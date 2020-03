Stellar Lumens, la criptovaluta del momento: motivi e come investire

Sebbene si parli quasi sempre di Bitcoin, Ethereum e Ripple, visto che occupano saldamente il podio delle criptovalute in termini di capitalizzazione (sebbene ogni tanto Ripple ceda il passo a qualcun’altra, ma non scende mai oltre il quarto posto), ci sono altre criptovalute degne di nota.

Tra queste troviamo senza dubbio Stellar Lumens (XML), che sta suscitando l’interesse dei trading complice la cavalcata del suo valore. Infatti, mentre parte del mercato ha cercato di accentuare dei timidi guadagni, XLMUSD ha continuato ad avanzare senza sosta. Arrivando a far registrare un +7 punti percentuali tra l’11 e il 12 novembre.

Ma quali sono i motivi di questa ascesa di Stellar? E come approfittarne? Vediamolo di seguito.



La soluzione migliore per operare sulle criptovalute rimane quella dei CFD. Ricordiamo che le migliori piattaforme di trading consentono il trading con i CFD sul prezzo delle criptovalute.

Stellar Lumens (XML) quotazione in tempo reale

Qual è la quotazione di Stellar Lumens (XML) in tempo reale? Al momento della scrittura, 14 novembre 2018, il cambio XML/USD è dato a 0,2499. Se si guarda al valore di questa criptovaluta nel tempo, constatiamo che rispetto ad una settimana fa, è in crescita di un +0,35%. Rispetto ad un mese fa di +10,25%. mentre rispetto ad un semestre fa, dove pure fece registrare una impennata, si fa notare con un -29,36%. mentre la differenza maggiore la si denota se confrontata ad un anno fa +615,88%.

In particolare, l’ascesa maggiore Stellar l’ha fatta registrare nei giorni che vanno dal 4 al 6 novembre. Con una progressione del 16%. Nelle successive tre giornate, invece, il prezzo si è raffreddato. Cosa che però è successa all’intero mercato. Probabilmente, da ascrivere al fatto che molti trader abbiano voluto andare “all’incasso” vendendo i propri asset. Una normale dinamica che avviene nel trading.

Occorre tuttavia dire che da quella fase di raffreddamento la quotazione di Stellar è venuta fuori più forte di prima e i tori sono tornati al controllo.

Nella classifica per capitalizzazione, si trova al sesto posto, con una capitalizzazione di mercato pari a $ 4.784.560.568. Insidiando così la quinta classificata, EOS. A $ 5.270.176.359. Si è invece lasciata alle spalle criptovalute blasonate come Litecoin, Cardano e Monero. Rispettivamente ferme al settimo, ottavo e decimo posto. Nona si trova un’altra moneta interessante e particolare: Tether.

Stellar Lumens (XML) crescita motivi

Perchè il valore di Stellar Lumens sta crescendo così tanto? Tra gli elementi che hanno influenzato l’andamento di XLM/USD il fatto che Blockchain, provider di wallet criptovalutari, darà vita al più grande giveaway della storia.

Cos’è un giveaway? Traducibile letteralmente in omaggio, in economia si verifica quando un’azienda o un’organizzazione danno qualcosa qualcuno, di solito per incoraggiare le persone ad acquistare un particolare prodotto. Dunque, per scopi promozionali e per creare fidelizzazione nella clientela.

In questo caso, il giveaway consiste nel fatto che $125 milioni di Stellar verranno diffusi tra i possessori di portafogli Blockchain che hanno aderito e si sono registrati all’airdrop. Una vera e propria strategia di marketing adottata per attirare l’attenzione di nuovi utenti.

Ma non solo questo. Un altro motivo va ricercato nel fatto che Coinbase, il più grande Exchange di criptovalute americano, abbia annunciato in data 13 luglio di quest’anno, che aveva in mente il listing di 5 criptovalute. Da quel giorno ha mantenuto la propria promessa aggiungendo alla piattaforma 0x e BAT, rispettivamente l’11 ottobre e il 2 novembre.

Proprio dal 2 novembre, giorno in cui BAT è stato ufficialmente integrato in Coinbase Pro e Coinbase.com, Stellar Lumens (XLM) è passata da 0,22 $ a 0,272 $ attuali, un balzo di circa il 27% in 10 giorni. Sarà un caso? Non crediamo.

