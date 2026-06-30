Su quali criptovalute investire oggi? Migliori crypto da comprare (Luglio 2026)

Il 2025 potrebbe essere l’anno della svolta per il settore crypto. Dopo un 2024 che ha sancito l’inizio di una nuova fase espsansiva (bull run), anche il 2025 potrebbe essere un anno molto positivo.

Tante opportunità di investimento ma anche rischi da non sottovalutare. Ma quali sono le migliori crypto da comprare nel 2025?

Dopo il rally del 2024, guidato dall’ascesa di Bitcoin, molti osservatori ritengono che il mercato crypto possa registrare una nuova fase di crescita trainata dall’innovazione tecnologica e dall’interesse istituzionale.

L’esplosione del settore AI, il successo degli ETF e le novità tecnologiche oltre all’elezione di Trump (favorevole alle crypto), potrebbero essere tutti elementi per un anno di crescita ulteriore

Attenzione, ci sono comunque da considerare fattori di incertezza come l’inflazione, i tassi d’interesse e la regolamentazione. Tutti aspetti che richiedono di procedere con la dovuta cautela nella scelta delle criptovalute su cui investire.

In questo articolo cercheremo di capire quali sono le migliori criptovalute da acquistare nel 2025, basandoci su criteri come capitalizzazione di mercato, solidità tecnologica, potenziale di crescita e livello di rischio.

Bastano questi fattori? Assolutamente no. Devi considerare il fatto che i mercati si muovono in modo “emotivo”, dunque occhio anche a questi elementi.

Disclaimer: le previsioni degli analisti non devono essere considerate come un consiglo finanziario, ognuno deve fare le proprie valutazioni in tema di investimenti.

Questo post è stato creato a scopo divulgativo e non vuole essere un incentivo all’investimento. Le crypto sono altamente volatili e soggette a rischi di perdita di capitali.

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Il ruolo guida di Bitcoin ed Ethereum

Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) continueranno a svolgere un ruolo guida nel settore crypto anche nel 2025, per una serie di motivi. Innanzitutto, mantengono saldamente il dominio nella capitalizzazione di mercato, con Bitcoin al primo posto ed Ethereum al secondo. Ciò significa che godono della maggiore stabilità e liquidità, fattori essenziali per attrarre nuovi investitori ed evitare eccessive oscillazioni di prezzo.

In secondo luogo, sono le criptovalute con il maggior livello di adozione sia da parte di investitori retail che istituzionali. Sono ormai entrate a far parte dei portafogli di molti fondi e gestori patrimoniali, che le utilizzano come copertura contro l’inflazione e diversificazione del rischio.

Anche sul fronte consumer c’è una crescente familiarità con questi asset, grazie anche alla diffusione di servizi come gli exchange centralizzati.

Infine, sia Bitcoin che Ethereum possono contare su solidi fondamentali tecnologici. La rete Bitcoin si è dimostrata sicura e affidabile nel tempo, superando il test di oltre 10 anni sul mercato. Ethereum rappresenta la spina dorsale di gran parte dell’innovazione in ambito decentralized finance e NFT, con un ecosistema in grande crescita.

A dir la verità Ethereum non ha avuto un anno positivo in termini di prezzo. La sua visibilità è stata offuscata sia da Bitcoin che è cresciuto grazie al lancio degli ETF Spot, sia da altre altcoin ad alta capitalizzazione come Solana e Ripple.

Su quali crypto investire oggi: riepilogo

👍 Cosa sono Crypto ad alto potenziale di crescita ✅ Caratteristiche Aumento del prezzo / Caratteristiche progetto/ Listing su Exchange 💰Dove comprarle Su piattaforme CFD regolamentate o Exchange ⚙️ Come sceglierle Tecnologia / Infrastruttura progetto / Networking / Fondamentali 🥇Migliori piattaforma per trading crypto eToro / AvaTrade 🥇Migliori exchange per criptovalute Bitpanda / Bitget / Kraken

Criptovalute da comprare: ecco la lista delle altcoin il 2025

Dopo aver analizzato trend, previsioni e fondamentali, vediamo quali sono le migliori criptovalute su cui investire nel 2025. Ecco una selezione ragionata di asset crypto promettenti per il prossimo anno.

