Trade Republic vs Fineco nel 2026: confronto tra costi, commissioni, ETF, piattaforme e servizi per capire quale broker scegliere al meglio.

Vuoi iniziare a investire e ti trovi davanti la stessa domanda di migliaia di italiani: meglio Trade Republic o Fineco? Sono i due broker più utilizzati in Italia. Se di Fineco non siamo sorpresi, è impressionante la crescita di aziende fintech come Trade Repubblic.

Ma vediamo i numeri.

Trade Republic è una banca tedesca con licenza BCE, attiva in Italia dal 2021, sostituto d’imposta dal gennaio 2025. Punta sulla semplicità. Ha un’app mobile molto semplice da usare, commissioni basse su ordini e ltre 10 milioni di clienti in Europa.

Fineco è una banca italiana quotata in Borsa, con una piattaforma di trading tra le più complete. Il Conto Trading ti dà accesso a più di 20.000 strumenti, mentre il regime amministrato gestisce le tasse al posto tuo. E ci sono davvero tantissimi strumenti.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche dei due conti.

Cos’è il conto di Trading di Fineco

Fineco (FinecoBank S.p.A.) è una banca italiana quotata in Borsa a Milano E’ vigilata da Banca d’Italia e CONSOB quindi il massimo delle licenze in Italia.

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Se non ti serve la sezione bancaria puoi aprire il Conto Trading. E’ in pratica un conto titoli a canone zero che dà accesso a tutti gli strumenti finanziari disponibili su Fineco. Azioni, ETF, obbligazioni, fondi, derivati, CFD, forex. Il Conto Trading non ha servizi bancari quindi niente IBAN per le spese di tutti i giorni, niente carte di credito o bancomat.

I servizi bancari sono invece nel Conto Standard e nel conto One che costano 3,95 € al mese mente One è a zero canone.

Approfondimento Come comprare azioni Fineco

Cos’è Trade Republic

Trade Republic ha, invece, cevuto la licenza bancaria dalla BCE nel dicembre 2023 e opera sotto la vigilanza di Bundesbank e BaFin. Dal 30 gennaio 2025 ha una succursale a Milano, iscritta all’Albo della Banca d’Italia. In Italia abbiamo più di 1 milione di clienti.

Si usa soprattutto dall’app per smartphone (iOS e Android). La piattaforma web e il Web Terminal uscito nel luglio 2026 completano il quadro, ma il cuore resta l’app. Puoi comprare azioni, ETF, obbligazioni, criptovalute, derivati e Private Markets con una commissione fissa di 1 € (Best Price) o 2 € se scegli la borsa direttamente tra 30 mercati (Direct Price). Il conto ha un IBAN italiano, una carta Visa di debito con cashback e interessi giornalieri sulla liquidità.

Approfondimento Leggi la recensione completa di Trade Republic

Commissioni a confronto

Commissioni su azioni italiane e estere

Il listino di Trade Republic è molto essenziale. Ogni ordine costa 1 € con il Best Price. Non cambia nulla se compri azioni italiane, americane, un ETF o un’obbligazione. Con il Direct Price, disponibile dal luglio 2026, paghi 2 € e selezioni la borsa tra 30 mercati.

Su Fineco con il Conto Trading la commissione è lo 0,19% del controvalore dell’ordine. Il minimo è 2,95 € sulle azioni italiane e 3,95 $ sulle azioni USA. Il massimo è 19 €. Su ordini piccoli paghi di più rispetto a Trade Republic. Su ordini grossi il tetto dei 19 € inizia a pesare meno della commissione fissa.

Per fare un esempio con ordine da 200 € su Borsa Italiana: Trade Republic 1 €, Fineco 2,95 €. Con 1.000 €: sempre 1 € contro 2,95 €. A 5.000 €: 1 € contro 9,50 €. A 10.000 €: 1 € contro 19 €. Su azioni USA da 1.000 $: 1 € contro 3,95 $.

Fino a ordini da 10.000 € Trade Republic costa meno in tutti i casi. I clienti under 30 di Fineco pagano le stesse commissioni, senza sconti sulle operazioni singole.

Commissioni su ETF

Su Trade Republic ogni ETF costa 1 € con il Best Price. Non ci sono ETF a zero commissioni per acquisti singoli.

Fineco ha 701 ETF acquistabili a zero commissioni. Nella lista ci sono prodotti di iShares, Amundi, Xtrackers e Vanguard, compresi i fondi più usati nei PAC: SWDA, VWCE, EIMI.

