Solana: cos’è e come funziona (2026)

Per chi vuole investire sulle criptovalute, districarsi oggi come oggi non è assolutamente facile. Ne sono emerse molte, anche con scopi e funzioni diverse. Ed altre ne appariranno. Tra queste troviamo Solana.

Si tratta di una blockchain ad alte prestazioni che supporta i costruttori di tutto il mondo nella creazione di app crittografiche scalabili.

In questa guida completa su Solana, conosceremo meglio il progetto, come funziona, alcuni progetti che la vedono protagonista, come investire in modo sicuro. E così via.

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Solana: Il progetto

Solana è stato ideato per migliorare la scalabilità, per consentire agli sviluppatori di creare applicazioni decentralizzate (dApp) senza dover progettare colli di bottiglia delle prestazioni.

Solana ha lanciato un nuovo sistema di timestamp, che va oltre la Proof of Work e la Proof of Stake. Vale a dire Proof-of-History (PoH), che consente transazioni ordinate automaticamente.

Gli sviluppatori possono scrivere e distribuire i propri smart contract in modo indipendente sulla blockchain Solana.

L’obiettivo è quello di ottenere la scalabilità, con bassi costi di transazione e supporto per tutti i linguaggi smart contract compatibili con l’infrastruttura del compilatore LLVM, una libreria che permette la scrittura delle applicazioni nel linguaggio Rust e C/C++

Il progetto Solana è partito nel 2017, quando il fondatore Anatoly Yakovenko ha pubblicato una bozza di white paper con in dettaglio una nuova tecnica di cronometraggio per i sistemi distribuiti chiamata Proof of History (PoH).

Anatoly era convinto che la sua nuova tecnica potesse automatizzare il processo di ordinazione delle transazioni per blockchain, fornendo un elemento chiave che avrebbe consentito alle reti crittografiche di scalare ben oltre le loro capacità in quel momento.

Ha poi collaborato con Greg Fitzgerald (proveniente da Qualcomm come lui) per costruire una singola rete blockchain a Rust che utilizzava PoH come “orologio interno”.

Il primo whitepaper ufficiale è arrivato nel febbraio 2018.

Anatoly reclutò Greg, ma anche un altro dipendente conosciuto a Qualcomm, Stephen Akridge, ed altre 3 persone provenienti da Apple, per fondare Solana Labs.

Il progetto fu chiamato inizialmente Loom, ma poi Solana per evitare confusione con la soluzione di ridimensionamento Ethereum Layer-2: chiamata appunto Loom Network.

Solana Labs ha iniziato a raccogliere fondi per costruire la sua nuova rete di criptovalute nel secondo trimestre del 2018, raccogliendo circa $ 20 milioni in varie vendite di token privati.

Il protocollo Solana ha conosciuto diverse fasi di testnet autorizzate prima di arrivare a Tour de SOL, nel terzo trimestre 2020.

Solana è stato lanciato su Mainnet Beta a marzo 2020, poco dopo aver raccolto $ 1,76 milioni in un’asta di token pubblica ospitata su CoinList.

Un altro organismo che fa parte del progetto è la Solana Foundation, la quale aiuta a finanziare lo sviluppo continuo e gli sforzi di costruzione della comunità.

Solana: riepilogo

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Comprare Solana (e vendere): le migliori piattaforme

Prima di vedere quelle che sono le caratteristiche principali di Solana vi segnaliamo alcune delle piattaforme certificate per investire sulle criptovalute:

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Solana: come funziona

L’obiettivo di Solana è dimostrare che esiste un insieme di algoritmi software che, se usati in combinazione per implementare una blockchain, eliminano il software come collo di bottiglia delle prestazioni. Permettendo al throughput delle transazioni di scalare proporzionalmente alla larghezza di banda della rete.

La blockchain Solana è scalabile, sicura e decentralizzata. Opera sia su un modello Proof of History (PoH) che Proof of Stake (PoS).

Che hanno il seguente ruolo:

PoS permette ai validatori (coloro che convalidano le transazioni aggiunte al registro blockchain) di verificare le transazioni in base a quante monete o token detengono PoH permette di eseguire il timestamp e la verifica di tali transazioni molto rapidamente

Solana è entrata in concorrenza con Ethereum. Entrambi funzionano con gli smart contract, cruciali per la finanza decentralizzata (DeFi) e il funzionamento dei token non fungibili (NFT).

