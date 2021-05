Tesla azioni: BoA taglia target price, mentre prosegue crollo Bitcoin provocato da Musk

L’analista di Bank of America, John Murphy, ha ridotto il suo target price per le azioni Tesla di circa un quinto venerdì scorso (il 22%), affermando altresì che gli investitori dovrebbero aspettarsi un’altra offerta azionaria da Tesla nel prossimo futuro.

Murphy ha ribadito un rating neutro su Tesla e ha tagliato l’obiettivo di prezzo da $ 900 a $ 700.

Nella nota, Murphy ha affermato che le vendite di azioni sono ancora la principale fonte di finanziamento di Tesla a questo punto, e la debolezza del titolo negli ultimi mesi riduce la sua capacità di ridurre al minimo la diluizione.

“In particolare, la nostra tesi si basa sull’idea che TSLA continuerà a utilizzare le sue azioni per raccogliere capitali attraverso offerte di azioni a basso costo al fine di accelerare i piani aggressivi di sviluppo della capacità a livello globale”, ha proseguito l’analista di Wall Street.

Nel gennaio dello scorso anno, il CEO di Tesla Elon Musk ha affermato che “non ha senso raccogliere fondi perché ci aspettiamo di generare denaro”. Tesla ha successivamente raccolto $ 2,3 miliardi solo poche settimane dopo e da allora ha raccolto altri $ 10 miliardi tramite due ulteriori offerte di azioni a settembre e dicembre dello scorso anno.

Nel primo trimestre, Tesla ha registrato una crescita dei ricavi del 73,5%, ma le vendite di crediti regolamentari e i profitti commerciali di Bitcoin (CRYPTO: BTC) rappresentavano ancora oltre il 100% del reddito netto della società.

Le azioni di Tesla sono diminuite del 17,2% nell’ultimo mese. Tuttavia, gli investitori che cercano di speculare sulcalo dovrebbero ricordare che Tesla è ancora in aumento di oltre il 1.350% negli ultimi due anni e scambia a 15,7 volte le vendite e 93,9 volte gli utili a termine. Una valutazione molto alta rispetto sia alle azioni automobilistiche che alle grandi capitalizzazioni.

Tesla installa primi Semichargers

In attesa di vedere cosa farà la società in termini di emissioni di nuove azioni, c’è da dire che i primi Semicharger di Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) sono stati installati.

Vediamo come stanno andando le azioni di Tesla in Borsa:

Gravi accuse da un ex dipendente di Tesla

Drive Tesla Canada riferisce che i primi Tesla Semicharger conosciuti verranno installati presso un sito FritoLay a Modesto, in California.I caricatori saranno in grado di caricare fino a 100 Tesla Semis. FritoLay, di proprietà di PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP), prevede di prendere in consegna 15 di questi camion entro la fine dell’anno.Non sono però stati indicati quanti caricatori verranno installati. I caricabatterie vengono aggiunti vicino ad alcuni caricabatterie ChargePoint già presenti in loco. L’installazione includerà anche uno dei sistemi di accumulo della batteria Megapack di Tesla.Sebbene non sia ancora pubblicamente noto come siano i Semichargers, fanno parte di una potenziale area di crescita per il produttore di veicoli elettrici.Ildovrebbe iniziare la produzione entro la fine dell’anno. Dovrebbero costare $ 180.000 per la versione a lungo raggio e promette di far risparmiare ai camionisti migliaia di dollari per tutta la vita del veicolo in costi di carburante e manutenzione.I camion possono essere caricati mentre vengono caricati nelle baie di spedizione. Le auto di Tesla possono caricare dal 20% all’80% in meno di 20 minuti, quindi se il Semicharger può ottenere qualcosa del genere, il camion potrebbe essere pronto per partire prima che il rimorchio venga caricato.

Una causa intentata da un ex dipendente di Tesla Inc. afferma di essere stato licenziato a causa dei suoi rapporti secondo cui il rame veniva rubato dall’impianto di batterie dell’azienda vicino a Reno, in Nevada.



L’ex dipendente, Lynn Thompson, dice di essere stato licenziato perché il CEO dell’azienda Elon Musk e altri membri della direzione volevano coprire il furto di filo di rame nel sito della fabbrica, riferisce Bloomberg. Secondo la causa, milioni di dollari di rame sono stati rubati dalla fabbrica di Tesla.



Thompson afferma di aver denunciato i furti di rame all’alta dirigenza di Tesla, incluso Musk, a partire dall’aprile 2018. Aveva notato che enormi quantità di filo di rame venivano portate via dal sito.



Secondo la denuncia presentata al tribunale federale del Nevada, nel giugno 2018 a Thompson è stato chiesto dalla direzione di Tesla di non venire in fabbrica dopo aver denunciato il furto di rame. Ha osservato che le persone stavano caricando il filo di rame su un camion e lo stavano spostando fuori dalla fabbrica.



“Da quel momento, il signor Thompson ha appreso che Tesla e Musk hanno fatto pressioni sull’appaltatore ONQ GLOBAL affinché smettesse di consentirgli di entrare in cantiere e successivamente terminasse il suo lavoro in Tesla a causa dei rapporti esterni alle forze dell’ordine e dei rapporti interni ai dirigenti”.



La denuncia afferma che Tesla temeva che le informazioni sarebbero trapelate ai media e agli azionisti.



Anche in Italia spesso abbiamo sentito notizie del genere, con le stazioni costrette a chiudere perché era stato rubato del rame dai binari. Il rame è una parte fondamentale delle tecnologie sostenibili, comprese le batterie dei veicoli elettrici, e sarà di crescente importanza per l’industria automobilistica poiché elettrifica più veicoli.



Un recente rapporto di Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS) ha stimato che la stretta dell’offerta che il mercato sta affrontando potrebbe aiutare ad aumentare il suo prezzo di oltre il 60% in quattro anni.



Data la domanda del metallo e l’aumento del prezzo sul mercato, i furti di cavi elettrici sono probabilmente inevitabili poiché il rame può essere facilmente venduto ai cantieri di demolizione per un buon prezzo.

Tesla ha dato il là al crollo del Bitcoin

Il prezzo del Bitcoin continua a crollare. Al momento della scrittura, ha sfondato anche il supporto dei 38mila dollari.

A dare il via a questo crollo è stato proprio Elon Musk, quando, in un Tweet del 13 maggio, ha detto di aver cambiato idea sul bitcoin. E che non sarebbe stato accettato per comprare le sue auto elettriche.

Il bitcoin è sceso del 12% alle 6:50, portando il prezzo della moneta a circa $ 49.300. Altre valute digitali hanno seguito il bitcoin al ribasso, con Ethereum che ha perso il 14% e dogecoin in calo di quasi il 20%.



Musk ha citato l’alto costo ambientale del bitcoin come motivo della mossa, dopo mesi di ottimismo:



“Siamo preoccupati per il rapido aumento dell’uso di combustibili fossili per l’estrazione e le transazioni di Bitcoin, in particolare il carbone, che ha le peggiori emissioni di qualsiasi combustibile”, ha detto Musk in una nota pubblicata su Twitter.

“La criptovaluta – ha proseguito il pittoresco Ceo – è una buona idea a molti livelli e crediamo che abbia un futuro promettente, ma questo non può avere un grande costo per l’ambiente”.

In realtà, non manca chi gli abbia fatto notare che anche le auto elettriche inquinano non poco in fase di produzione.