Se il tuo ETF rientra tra questi 701, comprarlo su Fineco ti costa meno che su Trade Republic. Altrimenti paghi 2,95 € (il minimo dello 0,19%), cioè più del 1 € fisso di Trade Republic.

PAC su ETF: Trade Republic vs Piano Replay Fineco

Qui la distanza si allarga. I PAC su Trade Republic sono tutti gratuiti. Quindi zero commissioni su circa 2.950 ETF. Frequenza settimanale, bisettimanale o mensile, importi da 1 € a 10.000 €, quote frazionate incluse.

Il Piano Replay di Fineco costa 2,95 € per esecuzione con 1 ETF, 6,95 € con 4 e 13,95 € con 10. Più di 800 ETF nel Replay sono a commissioni zero. Frequenze mensile, bimestrale o trimestrale.

Per maggiori dettagli puoi consultare questo video su come investire in ETF con Fineco che trovi sul nostro canale YouTube:

Investire in ETF con FINECO | Guida pratica

Eccezione importante: chi ha meno di 30 anni usa il Piano Replay gratis, senza limiti sugli strumenti. In quel caso Fineco pareggia Trade Republic. Ecco un confronto.

Operazione Trade Republic Fineco (Conto Trading) Chi vince Azioni IT da 200 € 1 € 2,95 € Trade Republic Azioni IT da 1.000 € 1 € 2,95 € Trade Republic Azioni IT da 5.000 € 1 € 9,50 € (0,19%) Trade Republic Azioni IT da 10.000 € 1 € 19 € (0,19%) Trade Republic Azioni USA da 1.000 $ 1 € 3,95 $ Trade Republic ETF (acquisto singolo) 1 € 0 € su 701 ETF / 2,95 € Fineco (su 701 ETF) PAC 1 ETF/mese 0 € 2,95 € (0 € under 30) Trade Republic PAC 4 ETF/mese 0 € 6,95 € (0 € under 30) Trade Republic

Confronto commissioni Trade Republic vs Fineco al 13 ottobre 2026.

Conto, IBAN e carta di pagamento

Con Trade Republic apri un conto gratuito e ricevi un IBAN italiano (che inizia per IT…), disponibile dal 30 gennaio 2025. Su quell’IBAN puoi far accreditare lo stipendio, ricevere bonifici e domiciliare pagamenti. Il deposito via bonifico SEPA è gratuito mentre il deposito da carta, Apple Pay o Google Pay costa l’1%.

Tr Trade Republic 8,7 Molto Buono raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 1,00 € Costo del conto: 0,00 € Costi del PAC: 0,00 € PAC totalmente gratuiti

PAC totalmente gratuiti Carta di debito inclusa con cashback

Carta di debito inclusa con cashback Sostituto d'imposta: gestione fiscale automatica Scopri il broker* La nostra valutazione 8,7/10 Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 1,00 € Costi del PAC in ETF 0,00 € Costo del conto 0,00 € Trading ETF Azioni Obbligazioni Derivati Criptovalute Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF 2.118 PAC in ETF gratis 2.118 Importo minimo PAC 1 € Intervalli PAC settimanale, bisettimanale, mensile, trimestrale Servizi e extra Protezione depositi 100.000 € (sistema tedesco/francese) Regime fiscale Sostituto d'imposta Punti di forza PAC totalmente gratuiti

PAC totalmente gratuiti Carta di debito inclusa con cashback

Carta di debito inclusa con cashback Sostituto d'imposta: gestione fiscale automatica

Sostituto d'imposta: gestione fiscale automatica IBAN italiano disponibile Punti deboli Scelta borse limitata rispetto a broker tradizionali Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Tre versioni di carta Visa: Virtual gratuita, Classic a 5 € una tantum, Mirror a 50 €. Prelievi ATM gratuiti da 100 € in su, 1 € sotto quella soglia. All’estero paghi al cambio Visa senza sovrapprezzi.

Il Saveback ti restituisce l’1% delle spese sotto forma di investimento nel tuo PAC (fino a 15 € al mese, a patto di avere un PAC da almeno 50 € attivo). C’è anche il Crypto Saveback al 2% e il Round Up che arrotonda ogni acquisto e investe la differenza.

Il Conto Trading di Fineco non ha niente di tutto questo. Niente IBAN per le spese quotidiane, niente carta. Per finanziarlo fai un bonifico dal tuo conto in banca.

