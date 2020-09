S&P 500: indice: cos’è, come funziona, storia, come fare trading

Cos’è S&P 500? come funziona S&P 500? Qual è la storia dell’indice S&P 500? A cosa serve S&P 500? Come fare trading con S&P 500? Lo scopriamo in questo articolo.

In effetti si tratta di domande lecite, visto che lo Standard & Poor’s 500 è il più importante indice azionario nordamericano. Sebbene storicamente siano nati prima gli indici Dow Jones, questo paniere ha assunto maggiore importanza presso gli investitori. È infatti il principale benchmark azionario relativo ai titoli quotati a Wall Street ed è il sottostante per un incredibilmente ampio ventaglio di prodotti derivati, quali futures, opzioni e certificates.



S&P 500

Cos’è S&P 500? Standard & Poor’s 500, spesso abbreviato come S & P 500, o solo S & P, è un indice azionario americano basato sulle capitalizzazioni di mercato di 500 grandi società con azioni ordinarie quotate al NYSE o al NASDAQ.

I componenti dell’indice S & P 500 e le loro ponderazioni sono determinati dagli indici S & P Dow Jones. Si differenzia da altri indici azionari statunitensi, come il Dow Jones Industrial Average o l’indice Nasdaq Composite, a causa della sua variegata metodologia di determinazione e ponderazione.

È uno degli indici azionari più seguiti, e molti lo considerano una delle migliori rappresentazioni del mercato azionario statunitense, e un fattore determinante per l’economia degli Stati Uniti. Il National Bureau of Economic Research ha classificato le azioni ordinarie come uno dei principali indicatori dei cicli economici.

L’S & P 500 è stato sviluppato e continua a essere gestito da S & P Dow Jones Indices, una joint venture a maggioranza di proprietà di S & P Global. Gli indici S & P Dow Jones pubblicano molti indici di borsa come Dow Jones Industrial Average, S & P MidCap 400, S & P SmallCap 600 e S & P Composite 1500. David M. Blitzer ha la responsabilità generale della selezione dell’indice di sicurezza. L’indice S & P 500 è un indice ponderato per la capitalizzazione, ed è associato a molti simboli ticker, quali: ^GSPC, INX, e $SPX, a seconda del mercato o del sito web.

S&P 500 storia

Qual è la storia dell’S&P 500? L’indice “Composite Index”, quando l’S&P 500 fu chiamato per la prima volta quando introdusse il suo primo indice azionario nel 1923, iniziò a tracciare un piccolo numero di azioni. Tre anni dopo, nel 1926, l’indice composito si espanse a 90 titoli e nel 1957 si estese ai suoi attuali 500. Standard & Poor’s, una società che distribuisce informazioni e analisi finanziarie, è stata fondata nel 1860 da Henry Varnum Poor. Nel 1941, Poor’s Publishing (l’azienda originaria di Henry Varnum Poor) si unì a Standard Statistics (fondata nel 1906 come Standard Statistics Bureau) e qui prese il nome di Standard and Poor’s Corporation.

Il suo principale indice giornaliero di borsa era lo “S&P 90”, un indice ponderato sul valore basato su 90 titoli. Standard & Poor’s ha anche pubblicato un indice settimanale delle azioni di 425 società industriali. L’indice S&P 500 nella sua forma attuale è iniziato il 4 marzo 1957. La tecnologia ha consentito di calcolare e divulgare l’indice in tempo reale. L’indice S&P 500 è ampiamente utilizzato come misura del livello generale dei prezzi delle azioni, in quanto include sia titoli azionari che titoli value.

Il 12 agosto 1982, l’indice chiuse a 102,42. L’indice ha raggiunto un massimo giornaliero intraday – che non è stato superato per oltre sette anni – di 1.552,87, il 24 marzo 2000, durante la bolla dot-com. L’indice è poi diminuito di circa il 50%, a 768,63, il 10 ottobre 2002, durante la crisi del mercato azionario del 2002. Il 30 maggio 2007, l’indice S & P 500 ha chiuso a 1.530.23, per fissare il suo massimo storico di chiusura di tutti i tempi in più di sette anni. Sebbene l’indice abbia raggiunto un nuovo massimo intraday di tutti i tempi l’11 ottobre 2007, al 1576.09, dopo la chiusura record di 1.565.15 il 9 ottobre, l’indice ha chiuso il 2007 a 1.468,36 punti, appena al di sotto della chiusura annuale del 1999. Meno di un mese dopo, è sceso a 1.400 e non avrebbe più visto livelli simili per cinque anni.