Solana (SOL)

Solana è una delle criptovalute emergenti più promettenti in ottica 2025. Si tratta di una blockchain di nuova generazione, lanciata nel 2020, che ha l’ambizioso obiettivo di superare alcuni limiti di Ethereum offrendo maggiore scalabilità, velocità e costi di transazione ridotti.

👍 Solana Solana è una criptovaluta di ultimissima generazione, nata nel 2020 e che rientra tra quelle che contribuiscono al progetto DeFi, la finanza decentralizzata. ✅ Caratteristiche Scalabilità / Velocità transazioni / Decentralizzazione 💰Token SOL 🥇Migliori piattaforme per trading crypto eToro / AvaTrade 🥇Miglior exchange per Solana Bitget / Bitpanda

Grazie ad un meccanismo di consenso innovativo (Proof of History) e ad una architettura ottimizzata, Solana è in grado di elaborare circa 50.000 transazioni al secondo, con costi di commissione quasi pari a zero. Queste performance elevate la rendono ideale per applicazioni che richiedono un alto throughput come gli scambi decentralizzati (DEX), i mercati NFT e i giochi blockchain.

Non a caso Solana sta attirando numerosi progetti da questi settori, contribuendo ad espandere rapidamente il suo ecosistema.

Già oggi ospita oltre 400 dApp tra DeFi, NFT e Web3. Il 2024 è stato un anno di grande crescita per Solana anche grazie al fenomeno delle memecoin che hanno fatto esplodere i volumi oltre che il prezzo di SOL.

Anche le ultimissime memecoin TRUMP e MELANIA, lanciate dallo staff del presidente USA Donald Trump, utilizzano la blockchain di Solana.

S Solana $ 73,23 -2,72% (24h) Market Cap $ 42,54B Volume 24h $ 2,09B Circulating — SOL ATH $ 0,00 1H -0,5% 24H -2,7% 7G +5,6% 30G +0,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

Per approfondimenti consulta la nostra guida su Solana.

Sui (SUI)

Sui è una criptovaluta nativa dell’omonima blockchain Sui, sviluppata dalla startup Mysten Labs. Si tratta di un progetto molto ambizioso che punta a risolvere alcuni limiti delle attuali blockchain, soprattutto in termini di prestazioni e scalabilità.

👍 Sui Crypto Blockchain di tipo layer1 estremamente scalabile per la costruzione di applicazioni web3 efficienti. ✅ Caratteristiche Decentralizzazione / 300.000 TPS / Linguaggio MOVE 💰Token SUI 🥇Migliori piattaforme per trading crypto eToro / AvaTrade 🥇Miglior exchange per SUI Bitget / Bitpanda

L’architettura di Sui si distingue da quella di blockchain tradizionali come Ethereum perché non utilizza il modello a blocchi sequenziali. Sui gestisce le transazioni come oggetti indipendenti che possono essere validate ed eseguite in parallelo, senza doverle ordinare globalmente. Questo approccio object-oriented permette di elaborare fino a 300.000 transazioni al secondo con latenza minima, ideale per applicazioni come il gaming online.

Un altro elemento distintivo è l’utilizzo di Move, un linguaggio di programmazione proprietario ottimizzato per sviluppare smart contract modulari e sicuri. Sui implementa poi un meccanismo di consenso Delegated Proof of Stake (DPoS) efficiente e veloce.

La blockchain Sui integra anche tecnologie all’avanguardia come le zero-knowledge proof (ZKP), che garantiscono privacy e sicurezza degli utenti. Una soluzione interessante è zkLogin, che permette di accedere alle dApp della rete utilizzando credenziali già esistenti, semplificando l’esperienza per gli utenti.