Fi Fineco 9,5 Eccellente raccomandato da WebEconomia Commissione ordine: 0,19% Costo del conto: 0,00 € ETF senza commissioni: 701 Costi del PAC: 2,95 € Sostituto d'imposta: fiscalità automatica

Sostituto d'imposta: fiscalità automatica Servizi bancari integrati

Servizi bancari integrati 701 ETF senza commissioni d'acquisto Scopri il broker* La nostra valutazione 9,5/10 Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio. Mostra dettagli Nascondi dettagli Costi Commissione d'ordine 0,19% Costi del PAC in ETF 2,95 € Costo del conto 0,00 € Trading ETF senza commissione: 701 ETF Azioni Fondi Obbligazioni Derivati Criptovalute CFD Azioni frazionate: ✓ Piano di accumulo PAC in ETF 2.627 PAC in ETF gratis 701 Importo minimo PAC 1 € Intervalli PAC mensile, bimestrale, trimestrale Servizi e extra Protezione depositi 100.000 € (FITD) Regime fiscale Sostituto d'imposta Punti di forza Sostituto d'imposta: fiscalità automatica

Sostituto d'imposta: fiscalità automatica Servizi bancari integrati

Servizi bancari integrati 701 ETF senza commissioni d'acquisto Punti deboli Commissioni più elevate rispetto ai neobroker

Commissioni più elevate rispetto ai neobroker PAC non gratuiti (2,95€/esecuzione) Scopri il broker* Leggi la recensione completa → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Se vuoi un IBAN Fineco e una carta devi aprire il Conto Standard: canone 0 € con One, 3,95 € al mese con Classic (gratis da 50.000 € di patrimonio), 29,95 € con Max (gratis da 500.000 €). Sotto i 30 anni canone e carta sono a zero.

Con Trade Republic gestisci tutto da un’app sola. Con il Conto Trading Fineco il conto corrente può essere qualunque e non sei vincolato. Puoi appoggiarti ad un conto di Poste Italiane o a un conto di un’altra banca, anche estera. Se sei già correntista Fineco con il Conto Standard il problema non si pone.

Interessi sulla liquidità: il 3% di Trade Republic vs il CashPark di Fineco

Trade Republic paga interessi sulla liquidità che non hai investito. Dal 12 maggio 2026 i nuovi clienti ottengono il 3% annuo lordo fino a 50.000 €. Oltre quella soglia, e per i clienti che si erano iscritti prima, il tasso è quello della BCE: 2,50% al 16 settembre 2026. Maturano ogni giorno, vengono accreditati ogni mese, con il 26% di ritenuta già tolto.

Il 3% è una promozione. Trade Republic copre la differenza tra il tasso delle banche partner e il 3% con i dividendi dei fondi di liquidità e una ricompensa aggiuntiva. Per quanto tempo? I documenti ufficiali non lo dicono. Il contratto prevede che la parte extra possa sparire con 2 settimane di preavviso. I soldi stanno in conti fiduciari presso 8 banche europee (tra cui Deutsche Bank, J.P. Morgan SE, HSBC Continental Europe), ciascuna con garanzia fino a 100.000 €.

Il Conto Trading Fineco non frutta nulla sulla liquidità, è infatti un conto titoli tradizionale. L’alternativa, solo per i correntisti del Conto Standard, si chiama CashPark: un deposito vincolato a 12 mesi al 2% lordo. Chi svincola prima riceve il denaro il giorno dopo all’1%, oppure dopo 32 giorni al 2%. Importo minimo: 1.000 €. L’offerta è attiva dal 22 giugno al 9 novembre 2026.

Per un confronto abbiamo fatto un video sui principali conti deposito tra cui ci sono anche le soluzioni di Fineco e Trade Republic se ti interessano.

CONTO DEPOSITO 2026: cos’è, come funziona e quale scegliere

Regime fiscale e tasse: sostituto d’imposta a confronto

Prima c’erano delle differenze tra i due conti. Dal 30 gennaio 2025 la situazione è cambiata: Trade Republic ha aperto la succursale a Milano e opera in regime amministrato obbligatorio. Fineco lo è da sempre, con la possibilità aggiuntiva di passare al regime dichiarativo su richiesta.