A differenza di Solana, però, Ethereum è una blockchain Proof of Work (PoW), in cui i minatori devono competere per risolvere enigmi complessi al fine di convalidare le transazioni. Il che la rende molto dispendiosa dal punto di vista energetico.

Solana può elaborare fino a 50.000 transazioni al secondo (tps) e il suo costo medio per transazione è di $ 0,00025. Al contrario, Ethereum può gestire solo meno di 15 transazioni al secondo. Con le commissioni arrivate a punte di $ 70 nel corso del 2021.

Ethereum, tuttavia, mantiene il vantaggio di essere “first mover” e ha una posizione di leadership molto forte difficilmente superabile nell’immediato.

Inoltre, l’aggiornamento di Eth2 di Ethereum e il suo passaggio a un modello PoS sono entrambi previsti per il 2022. entrambi dovrebbero rendere la blockchain più scalabile, sicura e sostenibile, aumentando notevolmente la velocità di elaborazione delle transazioni.

Proof-of-History (PoH)

La Proof-of-History è una Verifiable Delay Function ad alta frequenza. Richiede un numero specifico di passaggi sequenziali da valutare, ma produce un output unico che può essere verificato in modo efficiente e pubblico.

Si basa su una sequenza di calcolo che fornisce un modo per verificare crittograficamente il passaggio del tempo tra due eventi. Per fare questo, usa una funzione crittograficamente sicura scritta in modo che l’output non possa essere previsto dall’input. Nonché deve essere completamente eseguito per generare l’output.

La funzione viene eseguita in sequenza su un singolo core, il suo output precedente come input corrente, registrando periodicamente l’output corrente e quante volte è stato chiamato.

L’output può quindi essere ricalcolato e verificato da computer esterni in parallelo controllando ogni segmento di sequenza su un core separato. I dati possono essere inseriti in questa sequenza aggiungendo i dati (o un hash di alcuni dati) nello stato della funzione.

La registrazione dello stato, dell’indice e dei dati così come sono stati aggiunti alle sequenze fornisce un timestamp che può garantire che i dati siano stati creati prima della generazione dell’hash successivo nella sequenza.

Questo design supporta anche il ridimensionamento orizzontale poiché più generatori possono sincronizzarsi tra loro mescolando il loro stato nelle sequenze reciproche.

Velocità e sicurezza

Con una funzione hash crittografica, il cui output non può essere previsto senza eseguire la funzione (ad es. sha256, ripemd, ecc.), eseguire la funzione da un valore iniziale casuale e prendere il suo output e passarlo nuovamente come input nella stessa funzione.

Registrare il numero di volte in cui la funzione è stata chiamata e l’output ad ogni chiamata. Il valore casuale iniziale scelto potrebbe essere qualsiasi stringa.

Finché la funzione hash scelta è resistente alle collisioni, questo set di hash può essere calcolato solo in sequenza da un singolo thread del computer.

Ciò deriva dal fatto che non c’è modo di prevedere quale sarà il valore hash all’indice 300 senza eseguire effettivamente l’algoritmo dal valore iniziale 300 volte. Quindi possiamo dedurre dalla struttura dei dati che il tempo reale è passato tra l’indice 0 e l’indice 300.

Solana ed il token SOL

Come tutte le blockchain, anche Solana si serve di un token per funzionare. Che in questo caso prende il nome di SOL.

