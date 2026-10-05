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Token unlock: 1,11 miliardi $ nella prima settimana di Ottobre

Token unlock: $1,11 miliardi in arrivo dal 5 all’11 ottobre. HYPE guida con $340 mln, mentre Ethena e Aptos aumentano l’offerta.

Di Domenico Sacchi · 5 Ottobre 2026 · 4 min lettura
Token Unlock di Ottobre 2026

Iniziano i primi unlock nella prima settimana di Ottobre. Parliamo di circa 1,11 miliardi $ in criptovalute bloccate fino a oggi, che potranno essere tradate tra il oggi e l’11 ottobre.

Tra i più imporanti c’è Hyperliquid, che domani 6 ottobre rilascia 3,75 milioni di token HYPE per un controvalore di 340 milioni $. Oggi, invece, è toccato a Ethena che ha rimesso sul mercato 171,88 milioni di ENA (41,52 milioni $) rilasciati a contributor e investitori. Infine come ultimo (non per ordine di importanza) c’è Aptos, con 11,31 milioni di APT (9,06 milioni $) in arrivo l’11 ottobre. Altri unlock si erano verificati a Settembre, ne avevamo parlato in questo articolo.

La capitalizzazione complessiva del mercato crypto oggi è attorno ai i 2,93 mila miliardi $ in leggero rialzo. Sblocchi che pesano per l’ 0,038% del totale. Per Ethena parliamo di uno sblocco di circa l’1,88% dell’offerta circolante.

Quotazioni crypto unlock

Dati in tempo reale
Nome Prezzo %Var 24h %Var 7g Market Cap Volume 24h
Hyperliquid Hyperliquid HYPE 92,75 $ ▼ 0,03% ▲ 6,62% 20,63B $ 272,4M $
Aptos Aptos APT 0,8222 $ ▲ 1,78% ▼ 1,25% 716,4M $ 61,8M $

Dati da fornitori terzi di dati di mercato · Ultimo aggiornamento: 6 Ott 2026, 16:13

L’effetto è stato un leggero calo di queste crypto dovute alla pressione in vendita.

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Hyperliquid: lo sblocco più grande

L’unlock più consistente riguarda Hyperliquid. E’ un DEX che ha la particolarità di avere un order book decentralizzato per fare trading. Durante il bear market è stato uno dei migliori per quanto riguarda l’andamento del token.

Approfondimento Hyperliquid (HYPE): cos’è e come funziona il DEX perp Leggi l'approfondimento →

domani saranno immessi sul mercato circali 3,75 milioni di HYPE, che corrispondo al cambio di oggi a circa 340 milioni $ e all’1,69% dell’offerta già in circolazione. Il team ha comunicato, su X, che l’intera tranche sbloccata andrà a un unico acquirente istituzionale. Questo ha generato timori per possibile vendite anche se non è scattato il panico.

HYPE aveva toccato un massimo storico a 90,6 $ nelle scorse settimane. Qui vediamo l’andamento:

Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE #11
92,75 $
-0,03% (24h)
Capitalizzazione
20,63B $
Volume 24h
272,4M $
In circolazione
955,3M HYPE
Offerta massima
1,00B HYPE
1H
-0,2%
24H
0,0%
7G
+6,6%
Andamento prezzo
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Hyperliquid Strategies, intanto, ha comprato circa 1,9 milioni di HYPE per 167 milioni $ nelle ultime settimane. Il volume giornaliero sulla piattaforma ha superato i 3 miliardi di dollari. Parliamo di un DEX più utilizzati nel comparto dei derivati on-chain. Qui sotto ti lascio ad una guida sugli exchange decentralizzati.

Approfondimento DEX: come funziona un Decentralized Exchange ? Leggi l'approfondimento →

Ethena: sblocco massiccio e buyback ancora lontano

Qui vediamo i principali eventi di unlock di Ottobre.

I tre principali token unlock della prima settimana di ottobre 2026 per valore in milioni di dollari

Lo sblocco di Ethena è stato oggi il primo. La componente ordinaria è di circa 171,88 milioni di ENA per un controvalore di 41 milioni di dollari circa. Sono divisi così. Più di 93 milioni ai core contributor, 78 milioni invece vanno agli investitori Ti ricordo che l’offerta massima si attesta sui 10,1 miliardi di ENA su un tetto massimo di 15 miliardi.

Agli investitori sono stati anticipati 1,4 miliardi di ENA attraverso un vesting accelerato, pari al 14% della supply circolante. . ENA ha perso circa 9% per questo blocco. Vediamo come sta andando ora.

Ethena
Ethena
ENA #38
0,248348 $
+3,63% (24h)
Capitalizzazione
3,33B $
Volume 24h
567,4M $
In circolazione
13,41B ENA
Offerta massima
15,00B ENA
1H
+0,1%
24H
+3,6%
7G
-3,0%
30G
+44,8%
Andamento prezzo

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Tutti i meccanismi di “protezione” di solito limitano le vendite immediate ma non cancellano il rischio nei prossimi mesi e per i prossimi unlock.

Il programma di buyback, che dovrebbe sostenere il prezzo riacquistando token dal mercato, ancora non attivo.. Si attiva quando la supply di USDe raggiunge 7,5 miliardi di dollari, ma oggi siamo ancora 4,9 miliardi. Ai livelli di prezzo attuali dunque nessun riacquisto.

Aptos nel fine settimana

L’11 ottobre tocca infine ad Aptos, la blockchain Layer 1 nata dal progetto Diem di Meta. Ecco i dati. Sbloccati circa 11,31 milioni di token APT per 9 milioni di dollari. Quindi circa lo 0,64% dell’offerta in circolazione. Andranno ai core contributor (3,96 milioni di token), 3,21 milioni alla community, 2,81 milioni agli investitori, 1,33 milioni alla fondazione.

Lo sblocco di Aptos non è imponente come quelli di Hyperliquid ed Ethena, ma vale comunque la pensa segnalarlo. Parliamo di 1,76 miliardi di APT su 2,55 miliardi previsti entro il 2035. Vediamo come sta reagendo il prezzo:

Aptos
Aptos
APT #102
0,822163 $
+1,78% (24h)
Capitalizzazione
716,4M $
Volume 24h
61,8M $
In circolazione
1,20B APT
Offerta massima
2,10B APT
1H
-0,6%
24H
+1,8%
7G
-1,3%
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Nella stessa settimana di Aptos ci saranno altri unlock minori per Aerodrome Finance (AERO), Movement (MOVE) e Babylon (BABY). In totale circa 1 miliardo di dollari.

Conclusioni

Abbiamo visto gli unlock di questa settimana, eventi che di solito mettono alla prova la capacità del mercato di assorbire nuova offerta. Per Hyperliquid il rischio è bass. Per Ethena lo sblocco reale supera la tranche mensile ufficiale e il buyback non funziona ancora.

E poi c’è Aptos, che con i suoi 9 milioni di dollari, non dovrebbe avere particolari problemi.

Il dato da seguire nei prossimi giorni è il flusso netto verso gli exchange, qui puoi confrontarli con tutte le caratteristiche.

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Domenico Sacchi

Digital marketing specialist | Blockchain enthusiast | Mi occupo di temi legati alla finanza personale, investimenti e trading sulle criptovalute da oltre 15 anni.

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