A metà del 2007, la crisi dei mutui subprime si è diffusa nel più ampio settore finanziario degli Stati Uniti. La situazione risultante è diventata acuta nel settembre 2008, inaugurando un periodo di insolita volatilità del mercato, comprendente oscillazioni record di 100 punti in entrambe le direzioni e raggiungendo i livelli più alti dal 1929. Il 20 novembre 2008, l’indice ha chiuso a 752,44, il minimo da inizio 1997. Una modesta ripresa il giorno seguente ha comunque lasciato l’indice in calo del 45,5% per l’anno. Questa perdita da inizio anno è stata la più grande dal 1931, quando il mercato ampio è diminuito di oltre il 50%. L’indice ha chiuso l’anno a 903,25, con una perdita del 38,5%. Il mercato ha continuato a diminuire all’inizio del 2009, intorno alla crisi finanziaria del 2008. L’indice ha raggiunto il minimo di 13 anni, chiudendo a 676,53, il 9 marzo 2009.

Il 23 marzo 2009, l’indice S&P 500 ha segnato un guadagno del 20% quando ha toccato 822,92. Il Dow Jones Industrial Average è stato presto seguito. La chiusura per il 2009 è stata di 1,115,10, diventando il secondo miglior anno del decennio. Il 14 aprile 2010 l’indice ha chiuso il 1200 chiudendo a 1210,65, ma entro il 2 luglio 2010 era stato chiuso a 1022,58. Il 29 aprile 2011, l’indice ha chiuso a 1363,61, ma ha subito un brusco calo in agosto e ha rotto brevemente 1100 in ottobre (con il VIX che ha colpito 40).

I guadagni sono continuati nonostante la significativa volatilità a causa dell’incertezza elettorale e fiscale, e la chiusura 2012 dello S&P 500 dopo il QE3 è stata la terza più alta di sempre, con 1.426.22 punti. Il 28 marzo 2013, ha chiuso al di sopra del massimo di chiusura del 2007. Il 10 aprile 2013, ha chiuso anche sopra il livello intraday del 2007.

Il 3 maggio 2013, Apiù di 13 anni dalla sua prima chiusura sopra i 1.500, S&P 500 ha chiuso per la prima volta sopra 1.600, a 1.614.42. Questo sarebbe il primo di tre traguardi da 100 punti nel 2013: 1.600 il 3 maggio 2013, 1.700 il 1 ° agosto 2013, e 1.800 il 22 novembre 2013. S&P 500 ha chiuso il 2013 ad un livello record, chiudendo il giorno del 31 dicembre 2013, giorno di contrattazione a 1.848,36. Il 23 maggio 2014, l’indice per la prima volta ha chiuso oltre 1.900, a 1.900,53.

Il 26 agosto 2014, l’indice ha chiuso sopra i 2.000 per la prima volta, e il 22 dicembre S&P 500 è salito al 2078, un massimo storico. L’indice si è chiuso il 29 dicembre a 2.090,57 con un closing di 2.058,90 alla fine del 2014. Questo è stato un guadagno dell’85% (in termini di rendimento e 105% nel rendimento totale) per il quinquennio 2010-2014. Il 17 febbraio 2015, l’indice ha chiuso per primo al di sopra di 2.100, chiudendo a 2.100.34. Il 25 febbraio 2015 ha raggiunto i 2,119,59 a metà giornata e il giorno successivo ha chiuso a quota record di 2,115,48. Il 21 maggio 2015, l’indice ha chiuso a 2.130,82, il suo punto più alto per l’anno. A fine 2015, l’indice si è chiuso a 2.043,94, in calo dello 0,73% per l’anno.

Un periodo di oltre un anno senza nuovi record si è concluso l’11 luglio 2016 (chiusura a 2.137,16). A giugno 2017, l’indice ha registrato il maggiore aumento settimanale dalle passate elezioni presidenziali di novembre 2016.

