da anni di introdurlo nei propri servizi di trading automatico.

I servizi di trading automatico offerti da Avatrade sono ben tre:

Zulutrade

Mirror Trader

RoboX Avatrade

Il trading automatico, chiamato anche social trading, è come già detto in precedenza, una tipologia di trading che si presta bene sia per i trader professionisti, sia per quelli con poca esperienza. Grazie al trading automatico, il trading online è diventato “social”. Ovvero, proprio come accade su un social network, gli utenti comunicano tra loro confrontandosi, scambiandosi opinioni, idee, analisi. Ma, soprattutto, è possibile copiare (in automatico) le operazioni dei trader che si è deciso di seguire. Dunque, il trading automatico può essere definito anche Social trading.

Il Social trading di Avatrade diventa molto importante quando si è alle prime armi, così come utilizzare in parallelo il Conto demo offerto da Avatrade. Esso prevede un capitale virtuale pari a 100mila euro, così da poter fare pratica senza dover rischiare i propri soldi reali. L’unica pecca è che, rispetto ad altri broker, Avatrade offre un conto demo di soli 21 giorni. Finiti i quali, però, è possibile contattare il proprio account manager per vedere se sia possibile ricevere un’estensione di tale periodo di utilizzo.

Passiamo ora in rassegna le tre piattaforme per il trading automatico che Avatrade mette a disposizione:

Zulutrade opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su Zulutrade di Avatrade? Possiamo definire Zulutrade il fiore all’occhiello dell’offerta di trading automatico Avatrade. Testabile anche tramite account demo. Zulutrade è una delle piattaforme leader nel settore del social trading ed è stata fondata nel 2007. Ha uffici in Atene e negli USA, dove è registrata presso Commodity Futures Trading Commission ed è membro della NFA. Quindi, una società trasparente e regolamentata. Zulutrade non fa altro che connettere i vari trader nel mondo tramite la sua piattaforma.

Zulutrade vantaggi

Quali sono i vantaggi di Zulutrade? Essi valgono sia per i trader esperti che per quelli neofiti:

1. Trader professionisti o società di trading

Possono registrarsi ed offrire i propri servizi di segnali di trading. Hanno un guadagno quando offrono i propri segnali di trading agli altri utenti. Infatti, guadagnano 0.5 pip per ogni operazione che viene replicata dagli altri utenti sui loro conti reali. Inoltre, per tutelare gli utenti che decidono di seguire questi signal provider (così viene chiamato chi offre i propri segnali di trading), Zulutrade ha introdotto una nuova regola. Vale a di che i signal provider vengono pagati solo se riescono a chiudere il mese in profitto. E nel conteggio mensile vengono incluse sia le operazioni chiuse, sia quelle ancora aperte. Ciò per mitigare il fenomeno che signal provider poco onesti decidano di tenere aperte posizioni in perdita, così da non farle conteggiare nel conto mensile ed incassare lo stesso le commissioni.

2. Trader meno esperti

Il vantaggio per i trader poco esperti è quello di potersi registrare e usufruire dei segnali offerti dai trader con maggiore esperienza. Così da iniziare a guadagnare pur sapendone poco di trading online. Inoltre, abbiamo visto quanto i trader professionisti che mettono a disposizione la propria esperienza, siano controllati e non possano brogliare.

Altro vantaggio di iscriversi alla piattaforma di social trading Zulutrade è di poter usufruire dei servizi dei broker ad essa collegata. Tra cui rientra ovviamente anche Avatrade.

Zulutrade come funziona

Come funziona Zulutrade? Per poter usare questa piattaforma, ci basterà registrarci ad Avatrade e poi collegare il nostro account alla piattaforma di Zulutrade. Le operazioni svolte su Zulutrade saranno poi replicate in automatico sul conto Avatrade. Zulutrade offre “l’indicatore di slippage”, tramite il quale è possibile sapere i limiti della replicabilità delle operazioni seguendo un determinato signal provider. Dato che i broker possono essere differenti, è possibile che il signal provider apra la propria operazione ad un certo livello. Il trader che decide di copiarli, invece, la aprirà ad un livello leggermente differente (perché i broker hanno spread diversi).

Grazie a questo indicatore, sarà possibile conoscere automaticamente quale è la differenza di pips tra le operazioni del signal provider e quelle da noi copiate. Minore sarà la differenza di pips, meglio sarà per il trader che copia. Zulutrade prevede pure la possibilità di rimborsare le operazioni che vengono replicate in malomodo e non seguono determinati standard prefissati. Sarà comunque nostra premura, nelle vesti di follower, di individuare i migliori provider di segnali.

Zulutrade offre in tal senso filtri di ricerca avanzati per facilitarci la selezione. E’ anche vero che ogni signal provider ha delle schede molto dettagliate, incluse tutte le statistiche sule operazioni che ha effettuato su Zulutrade. Qui potremo quindi vedere il rischio dei signal provider, i loro profitti, i pips guadagnati e quelli persi, gli asset che usano solitamente per investire, il livello di operatività, le recensioni lasciate dagli altri utenti, ed altre informazioni utili.

