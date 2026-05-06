Saylor sconvolge il mercato: Strategy pronta a vendere Bitcoin per pagare i dividendi STRC

Per anni, il nome Michael Saylor è stato sinonimo di una sola parola d’ordine: non vendere mai.

La strategia di accumulazione di Strategy (ex MicroStrategy) era diventata quasi un manifesto ideologico nel mondo crypto: comprare Bitcoin, tenerlo, aggiungerne sempre di più. Un approccio ostinato, quasi fanatico, che aveva trasformato la società in un caso di studio sui generis. E poi, il 5 maggio 2026, qualcosa si è incrinato.

Durante la conference call sui risultati del primo trimestre, Saylor ha lasciato cadere una frase che ha fatto tremare i mercati quasi istantaneamente: la società potrebbe vendere una parte del suo Bitcoin per finanziare i dividendi dello strumento STRC.

Parole sue, testuali: “Probabilmente venderemo un po’ di Bitcoin per pagare un dividendo, giusto per inoculare il mercato e inviare il messaggio che l’abbiamo fatto”. Una frase breve, ma densa di implicazioni.

La reazione è stata immediata. Il titolo MSTR ha ceduto circa il 4% nelle contrattazioni after-hours, trascinando con sé il prezzo del Bitcoin verso gli 80.600 dollari.

Strategy Inc $186,82 USD -0,04% oggi Market Cap $51,9 B Volume 14 M P/E Ratio — Variazione $0,08 Oggi 0,0% 3M +34,9% 1 Sett. +18,1%

La notizia ha rimbalzato sulle principali testate, amplificando l’effetto shock già percepito nelle chat dei trader. Sei anni di accumulo, 818.334 BTC in portafoglio a un costo medio di 75.537 dollari: e ora, per la prima volta, l’ipotesi di una vendita è diventata reale.

Non un’eventualità remota: qualcosa che il fondatore ha detto apertamente, in una call pubblica.

Compra crypto su Kraken Sicurezza top Fee competitive Regolamentato Apri conto gratis → Investire in criptovalute comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Il dietrofront sul “never sell”: perché proprio ora?

Per capire il peso di questa notizia, bisogna guardare i numeri di Q1 2026.

Strategy ha registrato una perdita netta di 12,54 miliardi di dollari nel trimestre, cifra monstre ma in parte spiegata dal meccanismo mark-to-market che impone di iscrivere a bilancio le oscillazioni di prezzo del Bitcoin.

🛠

GUIDA PRATICA Tutto su Strategy (MSTR): chi è e la sua strategia

Il punto critico è un altro: le obbligazioni annuali legate agli strumenti di debito convertibile e ai dividendi preferenziali ammontano a circa 1,5 miliardi di dollari, con una copertura stimata di appena 18 mesi. Saylor ha scelto di comunicarlo in anticipo, piuttosto che gestire una crisi in silenzio.

STRC è al centro della questione. Si tratta di un preferred equity con dividendo fisso, lanciato come alternativa ai tradizionali convertibili.

Per onorare i pagamenti periodici, la società può ora attingere al suo tesoretto di Bitcoin se necessario.

L’operazione sarebbe simbolica in termini di quantità (parliamo di una frazione minuscola degli 818.000 BTC in pancia), ma strutturale in termini di principio. Come scrive CNBC, la vera novità sta qui: per la prima volta Strategy ammette che Bitcoin non è intoccabile, ma uno strumento da gestire attivamente.

Bitcoin era, tra le altre cose, reduce da alcune settimane di lateralizzazione intorno agli 80.000 dollari, con i mercati in attesa di sviluppi commerciali tra USA e Cina.

Un momento di fragilità psicologica, in cui le parole di Saylor hanno avuto un impatto sproporzionato rispetto alla sostanza concreta dell’annuncio.

Mercati in calo, analisti divisi

Il calo post-annuncio è stato rapido ma contenuto. Bitcoin ha toccato un minimo vicino agli 80.600 dollari nelle ore successive alla conference call, poi si è stabilizzato, recuperando parte del terreno perso nella giornata successiva.

Il mercato ha metabolizzato la notizia più velocemente del previsto: la quantità di BTC che potrebbe essere venduta è marginale rispetto al totale detenuto, e Strategy non mostra alcuna intenzione di liquidare posizioni su larga scala.

Ecco la situazione attuale:

Bitcoin $ 81.089,00 +0,14% (24h) Market Cap $ 1,62T Volume 24h $ 41,06B Circulating 20,0M BTC Max Supply 21,0M BTC 1H -0,4% 24H +0,1% 7G +6,8% 30G +17,7% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

Compra e vendi Bitcoin con un broker regolamentato Sostituto d'imposta Apri conto gratis → Investire comporta rischi. Il tuo capitale è a rischio.

Su Yahoo Finance, alcuni strategist evidenziano il costo reputazionale della svolta: “Ciò che Saylor ha costruito è un framework basato sulla fiducia incondizionata nell’asset. Incrinare quella fiducia, anche marginalmente, ha un prezzo che va ben oltre il controvalore dei Bitcoin venduti”.

La vera posta in gioco, insomma, non è economica: è narrativa.

Un altra considerazione. Strategy aveva già mancato le aspettative degli analisti per tre trimestri consecutivi, e la pressione degli obbligazionisti era diventata concreta. In quest’ottica, la mossa di Saylor si può leggere anche come una risposta pragmatica ai creditori, più che come una scelta strategica volontaria.

Il portafoglio BTC di Strategy: numeri e prospettive

Con 818.334 Bitcoin, Strategy rimane di gran lunga il più grande holder istituzionale di BTC al mondo, davanti a ogni ETF singolo e ogni concorrente diretto.

Al prezzo attuale, intorno agli 82.000 dollari, il portafoglio mostra un guadagno latente di circa 5,3 miliardi di dollari, ben lontano dal coprire la perdita del trimestre (che include componenti non cash).

La macchina degli acquisti non si è fermata: solo ad aprile 2026, Strategy aveva comunicato l’acquisto aggiuntivo di 3.273 BTC per circa 255 milioni di dollari.

Il programma di finanziamento tramite emissioni azionarie e obbligazioni convertibili resta attivo. La prospettiva non è quella di una smobilitazione, ma di una gestione del bilancio più sfumata, con una piccola valvola di sfogo in caso di necessità.

Cosa cambia, davvero, per il mercato

L’ipotesi di vendite future da parte di Strategy, anche limitate, introduce una variabile nuova nel pricing del Bitcoin: il mercato dovrà ora prezzare il rischio che, in caso di deterioramento macro, il principale holder istituzionale del pianeta possa diventare venditore.

Una piccola nuvola all’orizzonte, ma sufficiente a cambiare le proiezioni di chi aveva costruito modelli sulla certezza assoluta dell’accumulazione perpetua di Strategy.

Per gli investitori in MSTR, il messaggio è più semplice di quanto sembra: Strategy non sta smettendo di accumulare, sta solo ammettendo che potrebbe essere costretta a vendere qualcosina.

Una differenza non banale, soprattutto per chi aveva costruito la propria tesi d’investimento sull’idea che Saylor non avrebbe mai toccato quelle riserve.

Adesso sappiamo che potrebbe farlo. E il mercato, da oggi, prezza anche questo.