S&P 500 come funziona

Come funziona S&P 500? I componenti di S&P 500 sono selezionati da un comitato. Questo è simile al Dow Jones Industrial Average, ma diverso da altri come il Russell 1000, che sono rigorosamente basati su regole. Nel valutare l’ammissibilità di una nuova aggiunta, il comitato valuta il merito della società utilizzando otto criteri principali: capitalizzazione di mercato, liquidità, domicilio, flottante pubblico, classificazione settoriale, redditività finanziaria e durata del commercio e della borsa quotati. Ciascuno di questi criteri primari ha requisiti specifici che devono essere soddisfatti. Ad esempio, per poter essere aggiunto all’indice, un’azienda deve soddisfare i seguenti requisiti in termini di liquidità:

La capitalizzazione di mercato deve essere maggiore o uguale a $ 6,1 miliardi di dollari

Il valore annuale in dollari scambiato con la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante è superiore a 1,0

Volume minimo di scambi mensili di 250.000 azioni in ciascuno dei sei mesi precedenti la data di valutazione

Il comitato seleziona le società nell’ S&P 500 in modo che siano rappresentative delle industrie nell’economia degli Stati Uniti. I titoli devono essere quotati sul NYSE (incluso NYSE Arca o NYSE MKT) o NASDAQ (NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Select Market o NASDAQ Capital Market). I titoli che non sono eleggibili per l’inclusione nell’indice sono società in accomandita, master limited partnership, OTC bulletin board, fondi chiusi, ETF, ETN, royalties, azioni privilegiate, azioni privilegiate, warrant azionari, obbligazioni convertibili, investimenti trust, ADR, ADS e unità IT di MLP.

L’indice comprende società non statunitensi, entrambe società precedentemente incorporate negli Stati Uniti che sono state incorporate al di fuori degli Stati Uniti, nonché società che non sono mai state incorporate negli Stati Uniti.

Lo S&P 500 generalmente quotato è un indice di rendimento dei prezzi; ci sono anche versioni “total return” e “net total return” dell’indice. Queste versioni differiscono nel modo in cui vengono considerati i dividendi. La versione di resa dei prezzi non tiene conto dei dividendi; cattura solo le variazioni dei prezzi dei componenti dell’indice. La versione total return riflette gli effetti del reinvestimento dei dividendi. Infine, la versione del rendimento netto totale riflette gli effetti del reinvestimento dei dividendi dopo la detrazione della ritenuta d’acconto.

Chi compone S&P 500

Quali società compongono l’indice S&P 500? L’indice del mercato azionario S&P 500, gestito da S&P Dow Jones Indices, comprende 505 azioni ordinarie emesse da 500 società a grande capitalizzazione e negoziate su borse valori americane e copre circa l’80% del mercato azionario americano per capitalizzazione. L’indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato del flottante, quindi le società più preziose rappresentano relativamente più dell’indice.

I componenti dell’indice e i pesi costituenti vengono aggiornati regolarmente utilizzando le regole pubblicate da S&P Dow Jones Indices. Sebbene l’indice sia denominato S&P “500”, l’indice contiene 505 titoli perché include due classi di azioni di azioni di 5 delle sue società componenti.

Ecco la quotazione in tempo reale dell’indice:

S&P 500 calcolo ponderazione

Come calcola la ponderazione l’indice S&P 500? Standard & Poor’s calcola ora la capitalizzazione di mercato di ciascuna società rilevante per l’indice utilizzando solo il numero di azioni disponibili per il trading pubblico (chiamato “float”). L’indice è stato tradizionalmente ponderato in base alla capitalizzazione; cioè, i movimenti dei prezzi delle azioni con maggiori capitalizzazioni di mercato (il prezzo delle azioni moltiplicato per il numero di azioni in circolazione) hanno avuto un impatto maggiore sul valore dell’indice di quanto non facciano le società con capitalizzazioni più basse.

La transizione dalla capitalizzazione ponderata alla capitalizzazione di mercato è stata effettuata in due fasi, la prima il 18 marzo 2005 e la seconda il 16 settembre 2005.