Chi possiede Solana (SOL) ha la possibilità di beneficiare di una serie di servizi e processi, come:

Staking : possibilità di assegnare i propri SOL posseduti su un determinato validatore, partecipando al processo e potendo in questo modo beneficiare di determinati premi. Gli stessi fanno ovviamente riferimento anche al quantitativo complessivo di token immessi all’interno del processo

: possibilità di assegnare i propri SOL posseduti su un determinato validatore, partecipando al processo e potendo in questo modo beneficiare di determinati premi. Gli stessi fanno ovviamente riferimento anche al quantitativo complessivo di token immessi all’interno del processo Token per investire a tutti gli effetti: oltre a considerare Solana SOL in stretta associazione all’ecosistema Solana (inteso in questo caso come tecnologia blockchain), il token gode di un proprio valore e di un proprio andamento. Il quale spesso dà anche vita a interessanti rialzi (sebbene poi seguiti da notevoli ribassi)

Ecco l’ecosistema di Solana che come vedete comprende tantissime applicazioni:

Come Comprare Solana (o venderla)

Detto per sommi capi come funziona la blockchain Solana, vediamo quali sono le migliori piattaforme per investire su di essa.

Da un lato abbiamo il trading CFD, per investire sia al rialzo che al ribasso sui prezzi della criptovaluta acquistandola tramite un contratto derivato che ne replica il valore. Quindi indirettamente. In tal caso avremo bisogno di una piattaforma CFD, chiamata Broker.

Altrimenti possiamo comprare Solana in modo diretto, approfittando quando il prezzo è basso per poi rivenderla quando il prezzo si rialza di valore.

Piattaforme CFD per investire in criptovalute

eToro

Partiamo dal broker eToro, vediamo quali sono le principali caratteristiche che lo contraddistinguono. Sottolineando quelli che sono solitamente gli aspetti che più interessano i trader:

• Deposito minimo: 50 euro

• Conto demo: 100mila euro virtuali

• Commissioni e spread: costi e addebiti ridotti

• Servizi: copy trading, social trading,, smart portfolios

• Licenze: CySEC, ASIC, FCA

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52% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con questo fornitore di CFD. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.

Exchange per acquistare Solana (SOL)

Vediamo quali sono invece i principali exchange per comprare e vendere in modo diretto Solana (SOL).

EXCHANGE CARATTERISTICHE VANTAGGI Più grande exchange Numerose criptovalute ISCRIVITI In evidenza Crypto Index Exchange Europeo ISCRIVITI App facile da usare Carta VISA ISCRIVITI Criptovalute principali Facile da usare ISCRIVITI Criptovalute principali Facile da usare ISCRIVITI

Crypto.com

L’Exchange Crypto.comvanta oltre 10 milioni di utenti che acquistano e vendono circa 250 criptovalute a costi reali. Con possibilità anche di praticare lo staking con interessi che arrivano a sfiorare il 15 percento. ricompense fino al 14,5% sulle tue risorse crittografiche.

Su questo Exchange è possibile utilizzare oltre 20 valute legali, mediante bonifici bancari, carte o piattaforme online.

Crypto.com consente anche di utilizzare carte Visa per usare le criptovalute nei negozi fisici e negli store virtuali. Ottenendo anche un cashback per ogni transazione.

Importante anche la velocità, con un motore di abbinamento TPS da 2,7 m e 50 microsecondi di latenza del core

Per quanto concerne il capitolo Sicurezza, conta i seguenti protocolli:

• ISO/IEC 27001:2013

• ISO/IEC 27701:2019

• PCI:DSS v3.2.1, Conformità di livello 1

Puoi aprire un account su Crypto.com cliccando qui.

Bitpanda

Bitpanda è un Exchange nato nel 2014 a Vienna, con lo scopo di semplificare gli investimenti.

Tra i servizi più interessanti vi troviamo Bitpanda Savings. Il quale permette di creare un vero e proprio piano di risparmio automatizzato e ricorrente. Modificabile anche in itinere.

Oltre alle criptovalute, su Bitpanda è possibile investire anche su

Metalli

Indici di criptovalute

Azioni frazionate

ETF

Annoveriamo anche i Crypto Index, grazie ai quali puoi investire automaticamente sull’intero mercato delle criptovalute con un solo clic.

Ma non solo. Sono tanti altri i servizi interessanti riscontrabili su Bitpanda, oltre ad una piattaforma molto semplice ed intuitiva.

Per incentivare gli utenti, è previsto anche il programma BEST. BEST è il token dell’ecosistema Bitpanda basato sulla blockchain di Ethereum. L’accumulo di BEST sblocca l’accesso a benefit esclusivi, vantaggi e ricompense.

