Bitcoin Code: truffa o funziona? Opinioni e recensione [2021]

In questa guida parliamo di Bitcoin Code, un metodo automatico che lavora sulla criptovaluta Bitcoin e promette guadagni facili.

Si tratta di un metodo reale per fare soldi su Bitcoin? Bitcoin code è una truffa o funziona? Chi c’è dietro questo metodo?

Sul web è molto facile imbattersi in banner che promettono cose facili. Giocando sulla psicologia degli utenti, i quali in cuor loro sperano di risolvere i propri problemi in modo semplice, veloce ed economico. In genere, questi 3 fattori non coincidono mai nella realtà, purtroppo.

Le vie brevi e poco dispendiose esistono raramente e quelle illustrate sono solitamente opera ingegnosa di millantatori. Pensiamo ai metodi per dimagrire, fare muscoli, recuperare i capelli e fare soldi. Le promesse più gettonate. Qui ci occuperemo di quest’ultima, ovviamente. E in particolare di un metodo che impazza sul web: Bitcoin Code. Un sistema che, come una volta si faceva col “sistemone” al Totocalcio, promette di far arricchire velocemente e facilmente con la moneta del momento: Bitcoin.

Ma funziona davvero o è una truffa? Vediamo meglio cos’è e come funziona il Bitcoin code e quale la realtà. Che preannunciamo essere molto triste. Inoltre, altra premessa doverosa è che con quest’articolo non vogliamo allo stesso tempo mettere in dubbio la validità della criptomoneta Bitcoin.

Asset con il quale invece si possono fare ottimi investimenti, stando però ovviamente attenti a scegliere la piattaforma giusta e affidabile per farlo e al fatto che sia estremamente volatile.

Ad esempio facendo trading ed operando col Bitcoin è possibile fare dei profitti a patto di operare con broker regolamentati, per fare un esempio citiamo eToro, una piattaforma molto affidabile per operare col bitcoin.

eToro è una delle piattaforme di trading storiche che dispone di numerose autorizzazioni e dunque garantisce elevati standard di sicurezza.

Puoi iscriverti gratis su eToro cliccando qui. Su questa piattaforma oltre a Bitcoin è possibile negoziare su molte criptovalute oltre alle classiche azioni, valute, e materie prime. Insomma si tratta di un ambiente di trading completo che offre una piattaforma completamente gratuita.

Bitcoin code invece non è nota (spesso si trova col nome The Bitcoin Code, non ha alcuna licenza e dunque è probabile che venga bloccata da Consob e dagli altri enti di regolamentazione.

Bitcoin code: cos’è

Come detto, Bitcoin code è un sistema che promette di guadagnare anche oltre 13mila euro ogni giorno investendo sul Bitcoin. In che modo? In teoria mediante un algoritmo in grado di generare un lucro elevato attraverso le oscillazioni delle quotazioni del bitcoin sui mercati finanziari. Cifre incredibili, che nessun broker può permettere. Mentre il sistema è in realtà poco chiaro. Somiglia un po’ ad altri metodi che circolano sul web, come 1k daily profit o Quantum Code.

Promettono guadagni facili e veloci, incitando le persone a depositare i propri risparmi. Ovviamente a cascarsi sono cybernauti alle prime armi col web, quelli che sognano di diventare come Gianluca Vacchi o Flavio Briatore, o persone che hanno reali problemi economici.

Volendo seguire la spiegazione che viene fornita sulla piattaforma, Bitcoin Code si dovrebbe essere una sorta di robot automatico, che lavora per noi al fine di farci guadagnare sui bitcoin mediante famigerati algoritmi. Una sorta di agente di borsa artificiale infallibile. Pur dando per buona la possibilità che il trading automatico possa essere la realtà, i tentativi effettuati hanno dimostrato che il trading automatico tramite programmi e robot non ha mai dato risultati soddisfacenti.

Sarebbe la fine dei mercati finanziari. L’errore umano ne è alla base. Altrimenti, se davvero funzionassero, dovrebbero chiudere poiché qualcuno o qualcosa sta adulterando il mercato.

Bitcoin Code: riepilogo

👍 Cos’è ? Bitcoin code è un sistema che promette di guadagnare migliaia di euro ogni giorno investendo sul Bitcoin con un algoritmo in grado di generare soldi attraverso le oscillazioni delle quotazioni del Bitcoin sui mercati finanziari. 🛑Regolamentazioni e licenze Nessuna licenza per operare in Italia. 👍 Tecnologia Trading su Bitcoin con robot automatici 💻 Caratteristiche Sistema automatico / Probabilità molto alta di truffa. 🥇Migliore piattaforma per Bitcoin eToro 🥇Miglior exchange per Bitcoin Binance

Bitcoin code è una truffa?

La domanda dunque da porsi è: Bitcoin Code funziona davvero? Dipende da quale prospettiva si cerca la risposta.