Al fine di mantenere l’indice S & P 500 coerente nel tempo, viene adeguato per acquisire le azioni societarie che influiscono sulla capitalizzazione di mercato, quali emissioni di azioni aggiuntive, dividendi e eventi di ristrutturazione come fusioni o scissioni. Inoltre, per rimanere indicativi del mercato azionario statunitense, gli stock costitutivi vengono modificati di volta in volta.

Per evitare che il valore dell’Indice cambi semplicemente a seguito di azioni finanziarie aziendali, tutte le azioni che influenzano il valore di mercato dell’Indice richiedono un aggiustamento del divisore. Inoltre, quando una società viene sganciata e sostituita da un’altra con una capitalizzazione di mercato diversa, il divisore deve essere aggiustato in modo tale che il valore dell’indice S&P 500 rimanga costante.

Tutti gli aggiustamenti dei divisori vengono effettuati dopo la chiusura delle negoziazioni e dopo il calcolo del valore di chiusura dell’Indice S&P 500. Esiste un’ampia gamma di diverse azioni aziendali che possono richiedere la modifica del divisore.

S&P 500 come si calcola

Come si calcola Indice S&P 500? Per calcolare il valore dell’Indice S&P 500, la somma della capitalizzazione di mercato rettificata di tutti i 500 titoli azionari è divisa per un fattore, solitamente denominato Divisore. Ad esempio, se la capitalizzazione totale di mercato dei 500 titoli componenti è di 13 trilioni di US $ e il Divisore è fissato a 8,933 miliardi, il valore dell’indice S&P 500 sarebbe pari a 1.455,28. Sebbene sia possibile accedere alla capitalizzazione di mercato rettificata dell’intero indice dal sito web di Standard & Poor, il Divisor è considerato proprietario dell’azienda. Tuttavia, il valore del Divisor è di circa 8,9 miliardi.

Il Divisor viene rettificato in caso di emissione di azioni, scissioni o cambiamenti strutturali simili, al fine di garantire che tali eventi non alterino di per sé il valore numerico dell’Indice.

Molti fondi indicizzati e fondi negoziati in borsa tentano di replicare (prima delle commissioni e delle spese) la performance dello S & P 500 tenendo le stesse azioni dell’indice, nelle stesse proporzioni. Molti altri fondi comuni di investimento hanno un benchmark con l’indice S & P 500. Di conseguenza, una società il cui titolo viene aggiunto all’elenco delle azioni S&P 500 può vedere aumentare il suo prezzo azionario, poiché i fondi indicizzati devono acquistare le azioni della società per continuare a monitorare l’indice S&P 500 . I gestori di fondi comuni forniscono fondi indicizzati che tracciano l’S & P 500, il primo dei quali è stato Vanguard 500 di The Vanguard Group nel 1976.

S&P 500 come investire

Come investire nell’indice S&P 500? Oltre a investire in un fondo comune indicizzato all’S&P 500, gli investitori possono anche acquistare azioni di un fondo negoziato in borsa (ETF) che rappresenta la proprietà in un portafoglio di titoli azionari che comprende l’Indice Standard & Poor’s 500. Questi fondi negoziati in borsa seguono l’indice S & P 500 e possono essere utilizzati per negoziare l’indice.

Gli investitori possono anche investire direttamente in tutte le azioni dell’S&P 500, che di solito si chiama replica dell’indice.

Nel mercato dei derivati, il Chicago Mercantile Exchange (CME) offre contratti futures (simboli ticker / SP per il contratto a grandezza naturale e / ES per il contratto E-mini che è un quinto delle dimensioni di / SP) che traccia l’indice e il commercio sul piano di scambio in un’asta di protesta aperta, o sulla piattaforma Globex di CME, e sono il prodotto più popolare dello scambio. Inoltre, il Chicago Board Options Exchange (CBOE) offre opzioni su S&P 500 e S&P 500 ETF, ETF inversi e ETF con leva.

S&P 500: come fare trading

Come fare trading con l’indice S&P 500? Mediante i CFD, acronimo di Contract for difference, contratti per differenza. Che permettono di guadagnare sia nel caso in cui l’indice cali sia nel caso in cui l’indice salga. Ovviamente, occorre fare la scelta giusta quando si punta. Inoltre, i CFD presentano il vantaggio di far guadagnare su un asset senza possederlo direttamente.

