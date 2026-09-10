Solana Transaction V1 in mainnet: transazioni più grandi, ZK proof native e BLS signature

Solana continua a sviluppare. Il 15 Settembre arriva un importante aggiornamento: Transaction V1 in mainnet.

Altcoin deboli ma si continua comunque a sviluppare. Solana in questi mesi non è mai stata ferma e ora sta portando tantissime novità. Ieri ha annunciato infatti l’attesa Transaction V1 sulla mainnet. Di cosa si tratta?

Questo aggiornamento che deriva dalle proposte SIMD-0296 e SIMD-0385, porta il limite massimo di una singola transazione da 1.232 a 4.096 byte. Si tratta circa del tripllo! Formato opt-in. Le cosiddette transazioni “legacy” e V0 restano operative, ma da oggi chi sviluppa può scegliere per la V1 beneficiare di tante nuove funzionalità.

Approfondimento Tutto sul funzionamento di Solana

Non ci sono solo le transazioni ma cambia anche la struttura interna. Non entriamo troppo nel tecnico ma ci sono priority fee e resource limit che finiscono in posizioni fisse nel campo transactionConfig. Non sono quindi più sparse nelle istruzioni ComputeBudget. I validatori sono in grado di trovarle più in fretta.

Cosa cambia con Transaction V1?

Da un punto di vista tecnico si passa a 4.096 byte. Il vecchio limite faceva riferimento alla vecchia rete lanciata addirittura nel 2020. Il nuovo update, invece, corrisponde a una pagina di memoria hardware standard (4 KiB). Era un aggiornamento necessario per stare al passo. Le architetture dei validatori moderni vanno in questa direzione.

Il team ha però comunicato che ha bisogno di più tempo, come vedi in questo tweet:

Cosa si può ora? Ci sono sostanzialmente tre miglioramenti:

Zero-Knowledge Proof : Prima di V1, una ZK proof non stava in un’unica transazione e richiedeva più step sequenziali, con il rischio che il processo si interrompesse a metà. Ora entra in una singola istruzione atomica.

: Prima di V1, una ZK proof non stava in un’unica transazione e richiedeva più step sequenziali, con il rischio che il processo si interrompesse a metà. Ora entra in una singola istruzione atomica. Firme BLS (Boneh-Lynn-Shacham): diventano compatte e aggregabili e quindi utili per cross-chain attestation, autorizzazione multi-party e governance on-chain con molti partecipanti.

(Boneh-Lynn-Shacham): diventano compatte e aggregabili e quindi utili per cross-chain attestation, autorizzazione multi-party e governance on-chain con molti partecipanti. Large multisig: treasury istituzionali e DAO possono ora gestire nativamente

In questo grafico vediamo il risultato di questo cambio sostanziale:

Confronto tra il limite di dimensione delle transazioni Solana prima (1.232 byte, formato legacy/V0) e dopo (4.096 byte, Transaction V1, attivato il 9 settembre 2026). Fonte: Anza.

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Implicazioni pratiche per DeFi, exchange e operatori istituzionali

Per i protocolli DeFi cambia molto. Le operazioni che richiedevano più transazioni sequenziali, con ogni step che poteva fallire indipendentemente, ora avvengono come un’unica operazione. Quindi meno errori, meno gas, esperienza più fluida.

Su Raydium e Jupiter, le route di arbitraggio multi-hop premevano già sul vecchio limite. Con V1, c’è spazio per includere più step in una singola transazione firmata. Gli exchange istituzionali guadagnano capacità per strutturare operazioni complesse senza frammentarle.

Per chi gestisce la parte di infrastruttura come RPC provider, indicizzatori, consumer Geyser, l’aggiornamento sarà obbligatorio. Questo perchè se non si imposta maxSupportedTransactionVersion: 1, le chiamate RPC restituiscono -32015 sulle transazioni V1. C

Gli sviluppatori di applicazioni, invece, non hanno una scadenza immediata. Il formato è opt-in e il codice esistente continua funzionare. Chi vuole le nuove funzioni come ZK proof, BLS signature o large multisig in un’unica transazione deve aggiornare gli SDK. Non è urgente, ma prima si parte, prima i benefici arrivano agli utenti finali.

Approfondimento Jupiter: come funziona il DEX su Solana

Alpenglow in ottobre: il prossimo aggiornamento di Solana

E non finiscono le novità. Ad Ottobre dovrebbe arrivare Alpenglow, il nuovo protocollo di consenso di Solana. Qual è l’obiettivo? Ridurre la latenza di finalità da diversi secondi a meno di un secondo. Quindi la conferma di una transazione diventerebbe impercettibile, come un pagamento contactless. Considerando che molte chain come Robinhood Chain tolgono mercato a Solana, sopratutto sulle memecoin, è un aggiornamento imporante.

Le applicazioni DeFi guadagnerebbero reattività. I sistemi di pagamento, affidabilità. Un aggiornamento combinato che potrebbe portare miglioramenti visibili già per fine 2026. E vedremo come reagirà il prezzo di SOL a queste novità.

Solana $ 99,62 -1,32% (24h) Market Cap $ 58,43B Volume 24h $ 1,97B Circulating — SOL ATH $ 0,00 1H -0,1% 24H -1,3% 7G -4,3% 30G +0,0% Andamento prezzo 1G 7G 1M 3M 1A