Con entrambi le plusvalenze vengono tassate al 26% alla fonte. Non devi compilare il quadro RT, non devi indicare il conto nel quadro RW e l‘imposta di bollo dello 0,20% sul deposito titoli la applica e la versa il broker. Per i dividendi da azioni estere la ritenuta complessiva può variare in base alla convenzione fiscale tra Italia e Paese della società.

Una cosa a cui fare attenzione. Se hai minusvalenze pregresse e vuoi gestire la compensazione con un commercialista, il regime dichiarativo di Fineco può tornarti utile. Trade Republic non dà questa opzione.

Trade Republic vs Fineco: costi e servizi a confronto.

Piattaforma e strumenti di trading

L’app di Trade Republic fa poche cose bene. Cerchi un ETF, lo compri in 45 secondi. Imposti un PAC in meno di un minuto. Controlli il portafoglio con un colpo d’occhio. Ha 4,5 su 5 sugli store e più di 100.000 recensioni. La piattaforma web ripete le stesse funzioni su schermo grande; il Web Terminal uscito nel luglio 2026 aggiunge grafici, screener e dati in tempo reale.

Non ci sono grafici multi-pannello, indicatori tecnici personalizzabili, ordini condizionati complessi, MetaTrader, automazione. Per chi compra un ETF al mese basta e avanza. Per chi fa trading tutti i giorni, no.

Per approfondimenti pui consultare la nostra recensione video sulla piattaforma di Trade Republic:

TRADE REPUBLIC 2026: Iban italiano, interessi 3% (Guida completa)

La piattaforma Fineco è un terminale completo, costruito in più di 25 anni. Grafici interattivi con decine di indicatori, watchlist multiple, schede titolo con fondamentali e multipli, ordini condizionati, trailing stop, allarmi, calendario economico. L’app mobile replica tutto. C’è anche una versione avanzaza, la piattaforma FinecoX, per chi ha il Conto Standard è dedicata ai professionisti quindi multi-monitor, integrazione algoritmica, strumenti avanzati per chi fa trading a livello profesionale.

Se investi una volta al mese e guardi il portafoglio ogni tanto, Trade Republic ti dà un’esperienza più pulita. Se studi i grafici, imposti stop-loss, fai operazioni intraday o gestisci un portafoglio con derivati, Fineco ti dà quello che ti serve.

Per approfondimenti pui consultare la nostra recensione video sulla piattaforma di Fineco Trading:

FINECO: conto Trading, cos'è e come funziona

Prodotti e asset disponibili

Su Trade Republic ci sono più di 11.000 azioni (Borsa Italiana, NYSE, Nasdaq, Euronext), circa 2.950 ETF, 799 obbligazioni compresi BTP e titoli del Tesoro USA, circa 50 criptovalute con wallet e staking, (c’è anche la MiCA) derivati su oltre 1.300 sottostanti, ETC su oro e argento e i Private Markets. Ci sono anche le azioni frazionate. Mancano CFD, forex, opzioni e futures.

Su Fineco gli strumenti sono più di 20.000. Azioni su tutte le principali borse, ETF e ETC, obbligazioni governative e corporate, oltre 6.000 fondi comuni, certificates, opzioni e futures, CFD, forex con più di 50 coppie. Le frazioni sono disponibili su una selezione di titoli USA.

Se il tuo portafoglio è fatto principalmente di ETF, azioni e obbligazioni, Trade Republic copre tutto. Se ti servono derivati, opzioni, futures, forex o fondi comuni, Fineco è l’unica scelta. Ecco il confronto tra gli asset disponibili.

Funzionalità Trade Republic Fineco Azioni 11.000+ (frazioni da 1 €) 20.000+ (frazioni su USA) ETF ~2.950 (PAC gratis) 2.627 (701 gratis, PAC 2,95 €) Obbligazioni 799 (da 1 €) Migliaia (BTP, corporate, esteri) Criptovalute ~50 (wallet + staking) Tramite CFD/ETP CFD No Sì Forex No 50+ coppie Opzioni e futures No Sì (IDEM, EUREX, CME, CBOE) Fondi comuni No 6.000+ Conto remunerato 3% / 2,50% (tasso BCE) No (CashPark 2% vincolato) IBAN italiano Sì Solo Conto Standard Carta di debito Visa (Saveback 1%) Solo Conto Standard Sostituto d’imposta Sì (dal 01/2025) Sì (da sempre) Conto demo No No

Confronto prodotti e funzionalità al 13 ottobre 2026.

