SpaceX: prima trimestrale da società quotata: ricavi oltre le attese

Ricavi a 7,81 miliardi (+92%) e perdita quasi azzerata: SpaceX supera le stime. Eppure il titolo scende dell'8% in after-hours. Ecco perché.

Ieri, SpaceX ha pubblicato la prima trimestrale della sua storia da società quotata. Sono passati meno di due mesi dall’IPO del 12 giugno, quella dei 75 miliardi di dollari raccolti, la più grande di sempre.

I numeri del secondo trimestre hanno battuto le attese quasi ovunque: ricavi a 7,81 miliardi di dollari contro i 6,93 stimati dal consensus LSEG, in crescita del 92% sui 4,1 miliardi di un anno prima, e una perdita per azione di appena 0,09 dollari quando gli analisti ne temevano 0,26.

Eppure il titolo SpaceX, che in giornata aveva guadagnato il 9,4% chiudendo a 125,33 dollari, ha girato al ribasso nell’after-hours: giù tra il 7% e l’8%, fino in area 116. Il motivo sta in una sola riga di bilancio, quella degli investimenti.

Nel trimestre SpaceX ha speso 18,37 miliardi di dollari di capex, oltre sei volte il dato di un anno fa. Di questi, 15,83 miliardi sono finiti nell’intelligenza artificiale, e per gli analisti la spesa dell’intero 2026 andrà oltre i 45 miliardi. C’è anche una scadenza tecnica ravvicinata: giovedì 6 agosto si sblocca il lockup su 911 milioni di azioni, circa il 20% del capitale, quasi il triplo del flottante attuale.

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Ricavi in crescita del 92%, perdite in forte calo

I 7,81 miliardi di ricavi trimestrali si confrontano con i 4,7 miliardi del primo trimestre 2026 e con i 4,1 miliardi del secondo trimestre 2025. La perdita netta si ferma a 541 milioni di dollari.

Un anno fa era 1 miliardo, e nel primo trimestre addirittura 4,3 miliardi; il consensus citato da CNN prevedeva 1,9 miliardi di rosso. L’EBITDA rettificato sale a 3,5 miliardi, contro stime di 2. La cassa balza a 93,5 miliardi di dollari dai 24,7 di fine marzo, grazie ai proventi dell’IPO. Debito e leasing finanziari salgono però a 36,8 miliardi da 22.

I lanci spaziali (divisione Space) portano 962 milioni di ricavi contro gli 835 attesi, con una perdita operativa di 542 milioni. La divisione Connectivity, cioè Starlink, fattura 4,29 miliardi contro i 3,83 stimati: vale il 55% dei ricavi totali, cresce del 66% ed è l’unica in utile operativo, con 1,66 miliardi.

Il segmento AI, che comprende xAI e la piattaforma X, genera 2,56 miliardi di ricavi, +247% anno su anno, con una perdita operativa di 1,26 miliardi, comunque meno dei 2,39 miliardi che gli analisti mettevano in conto.

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Il nodo capex: 18,4 miliardi in un solo trimestre

I 18,37 miliardi di capex trimestrale superano la stima FactSet di 13,22 miliardi citata da CNBC. E la componente AI è raddoppiata in tre mesi, dai 7,7 miliardi del primo trimestre ai 15,83 attuali.

Il CFO Bret Johnsen ha difeso la linea: “Non tutto il capex è uguale… sul lato AI compute riusciamo a impiegare capitale con un ritorno inferiore a un anno”.

La società porta a supporto i contratti cloud: Google affitta capacità di calcolo AI per 920 milioni di dollari al mese, Anthropic ha prenotato l’intera capacità del data center Colossus, e nelle prime settimane del terzo trimestre sono arrivati altri 6,7 miliardi di ricavi cloud contrattati.

L’obiettivo dichiarato è arrivare a 100 miliardi di dollari di ricavi ricorrenti annualizzati entro fine anno.

Investimenti trimestrali di SpaceX, totali e quota destinata all’intelligenza artificiale. Fonte: dati societari via CNBC

Starlink raddoppia gli abbonati, l’AI cresce del 247%

Starlink chiude il trimestre con 12 milioni di abbonati: il doppio dei 6 milioni di un anno fa, il 17% in più rispetto a marzo. Il ricavo medio per utente però scende a 66 dollari dagli 85 di un anno prima, segno che l’espansione passa da mercati e piani più economici.

Musk non si è trattenuto: “Non è da escludere che a un certo punto Starlink fornirà la maggioranza di internet nel mondo”. La presidente e COO Gwynne Shotwell ha annunciato per fine 2027 il servizio Starlink Mobile standalone, e sul punto è stata diretta: “mi aspetto di acquisire parecchi clienti” di AT&T, Verizon e T-Mobile.

Sul fronte AI, la fusione con xAI perfezionata a febbraio 2026, con una valutazione dell’entità combinata di 1.250 miliardi di dollari, ha trasformato SpaceX in un ibrido tra spazio e intelligenza artificiale. È in corso anche l’acquisizione di Anysphere, la società di Cursor, per 60 miliardi, con chiusura attesa nel terzo trimestre. In controtendenza, i ricavi pubblicitari di X calano del 14% a 367 milioni.

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L’esclusiva Nvidia e i data center nello spazio

Durante la call, Musk ha annunciato che SpaceX userà solo Nvidia per l’infrastruttura AI: “Pensiamo che l’architettura Vera Rubin sia la migliore… e apprezziamo molto la nostra stretta cooperazione con Nvidia. Quindi siamo esclusivi con Nvidia”.

Le due società hanno presentato il payload Starmind AI-1, che porterà in orbita capacità di calcolo di classe data center con GPU Rubin e CPU Vera. La potenza di picco per satellite sale a 250 kW, i lanci partono nel 2027 e l’obiettivo di lungo periodo arriva a 1 milione di data center orbitali.

La capacità di calcolo complessiva supererà i 2 gigawatt a fine 2026, per avvicinarsi ai 10 gigawatt a fine 2027. Nvidia ha guadagnato il 2% in after-hours dopo l’annuncio.

NVIDIA $220,12 USD +3,86% oggi Market Cap — Volume 134 M P/E Ratio — Variazione +$8,18 Oggi +3,9% 3M +12,4% 1 Sett. +16,3%

In parallelo avanza Terafab, la mega-fabbrica di chip AI in Texas con Tesla e Intel, un progetto da 119 miliardi di dollari.

Il test del lockup e i 100 miliardi di ARR

La prima trimestrale di SpaceX da società quotata contiene due storie opposte. Ricavi e margini sopra le attese, Starlink a 12 milioni di abbonati, un segmento AI che cresce del 247%.

SPCX $108,07 USD -13,77% oggi Market Cap — Volume 188 M P/E Ratio — Variazione $17,26 Oggi -13,8% 3M -31,8% 1 Sett. -2,5% Andamento prezzo 1M 3M 6M 1A 5A

Insieme a un ritmo di investimenti da 18,37 miliardi a trimestre che il mercato fatica a digerire, con il titolo ancora sotto il prezzo IPO di 135 dollari.

Il banco di prova immediato è il lockup del 6 agosto, con 911 milioni di azioni libere di arrivare sul mercato. Come riassume Adam Sarhan di 50 Park, “non è una storia da singolo trimestre”: la tesi si misurerà sui 100 miliardi di ARR promessi entro fine anno e sul payback dichiarato del capex AI.