Cardano (ADA) e Zcash (ZEC) hanno anche loro espresso un notevole interesse e registrando un’ottima performance. Dal 2 novembre, ZCash (ZEC) è salita da 114 $ a 125 $, un +9% circa. Durante un picco settimanale, ZEC ha superato addirittura i 140 $, mostrando uno sbalorditivo aumento del 21,7% nell’arco di due sole settimane.

Tuttavia, al momento stiamo parlando di rumors? Davvero queste 3 criptovalute finiranno su Coinbase? Vedremo. Il che, farebbe salire ulteriormente il loro valore. La speranza è concreta visto che, dopo l’annuncio, 0x e BAT sono stati davvero elencati da Coinbase.

Resta tuttavia Stellar Lumens (XLM) la più papabile al momento ad entrare realmente su Coinbase secondo la community. Chi vivrà, speculerà.

Come investire in Stellar Lumens

Come investire in Stellar Lumens e approfittare di questo boom? E’ possibile farlo in due modi. O mediante Broker seri ed affidabili che la offrono. O mediante gli Exchange Coinbase e Binance.

Nel primo caso, occorre dire che non sono molti i Broker che propongono Stellar Lumens tra le criptovalute sul proprio circuito. Fortunatamente, uno di questi è eToro, tra i migliori in circolazione.

Dopo essersi registrati su eToro ed aver fatto il primo deposito (il minimo consentito è 200 euro), è possibile cercare Stellar Lumens nella sezione dedicata alle criptovalute. Nella quale è possibile trovarne otto in totale. Gli step da seguire sono semplici ed intuitivi.

Nel secondo caso, la procedura è un po’ più lunga. Occorre acquistare Ethereum (ETH) sul sito Coinbase, dove potrai pagarli con il metodo che preferisci, dal bonifico bancario, alla carta di credito VISA o Mastercard. In base a questa scelta, disporrai subito di ETH in tempi che variano. Ad esempio, se paghi con bonifico ci vorranno circa 4-5 giorni prima di ottenere l’accredito, se invece scegli la Carta di Credito, potrai averli disponibili in pochi minuti.

Una volta acquistati gli ETH, devi cambiarli in Lumens (XLM). E qui entra in causa il secondo Exchange: Binance.

Una volta ottenuti i tuoi Lumens dovrai trasferirli in un apposito wallet online, desktop o mobile. A seconda della tua preferenza.

Ricapitolando, per acquistare Stellar Lumens:

iscriviti a Coinbase cliccando qui ed acquista Ethereum (ETH)

Vai su binance.com e scambia gli Ether (ETH) con Stellar Lumens (XLM)

Trasferisci e conserva i tuoi nuovi Lumens nel wallet dedicato.

Oppure, puoi fare trading su Stellar Lumens tramite eToro.

Stellar Lumens cos’è

Cos’è Stellar Lumens (XML)? Stellar Lumens si autodefinisce come un’infrastruttura di pagamenti distribuita open source, costruita sulla premessa che la comunità internazionale ha bisogno di “una rete finanziaria mondiale aperta a chiunque.”

Stellar Lumens risponderà a questa esigenza, collegando individui, istituzioni e sistemi di pagamento attraverso la sua piattaforma. In tal modo, il team di Stellar Lumen vuole rendere le transazioni monetarie più economiche, più veloci e più affidabili rispetto a quelle dei sistemi attuali. Inoltre, il loro protocollo collegherebbe persone da tutto il mondo consentendo pagamenti transfrontalieri più efficienti. Funziona come la maggior parte delle altre criptovalute, Stellar Lumens porta quella splendida parola d’ordine che è diventata il marchio di garanzia della tecnologia blockchain: il decentramento.

Stellar Lumens come funziona

Come funziona Stellar Lumens? La rete Stellar funziona su una rete di server decentralizzati supportati da un consorzio internazionale di persone ed entità. Questi server supportano il libro mastro distribuito che tiene traccia dei dati e delle transazioni della rete. In pratica, il protocollo Stellar funzionerà come un PayPal più inclusivo e più flessibile. Per iniziare a utilizzare Stellar, dovrai caricare i fondi su un anchor sulla rete. Proprio come una banca o PayPal, questa ancora tiene i tuoi soldi e rilascia credito al tuo portafoglio virtuale al suo posto.

Piattaforme per fare trading su Stellar