Sui si propone quindi come una piattaforma versatile e ad alte prestazioni per la creazione di applicazioni web3. L’elevata scalabilità la rende adatta a casi d’uso come il gaming online, la finanza decentralizzata (DeFi) e i pagamenti istantanei.

Il token SUI viene utilizzato per la governance e le fee di transazione.

S Sui $ 0,690146 -1,61% (24h) Market Cap $ 2,78B Volume 24h $ 198,8M Circulating — SUI ATH $ 0,0000 1H -0,3% 24H -1,6% 7G -1,6% 30G +0,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

Per approfondimenti consulta la nostra guida su SUI.

Ripple (XRP)

Ripple è un progetto nato nel 2012 con l’obiettivo di rivoluzionare il settore dei pagamenti globali. Si basa su una blockchain proprietaria chiamata XRP Ledger e sul token nativo XRP. L’idea alla base di Ripple è di creare una rete di regolamento finanziario che possa sostituire l’infrastruttura obsoleta come SWIFT utilizzata dalle banche per i pagamenti internazionali.

👍 Ripple Protocollo nato per facilitare pagamenti globali ✅ Caratteristiche Scalabilità / Criptografia di tipo ECDSA 💰Token XRP 🥇Migliori piattaforme per trading crypto eToro / AvaTrade 🥇Migliori exchange per Ripple Bitget / Bitpanda

A differenza di Bitcoin e altre criptovalute, Ripple non ha l’ambizione di essere una valuta decentralizzata, ma piuttosto di integrarsi con il sistema finanziario esistente.

Per questo lavora a stretto contatto con banche, istituti di pagamento e altri player del settore. L’obiettivo è rendere i trasferimenti transfrontalieri più veloci, economici e affidabili.

Per questo può essere considerata una coin istituzionale.

Il token XRP viene utilizzato come valuta di scambio all’interno della rete RippleNet per la liquidità on-demand. Le transazioni non avvengono su una blockchain in senso stretto, ma su una rete di server che convalidano e confrontano in tempo reale le informazioni.

Nonostante le polemiche sulla centralizzazione e il controllo da parte della società Ripple Labs, il progetto ha raggiunto una discreta adozione da parte del sistema finanziario. Sono oltre 300 le istituzioni clienti nel mondo. Ciò ha permesso a XRP di affermarsi come una delle criptovalute più capitalizzate.

Abbiamo deciso di inserirla in questo elenco delle migliori del 2025 per vari motivi. Innanzitutto la nuova amministrazione Trump sembra essere più favorevole alle crypto, e quindi è probabile che saranno favorite molte crypto “vicine” al sistema finanziario tradizionale. E chi meglio di Ripple?

In più la causa vinta con la SEC ha riportato entusiamo facendo esplodere il prezzo, dunque è un nome da tenere in considerazione.

X XRP $ 1,04 -2,01% (24h) Market Cap $ 64,69B Volume 24h $ 1,12B Circulating — XRP ATH $ 0,00 1H -0,3% 24H -2,0% 7G -6,0% 30G +0,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

Per approfondimenti consulta la nostra guida su Ripple.

Chainlink (LINK)

Chainlink è una blockchain innovativa che consente di collegare il mondo degli smart contract con fonti di dati esterne (off-chain), espandendo enormemente le possibilità applicative della tecnologia blockchain.

Funziona tramite una rete decentralizzata di nodi chiamati “oracoli” che raccolgono dati real-world da API certificate e li trasmettono on-chain in formato verificabile. Gli smart contract possono così basare le proprie esecuzioni su informazioni affidabili provenienti da fonti esterne.

E’ quindi un progetto fondamentale per tutti gli altri progetti crypto.

