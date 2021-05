Starbucks: società lancia nuovo prodotto per l’estate e toglie obbligo mascherina

Le azioni Starbuck (SBUX) proseguono il loro cammino rialzista dopo il crollo dovuto, come per tutti i titoli quotati in Borsa, all’esplosione del Covid-19.

Il titolo è infatti passato da 58 dollari per azione agli attuali 111, segnando quindi praticamente un raddoppio nel giro di 15 mesi. Con un massimo storico a metà aprile 2021 di 118 dollari per azione.

Starbucks, che come noto gestisce una catena di caffè dal 1971 ed è giunta anche a Milano di recente, vanta oltre 28.700 punti vendita dislocati in circa 80 paesi, sebbene poco meno della metà solo negli Stati Uniti.

Orbene, la multinazionale con sede principale a Seattle, non si è mai seduta sugli allori. Proponendo sempre novità stuzzicanti per gli appassionati e fidelizzando di continuo sempre nuovo adepti per il Mondo.

Ecco le ultime novità, anche riguardanti la vaccinazione contro il Covid-19.

Starbucks nuovo Frappuccino per estate 2021

Starbucks si sta preparando per l’estate con un nuovo Frappuccino con sopra una crema alla fragola, il suo primo nuovo gusto a tempo limitato negli ultimi 3 anni e passa. Del resto, negli ultimi 15 mesi era difficile pensare di lanciare un nuovo prodotto, con una Pandemia in corso.



La nuova voce di menu attinge alla tendenza dei clienti a “trasformare sapori cosiddetti tonostalgici ispirati a esperienze passate”, comprese fiere e parchi di divertimento, ha affermato la catena in una nota.

Il Frappuccino di torta di fragole mescola purea di fragole e panna montata roteata con aromi di torta, che viene poi ricoperta con pezzi di torta di zucchero a velo.

La bevanda, che sarà in vendita da martedì 17 maggio, fa parte del menu estivo di Starbucks che include anche una torta pop a forma di unicorno.

D’altronde, le bevande fredde continuano a funzionare bene per Starbucks, rappresentando ora oltre il 50% delle vendite in negozio. La società ha anche evidenziato forti vendite per il suo nuovo espresso spremuto a freddo, caffè cold brew e bevande a base di latte d’avena nel suo ultimo report sugli utili.

Starbucks (SBUX) ha avuto successo attirando i clienti più giovani con le sue bevande al caffè freddo, che sono viste come un’alternativa ad altre fonti di caffeina come la soda e le bevande energetiche, secondo un rapporto di Guggenheim Partners.

E i clienti di Starbucks sono più fedeli alle bevande fredde e ai caffè ghiacciati, il che ha spinto l’azienda a lanciare una nuova linea di bevande in bottiglia cold brew nei negozi di alimentari.

Come vanno le azioni Starbucks in Borsa?

Vediamo allora come sta reagendo il titolo Starbuck in Borsa:

I vaccinati non dovranno indossare mascherina da Starbucks

Negli Usa, la campagna vaccinale procede a spron battuto. La guida all’uso della mascherina è cambiata rapidamente alla fine della scorsa settimana, con il CDC che ha annunciato giovedì che gli americani completamente vaccinati potrebbero rimanere senza mascherina sia all’interno che all’esterno nella maggior parte delle situazioni.

Venerdì, il governatore dell’Ohio Mike DeWine ha in gran parte revocato l’obbligo della mascherina per i vaccinati, dicendo che erano necessarie solo in ambienti interni affollati.



Le nuove linee guida non sono ancora ufficiali, quindi per ora spetta alla discrezione delle aziende private se richiedere mascherine nei negozi. Alcuni rivenditori locali e nazionali stanno allentando le loro politiche sulle mascherine – o si stanno preparando a farlo – mentre molti altri continuano a valutare.



Negozi come Walmart e Costco hanno già affermato che non verificheranno se i clienti che entrano senza mascherina sono vaccinati e non è chiaro se altri negozi che rilassano le loro politiche poi applicheranno un sistema di verifica.