Negli anni, la piattaforma è cresciuta tanto. Al punto che ad oggi conta oltre 400 membri nel team, provenienti da quasi 50 paesi diversi, e presto sarà operativo un ufficio anche a Milano, con un team tutto italiano.

Nonché oltre 2 milioni e mezzo di utenti iscritti. Vanta una licenza di provider di servizi di pagamento PSD2, una sicurezza all’avanguardia e un’esperienza utente semplificata.

I fondatori sono totalmente riconoscibili sul sito, con tanto di account Twitter che ne attesta la veridicità. Ovvero:

Eric Demuth, CEO

Paul Klanschek, CEO

Christian Trummer, CTO

Giusto infine citare la Bitpanda Card, collegata al circuito Visa. Essa consente di spendere criptovalute, metalli, azioni e denaro fiat per i propri acquisti quotidiani, che siano online o su negozi fisici.

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Binance

L’Exchange Binance è attualmente il più importante per volumi di scambi che avvengono.

Le ragioni sono facilmente intuibili:

vasta scelta di criptovalute

sicurezza della piattaforma

commissioni molto contenute

possibilità di operare in leva

possibilità di partecipare alle IEO (Initial Exchange Offering)

conservare i token per maturare interessi

Ha anche lanciato una propria criptovaluta, il Binance Coin (BNB, salita presto sul podio per marketcap) e la Binance Smart Chain (BSC). Molto importante per la Finanza Decentralizzata (DeFi).

Apri ora il tuo account su Binance cliccando qui.

Grafico prezzo Solana e andamento

Ecco il grafico in tempo reale sul prezzo di Solana

S Solana $ 73,41 +0,96% (24h) Market Cap $ 42,64B Volume 24h $ 2,90B Circulating — SOL ATH $ 0,00 1H -0,9% 24H +1,0% 7G +6,6% 30G +0,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

DeFi su Solana: funzionamento e progetti

Per le sue caratteristiche, Solana sta diventando un punto di riferimento per la DeFi. La Finanza decentralizzata, la newest economy basata sulle criptovalute e la blockchain.

Vediamo di seguito alcuni tra i progetti più interessanti che utilizzano Solana.

Radyum

Raydium è un Automated Market Maker (AMM) e un fornitore di liquidità basato sulla blockchain di Solana per il Serum Decentralized Exchange (DEX). In virtù di ciò, sarà parte integrante dell’introduzione nell’ecosistema di progetti e protocolli nuovi. Ma anche di quelli già in corso.

Punta ad essere un ponte per i progetti che cercano di espandersi a Solana e Serum. Il suo token RAY sarà una base per consentire un ulteriore sviluppo con i partner, la propria piattaforma e l’ecosistema nel suo insieme.

A differenza di qualsiasi altro AMM, Raydium fornisce liquidità on-chain a un order book con limite centrale.

Raydium punta a diventare il protocollo leader tra AMM e fornitori di liquidità su Serum. Ma anche implementando la blockchain di Solana come leader DeFi.

Orca DEX

Sul proprio sito ufficiale, questo Exchange si presenta come una velocità strabiliante, commissioni quasi zero e design incentrato sull’uomo.

In effetti, stando ai numeri che sbandiera, parla di $ 0,00001 commissioni di rete e tempi di transazione <1 secondo.

Vanta anche l’integrazione con Coingecko, piattaforma che fornisce tutte le statistiche principali sulle performance delle criptovalute.

Orca è il modo più semplice per scambiare criptovaluta sulla blockchain di Solana. Orca è il modo più semplice per scambiare criptovaluta sulla blockchain di Solana.

Qui puoi scambiare token con commissioni di transazione minime e una latenza inferiore rispetto a qualsiasi DEX su Ethereum, il tutto sapendo che stai ottenendo un prezzo equo. Inoltre, puoi fornire liquidità a un pool di trading per guadagnare una quota delle commissioni di trading.

Inoltre, puoi fornire liquidità a un pool di trading per guadagnare una quota delle commissioni di trading.

Marinade Finance (MNDE)

Con un simpatico sito ufficiale che alterna descrizione a gradevoli vignette con animali (quasi come fosse un libro illustrativo per bambini), Marinade si presenta come il modo più semplice per investire su Solana.