👍 Chainlink Rete di oracoli decentralizzati che che permette di accedere a fonti dati esterne alla blockchain e renderli disponibili. ✅ Caratteristiche Oracoli / Connessioni API / Automazioni 💰Token LINK 🥇Migliori piattaforme per trading crypto eToro / AvaTrade 🥇Migliori exchange per Chainlink Bitget / Bitpanda

I casi d’uso sono molteplici: dai sistemi assicurativi che utilizzano dati IoT, ai marketplace NFT che prezzano gli asset in base ai feed di mercato, ai protocolli DeFi che automatizzano i processi tramite oracoli. Anche le blockchain non EVM come Solana, Near e Polkadot utilizzano Chainlink.

Il progetto continua ad espandersi con nuovi servizi come Chainlink VRF per la generazione di numeri casuali verificabili, Chainlink Automation per automatizzare le esecuzioni, e il Cross-Chain Interoperability Protocol per la comunicazione sicura tra blockchain diverse.

LINK è il token ERC-20 nativo di Chainlink, utilizzato per incentivi e governance. Con una capitalizzazione di mercato di oltre 6 miliardi di dollari, LINK si conferma una delle altcoin più solide e promettenti per il futuro.

Chainlink è uno dei nomi forti da seguire nel 2025. E’ stato integrato in centinaia di progetti, e persino i progetti Defi di Trump hanno investito su Chainlink.

E’ un protocollo che viene utilizzato anche dagli istituzionali, per cui potrebbe essere protagonista in questo 2025.

L Chainlink $ 7,16 -3,60% (24h) Market Cap $ 4,49B Volume 24h $ 201,3M Circulating — LINK ATH $ 0,00 1H -0,2% 24H -3,6% 7G -5,8% 30G +0,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

Per approfondimenti consulta la nostra guida su Chainlink.

Ondo Finance (ONDO)

Ondo Finance è una piattaforma innovativa nel panorama della finanza decentralizzata, il cui obiettivo è rendere accessibili anche agli investitori retail asset e strumenti finanziari tradizionali attraverso la tokenizzazione.

Abbiamo parlato tante volte di Real World Asset (RWA), e ti consiglio di consultare la nostra guida sulla tokenizzazione degli asset reali.

👍 Ondo Finance Piattaforma che offre asset tokenizzati su prodotti finanziari tradizionali come obbligazioni e titoli di Stato del tesoro USA. ✅ Caratteristiche Rendimenti elevati / RWA 💰Token ONDO 🥇Migliori piattaforme per trading crypto eToro / AvaTrade 🥇Migliori exchange per ONDO Bitget / Bitpanda

Grazie alla rappresentazione digitale su blockchain di asset come titoli di stato, fondi comuni e obbligazioni, Ondo mira a portare la liquidità e i rendimenti tipici della finanza tradizionale nell’ecosistema DeFi.

I due prodotti di punta sono la stablecoin USDY, che offre ritorni superiori alle stablecoin tradizionali grazie ai buoni del Tesoro USA, e OUSG, un token che replica le performance di un ETF su titoli governativi americani.

Ondo sviluppa anche protocolli proprietari come Flux Finance per il lending e il borrowing contro questi asset digitalizzati. L’obiettivo è creare un ecosistema finanziario ibrido che combini il meglio di DeFi e TradFi.

Il token di governance ONDO ha raccolto circa svariati milioni di dollari ed è scambiabile su exchange come Bybit. Se Ondo riuscirà a ritagliarsi una nicchia in questo settore in rapida evoluzione, ONDO potrebbe avere margini di crescita importanti in questo 2025.

Dati non disponibili per questa crypto.

Per approfondimenti consulta la nostra guida su Ondo Finance.

Migliori piattaforme per fare trading di Criptovalute

Qui sotto trovi una lista di piattaforme regolamentate che ti permettono di fare trading sulle principali criptovalute.

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Migliori Stablecoin: le crypto più stabili su cui puntare

Le stablecoin rappresentano una categoria di criptovalute progettate per mantenere un valore stabile rispetto ad attività sottostanti come il dollaro USA. Offrono quindi agli investitori un “porto sicuro” che protegge dalla volatilità tipica delle criptovalute.

Esistono diversi modelli di stablecoin, ma i più diffusi sono quelle collateralizzate (backed) e quelle algoritmiche (algorithmic). Le prime sono garantite da riserve reali come contanti, titoli o altre cripto. Le seconde invece utilizzano meccanismi di stabilizzazione del prezzo incorporati nel protocollo.

Tra le migliori stablecoin su cui puntare nel 2025 troviamo sicuramente progetti consolidati ed affidabili come Tether (USDT), USD Coin (USDC). Queste sono ormai ampiamente utilizzate come valuta di scambio negli exchange e nei protocolli DeFi.

Su Tether rimangono alcuni dubbi legati alle regolamentazioni: USDT non è infatti ancora compliant con le normative europee del MiCA.

Attenzione anche alle novità come Paypal USD (PYUSD) ovvero la stablecoin lanciata da Paypal, oltre a nomi minori come FRAX ed Ethena USDE che è diventata la terza stable per capitalizzazione di mercato.

Le stablecoin rappresentano un asset interessante da integrare in portafoglio, sia per proteggersi dalla volatilità che per facilitare gli scambi nell’ecosistema crypto. Conviene però scegliere con attenzione progetti solidi, trasparenti e con un track record positivo.

Migliori memecoin da comprare nel 2025

Il settore delle memecoin continua a evolversi nel 2025, mostrando una maturazione del mercato e una maggiore integrazione con l’ecosistema crypto più ampio.

Si tratta di progetti di natura speculativa, senza casi d’uso reali ma con comunità molto attive.

Memecoin Market Cap ($B) Volume 24h ($B) Blockchain Caratteristiche Uniche DOGE 58.2 4.8 Dogecoin Pagamenti, Community storica SHIB 42.1 3.2 Ethereum Ecosistema DeFi, Metaverse TRUMP 10.8 2.1 Solana Governance politica PEPE 6.2 0.9 Ethereum Cultura meme

Il settore delle memecoin presenta opportunità uniche ma anche rischi significativi:

Vantaggi:

Alta liquidità sui principali exchange

Potenziale di crescita esponenziale

Comunità attive

Integrazione crescente con DeFi

Marketing virale

Rischi:

Estrema volatilità

Concentrazione degli holder

Rischi regolatori

Manipolazione del mercato

Dipendenza da influencer e trend social

Andiamo ad approfondirne qualcuna.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) è una delle criptovalute più iconiche e controverse degli ultimi anni. Nata nel 2013 come parodia di Bitcoin, ha poi vissuto una straordinaria ascesa trainata dall’hype sui social media e dal supporto di personaggi di spicco come Elon Musk

👍 Dogecoin E’ una crypto meme diventata famosa quasi per caso e sostenuta da una grande comunità di fan. ✅ Caratteristiche Decentralizzazione / Community attiva 💰Token DOGE 🥇Migliori piattaforme per trading crypto eToro / AvaTrade 🥇Migliori exchange per Dogecoin Bitget / Bitpanda

DOGE è stata creata senza uno scopo pratico definito, se non quello di essere una valuta digitale divertente e accessibile a tutti. Il suo logo raffigurante il meme del cane Shiba Inu e il basso prezzo l’hanno resa popolare.

Nonostante ciò, nel 2021 il prezzo di DOGE è schizzato da 0,005 a 0,7 dollari, con una capitalizzazione di mercato di oltre 80 miliardi di dollari.

Il principale fattore alla base di questa incredibile ascesa è stata la viralità sui social, in particolare l’endorsement di Elon Musk. DOGE è diventata un fenomeno culturale, una sorta di asset digitale da comprare “per scherzo”. Tuttavia, molti analisti mettono in guardia dalla natura altamente speculativa di DOGE e dalla mancanza di utilità concreta.

La rielezione di Trump e la stretta collaborazione con Elon Musk potrebbero dare ulteriore slancio a Dogecoin anche nel 2025.

D Dogecoin $ 0,071983 -2,22% (24h) Market Cap $ 10,74B Volume 24h $ 617,0M Circulating — DOGE ATH $ 0,0000 1H +0,0% 24H -2,2% 7G -8,5% 30G +0,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

Per approfondimenti consulta la nostra guida su Dogecoin.

Pepe (PEPE)

Pepecoin (PEPE) è una controversa meme coin emersa nel 2023 che si basa sul personaggio di Pepe the Frog, divenuto un fenomeno di Internet. Diversamente da Dogecoin e Shiba Inu che si ispirano ai cani Shiba, Pepecoin trae origine da questa popolare rappresentazione grafica

👍 Pepe Meme token, basata sul personaggio Pepe the Frog. ✅ Caratteristiche Decentralizzazione / Scalabilità 💰Token PEPE 🥇Migliori piattaforme per trading crypto eToro / AvaTrade 🥇Migliori exchange per Pepe Bitget / Bitpanda

Lanciata in anonimato ad aprile 2023 come token meme, PEPE ha rapidamente guadagnato popolarità grazie ad una martellante campagna marketing sui social media. La natura enigmatica del progetto e della sua creazione ha contribuito a generare un alone di esclusività e mistero attorno ad esso.

Come molte altre meme coin, Pepecoin non sembra avere casi d’uso concreti al di fuori della speculazione fine a se stessa. Il suo valore è guidato principalmente dall’hype online e dalla viralità effimera del meme Frog.

Per approfondimenti consulta la nostra guida su PEPE.

Trump (TRUMP)

Trump (TRUMP) è la controversa memecoin lanciata dall’ex presidente americano Donald Trump prima del suo insediamento nel 2025.

Basata sulla blockchain di Solana, TRUMP ha rapidamente raccolto oltre 10 miliardi di dollari di capitalizzazione in soli due giorni.

👍 Trump Meme coin lanciata prima dell’insediamento del presidente USA Donald Trump. ✅ Caratteristiche Meme 💰Token TRUMP 🥇Migliori piattaforme per trading crypto eToro / AvaTrade 🥇Migliori exchange per Trump Bitget / Bitpanda

Annunciata a sorpresa via social da Trump, TRUMP ha una fornitura totale di 1 miliardo di token, di cui 200 milioni in circolazione. La distribuzione è avvenuta tramite vendita diretta e listing immediato su exchange come ByBit e Bitget.

L’endosement di Trump ha scatenato una frenesia speculativa senza precedenti su questo asset, con un apprezzamento repentino del token TRUMP. Tuttavia, la sostenibilità nel lungo termine è dubbia, data la mancanza di utilità concreta e i rischi tipici delle memecoin.

Abbiamo inserito questo token fra i migliori possibili del 2025, perché si tratta di una coin legata a Trump e dunque poiché i mercati sono molto emotivi è possibile che ci sia molta speculazione su di essa. Da monitorare ai fini speculativi.

Migliori crypto AI da comprare nel 2025

Altro settore da considerare è quello legato al mondo dell’intelligenza artificiale. Progetti legati all’AI oltre agli AI agents, potranno avere un ruolo importante nel 2025, anche a livello di price action dei loro token.

Ecco alcuni nomi da monitorare:



Crypto AI Tecnologia Market Cap ($B) TVL ($M) Focus Bittensor (TAO) Machine Learning 15.2 850 Training AI Artificial Superintelligence Alliance (FET) Smart Agents 8.9 420 Automazione Ocean (OCEAN) Data Markets 5.8 290 Dati per AI Oasis (ROSE) Private AI 4.2 210 Computation

La scelta tra memecoin e crypto AI dipende dal tuo profilo di rischio e obiettivi d’investimento.

Le memecoin offrono maggiore potenziale di rendimento a breve termine ma con rischi più elevati, mentre le crypto AI rappresentano un investimento più fondamentale nella tecnologia blockchain e nell’intelligenza artificiale.

Non è detto che le crypto AI performino bene in questo 2025 perché nulla è sicuro, tuttavia si tratta di un settore in tendenza e che dunque porterà alla ribalta sicuramente qualche nome.

Approfondiamo qualche progetto legato all’AI.

Bittensor (TAO)

Bittensor è un progetto blockchain innovativo che mira a decentralizzare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale tramite un network open source e collaborativo. Il suo token nativo è TAO.

👍 Bittensor Piattaforma decentralizzata basata su blockchain per lo sviluppo e la condivisione di modelli di intelligenza artificiale. ✅ Caratteristiche Decentralizzazione / Infrastruttura per la creazione di modelli AI 💰Token TAO 🥇Migliori piattaforme per trading crypto eToro / AvaTrade 🥇Migliori exchange per Bittensor Bitget / Bitpanda

Lanciato nel 2019, Bittensor si basa su una architettura modulare con una main chain che gestisce gli incentivi e varie subnet specializzate in ambiti applicativi specifici (testo, immagini, ecc).

I partecipanti alla rete, detti miners, condividono e migliorano collaborativamente i loro modelli di AI, mentre i validatori ne verificano i risultati. Il meccanismo di consenso Yuma distribuisce ricompense in token TAO proporzionalmente al contributo.

Lo scopo di Bittensor è contrastare la centralizzazione nello sviluppo dell’IA promuovendo un modello distribuito e aperto in cui tutti possono partecipare. Il token TAO ha un ruolo chiave come unità di scambio e di governance all’interno dell’ecosistema.

Dati non disponibili per questa crypto.

Per approfondimenti consulta la nostra guida su Bittensor.

Artificial Superintelligence Alliance (FET)

L’Artificial Superintelligence Alliance è un’unione strategica tra tre aziende leader nell’intelligenza artificiale decentralizzata: Fetch.ai, SingularityNET e Ocean Protocol. L’obiettivo è unire le forze per accelerare lo sviluppo dell’IA in modo aperto e collaborativo.

👍 Artificial Superintelligence Alliance Progetto nato dall fusione dei 3 progetti AI più imporanti. ✅ Caratteristiche Modello collaborativo 💰Token FET 🥇Migliori piattaforme per trading crypto eToro / AvaTrade 🥇Migliori exchange per FET Bitget / Bitpanda

Come parte dell’alleanza, è prevista una fusione dei rispettivi token nativi FET, AGIX e OCEAN in un nuovo token. In particolare, il token FET di Fetch.ai diventerà il token di riserva dell’alleanza.

L’unione delle tre realtà punta a creare sinergie e far convergere competenze complementari, dalla ricerca alla progettazione di strumenti e applicazioni concrete di IA su larga scala.

L’alleanza ambisce a decentralizzare e democratizzare l’accesso all’IA, in opposizione ai modelli proprietari delle grandi corporations.

Un progetto interessante da seguire in ambito intelligenza artificiale per il 2026.

Criptovalute da comprare: cosa serve per iniziare subito

Quali sono i passi concreti per iniziare ad investire in questi asset digitali? Vediamo cosa serve per comprare criptovalute in sicurezza e iniziare da subito a costruire il proprio portafoglio crypto.

Scegli una piattaforma affidabile

Il primo passo è scegliere una piattaforma sicura e affidabile per l’acquisto e la custodia delle criptovalute. Le opzioni principali sono gli exchange centralizzati (CEX) come Coinbase o Binance oppure broker come eToro che offrono l’acquisto in maniera semplificata.

Valuta costi, sicurezza, metodi di pagamento e asset supportati per trovare l’opzione migliore per te. Una piattaforma solida e regolamentata è fondamentale per operare in serenità ed evitare rischi.

