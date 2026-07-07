Stablecoin da record: $1,79 trilioni di transazioni a Giugno e USDC stacca Tether nella corsa ai volumi

Stablecoin record a giugno: 1,79 trilioni di transazioni e USDC supera USDT nei volumi organici. Il 2026 cambia le regole dei pagamenti.

Il mercato crypto arranca, ma le stablecoin corrono come non mai. A Giugno 2026 il volume delle transazioni in stablecoin ha toccato il record di 1,79 trilioni di dollari: +63% rispetto agli 1,10 trilioni di maggio e +125% rispetto allo stesso mese del 2025, quando il totale si era fermato a circa 795 miliardi.

Il dato batte di poco il precedente primato di 1,78 trilioni segnato a febbraio 2026 e porta il conto del primo semestre a 8,82 trilioni di dollari, più dell’intero 2024. Il numero che pesa di più, però, riguarda gli equilibri interni al settore. USDC di Circle ha coperto circa il 67% del volume di giugno, con 1,21 trilioni di dollari; USDT di Tether, che pure resta la stablecoin più grande per capitalizzazione di mercato, si è fermata al 32% con 576 miliardi.

Nei volumi organici il sorpasso è compiuto, e la distanza dai tempi in cui Tether dominava è enorme: nel 2020 USDT valeva quasi il 90% del volume e USDC stava sotto il 10%. Dietro il sorpasso ci sono le banche tradizionali e una manciata di reti blockchain che si stanno prendendo la fetta più grande dei flussi: è lì che si capisce dove si sta spostando il baricentro dei pagamenti digitali.

I numeri del record: +63% in un mese nonostante il bear market

Il dato di giugno pesa di più proprio perché arriva in un momento difficile, con Bitcoin sotto i $64.000 e l’intero comparto in correzione. “Giugno 2026 è stato un altro mese record per il volume delle transazioni in stablecoin, appena sopra febbraio 2026”, ha scritto domenica su X Zach Pandl, responsabile della ricerca di Grayscale.

Nick Ruck, direttore di LVRG Research, ha affermato che il volume record dimostra la tenuta di questi asset in pieno mercato orso: “Questa impennata sottolinea il ruolo crescente delle stablecoin come infrastruttura essenziale per il trasferimento di valore, la fornitura di liquidità e l’attività della finanza decentralizzata, che persiste indipendentemente dai movimenti speculativi dei prezzi”.

Il primo semestre 2026 chiude a 8,82 trilioni di dollari di volume aggiustato. Per dare una misura: più dei 5,8 trilioni dell’intero 2024, anche se il ritmo resta sotto quello del 2025, chiuso al record di 10,8 trilioni.

A sinistra, il volume mensile “adjusted“ delle transazioni in stablecoin (febbraio, maggio e giugno 2026); a destra, la ripartizione del volume di giugno tra USDC, USDT e altre stablecoin. Fonte: Visa Onchain Analytics.

USDC contro USDT: il sorpasso nei volumi organici

I dati Visa fotografano una forbice sempre più larga tra capitalizzazione e flussi di transazione. Tether resta prima al mondo per market cap e offerta circolante, ma nei volumi organici on-chain comanda Circle.

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GUIDA PRATICA Tether (USDT): cos’è, come funziona

A giugno USDC ha mosso circa 1,21 trilioni di dollari (il 67% del totale), contro i 576 miliardi di USDT (32%). Se allarghi lo sguardo all’intero primo semestre, USDC ha coperto circa il 70% del volume aggiustato e USDT il 25% circa. Terza, a grande distanza, la PYUSD di PayPal con 2,42 miliardi di dollari a giugno: una quota minima, che conferma quanto il mercato resti nelle mani dei due leader.

La serie storica rende il sorpasso ancora più netto. Nel 2020 USDT dominava con quasi il 90% del volume aggiustato e USDC stava sotto il 10%; nel 2022 la quota di USDC era già salita al 45% circa.

Cosa c’è dietro questa rimonta? Soprattutto le istituzioni. Banche e operatori finanziari stanno allargando l’uso delle stablecoin a pagamenti, regolamenti e operazioni di tesoreria, e che colossi come Standard Chartered e BNY hanno da poco lanciato servizi costruiti attorno a USDC invece di sviluppare infrastrutture in casa. Meglio appoggiarsi a reti già consolidate e regolamentate, evidentemente, che reinventare la ruota.

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Base ed Ethereum dominano

A giugno la blockchain più usata per le transazioni in stablecoin è stata Base, la rete layer-2 di Coinbase, con 565 miliardi di dollari, il 31,5% del totale: quanto basta per superare, per la prima volta, la mainnet di Ethereum, ferma a 562 miliardi.

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GUIDA PRATICA BASE: come funziona il layer2 di Coinbase

Messe insieme, le due reti hanno gestito oltre la metà di tutte le transazioni “adjusted” del mese. Tron è terza con 320 miliardi di dollari, circa il 18%.

Il sorpasso di Base si spiega con costi di transazione più bassi e regolamenti più rapidi: i flussi di pagamento si stanno spostando verso le infrastrutture di secondo livello compatibili con Ethereum, e i numeri di giugno lo mettono nero su bianco.

Conclusioni: le stablecoin come infrastruttura, oltre la speculazione

I dati Visa di giugno raccontano un settore che si sta staccando dal ciclo speculativo delle criptovalute. I prezzi di Bitcoin ed Ethereum arretrano, eppure i volumi delle stablecoin toccano massimi storici, sostenuti da usi concreti: pagamenti, trasferimenti transfrontalieri, regolamenti interbancari, finanza decentralizzata.

Se osservi il mercato, i segnali da seguire nei prossimi mesi sono tre.

Primo: il semestre in corso riuscirà a battere il record annuale di 10,8 trilioni del 2025?

Secondo: come evolverà il duello tra USDC e USDT man mano che le nuove normative sui mercati regolamentati entrano in vigore?

Terzo: continuerà la crescita delle reti layer-2 come Base, che a giugno ha superato per la prima volta la mainnet di Ethereum nei volumi di regolamento?

Se la tendenza regge, il 2026 potrebbe essere l’anno in cui le stablecoin diventano un’infrastruttura di pagamento globale. In parte lo sono già, ma manca un ultimo passettino.