Come funziona un CFD? Si tratta di un contratto tra due parti, il trader ed un broker, che esprime la differenza di prezzo di un asset di mercato.

La differenza si esprime tra il prezzo di acquisto e di chiusura moltiplicato il numero di azioni specificate nel contratto. Si tratta di un modo di operare che ricalca molto quello che avviene nell’acquisto di azioni. I prezzi indicati dal broker CFD sono molto simili al prezzo di mercato ed è possibile negoziare CFD ricevendo un addebito di una commissione.

S&P 500 record

L’11 ottobre 2007, l’indice S&P ha segnato un traguardo con il suo massimo giornaliero intraday di 1.576,09. Il 28 marzo 2013, lo S&P ha infine superato il livello di chiusura di 1.565,15, recuperando tutte le perdite derivanti dalla crisi finanziaria. Il 2 marzo 2015, lo S&P ha infine chiuso a un nuovo massimo di chiusura corretto per l’inflazione di tutti i tempi, anche se non ha ancora raggiunto un nuovo massimo intraday corretto per l’inflazione di tutti i tempi, entrambi arretrati nel 2000.

Altri indici S&P

Ecco quali sono gli altri indici elaborati da Standard & Poor’s:

1. S&P 100

L’indice S&P 100 è un indice borsistico delle azioni degli Stati Uniti gestito da Standard & Poor’s.

Le opzioni dell’indice sull’S & P 100 sono scambiate con il simbolo “OEX”. A causa della popolarità di queste opzioni, gli investitori fanno spesso riferimento all’indice tramite il suo simbolo ticker.

L’S & P 100, un sottoinsieme dello S&P 500, comprende 102 (perché due delle sue società componenti hanno 2 classi di azioni) che portano i titoli statunitensi con opzioni quotate in borsa. I componenti dello S & P 100 sono selezionati per il saldo di settore e rappresentano circa il 63% della capitalizzazione di mercato dello S&P 500 e quasi il 51% della capitalizzazione di mercato dei mercati azionari statunitensi a gennaio 2017. Le azioni nell’ S&P 100 tendono ad essere le più grandi e affermate aziende nell’ S&P 500. Una selezione ristretta al 20% delle società che fanno parte di quest’ultimo indice.

2. S&P 400

L’indice S & P MidCap 400, più comunemente noto come S& 400, è un indice azionario di S&P Dow Jones Indices. L’indice funge da barometro per il settore azionario a media capitalizzazione degli Stati Uniti ed è l’indice mid-cap più seguito esistente. Per essere incluso nell’indice, uno stock deve avere una capitalizzazione di mercato totale che va da $ 1,4 miliardi a $ 5,9 miliardi al momento dell’aggiunta all’indice. [1] Al 29 dicembre 2017, la capitalizzazione di mercato mediana era di quasi $ 4,1 miliardi con la capitalizzazione di mercato della più grande società dell’indice a oltre $ 13,1 miliardi e la società più piccola a $ 626 milioni. La capitalizzazione di mercato dell’indice copre quasi il 7% del mercato azionario statunitense. L’indice è stato lanciato il 19 giugno 1991.

Ha fissato una serie di massimi storici da quando la Federal Reserve ha annunciato il suo terzo round di recente allentamento quantitativo a metà settembre 2012. Alla chiusura settimanale e mensile del 30 novembre 2012, l’indice si è stabilizzato al punto di 1.000 punti, e ha continuato a salire all’inizio del 2013, stabilendo nuovi record sopra 1.200 entro la metà di maggio.

3. S&P 600

L’indice S & P SmallCap 600, più comunemente noto come S & P 600, è un indice azionario di Standard & Poor’s. Copre approssimativamente la gamma a piccola capitalizzazione delle azioni statunitensi, utilizzando un indice ponderato per la capitalizzazione. Al 31 gennaio 2017, il capitale di mercato delle società incluse nell’indice S & P SmallCap 600 variava da US $ 400 milioni a US $ 1,8 miliardi.

La capitalizzazione media dell’indice era di quasi $ 1,1 miliardi e copriva circa il tre per cento del mercato azionario statunitense. Questi titoli a piccola capitalizzazione coprono una gamma di capitalizzazione più ristretta rispetto alle società coperte dall’indice Russell 2000 Smallcap, che vanno da $ 169 milioni a $ 4 miliardi. La valutazione del mercato per le società dell’Indice SmallCap e di altri indici cambia nel tempo con l’inflazione e la crescita delle società quotate in borsa. L’indice S & P 400 MidCap combinato con SmallCap 600 compongono l’S & P 1000 e l’S & P 1000 plus S&P 500 comprende l’ S&P 1500. L’indice è stato lanciato il 28 ottobre 1994.

4. S&P 1500

L’indice S&P 1500, o S&P Composite 1500, è un indice borsistico delle azioni statunitensi prodotto da Standard & Poor’s. Comprende tutte le azioni di S&P 500, S&P 400 e S&P 600. Questo indice copre il 90% della capitalizzazione di borsa degli Stati Uniti. L’indice è stato lanciato il 18 maggio 1995.

Standard & Poor’s cos’è

Standard & Poor’s Financial Services LLC (S & P) è una società americana di servizi finanziari. È una divisione di S & P Global che pubblica ricerche e analisi finanziarie su azioni, obbligazioni e materie prime. S & P è noto per i suoi indici di borsa come S&P 500, S&P/TSX canadese e S&P/ASX 200 australiano. S&P è considerata una delle tre principali agenzie di rating, che includono anche Moody’s Investors Service e Fitch Ratings. La sua sede principale si trova in 55 Water Street a Lower Manhattan, New York City.

Standard & Poor’s storia

La storia di Standard & Poor’s risale al 1860, con la pubblicazione di Henry Varnum Poor of History of Railroads and Canals negli Stati Uniti. Questo libro ha raccolto informazioni complete sullo stato finanziario e operativo delle compagnie ferroviarie statunitensi. Nel 1868, Henry Varnum Poor fondò H.V. e H.W. Poor co. con suo figlio, Henry William Poor, e pubblicò due guide cartacee aggiornate annualmente, Poor’s Manual of the Railroads of the United States e Poor’s Directory of Railway Officials.

Nel 1906, Luther Lee Blake fondò l’Ufficio Statistico Standard, al fine di fornire informazioni finanziarie sulle società non ferroviarie. Invece di un libro pubblicato annualmente, le statistiche standard userebbero schede da 5 a 7 pollici, consentendo aggiornamenti più frequenti.

Nel 1941, Paul Talbot Babson acquistò Poor’s Publishing e lo fonde con Standard Statistics per diventare Standard & Poor’s Corp. Nel 1966, la società fu acquisita da The McGraw-Hill Companies, estendendo la McGraw-Hill nel campo dei servizi di informazione finanziaria.

Standard & Poor’s e le accuse di aver generato la crisi del biennio 2007-08

Le agenzie di rating del credito come S & P sono state citate per aver contribuito alla crisi finanziaria del 2007-08. I rating del credito di AAA (il punteggio più alto disponibile) sono stati assegnati a vaste porzioni dei pool di prestiti più rischiosi del mercato delle obbligazioni garantite da titoli di debito (CDO). Quando la bolla immobiliare è scoppiata nel 2007, molti prestiti sono andati male a causa della caduta dei prezzi delle abitazioni e dell’incapacità dei creditori malvagi di rifinanziare. Gli investitori che si erano fidati del rating AAA per indicare che il CDO era a basso rischio avevano acquistato grandi quantità che in seguito hanno registrato sconcertanti perdite di valore o non potrebbero essere vendute a nessun prezzo. Ad esempio, gli investitori istituzionali hanno perso $ 125 milioni su 340,7 milioni di dollari di CDO emessi dal Credit Suisse Group, nonostante siano stati valutati AAA da S & P.

Le aziende pagano S & P, Moody’s e Fitch per valutare i loro problemi di debito. Di conseguenza, alcuni critici hanno sostenuto che le agenzie di rating del credito sono obbligate a questi emittenti e che i loro rating non sono oggettivi come dovrebbero, a causa di questo modello “pay-to-play”.

Nel 2015, Standard and Poor’s ha pagato $ 1,5 miliardi al dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, vari governi statali e il sistema pensionistico dei dipendenti pubblici della California, per risolvere le azioni legali ammettendo che i suoi rating fossero imprecisi e che hanno frodato di conseguenza gli investitori.