Con Marinade, puoi evitare il periodo di unstaking e mantenere liquido il tuo investimento. Sulla piattaforma sono presenti oltre 400 validatori di alto livello. Che operano supportati da una strategia algoritmica che li delega per rendere la blockchain di Solana più robusta, sicura e decentralizzata.

Quando si utilizza SOL con Marinade, si riceve una versione liquida e tokenizzata del token. mSOL è integrato in una varietà di protocolli DeFi, quindi puoi esplorare i rendimenti DeFi oltre ai tuoi premi di staking.

Previsioni Solana 2022-2025

Quali sono le previsioni sul prezzo di Solana (SOL)?. Il suo massimo storico è stato raggiunto il 6 novembre 2021, quando ha toccato quota 226 euro. Poi è sceso gradualmente, intervallando con qualche sussulto di breve durata al rialzo.

Tutto lascia presagire, comunque, che Solana possa presto rivedere quel valore, in quanto si presenta come un importante punto di riferimento per la Finanza Decentralizzata (DeFi).

Come sempre diciamo, però, a parte la generale difficoltà a prevedere cosa accada nel mondo delle criptovalute, così rapidamente mutabile, occorre anche vedere cosa faranno gli altri progetti dello stesso settore. Alias la concorrenza. Oltre a valutare se il team di sviluppatori dietro lo stesso proseguirà con la implementazione del protocollo.

Non è possibile fare previsioni con certezza. Fate le vostre ricerche e valutazioni personali.

S Solana $ 73,41 +0,96% (24h) Market Cap $ 42,64B Volume 24h $ 2,90B Circulating — SOL ATH $ 0,00 1H -0,9% 24H +1,0% 7G +6,6% 30G +0,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A

Solana: video tutorial sulla blockchain ed i progetti Defi

Per concludere questa panoramica abbiamo preparato un video definitivo che spiega come funziona Solana, la blockchain e la sua Proof of History ed i principali protocolli Defi:

Solana: blockchain, Phantom Wallet, Proof of History, progetti Defi (Orca, Saber, Marinade e altri) Cos’è Solana? E’ una blockchain decentralizzata costruita per facilitare lo sviluppo di applicazioni scalabili.Il token di governance di Solana è SOL. Una de… The video was uploaded on . You can view the video here. The video lasts for 36 minutes and 19 seconds. https://www.youtube-nocookie.com/embed/y7NrSIg1Og0 https://youtu.be/y7NrSIg1Og0?t={seek_to_second_number}

Solana: le domande frequenti

Cos’è Solana (SOL)? Solana è stato ideato nel 2017 per migliorare la scalabilità, per consentire agli sviluppatori di creare applicazioni decentralizzate (dApp) senza dover progettare colli di bottiglia delle prestazioni.

Ha lanciato un nuovo sistema di timestamp, che va oltre la Proof of Work e la Proof of Stake. Vale a dire Proof-of-History (PoH), che consente transazioni ordinate automaticamente.

Mira a portare tempi di regolamento inferiori al secondo, bassi costi di transazione e supporto per tutti i linguaggi smart contract compatibili con il linguaggio LLVM. Conviene investire su Solana (SOL)? Il progetto è molto interessante e sta già ottenendo un notevole successo. Il 2022 è iniziato dove era finito il 2021, con il prezzo lontano rispetto al massimo storico toccato a novembre.

Tuttavia, si mantiene oltre i 100$ ed è una cifra importante e in futuro, se il team di sviluppatori proseguirà nel suo lavoro, può continuare ad essere tra le criptovalute leader della DeFi. Come investire in Solana? Puoi farlo mediante il trading CFD su broker come eToro e XTB.

Oppure tramite Exchange come Crypto.com, Binance e Bitpanda.

Conclusioni

La Finanza Decentralizzata in ascesa sta cambiando le carte in tavola riguardo le criptovalute. Ribaltando alcuni posizionamenti e dando lustro a progetti che hanno già qualche anno di età.

Come Solana (SOL), che grazie alla rivoluzionaria Proof of History sta assumendo un ruolo di leadership con già diversi progetti in corso.

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