Zulutrade consente pure di selezionare il capitale con cui seguire i signal provider ed impostare i livelli di stop loss e take profit. Nonché il numero massimo e minimo di operazioni da copiare o la dimensioni dei lotti.

Mirror Trader recensioni e opinioni

Mirror Trader di Avatrade è online dal 2005 ed è anch’essa una piattaforma per il trading automatico. E’ possibile usarla anche per seguire i segnali di trading di migliaia e migliaia di signal provider da tutto il mondo. Mirror Trader offre grafici in real time e la possibilità di usarli per le proprie analisi.

Mirror Trade e Zulutrade differenze

Qual è la differenza tra Mirror Trade e Zulutrade? La principale riguarda il fatto che la prima mostra agli utenti tutti i segnali di acquisto e vendita in qualsivoglia momento. Pertanto, dal grafico potremo vedere quanti sono i segnali di acquisto e vendita in tempo reale. E da qui prendere le nostre decisioni. Con Mirror Trade di Avatrade è possibile seguire quante strategie desideriamo, impostare sempre i vari parametri per gestire il rischio (stop loss, take profit, numero di operazioni massimo e minimo, etc…). O decidere di copiare solo un’operazione di signal provider, senza doverlo seguire per forza in maniera automatica per tutte le sue operazioni.

Mirror Trade come funziona

Come funziona Mirror Trade? E’ possibile scegliere le strategie da seguire che si vuole, mediante il comodo filtro di ricerca e tutte le schede dettagliate riguardo ad ogni signal provider. La piattaforma Mirror Trade non accetta tutti i trader professionisti che vogliono offrire i propri servizi. Infatti, tutti i mesi centinaia di nuove società o trader professionisti inviano la propria strategia di trading a Mirror Trader, per essere selezionati. Il sito testa attentamente per uno o due mesi tutte le strategie che riceve, senza basarsi sui dati delle performance passate fornite dagli sviluppatori. In quanto essi possono facilmente falsificare quanto presentano per farsi accettare. La selezione è alquanto severa. Di fatti, Mirror Trader accetta solo circa il 3% delle richieste di iscrizione pervenute ogni mese.

Mirror Trader offre il trading automatico per i seguenti asset: Forex, CFD e Futures. Offre per questi asset 3 tipi di trading automatico:

Trading automatico: il follower deve solamente scegliere la strategia che più lo convince. Mirror Trader si occuperà di copiarle nel suo account di trading presso il suo broker.

Trading semi-automatico: in questo caso, è possibile selezionare le singole operazioni da copiare e scegliere se è possibile chiudere in automatico la posizione seguendo la strategia, o decidere di chiuderla manualmente.

Trading manuale: è possibile usare la piattaforma Mirror Trader per fare trading per proprio conto. Sfruttando però tutti i dati relativi alle posizioni di acquisto e vendita aperte in tempo reale, cercando così di capire nel migliore dei modi le intenzioni degli altri investitori.

RoboX Avatrade opinioni e recensioni

RoboX di Avatrade è uno strumento di trading personalizzato e che ben si adatta alle singole esigenze dei trader. Le opinioni e le recensioni su questa piattaforma sono ottime e proprio per questo. Infatti, quando ci iscriveremo a RoboX, occorrerà rispondere a 3 semplici e brevi domande su questi argomenti: preferenze di trading online, livello di gestione del rischio e stile di trading. Così da crearci un profilo personalizzato e presentarci le strategie di trading migliori per noi.

Robox come funziona

Come funziona RoboX? Come le piattaforme prima viste, anche RoboX fornisce statistiche dettagliate sulle strategie di trading che vengono mostrate e che è possibile copiare di nuovo sul nostro account Avatrade. La piattaforma RoboX è semplice e pensata anche per i trader meno esperti. RoboX può anche essere usata comodamente sui dispositivi mobili, tramite la sua ottima applicazione.

Zulutrade, Mirror Trader e RoboX qual è meglio?

Quale la piattaforma migliore tra Zulutrade, Mirror Trader e RoboX? Le migliori sono sicuramente Zulutrade e Mirror Trader, da considerare i veri fiori all’occhiello di Avatrade. Zulutrade, però, è l’unica delle due ad offrire un account demo per provarla. Mirror Trader è più adatta per trader professionisti e avanzati. Zulutrade invece, essendo più semplice ed elementare, è più adatta per trader meno esperti.

Trading automatico Avatrade alternative

Queste 3 piattaforme per il trading automatico offerte da Avatrade non ti hanno convinto? Ci sono valide alternative, come quelle offerte da altri 2 Broker che pure consigliamo sempre quando parliamo di trading online da effettuare con piattaforme regolamentate e che offrono vari servizi:

