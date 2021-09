Bitcoin Loophole: truffa o funziona? Opinioni e recensioni [2021]

Cos’è Bitcoin Loophole? E’ una truffa o fa arricchire davvero?

Se ti stai ponendo queste domande, sicuramente sei incappato in una delle tante pubblicità che sta promuovendo la piattaforma Bitcoin Loophole.

Il nome è tutto un programma: letteralmente traducibile in Scappatoia Bitcoin. Probabilmente un modo per indicare la possibilità di risolvere i propri problemi con una scorciatoia: il Bitcoin appunto.

Del resto, spesso ci siamo trovati a dover fare i conti con piattaforme che, utilizzando lo specchio delle allodole qual è la parolina Bitcoin, fanno illudere le persone che guadagnare con questa criptovaluta sia uno scherzo da ragazzi. Ma non è così.

Investire in criptovalute richiede la stessa attenzione di ogni altro asset. Richiedere formazione teorica e pratica, conoscenza di ciò in cui si va ad investire. te dopo Giappone e Usa. Infine, anche Ue e Sec stanno pensando a severe strette, con la seconda, la Consob americana, che vorrebbe farla rientrare tra le Security.

L’incredibile ascesa del Bitcoin ha ovviamente fatto proliferare anche le truffe. Da parte di società con sede nei Paradisi fiscali che hanno messo in piedi piattaforme farlocche che promettono di essere basate su sistemi infallibili. Senza però spiegare come funzionano realmente.

In genere, chi si iscrive a queste piattaforme, non solo non guadagna un soldo. Ma non riesce neppure a recuperare i soldi investiti inizialmente.

E’ il caso di Bitcoin Loophole? Davvero offre una scappatoia come promette? Vediamolo di seguito. Prima però vi elenchiamo una serie di piattaforme alternative affidabili e certificate:

Bitcoin Loophole cos’è

Cos’è Bitcoin Loophole? E’ una piattaforma di trading online che promette a chi si registra di far guadagnare 13.500 dollari al giorno col suo fantastico (dicono loro) sistema automatizzato.

Registrandoti con questa piattaforma, diventi uno dei suoi trader. I creatori del sito affermano che utilizza un infallibile software di trading automatico. La fase di beta test di questa applicazione dovrebbe aiutare qualsiasi nuovo trader a ottenere la propria libertà finanziaria.

Bitcoin Loophole come funziona

Come funziona Bitcoin Loophole? Come sempre accade per queste piattaforme che promettono lauti guadagni, non viene spiegato come funziona il sistema sul quale poggiano.

Per ottenere questo importo, l’utente deve solo fare clic su alcuni pulsanti. Il che ci sembra davvero pochino. Anche i guru del trading hanno perso enormi cifre durante la propria attività. Nessuno si è arricchito facilmente col trading, figuriamoci con quelle cifre giornaliere. Anzi, si stima che il trading porta una perdita media fino all’89% sul totale dei trades. Quindi è assurdo pensare che un sistema automatizzato faccia guadagnare certe cifre. Investire in Bitcoin seriamente richiede impegno e studio, una cosa che non si può certo automatizzare.

Bitcoin è una truffa?

Quando si parla di certe piattaforme, si può credere subito che il Bitcoin sia una truffa a prescindere. In realtà non è così, perché lo diventa quando si usano i canali sbagliati per investire.

I prezzi del bitcoin registrati dal 2017 in poi hanno aumentato l’attenzione verso le criptovalute. Quindi, l’avvicinamento degli utenti medi e più sprovveduti. Quindi, ha aumentato le truffe per attirare la loro attenzione ed adescarli e spillargli danaro.

Si può invece investire sul Bitcoin in modo serio e redditizio su broker Bitcoin con regolari licenze o Exchange molto popolari.

La differenza tra le due modalità è che con la prima, potrai investire con il trading CFD, quindi investire indirettamente sulle criptovalute e poter puntare sia al loro rialzo che al loro ribasso. Cosa molto opportuna per un asset così volatile quali le criptovalute.

Con gli Exchange, invece, acquisterai le criptovalute direttamente e ne farai l’uso che ritieni più opportuno: acquistare altre criptovalute, usarlo per i tuoi acquisti quotidiani, tenerlo nel wallet e attendere che il prezzo salga così da conseguire un congruo profitto.

I broker vanno scelti per tre aspetti fondamentali:

licenze possedute servizi che offrono commissioni e spread

Gli Exchange, invece, non posseggono licenza, quindi scegli sempre quelli con una storia solida alle spalle e che non hanno un passato di frodi ed attacchi hacker subiti.

Bitcoin Loophole è una truffa?

La Consob, con due delibere di marzo e maggio 2021, ha riportato che alcune autorità europee hanno segnalato questa piattaforma per comportamenti scorretti. Quali la CNMV e la FSMA, la prima autorità di vigilanza spagnola, la seconda autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Belgio.

Del resto, ci sono troppe cose che non tornano. Innanzitutto per le promesse esagerate che fa. Secondo, perché non è una piattaforma con regolare licenza da parte di un organismo preposto al controllo dei mercati finanziari.

E terzo, non viene spiegato come funziona il sistema.

Infine, sono tante le recensioni ed opinioni negative di quanti hanno perso i propri soldi senza guadagnare nulla.

Sulla piattaforma c’è un video tramite il quale viene spiegato l’intero principio di funzionamento dell’app Bitcoin Loophole. Nonè difficile notare quanto la narrativa del video sia stata ben rielaborata. Chi si è registrato, lamenta di aver ricevuto tante mail spam.

Queste e-mail di spam promuovono tattiche e tecniche pubblicitarie ingannevoli, come ad esempio l’innesco di clic e il phishing. Se si desidera evitare la ricezione di malware e virus sotto forma di file .exe, astenersi dal fare clic su qualsiasi collegamento sul sito Web.

Da uno studio attento di questo sito web, quindi, si giunge alla conclusione che le persone dietro questa piattaforma lo stanno usando come un modo illegale e immorale di fare marketing di affiliazione.

Alternative a Bitcoin Loophole

Quali sono le migliori alternative a Loophole per investire in criptovalute? Ecco quelli che ha nostro avviso sono i broker che rispondono alle caratteristiche succitate.

eToro

Il broker eToro si offre sia come broker CFD sia come Exchange. Hai a disposizione quindi una doppia possibilità di investimento, pur usando sempre la stessa società che ricordiamo ha tre licenze per operare: CySEC, FCA e ASIC.

Commissioni e spread sono bassi e tra i servizi offerti per il trading CFD ricordiamo il fatto che sia possibile copiare i trader migliori e guadagnare da ciò che fanno. Così come il Social trading per interagire con altri trader iscritti al broker come si fosse in un Social network ordinario.

La piattaforma eToro è anche come detto un Exchange. Offre questo servizio con eToroX.

Oltre a tutto ciò, eToro offre anche un conto demo da 100mila euro virtuali.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

OBRinvest

Il broker OBRinvest ha licenza CySEC e offre anche un manuale per imparare le varie sfaccettature del trading suddiviso in eBook da scaricare. Offre anche dei webinar, videolezioni in diretta offerte da trader esperti.

OBRinvest offre anche i segnali di trading di un’autorità del settore: Trading Central, inviati via sms con tutte le istruzioni da seguire per investire.

Parliamo anche qui di un broker con commissioni e spread bassi, e anche l’intelligenza artificiale per aiutarti nelle tue scelte.

Il conto demo è costituito da 100mila euro virtuali.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Capital.com

Il broker Capital.com prevede un deposito minimo davvero bassissimo e accessibile a tutti: da soli 20 euro.

Il broker è attivo da oltre vent’anni e riceve spesso premi per i servizi che offre. Tra le altre cose, ricordiamo che ha l’intelligenza artificiale già integrata nella piattaforma. Quindi sarai aiutato in real time e non dovrai affidarti a servizi esterni.

Capital.com prevede oltre 70 tra indicatori ed oscillatori di trading, per approfondire la tua analisi tecnica.

Capital.com, oltre alle criptovalute, prevede oltre 3mila asset tra cui investire. Per poter diversificare al meglio il proprio portafoglio.

67.7% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Chi c’è dietro Bitcoin Loophole?

Dopo un’attenta ricerca, non siamo riusciti a trovare una conclusione concreta su chi sia il creatore della piattaforma. All’inizio del video, appare un certo Steve McKay. Ma cercando su Google il nome Steve McKay, non abbiamo trovato alcun profilo specifico di una persona che ha inventato un’app bitcoin.

