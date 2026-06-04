SpaceX punta a raccogliere 75 miliardi di dollari con la più grande IPO della storia

SpaceX si prepara allo sbarco sul NASDAQ. I numeri sono impressionanti: 555,6 milioni di azioni offerte a 135$ ciascuna. IPO più grande di sempre?

SpaceX ha depositato i documenti presso la SEC il 3 giugno 2026, e i numeri tolgono il fiato: 555,6 milioni di azioni offerte a 135 dollari ciascuna, per un incasso complessivo di 75 miliardi di dollari. Nessuna offerta pubblica iniziale ha mai raggiunto questa soglia. Se il collocamento andrà a buon fine, la società di Elon Musk entrerà al Nasdaq il 12 giugno con il ticker SPCX e una capitalizzazione attorno a 1.770 miliardi di dollari, più in alto di Tesla nell’indice S&P 500.

Il roadshow per gli investitori istituzionali parte oggi, 4 giugno. Per dare un’idea del salto: Saudi Aramco raccolse 29,4 miliardi nel 2019, un primato che ha resistito quasi sette anni. SpaceX punta a più del doppio.

I mercati americani hanno segnato massimi nelle settimane scorse, ma il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la frana dei tecnologici nella seduta di ieri complicano il quadro. Morningstar assegna a SpaceX un valore equo di 780 miliardi di dollari, il 48% sotto il prezzo di IPO proposto. Per gli analisti della società di ricerca, il titolo “parte da livelli che lasciano poco margine di errore”.

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I numeri del prospetto: ricavi in salita, ma le perdite preoccupano

Ci sono però dei dati a cui fare attenzione. Da un lato, nel 2025 SpaceX ha incassato 18,7 miliardi di dollari di ricavi, il 33,6% in più dei 14 miliardi del 2024. Dall’altro, il risultato netto si è ribaltato: da un utile di 791 milioni a una perdita di 4,94 miliardi.

Gli investimenti in Starship e nel potenziamento della rete Starlink hanno assorbito risorse a un ritmo che ha eclissato la crescita del fatturato.

Starlink resta la locomotiva del business. Con oltre 4 milioni di abbonati sparsi in più di 70 Paesi, il servizio di connettività satellitare produce la quota maggiore del fatturato. I lanci orbitali, oltre 120 nel 2025, generano entrate ma con margini più sottili. I proventi dell’IPO serviranno per il calcolo AI in orbita, per i semiconduttori AI sviluppati assieme a Tesla, per le comunicazioni Direct-to-Cell e per le prime strutture sulla Luna.

Musk conserva l’84,4% dei voti grazie

La struttura azionaria prevede due classi di titoli. Le azioni Class A, destinate al pubblico, danno diritto a un voto. Le Class B, di cui Musk possiede il 93,6%, ne garantiscono dieci. Al termine dell’IPO, il fondatore deterrà l’84,4% dei diritti di voto complessivi (oggi l’85%) e potrà eleggere la maggioranza del consiglio di amministrazione. Le clausole rendono la sua rimozione di fatto impossibile senza il suo consenso.

Qui sotto vedi un grafico esplicativo su quelle che sono state altre IPO importanti della storia a confronto. Come vedi per SpaceX si tratterebbe di un record assoluto.

Confronto tra le più grandi IPO della storia: SpaceX punta a raccogliere 75 miliardi di dollari, oltre il doppio del record di Saudi Aramco nel 2019. Fonte: Bloomberg.

Tensioni geopolitiche e tech in ritirata: il contesto del debutto

SpaceX si quota in un momento di contrasti. L’S&P 500 ha toccato picchi nelle settimane precedenti, ma il petrolio Brent ha superato i 100 dollari al barile per effetto della crisi USA-Iran. I futures del Nasdaq questa mattina perdono lo 0,47%, appesantiti dal crollo after-hours di Broadcom e CrowdStrike.

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Procedere con un collocamento da 75 miliardi in questo clima dice molto sulla fiducia di SpaceX e dei suoi sottoscrittori. Ma c’è chi legge il momento al contrario: con OpenAI che prepara la propria IPO record, il susseguirsi di quotazioni colossali potrebbe segnalare un picco piuttosto che una nuova fase di crescita.

Conclusioni

Se l’IPO chiuderà a 135 dollari per azione, Musk guiderà un’azienda da quasi 2.000 miliardi mantenendo l’84,4% dei diritti di voto. Chi pensa di investire deve soppesare due aspetti: da una parte il predominio nei lanci orbitali e la crescita rapida di Starlink, dall’altra le perdite operative, il potere concentrato su un singolo individuo e una valutazione che Morningstar giudica doppia rispetto al valore equo.

Il roadshow di oggi darà i primi segnali sulla domanda istituzionale; il Nasdaq emetterà il verdetto finale il 12 giugno. Manca ormai poco.