Sicurezza e protezione dei fondi

Trade Republic ha la licenza bancaria della BCE. BaFin e Bundesbank la vigilano, la succursale italiana è nell’Albo della Banca d’Italia. I soldi non investiti stanno in conti fiduciari presso 8 banche europee (Citibank Europe, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, Natixis, Société Générale, SEB), ciascuna con garanzia fino a 100.000 €. I titoli li custodisce HSBC Germany e restano tuoi anche se Trade Republic dovesse fallire. Le crypto sono gestite in custodia da BitGo Europe, con autorizzazione MiCAR.

Approfondimento Exchange MiCAR regolamentati in Europa

Fineco è una banca quotata al FTSE MIB, capitalizzazione oltre 10 miliardi di euro, vigilata da Banca d’Italia e CONSOB. Depositi coperti dal FITD fino a 100.000 €. Titoli segregati.

Per il singolo investitore la differenza pratica è trascurabile. Fineco ha la storicità ed il brand. Trade Republic ha la licenza bancaria BCE e otto banche depositarie. I tuoi soldi e i tuoi titoli sono protetti con entrambi.

A chi conviene Trade Republic e a chi Fineco

Trade Republic funziona bene se vuoi un portafoglio di lungo periodo su ETF con un PAC che non ti costa nulla. Ti conviene se cerchi un posto unico per conto, carta, investimenti e interessi. Se investi poco alla volta e vuoi comprare anche frazioni di azioni cda 1 €, Trade Republic te lo permette su tutti gli strumenti.

Fineco è la scelta per chi fa trading attivo. Grafici professionali, ordini condizionati, trailing stop, derivati, opzioni, futures, CFD, forex. Ti conviene se preferisci avere un’unica banca italiana per conto, carta, investimenti e consulenza. Con un patrimonio da 50.000 € in su il Conto Standard diventa gratuito e l’intero ecosistema Fineco si apre: mutui e gestione patrimoniale.

Un caso specifico: hai meno di 30 anni? Fineco ti azzera il PAC e la carta. Il vantaggio di costo di Trade Republic per gli under 30 si assottiglia parecchio. Prima di scegliere, confronta i due punto per punto.

E non devi per forza decidere, li puoi usare entrambi Molti investitori usano Trade Republic per i PAC e il conto remunerato, e Fineco per il trading e gli strumenti avanzati. Entrambi i conti si aprono e si mantengono gratis.

Il confronto in quattro numeri.

Domande frequenti (FAQ)

Meglio Trade Republic o Fineco per un PAC su ETF? Dipende dall’età. Sotto i 30 anni Fineco ti dà il Piano Replay gratuito e pareggia Trade Republic. Sopra i 30, Trade Republic vince: zero commissioni su circa 2.950 ETF, contro i 2,95 € a esecuzione di Fineco. Un PAC da 200 € al mese con 1 ETF per 10 anni ti costa circa 354 € su Fineco e 0 € su Trade Republic. Trade Republic e Fineco fanno entrambi da sostituto d’imposta? Sì. Trade Republic dal 30 gennaio 2025, quando ha aperto la succursale italiana. Fineco da sempre. Con entrambi le plusvalenze sono tassate al 26% alla fonte e non devi compilare il quadro RT né indicare il conto nel quadro RW. Posso usare sia Trade Republic sia Fineco? Sì. Nessun vincolo di esclusività. Molti investitori li usano insieme: Trade Republic per i PAC e la liquidità remunerata, Fineco per il trading e la piattaforma. Aprirli e mantenerli non costa nulla.

Trade Republic o Fineco: le nostre conclusioni

Siamo arrivati alla fine di questo confronto. Trade Republic e Fineco risolvono sono due ottimi prodotti che operano come sostituto d’imposta italiano. Questa è la caratteristica migliore, entrambi sono in regime amministrato. Cambia qualcosina sui costi.

Trade Republic ha i costi più bassi: 1 € su qualunque ordine, PAC su ETF gratuiti su moltissimi fondi.

Fineco ha la piattaforma più completa e più di 20.000 strumenti. La solidità di una banca italiana quotata con una storia lunga un quarto di secolo. E un conto under 30 che azzera la distanza di costo con Trade Republic.

Se non riesci a scegliere, non è obbligatorio farlo. Trade Republic per i PAC e il conto remunerato, Fineco per il trading e la piattaforma. Qui sotto ti lascio i link per aprire i conti su queste due piattaforme.

Per aprire un conto gratuito su Fineco Sostituto d'imposta Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.