L’uso di un attore è un modo squallido usato dai truffatori per fare in modo che i nuovi trader credano di aver trovato il Sacro Graal che li faccia arricchire.

Quanto si può guadagnare con il trading di Bitcoin Loophole?

Le promesse di Bitcoin LoopHole sono alquanto accattivanti. Infatti, questa piattaforma promette di guadagnare fino a 500 euro all’ora senza alcuno sforzo da parte dell’utente. Dato che il robot si collega al conto del cliente, analizza gli andamenti dei mercati e investe sulle criptovalute migliori, comprandole e vendendole in modo automatico in base al momento migliore per guadagnare di più.

Quindi, il robot seleziona le criptovalute per conto del trader in base alle loro potenziali performance (sebbene non si capisca in base a quali parametri li selezioni) e poi le rivende quando hanno raggiunto valori particolarmente interessanti.

Una promessa che abbiamo sentito troppo spesso, senza alcuna garanzia che tutto questo sia vero. Del resto, un sistema siffatto appartiene alla Fantascienza.

Peccato però che molti siano gli utenti che si lamentino del fatto che Bitcoin Loophole non faccia tutto questo. Che si becchi i soldi, come se fosse un pozzo senza fondo dal quale non si riescono ad estrarre più i soldi messi.

Anche recuperare il denaro da queste piattaforme è difficile perché in genere le società che li gestiscono si trovano in Paradisi fiscali, chiamati tali per la protezione fiscale e legale che offrono a chi lì decide di portare i propri capitali. Anche facendo regolari denunce.

Se volete un modo per iniziare potete affidarvi al copy trading di eToro, un meccanismo che consente di copiare le operazioni dai migliori trader iscritti alla piattaforma. Ed eToro non ha certo la reputazione di una piattaforma sconosciuta come Bitcoin LoopHole.

Bitcoin Loophole opinioni e recensioni

Quali sono le recensioni su Bitcoin Loophole? Quali sono le opinioni su Bitcoin Loophole? Proprio come altre piattaforme di truffa simili, i creatori di questo sito hanno ricevuto false recensioni da persone che non esistono.

Le fotografie dei profili sono state probabilmente ottenute da Pixbay e le recensioni sono state composte da loro. Oppure, ci sono le recensioni di quanti sono affiliati alla piattaforma e intascano soldi da ogni nuovo iscritto.

Una cosa divertente della recensione che ha attirato la nostra attenzione è stata il fatto che entrambe le recensioni sembravano simili con entrambi gli investitori della stessa età. Ogni recensione sul sito Web è stata fabbricata per ingannare i trader, ogni successo irrealistico è falso.

Non a caso, tutti i principali siti italiani di criptovalute e finanza hanno scritto recensioni molto negative di Bitcoin Loophole. Ribadendo che per guadagnare con Bitcoin occorre affidarsi a Broker seri.

Talvolta, cercando su Google Bitcoin Loophole, si possono trovare siti stranieri (qualche volta tradotti in italiano) che presentano recensioni positive di Bitcoin Loophole. Si tratta, ovviamente, di recensioni fasulle scritte apposta per ingannare i più ingenui.

Domande frequenti su Bitcoin Loophole

Conclusioni

La piattaforma Bitcoin Loophole si presenza come miracolosa in termini di guadagni sulle criptovalute. Promette infatti di far guadagnare cifre assurde ogni giorno senza che l’utente debba compiere alcuna azione. Se non quella di caricare il conto. Poi il resto lo fa il sistema di trading automatico.

Oltre a questo primo indizio che non ci fa vedere chiaro su questa piattaforma, diciamo pure che non ha alcuna licenza per operare. Ma, soprattutto, che la Consob nel 2021 ha citato questa piattaforma per la diffida di alcune autorità di vigilanza sui mercati finanziari europei: la CNMV e la FSMA, la prima autorità di vigilanza spagnola, la seconda autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Belgio.

Non mancano poi opinioni e recensioni negative da parte di chi ha perso i propri soldi sperando in questo miracolo.

Dunque, meglio affidarsi a broker con regolari licenze per operare.