Tra le aziende che negli Usa allenteranno le misure sulle mascherine, troviamo anche Starbucks:

BJ’s Wholesale: il rivenditore afferma che i dipendenti e gli acquirenti completamente vaccinati non dovranno indossare una mascherina in negozio, mentre i dipendenti e gli acquirenti che non hanno ricevuto un’iniezione devono comunque indossare coperture per il viso.

Costco: questo rivenditore all’ingrosso ha detto venerdì che non richiederà più mascherine per i clienti vaccinati, ma i dipendenti non verificheranno se un acquirente è vaccinato.

Starbucks: l’enorme catena di caffè ha affermato che a partire da lunedì 17 maggio, i clienti completamente vaccinati non devono indossare una mascherina nei negozi, a meno che non siano richiesti dai mandati statali e / o locali.

Trader Joe’s: la catena di negozi di alimentari è stata una delle prime ad annunciare la sua politica di maschere rilassate per i clienti dopo l’annuncio del CDC di giovedì. I dipendenti devono ancora indossare maschere al lavoro, ha detto un portavoce a The Hill.

Walmart: il più grande rivenditore al dettaglio della nazione ha annunciato un cambiamento di politica in un promemoria al personale venerdì, riferisce il Washington Post. I negozi Walmart seguiranno i mandati statali e locali sulle maschere, ove applicabile. Gli acquirenti non vaccinati dovrebbero continuare a indossare mascherine, anche se Walmart non ha detto come determinerà se gli acquirenti hanno ricevuto una possibilità. Il rivenditore all’ingrosso Sam’s Club rientra nell’orbita di Walmart e lavorerà con la stessa politica.

Perché Starbucks non concede franchising?

Il franchising è una strategia di crescita comprovata per molti marchi iconici, da McDonald’s a Burger King, da Dominos a Wendy’s. Ma non per Starbucks. La più grande caffetteria del mondo non concede franchising.



Il marchio è stato lanciato nel 1977 dall’insegnante di inglese Jerry Baldwin, dall’insegnante di storia Zev Siegl e dallo scrittore Gordon Bowker al Pike Place Market di Seattle. All’inizio degli anni ’80, il trio vendette quello che allora era un negozio di chicchi di caffè a Howard Schultz, che secondo quanto riferito fu ispirato a trasformare il negozio in una caffetteria dopo un viaggio proprio a Milano.



Sotto la guida di Schultz, Starbucks si espanse rapidamente dal 1986 al 2000, prima a Seattle e poi in tutto il paese. Allora perché non sperimentare un’ulteriore espansione attraverso il franchising? Nel suo libro del 1997, “Pour Your Heart Into It”, Schultz ha spiegato perché ha scelto di evitare il franchising.



“Per me, i franchisee sono intermediari che starebbero tra noi e il nostro cliente”, ha scritto Schultz. “Se avessimo affiliato, Starbucks avrebbe perso la cultura comune che ci ha resi forti. Insegniamo ai baristi non solo come gestire correttamente il caffè, ma anche come trasmettere ai clienti la nostra passione per i nostri prodotti. Comprendono la visione e il sistema di valori dell’azienda, cosa che raramente accade quando i dipendenti di qualcun altro servono caffè Starbucks”.



Secondo Lauren Coulter, direttore dello sviluppo del franchising per il marchio emergente Biscuit Belly, non ha sempre senso per un marchio affiliarsi. “Se riesci a crescere da una prospettiva aziendale e hai il capitale per sostenerla, allora puoi probabilmente espandere senza franchising”, ha detto.

“L’apertura di uno Starbucks è probabilmente un quarto del prezzo di apertura di un ristorante di servizio, quindi questo è un altro motivo per cui sono stati in grado di farlo. Ci sono voluti 40 anni per farlo, ma per un marchio che vuole entrare rapidamente in nuovi mercati, il franchising è un modo per farlo”.

Sebbene Starbucks non sia in franchising, concede licenze per sedi all’interno di ospedali, college e altre attività. La catena di caffè aiuta i negozi con licenza con design, menu, attrezzature, formazione e supporto, ma la posizione deve essere in un punto che Starbucks vuole aprire e i licenziatari devono avere le risorse per aprire il negozio.

Vi segnaliamo infine che è possibile investire in società simili a Starbucks, per esempio negoziando con i futures sul caffè, o utilizzando gli ETF.