Dalla prospettiva dei creatori e di chi lo gestisce, sicuramente. Dato che sono migliaia gli utenti sparsi per il Mondo che hanno affidato e stanno affidando i propri soldi a questa piattaforma, i quali però non saranno mai restituiti e finiranno nei Paradisi fiscali. Sebbene con i nuovi accordi, molti di essi iscritti alla “black list” forniranno presto i dati dei “risparmiatori”.

Dalla prospettiva del risparmiatore che crede di aver svoltato affidando i propri soldi a questa piattaforma, ovviamente no. Non solo non vedranno i guadagni promessi ma neanche i propri soldi di partenza. Alcuni testimoni hanno già raccontato di denunce a Polizia e Guardia di Finanza, i quali però hanno già fatto capire che difficilmente li vedranno tornare indietro. Ma la denuncia resta comunque importante per far sapere che questi truffatori esistono.

E questo è un male per tutto il settore delle criptovalute sopratutto perchè molti italiani sono portati a credere che tutto sia una truffa, che Bitcoin sia una truffa e non investono in un settore molto redditizio.

Come abbiamo spiegato più volte non esistono sistemi in grado di garantire guadagni che tra l’altro senza alcuna esperienza sono molto difficile da raggiungere. Anche utilizzando piattaforme serie come eToro, che danno la possibilità di copiare dai migliori investitori sarebbe impossibile realizzare 13 mila euro al giorno. A maggior ragione questo è impossibile per Bitcoin Code.

Broker affidabili per investire in Bitcoin

Se volete seriamente investire su Bitcoin, ecco alcuni broker regolamentati e di qualità.

eToro

Il broker eToro si offre sia come broker CFD sia come Exchange. Hai a disposizione quindi una doppia possibilità di investimento, pur usando sempre la stessa società che ricordiamo ha tre licenze per operare: CySEC, FCA e ASIC.

Commissioni e spread sono bassi e tra i servizi offerti per il trading CFD ricordiamo il fatto che sia possibile copiare i trader migliori e guadagnare da ciò che fanno. Così come il Social trading per interagire con altri trader iscritti al broker come si fosse in un Social network ordinario.

La piattaforma eToro è anche come detto un Exchange. Offre questo servizio con eToroX.

Oltre a tutto ciò, eToro offre anche un conto demo gratuito ed illimitato nel tempo.

67% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

OBRinvest

OBRinvest ti dà la possibilità di ottenere i suggerimenti degli specialisti di Trading central. I quali li invieranno per tempo via sms con tutte le istruzioni da seguire.

OBRinvest offre anche un ottimo servizio per la formazione teorica, con eBook e Webinar gratuiti.

78,15% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Capital.com

Il broker Capital.com prevede un deposito minimo davvero bassissimo e accessibile a tutti: da soli 20 euro.

Il broker è attivo da oltre vent’anni e riceve spesso premi per i servizi che offre. Tra le altre cose, ricordiamo che ha l’intelligenza artificiale già integrata nella piattaforma.

Capital.com prevede oltre 70 tra indicatori ed oscillatori di trading, per approfondire la tua analisi tecnica.

Capital.com, oltre alle criptovalute, prevede oltre 3mila asset tra cui investire. Per poter diversificare al meglio il proprio portafoglio.

67.7% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Stefano Savarese: chi è il creatore di Bitcoin Code

Come il mondo di Oz aveva il suo misterioso e potente mago – poi in realtà rivelatosi un prestigiatore nel finale del film – anche il metodo Bitcoin Code ha il suo: un certo Stefano Savarese. Sul sito ufficiale di questo famigerato sistema, si descrive come un ex sviluppatore di software presso una grande azienda.

Di cui preferisce – continua – non fare il nome. Toh! Guarda caso. E’ pure riservato. Poi prosegue descrivendo il sistema da lui creato, trattandosi di un programma per effettuare contrattazioni in Bitcoin che ha generato profitti per ben 18.484.931,77 euro (chissà quella cifra come l’ha pensata, ma ha usato la precisione anche centesimale per renderla più veritiera) e tutto ciò solo nell’ultimo semestre.

Poi tira in ballo le piattaforme più importanti, dicendo che il suo programma consente di diventare milionari in maniera più veloce rispetto a quanto avvenne per Uber, Facebook e Airbnb. Siti molto popolari e usati dai giovani, anche qui, guarda caso. Infine, rimanda a un video in alto della Home per scoprire come fare. Perché le immagini sono sempre più efficaci delle parole.

Ma c’è un problema. Qualcuno in rete ha scoperto che visitando la piattaforma in lingue diverse, il nome di Stefano Savarese cambia sempre. E così in Inglese diventa Steve McKay; in spagnolo diventa Sergio Marlón; in tedesco diventa Sven Hegel (povero filosofo!); in svedese Stefan Holmquist; in Norvegese Steffen Madsen. Del resto, essendo un genio capace di far arricchire la gente facilmente, può anche cambiare nome a seconda del paese. Battute a parte, la triste verità è che Stefano Savarese non esiste.