Ecco alcune piattaforme che puoi utilizzare:

EXCHANGE CARATTERISTICHE VANTAGGI Più grande exchange Numerose criptovalute ISCRIVITI In evidenza Crypto Index Exchange Europeo ISCRIVITI App facile da usare Carta VISA ISCRIVITI Criptovalute principali Facile da usare ISCRIVITI Criptovalute principali Facile da usare ISCRIVITI

Effettua il primo acquisto

Una volta scelta la piattaforma, è il momento di effettuare il primo acquisto. In genere è possibile depositare denaro tramite bonifico bancario o carta di credito e poi usare i fondi per comprare criptovalute come Bitcoin, Ethereum o altre.

Scegli gli asset su cui investire dopo aver fatto le tue ricerche. Per iniziare, concentrati su 1-2 criptovalute principali con allocazioni ridotte.

Trasferisci le crypto in un wallet personale

Per maggiore sicurezza, le criptovalute acquistate possono essere ritirate dalla piattaforma e trasferite in un wallet personale, ossia un portafoglio digitale di cui hai il pieno controllo tramite chiavi private.

I wallet consigliati sono hardware wallet come Ledger o software wallet come Exodus. Assicurati di conservare le seed phrase di backup in modo sicuro.

Monitora e ottimizza il portafoglio

Una volta costruito il tuo portafoglio crypto, monitora attivamente le performance degli asset e le dinamiche di mercato, per eventualmente ribilanciare e ottimizzare gli investimenti nel tempo. Mantieni un approccio orientato al lungo termine, senza inseguire il profitto nel breve.

Con costanza e pazienza, potrai beneficiare del potenziale delle criptovalute.

Per approfondimenti puoi partire dal nostro video tutorial che ti spiega come investire in criptovalute partendo da zero:

Come INVESTIRE in CRYPTO Partendo da ZERO [Aggiornamento 2022] Come investire in criptovalute partendo da zero? Molti investitori hanno fatto nel passato profitti con le crypto ma questo non significa che si tratta di un… The video was uploaded on . You can view the video here. The video lasts for 23 minutes and 25 seconds. https://www.youtube.com/embed/C_XAdwYuAwA https://youtu.be/C_XAdwYuAwA?t={seek_to_second_number}

Migliori criptovalute da comprare nel 2025: le domande più frequent (FAQ)

Quali sono le migliori criptovalute da comprare oggi? Le migliori criptovalute includono Bitcoin, Ethereum e progetti emergenti come Solana e SUI, noti per il loro potenziale di crescita. Come scegliere le criptovalute in cui investire? Valuta il progetto, il team, l’adozione e l’innovazione tecnologica. Diversifica e considera il rischio prima di investire in crypto. Come si può guadagnare con le criptovalute? È possibile guadagnare con le criptovalute sia tramite l’apprezzamento di valore nel lungo termine (investimento in buy and hold) sia tramite trading nel breve termine. Il trading comporta maggiori rischi ed è consigliabile solo agli investitori esperti. Un approccio prudente è preferibile per i neofiti.

Conclusioni

Siamo arrivati alla fine di questa guida dove abbiamo presentato alcune delle criptovalute da acquistare per il 2025.

Non si tratta di consigli finanziari, questo post è creato solo a scopo didattico. In questo articolo abbiamo ipotizzato alcune coin che potrebbero performare bene (oltre a Bitcoin ed Ethereum), basandoci sulle notizie di attualità, sul sentiment di mercato e sui possibili trend per il 2025.

Scegliere le migliori criptovalute su cui investire nel 2025 significa trovare il giusto bilanciamento tra opportunità e rischi. Un portafoglio bilanciato dovrebbe includere asset più solidi come Bitcoin ed Ethereum, integrare promettenti altcoin con fondamentali interessanti, valutare con cautela le potenzialità speculative di meme coin e coin in trend, e considerare stablecoin come copertura dalla volatilità.

Soprattutto, è essenziale monitorare attentamente l’evoluzione della tecnologia blockchain e fare attenzione anche ai dati macroeconimici. Il 2025 potrebbe riservare sorprese positive, ma bisogna procedere sempre con cautela senza farsi prendere dalla FOMO eccessiva.

E’ fondamentale per chi vuole investire con serietà in questo settore.