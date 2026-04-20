Tesla, Intel, UnitedHealth: la settimana degli earnings è arrivata

Tra il caos geopolitico del Golfo di Oman e la risalita del petrolio, ci sono altri dati a cui fare attenzione: la stagione degli utili del primo trimestre entra nella sua fase più calda.

E non con protagonisti di secondo piano. Tesla, Intel e UnitedHealth Group, tre titoli che da soli muovono miliardi di dollari di liquidità ogni giorno, sono in rampa di lancio per i loro report. Insieme a loro ci sono GE Aerospace, Boeing, IBM e altri cento nomi tra martedì e venerdì.

In un mercato che ha raggiunto valutazioni storicamente elevate, che deve fare i conti con un’inflazione elevata e con tensioni geopolitiche che non si sedano, gli utili aziendali diventano lo spartiacque.

Se i numeri reggono, se le aziende dimostrano di essere capaci di proteggere i margini e crescere anche in questo ambiente difficile, il mercato può trovare le motivazioni per mantenersi sui massimi. Se invece deludono, la correzione che molti analisti aspettano potrebbe finalmente materializzarsi.

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Ecco cosa ti devi aspettare dai tre report più importanti della settimana.

Tesla (TSLA) — Mercoledì 22 Aprile: EV, Robotaxi e la Questione dei Margini

Tesla pubblicherà i suoi dati dopo la chiusura di mercoledì. Con una capitalizzazione di circa 1.500 miliardi di dollari, è ancora il titolo più influente nell’universo growth tech-automotive.

Gli analisti si aspettano una crescita degli utili del 32% anno su anno, su ricavi di circa 21,4 miliardi di dollari (+16%). L’EPS GAAP atteso è 0,16 dollari, quello non-GAAP è 0,33 dollari.

Tesla, Inc. $392,01 USD -2,15% oggi Market Cap $1,47 T Volume 56 M P/E Ratio — Variazione $8,61 Oggi -2,2% 3M -6,3% 1 Sett. +11,5% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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Sono numeri che sulla carta sembrano buoni. Ma il vero punto non è se Tesla batte o manca il consensus: è cosa dirà Elon Musk sul futuro.

Perché Tesla ormai è prezzata come una società di intelligenza artificiale applicata alla mobilità. E ogni aggiornamento sul programma robotaxi, soprattutto se contenesse una data concreta per il lancio commerciale — potrebbe fare esplodere il titolo al rialzo più di qualsiasi dato sulle consegne.

I margini e il segmento energy: le due metriche da fuardare

Detto questo, i fondamentali contano. Il margine lordo automotive è stato sotto pressione negli ultimi trimestri a causa dei tagli ai prezzi che Tesla ha usato per sostenere i volumi di vendita.

Se il Q1 mostrasse un recupero dei margini, sarebbe un segnale molto positivo. L’altra metrica da seguire è il segmento Energy, storage e pannelli solari, che sta diventando uno dei driver di crescita più importanti e meno volatili dell’azienda.

Intel (INTC) — Lunedì 20 Aprile

Intel pubblica i dati già questa sera, dopo la chiusura. Ed è una storia molto diversa da quella di Tesla.

Il mercato si aspetta un crollo degli utili di oltre il 90% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Non è un errore: novanta percento.

Intel Corporation $65,49 USD -4,40% oggi Market Cap $328,8 B Volume 81 M P/E Ratio — Variazione $3,02 Oggi -4,4% 3M +34,9% 1 Sett. +0,5% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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Il risultato di anni di ritardi nel processo produttivo, di investimenti massicci nel foundry business che ancora non stanno generando i ritorni attesi, e di pressione competitiva sempre più intensa da parte di AMD, Nvidia e TSMC.

Il vero interrogativo non è quanto saranno brutti i numeri di oggi, il mercato se l’aspetta, ma se Intel riuscirà a convincere gli investitori che il piano di turnaround è sulla buona strada.

Il processo produttivo Intel 18A è il tassello chiave: se mostrasse progressi concreti e, soprattutto, se portasse qualche grande cliente a confermare ordini per la produzione di chip avanzati, il titolo potrebbe reagire positivamente nonostante i numeri trimestrali negativi.

UnitedHealth Group (UNH) — Martedì 21 Aprile: una crisi senza precedenti nel settore salute

UnitedHealth è probabilmente il caso più delicato dei tre. Il titolo ha perso quasi la metà del suo valore negli ultimi dodici mesi.

Per la prima volta in trent’anni, i ricavi del 2026 sono attesi in calo. Il numero di assicurati è previsto in riduzione. Una serie di pressioni strutturali che si sono accumulate in modo improvviso e che stanno mettendo a dura prova anche un gigante da 400 miliardi di capitalizzazione.

UnitedHealth Group Incorporated $323,52 USD -0,34% oggi Market Cap $293,7 B Volume 6 M P/E Ratio — Variazione $1,11 Oggi -0,3% 3M -4,6% 1 Sett. +3,2% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

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Il report di martedì sarà guardato soprattutto per due numeri. Il Medical Loss Ratio (MLR), ovvero la percentuale dei premi che finisce in prestazioni sanitarie, sarà il termometro più immediato dei margini: più sale, peggio sta andando il business. La divisione Optum, il braccio di servizi sanitari integrati, sarà invece il segnale di dove si può cercare crescita in futuro.

Il contesto normativo è diventato un ulteriore grattacapo: le autorità federali stanno alzando la pressione sulle assicurazioni sanitarie accusate di rifiutare le cure in modo troppo aggressivo.

Se UNH dovesse abbassare la guidance per il resto del 2026, aspettiamoci un’altra sessione di vendite pesanti su un titolo già a pezzi.

Una settimana che può cambiare le carte in tavola

Geopolitica, inflazione e tassi d’interesse, questi tre fattori stanno già pesando sui mercati.

Gli earnings di questa settimana aggiungono un quarto elemento: i fondamentali aziendali.

Se Tesla, Intel e UnitedHealth dovessero tutti e tre deludere, la pressione al ribasso sull’S&P 500 e sul Nasdaq potrebbe diventare significativa.

Se invece almeno uno o due dei report dovessero sorprendere positivamente, il mercato potrebbe trovare abbastanza forza da reggere i livelli attuali nonostante tutte le incertezze macro.

Tieni gli occhi aperti: le prossime 72 ore contano davvero.