Truffati da Bitcoin Code, cosa fare

Purtroppo, dalle esperienze negative che circolano in rete, si capisce che farsi restituire i soldi è praticamente impossibile. Quindi, chi ha già depositato i propri soldi difficilmente li vedrà restituiti.

Ma l’invito è sempre quello di denunciare, può darsi che in futuro qualcuno pagherà per il maltolto.

L’arma migliore è dunque la prevenzione, non affidandosi a Bitcoin code, bensì a piattaforme rinomate tipo eToro (clicca qui per il sito ufficiale), OBRinvest (clicca qui per maggiori informazioni)ed altri.

Bitcoin Code opinioni

Anche qui bisogna dividere le prospettive. Sul sito di Bitcoin Code si leggono tutte recensioni positive, di persone entusiaste per il sistema, partite da zero o con problemi economici e che ora si sono arricchite.

Avete presente quei banner con la faccia di un uomo sorridente, magari belloccio, in giacca e cravatta, che dice di guadagnare più di 13mila euro al mese? Invitandovi a cliccare sul banner per scoprire come?

Oppure di una bella ragazza in tailleur? Ecco, qualcosa del genere. Mentre le recensioni reali sono di tutt’altra musica. Gente che si è detta truffata, che ha perso i propri soldi iniziali e che ha sporto pure denuncia.

Si tratta di un meccanismo consolidato che abbiamo trovato anche in altre truffe. Ci siamo occupati spesso di difendere gli italiani smascherando queste truffe che sono simili ad altri sistemi e robot di guadagno automatico come Bitcoin Prime o Amazon Profit per citarne due. Il risultato è sempre lo stesso: si promettono guadagni elevatissimi invitando le persone a versare su un sito che poi sparisce con tutto il denaro. Occorre dunque la massima attenzione.

Bitcoin Code: le domande frequenti

Prima di concludere con le nostre considerazioni finali sulla truffa di Bitcoin Code cerchiamo di rispondere ad alcune domande frequenti:

Che cos’è Bitcoin Code? E’ uno dei classici sistemi truffa costruiti su robot automatici che promettono di guadagnare sfruttando la popolarità di Bitcoin. E’ una truffa statene alla larga Come si fa a fare login su Bitcoin Code? La piattaforma non è sicura e non rispetta i protocolli di sicurezza dunque sconsigliamo di registrarsi o lasciare i propri dati personali come il telefono o la mail. Evitate di usare le stesse credenziali di accesso che usate per mail o altri servizi. Come fare a recuperare soldi se truffati da Bitcoin Code? Se la vostra banca lo permette provate il meccanismo del cash back se presente. Ad ogni modo spesso è difficile recuperare soldi se si incappa in queste truffe. Vi raccomandiamo sempre di usare piattaforme regolamentate come possono essere eToro o OBRinvest, sono legali e non danno problemi se volete investire in criptovalute. Bitcoin è una truffa? Il bitcoin è una criptovaluta seria e non è una truffa. Ci sono però molti sistemi truffaldini come Bitcoin Code ed altri che sfruttano la popolarità di questa criptovaluta creando sistemi automatici che non promettono quello che fanno.

Conclusioni

Abbiamo visto le caratteristiche di Bitcoin Code, un sistema probabilmente truffaldino che promette guadagni facili anche a chi non alcuna esperienza negli investimenti su Bitcoin. Ma perchè tante persone vogliono usare sistemi di questo tipo?

In effetti è interessante cercare di capire come mai tanti trader o presunti tali siano interessati a sistemi di trading che in realtà non funzionano per nulla. Chi inizia anche da poco dovrebbe sapere benissimo che non si può diventare ricchi in poco tempo nè esistono sistemi miracolosi per generare certi tipi di ritorno sull’investimento.

La maggioranza degli italiani non è conscia del fatto che il guadagno facile non esiste e che gli investimenti finanziari sono una cosa seria, altri per fortuna lo stanno capendo anche grazie al lavoro che facciamo nello smascherare le truffe, gli schemi Ponzi e tutto il resto. Purtroppo c’è ancora gente che crede in metodi come Bitcoin Code e finisce per perdere denaro.

Gli investimenti finanziari generano delle rendite su asset che sono destinati alla crescita e dunque occorre valutare bene come muoversi sui mercati. I principianti possono usare sistemi molto utili come i segnali o il copy trading di eToro , che è un sistema che funziona e che è per di più gratuito.

State dunque alla larga da questi sistemi truffa e promuoviamo la cultura finanziaria. Ci guadagneremo tutti ed il settore delle criprovalute crescerà nel modo giusto. Se volete investire seriamente su Bitcoin vi lasciamo ad una serie di broker regolamentati che offrono conti demo gratuiti da usare senza limiti di tempo.

Per iniziare è fondamentale partire a fare pratica con le demo. Vi lasciamo con i link ufficiali che sono mediati dal server di WebEconomia in modo da garantire l’accesso sicuro:

Sono le migliori piattaforme con conti demo illimitati e sopratutto gratuiti per sempre.